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Умный дракон вместо трусливого льва: инвестиции из КНР как альтернатива ЕС

20:0504.08.2017
(обновлено: 20:09 04.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Самым серьезным положением принятых конгрессом США санкций (помимо, конечно, запрета Трампу их отменять) стало ограничение на поставки западных технологий и западных инвестиций в российскую экономику, и прежде всего — в нефтегазовый сектор. Конгресс наложил запрет на сколько-нибудь значимые инвестиции в этот сектор, а также в трансфер технологий российским компаниям. Те иностранные фирмы, которые будут сотрудничать с российскими и участвовать в проектах, где доля российских компаний превышает одну треть, будут поражены в правах на американском рынке.

Трубу не класть

Эксперты уже говорят о том, что закон может оказать влияние как минимум на пять российско-европейских газовых проектов: "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", "Турецкий поток", "Каспийский трубопроводный консорциум" (в рамках которого в Европу через российскую территорию пойдет казахский газ), а также на Балтийский завод СПГ (сниженного природного газа. — Прим. ред.).

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Политолог: в Берлине не согласны с санкциями против РФ, но смирятся с ними

Однако большинство из них санкции затронут лишь частично (в пунктах, где говорится о запрете участия в "модернизационных мероприятиях"). "Так как в законе о санкциях говорится о "новых" проектах, то "Голубому потоку", "Каспийскому консорциуму" и другим готовым проектам вряд ли что-то угрожает. Новый пакет угрожает в основном "Северному потоку — 2" и второй нитке "Турецкого потока", — говорит Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. — Поскольку все оборудование уже закуплено, для проектов требуются лишь инвестиции".

© РИА Новости / Евгений ПаулинПерейти в фотобанкРаботы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Работы, идущие в рамках прокладки глубоководной части газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Три года продэмбарго: как ответ на санкции Запада помог российскому АПК

Однако с финансированием могут быть проблемы. "На "Северный поток — 2" было предоставлено 9,5 миллиарда евро в виде банковских гарантий со стороны западных партнеров "Газпрома", — поясняет РИА Новости сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Кроме того, под вопросом и технологическая составляющая, прежде всего прокладка трубы по дну. "Специализированных компаний по прокладке глубоководных трубопроводов в мире единицы, и все это — западные компании", — добавляет Марунич.

Львы остались?

Формально ЕС на всех инстанциях выступает с резкой критикой санкций. Европейские министры прямым текстом говорят о том, что принятый закон о санкциях является неприкрытым лоббированием американских бизнес-интересов в ущерб европейским. "Америка — прежде всего" не означает, что интересы Европы должны учитываться в последнюю очередь", — отмечает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
© Fotolia / Stripped Pixel
Необходим диалог: Китай раскритиковал новые санкции США против России

Однако Кремль ждет от Евросоюза практических, а не риторических ответов. Либо принятия закона о том, что американские санкции не распространяются на европейские компании, либо готовности их обходить, либо элементарного их игнорирования с введением контрсанкций. Тем более — когда отвечать, если не сейчас? "Способность американских судов наказывать европейские компании по своему усмотрению всегда вызывала раздражение в Европе, но на практике приходилось смиряться. Сейчас, благодаря продолжающемуся политическому кризису в США, у европейцев появляется редкий шанс для жесткого ответа США и определения новой точки равновесия в трансатлантических отношениях", — заявил РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Европейского союза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского союза в Брюсселе
Флаги США и Китая на саммите G20 в Гамбурге
© REUTERS / Carlos Barria
Политолог: позиция Китая не даст США "протащить" санкции через Совбез ООН

Правда, надежды на ответ немного. В трансатлантических отношениях, конечно, уже зияет приличная трещина, однако она еще не настолько широка для того, чтобы Брюссель бросал вызов глобальным амбициям Вашингтона. "Если Евросоюз издаст противоречащий Вашингтону санкционный закон, то он, по сути, тем самым попытается ограничить действие американского законодательства, которое сейчас носит глобальный характер. А это уже вызов США как мировому политическому лидеру и гегемону — вызов, аналогичный тому, который сделала Россия, присоединив Крым", — говорит Игорь Юшков.

Сборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния. Архивное фото
© AP Photo / Jeff Chiu
Ну вот и все, нас лишат западных технологий. Опять

Да, отдельные европейские компании (прежде всего немецкие) могут попытаться обойти санкции: европейские львы могут найти в себе смелость и пригрозить американским компаниям ответными санкциями в случае, если американские суды тронут европейские компании. Однако более вероятен другой путь — оспаривание американских санкций в международных инстанциях. ВТО должна принять сторону ЕС и России (если она не примет, то зачем в ней тогда состоять?), но это процесс долгий, а деньги и технологии нужны здесь и сейчас.

А драконы?

В этой ситуации некоторые российские эксперты уже призывают обратить внимание на восточных партнеров, прежде всего на КНР. Китай уже не страна дешевого ширпотреба — многолетние инвестиции и технологическое сотрудничество с западными компаниями по китайским правилам (то есть с минимальной защитой интеллектуальной собственности иностранных партнеров) дали определенные плоды. "В технологическом плане китайцы уже сравнялись с Западом. У них есть массовые технологии, заводы СПГ, комплексы разрыва пласта. Отставание есть лишь в технологиях по добыче на шельфе", — считает Игорь Юшков.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Запретить газ из США: в ЕС предлагают ответить на антироссийские санкции

Вопрос лишь в том, есть ли у Китая желание инвестировать в Россию? На первый взгляд, его просто не может не быть. Официальная позиция КНР по вопросу антироссийских санкций была, конечно, дипломатически выверенной. "Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", — говорится в заявлении китайского МИД.

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп назвал виновных в ухудшении отношений с Россией
Однако в политико-академической среде можно было увидеть более жесткие заявления. "Было несколько материалов в издании "Жэньминь жибао" и агентстве Синьхуа (которые обычно публикуют официальную точку зрения руководства КНР. — Прим. ред.). Там считают, что это — путь к всеобщей торговой войне, тогда как надо устраивать инклюзивные отношения и глобальный рынок. Китайцы вообще начинают исходить из того, что становятся глобальным лидером, и уже пытаются поучать остальных, — говорит РИА Новости известный российский китаист Юрий Тавровский. — Кроме того, у них, как и у нас, закончился период повышенных ожиданий от Трампа, и они, похоже, исходят из того, что самое плохое впереди". 

В данном случае под "плохим" можно понимать и использование российского санкционного прецедента против Китая, с подтягиванием к этой торговой войне стран Юго-Восточной Азии. Сошедший с катушек рациональности конгресс США вполне может пойти на этот шаг (и Трамп даже будет за), поэтому в Пекине прекрасно понимают, по кому на самом деле звонит санкционный колокол.

Флаг Германии. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
В ФРГ надеются, что санкции США не затронут проекты трубопроводов ЕС и РФ

Китайская The Global Times уже написала о том, что санкции приведут к усилению российско-китайского торгового взаимодействия, особенно в инфраструктурных вопросах. "Санкции еще больше осложнят экономическое взаимодействие между Россией и ЕС, что может убедить Россию взглянуть на Восток", — говорит научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли КНР Бай Мин. В этом плане энергетика представляет собой весьма перспективное направление сотрудничества. "Энергетика китайцев интересует в первую очередь, и все последние их вложения в нас были именно в эту сферу — "Сила Сибири", ямальский проект", — говорит Юрий Тавровский.

При этом важно понимать, что китайские компании также боятся подпасть под санкции на американском рынке, который для них — по понятным причинам — в разы важнее российского. "Нужно различать государственные интересы Китая и интересы госмонополий, которые контролируются партией, но имеют собственные интересы", — заключает Тавровский.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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