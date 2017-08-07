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Украинское село доедает город: о новом занятии для мертвого "Антонова"

09:1407.08.2017
(обновлено: 09:32 07.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фотоИспытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Нюра Н. Берг

С чувством глубокой перемоги украинские СМИ сообщили важную новость — концерну "Антонов", который на днях прекратил свое существование, найдено лучшее применение. Там будут проводиться репетиции военного парада ко Дню незалежности Украины, и две уже состоялись — одна непубличная, а вторая широко анонсированная. Символичность этих событий вопиет.

Презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Прощай, "Антонов": на Украине ликвидируют легендарный авиаконцерн

Легендарное предприятие  было флагманом советского авиастроения, создавшим целый ряд уникальных воздушных суден, в том числе Ан-22 "Антей", первый в мире широкофюзеляжный самолет, и универсальный сверхтяжелый транспортник Ан-225 "Мрия".

В годы незалежности предприятие последовательно снижало планку, однако все еще производило неплохую продукцию в виде спортивного снаряжения и троллейбусов. Попытки же организовать производство трамваев и автобусов потерпели фиаско.

За 2014—2015 годы "Антонов" поставил заказчикам всего четыре новых серийных самолета, и вот теперь концерн закрыт с неясной перспективой для входящих в него предприятий.

Окончательная независимость
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Окончательная независимость

Это была холодная закуска. И теперь, как говаривал профессор Преображенский, "мгновенно эту штучку" — горячую новость о прибытии в Киевскую область баржи с арбузами с Херсонщины.

Областная госадминистрация этого южного региона с гордостью сообщила о том, что впервые за 14 лет из города Голая Пристань, что на Херсонщине,  в Киев отправилась баржа с арбузами.  А в чем перемога, спросит лишенный воображения московит, язвительный ватник, унылый урбанист, глухой до аграрной романтики? А в том перемога, господа, что этот дерзкий технологический прорыв исторического значения херсонцы осуществили не сами по себе, а при поддержке американского государственного фонда USAID, о чем граду и миру сообщил уникальный украинский премьер Гройсман.

"Это нестандартные перевозки, практически первое пробное перемещение груза по воде. Наши логисты давно работали над тем, чтобы была возможность работать вверх и вниз по реке", — добавил жару капитан баржи Василий Придатко, возможно, ничего не слышавший о готовящейся экспедиции на Марс.

Бывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Архив
© Фото : из личного архива Сергея Арбузова
Сергей Арбузов: у населения Украины наступает прозрение

Новости о передвижении баржи густо покрывали все украинские СМИ в духе крайнего победительного ликования, и вот апогей апофеоза  — она прибыла. Жесткий до садизма стеб в социальных сетях не смог снизить накал перемоги. Анализ трафика украинских медиа уверенно выводит новость как минимум в топ августа.

Отчеты о закрытии "Антонова" были не в пример скромнее. Ну и правда, зачем нам производство самолетов? Мы рекордными темпами  переобустраиваем свое государство в аграрную державу, и сложные технологические предприятия в этой парадигме выглядят как "капля "Шанели", попавшая в щи". Сегодня неустанное воспевание Украины зиждется на совершенно других концепциях, на абсолютно другой, доиндустриальной эстетике, поэтому было бы неуместно и даже бестактно портить рассказ о новых рекордах упоминаниями старых совковых достижений.

Давайте же присмотримся повнимательнее, чем сегодня гордится огромная держава, тщащаяся хоть чучелом, хоть тушкой интегрироваться в Евросоюз.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"

Она гордится целой серией эксклюзивных, исторических и уникальных (слово "уникальный" — ключевое, все, что ни делается сегодня на Украине, смело можно маркировать этим эпитетом) достижений. И эта злосчастная баржа  совершенно гармонично стоит в ряду других аналогичных прорывов и рекордов, но хотя бы имеет практическое значение. 

Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Политолог о ликвидации "Антонова": рынок Украины – "нулевой"

Изучение Национального реестра  рекордов Украины показывает нам такие горизонты человеческих достижений, что стеб над баржей сразу меркнет.

Вот рубрика "Наука и технологии" предлагает вашему вниманию серию наиболее впечатляющих рекордов. Самая большая туба с кремом и самая большая туба с шампунем. Оба продукта, разумеется, эксклюзивные и уникальные. Далее. Самый большой пробег автомобиля без глушения двигателя. Самая длинная цепочка автомобилей одной иномарки, самая массовая презентация другой. Не спрашивайте, какое отношение это имеет к отечественной науке и технологии, я не знаю. Но — чу! – а вот и "Антонов". В Национальном реестре рекордов Украины нашлось место и убеленной сединами советской "Мрии", и пожилому советскому же "Антею", недоглядели декоммунизаторы.

А вот многообещающая рубрика "В ногу со временем". Там снова отмечены те же самые научно-технологические прорывы, что указаны выше, зачем было напрягаться?

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГерб Украины в подземном переходе в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Герб Украины в подземном переходе в Киеве

Зато в рубрике "Люди" что-то новенькое. Например, девушка с самым большим размером ступни. Пишут, мол, 46-й,  и пусть Беллуччи с жалким 44-м и Пэрис Хилтон с  43-м утрутся. Здесь же самая молниеносная сборка кубика Рубика ногами, самое большое количество яиц, разбитых головой за одну минуту, наибольшее количество жовто-блакытных ленточек, вплетенных в волосы, на одной локации…

Петр Порошенко в кабине истребителе МиГ-29 перед полетом. 5 августа 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины
Прокатился на истребителе: Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29

Однако самые феерические рекорды ждут нас, разумеется, в разделе "Мыстецтво" ("Искусство"), ведь общеизвестно, что здесь нам равных нет.

Итак. Самая тяжелая вареная колбаса. Самый большой тыквенный пирог и самая массовая его дегустация, самая длинная фаршированная рыба, самая длинная барная стойка, самое большое количество людей, одновременно употребляющих йогурт, самое большое количество салата, самая большая вышиванка, созданная из тротуарной плитки, самый большой украинский флаг из пирожных.

А вот здесь стоп.

Патриотические рекорды — совершенно особый отряд достижений. Майдан дал этому направлению торжества человеческого духа, фантазии  и прилежания мощный и бесконечный импульс. Украинцы и прежде обожали предъявить миру циклопических размеров символы своей незалежности, но революция гидности разбудила совершенно невиданные по масштабам креативные интенции граждан. Сначала размялись на закрашивании всех свободных поверхностей городов и весей голубой и желтой фарбой. Красили мосты и столбы, общественные сортиры и мусорные контейнеры, остановочные павильоны, двери, ворота, бордюры, кусты, траву, заборы. Прямо по отваливавшейся кусками ржавчине и грязи — красиво же, ну.

Потом взялись лепить национальный прапор из подручных средств и непременно чтобы гигантских размеров. Из ткани, бутылочных крышек, просто из пластиковых бутылок, вышиванок,  из цветов, светодиодов, воздушных шаров, раскрашенных камней, стогов сена, пасхальных куличей, уже упомянутых пирожных и других продуктов. Все, разумеется, уникальное. Затем перешли к гербу-трезубу. Кроме вышеперечисленных материалов, его выкладывали телами людей на горе Говерле.

Легендарные херсонские творцы в начале июня сложили колоссальный герб из сала, и достижение это обильно пиарили все украинские СМИ, но внезапно оказалось, что везунчики-дегустаторы салом массово потравились. Ходили самые зубодробительные версии — от диверсии сами знаете кого до покупки подтухшего салового неликвида, но, как бы то ни было, диарея прошла, а рекорд остался. 

Важно, чтобы прапор и герб непременно были видны из космоса, без этого творческие амбиции создателей никак не могут быть удовлетворены. Но не трезубцем и флагом могущество Национального реестра рекордов Украины прирастать будет. Из космоса якобы виден проросший посреди поля портрет Шевченко — и снова молодцы, херсонцы.

Министр юстиции Украины Павел Петренко выступает на заседании Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вы мне скажете — мол, дурацкие рекорды ставят во всех странах. Безусловно. Почему бы и не развлечься, если припала охота. Однако в отсутствие сколько-нибудь реальных научных, технологических, культурных достижений все эти игры в макеты незалежности и муляжи гидности выглядят, воля ваша, как-то жалко.

P.S. Минэкономразвития Украины в пятницу опубликовало на своем сайте список госпредприятий, которые подлежат приватизации и ликвидации.

В списке 1255 предприятий — преимущественно машиностроительных. Село неуклонно наступает по всем фронтам. Казалось бы — какая связь с темой рекордов?..

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