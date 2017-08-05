Международная изоляция США: о пользе унижения Трампа

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Реакция российской политической элиты на подписание президентом Трампом нового санкционного пакета вызывает у некоторых политологов и комментаторов желание поиронизировать над "фрустрациями московских политиков", подчеркнув также предполагаемую неэффективность попыток унизить американского президента заявлениями о том, что он сдулся и проиграл борьбу с американским истеблишментом.

С одной стороны, российскую политическую элиту критикуют за то, что она зря обижает Трампа, который не хотел подписывать санкции, а с другой — ее же обвиняют в том, что реакция слишком слабая и ей не хватает каких-то мер, которые будут по-настоящему болезненны для Вашингтона. На самом деле, российская реакция хорошо выверена: чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть на ситуацию в исторической перспективе и с точки зрения американского истеблишмента, а не российских комментаторов.

В силу полной деградации американского экспертного сообщества, которое занимается российским направлением, в Вашингтоне сложилось довольно превратное представление о том, как устроены российское общество и российская политическая элита. Слишком многие в Вашингтоне верят рассказам профессиональных российских оппозиционеров и грантополучателей о России как о "колоссе на глиняных ногах", а также байкам о "городском креативном классе, который ненавидит Путина и жаждет свободы". Также большой популярностью пользуются легенды о том, что российская политическая элита расколота и жаждет сепаратного мира с США ради снятия личных санкций.

В сумме эти иллюзии, которым в большей степени подвержена группа сторонников Клинтон, но от которых не избавлено и окружение Трампа, создают опасную ситуацию и придают американскому руководству (независимо от политической принадлежности) ложную уверенность в том, что Россию можно "дожать" и принудить к капитуляции или уступкам. Именно необходимостью сломать эту порочную логику диктуется тактика и стратегия ответных действий Москвы.

Каждый раз, когда Вашингтон демонстрирует силу или пытается демонстративно надавить на Россию, реализуется одна и та же ответная схема. В российских СМИ появляются заявления от представителей всех сегментов российской политической и экономической элиты, включая исполнительную власть, руководство обеих палат парламента, региональные власти и даже крупный бизнес, которые в унисон продвигают один и тот же тезис: "Россия не боится. Элита консолидирована и будет стоять до конца". Это каждый раз очень удивляет американское экспертное сообщество, которые привыкло верить таким мегаспециалистам, как Маша Гессен или Гарри Каспаров, рисующим совсем другую картину.

Дональд Трамп, при всех своих плюсах, выгодно отличающих его от Хиллари Клинтон (которая является, помимо всего прочего, ярым и идейным русофобом), проявляет большую склонность к агрессивным геополитическим жестам. С одной стороны, образ "политического мачо" обязывает так себя вести, а с другой — это уже устоявшийся переговорный стиль самого Трампа, который хорошо описан в его автобиографии Art of the Deal.

Каждый раз администрация Трампа идет на уступки "ястребам", исходя из логики "а вдруг Путин испугается и прогнется? А вдруг, если Путин не прогнется, то прогнется часть российской элиты и поднимет бунт? А вдруг Кремль будет воспринимать нас серьезнее и пойдет на уступки?". Кстати, во время обострения сирийского кризиса именно о такой логике писали даже топовые медийные сторонники самого Трампа, да и сам Трамп публично заявлял, что Россия стала сильной, потому что "Обама был слабым", подразумевая, что он, в отличие от Обамы, сможет заставить Путина себя уважать.

Именно по этой причине тактика личных и очень обидных выпадов, направленных на самого Трампа, работает идеально. Российское политическое руководство сигнализирует, что воспринимает агрессивные действия и потакание "ястребам" со стороны американского президента не как признак силы, а как признак слабости, как действия проигравшего, а с лузерами нет смысла вести субстантивные переговоры.

Примеров таких уколов можно привести несколько.

Игорь Сечин, глава компании Роснефть: "Санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно. Ограничены полномочия президента США, собственно, мне иногда кажется, что санкции вводятся против него, а не против нас".

Дмитрий Медведев: "Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован".

© AFP 2017 / Johannes Eisele Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае © AFP 2017 / Johannes Eisele Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае

Практика показывает, что именно такая реакция является наиболее адекватной и эффективной. Достаточно вспомнить, что после американского удара по Сирии западное экспертное сообщество и СМИ в один голос утверждали, что из-за такой демонстрации силы Россия "прогнется" и будет более восприимчива к требованиям США или даже вообще уйдет из Сирии. Такого же развития событий ожидали и многие российские паникеры. Тогда реакция российской элиты была однозначной и тоже сводилась к тезису: "Трамп сделал не сильный ход, а продемонстрировал слабость перед американским истеблишментом".

Можно вспомнить формулировку, использованную Дмитрием Медведевым в посте на "Фейсбуке", который был специально переведен на английский язык:

"Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент. Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца…".

Совмещение жестких действий российской армии и обидных для Трампа заявлений российских политических лидеров принесло желаемый результат.

Новая администрация Белого дома бросила своих сирийских наймитов без денег и поддержки, а дальнейшая эскалация в Сирии, видимо, была признана полностью нецелесообразной, так как Россия реагировала совсем не в том ключе, который ожидался изначально.

Совместный блеф американских "ястребов" и администрации Дональда Трампа закончился очень унизительным сирийским поражением и признанием того, что Асад останется у власти. Стоит особо отметить, что этот успех был достигнут без потопления американских кораблей или уничтожения американских военных самолетов, на чем настаивали некоторые горячие головы.

С новым санкционным пакетом, скорее всего, произойдет аналогичная история.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Белом доме © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Белом доме

Столкнувшись в очередной раз с демонстрацией решимости российского общества и власти не идти на уступки, администрация Трампа едва ли будет воплощать в жизнь те санкционные ограничения, которые зависят от исполнительной власти, а санкционный пакет состоит по большей части именно из таких антироссийских мер. Отменить уже введенные ограничения будет действительно сложно, но российские власти и так уже давно исходят из предположения, что санкции — это надолго или навсегда. Возможно, для того чтобы заставить нынешнюю администрацию Белого дома идти на субстантивные переговоры с Кремлем, несмотря на все сопутствующие внутриполитические риски, нужно, чтобы Трамп несколько раз попал в обидные для себя геополитические передряги.

При этом уже сейчас можно отметить позитивные последствия новых американских санкций. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал их "незаконными", а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что "Еврокомиссия будет защищать интересы европейского бизнеса от американских санкций". Вашингтон в очередной раз оказал России большую услугу, ускорив процесс наметившегося "геополитического развода" США и ЕС. Если так будет продолжаться дальше, то это США, а не Россия, скоро окажутся в полноценной политической изоляции.