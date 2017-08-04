Главный университет Запада наплевал на истину ради мировой революции

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Если хотите понять, что происходит с Америкой в целом, — смотрите на частности и "мелочи". И вот одна такая "мелочь" — по сути, одна фраза американского профессора, непонятная, если вы не знаете, о чем речь: по его словам, медленный упадок Гарвардского университета происходит оттого, что сегодня смысл его работы — не "поиск истины", а "способствование переменам". То есть если не все американское общество, то его образованная элита с юных лет науськивается на то, чтобы все ломать и в корне улучшать — и в США, и в мировом масштабе. А сейчас доулучшались до какого-то предела, после которого началась трампистская "революция снизу", в коей мы видим все признаки ползучей гражданской войны.

Упомянутого гарвардского профессора зовут Харвей Мэнсфилд, он почтенный политолог (среди его бывших студентов — весьма различные звезды мысли вроде Э. Салливана и Ф. Фукуямы) и говорит о чем-то своем, американском. И вдруг в процессе разговора рождает чеканную формулировку. Напоминает, зачем обществу образование и наука.

Итак, Гарвард, основа основ, флагман всей западной системы образования, расположен в штате Массачусетс, возле Бостона. Раньше идейным центром Британской империи был Оксфорд недалеко от Лондона, сейчас империя уже другая, университетов у нее десятки и сотни, но есть главные.

И вот президент этого заведения, женщина по имени Дрю Фауст, обвиняется профессором Мэнсфилдом в том, что при ней ускорился давний процесс подмены самого смысла образования и науки.

Вообще-то Мэнсфилд и другие говорят о вполне конкретных проблемах — о том, что в университетах давно уже не ставят социально угнетенным черным студентам плохие баллы, а раз так — не ставят их и белым, а толку по части успеваемости черных никакого, нарастает их злоба к обществу в целом… Сложный разговор, в ходе которого вдруг и всплывает эта великолепная цитата. Смысл образования и науки подменили, раньше в Гарвард приходили, чтобы "стремиться к истине", а сейчас — чтобы "способствовать переменам".

Вообще-то консервативная часть Америки давно уже понимает эту проблему — что не только из Гарварда, а изо всех университетов страны потихоньку изгоняют консервативных преподавателей, вот в Гарварде их якобы осталось всего двое. Сам Мэнсфилд и некто Филип Гринспун, если вам интересно. На их место приходят "левые", то есть идеологи демократов, избиратели Хиллари Клинтон. Таковы же и их студенты — кто-то помнит, что когда Хиллари не избрали, некоторые из них пришли на занятия в трауре?

В общем, вот такая кузница кадров, где готовят не людей знаний, а людей перманентных и повсеместных перемен — то есть либералов, глобалистов, демократов, назовите как хотите.

Как воспринимался смысл образования и науки в год основания Гарварда, 1636-й (до США, при англичанах еще), и столетия после того? Церковь объяснит людям, что такое добро и зло, а образованные граждане должны отвечать на другие вопросы. Как сделать, чтобы корабль не переворачивался, как защитить урожай от вредителей, как управлять государством, чтобы общество не уничтожало само себя, как не посадить в тюрьму невиновного, как объяснить детям, зачем им литература и живопись…

Это и есть поиск истины. Вечный, потому что вопросы никогда не кончатся, если только не кончится человечество. Учитесь, ребята, и вам многое будет дано (образованный человек должен получать неплохие деньги, поскольку умеет больше других), но многое и спросится. Потому что правители, народные избранники или наследственные, обратятся за этими вопросами к вам, больше не к кому.

Но если студенту с самого начала объясняют, что он нужен для "способствования переменам", то это совсем другая функция. Она означает, что заранее задана задача — все менять и улучшать. Ну примерно как при большевистской революции. Хуже того, вот ваше поколение что-то улучшило — но тут приходит новое поколение студентов и ломает все заново.

А это уже не просто большевизм, это товарищ Троцкий с его перманентной революцией. Или Мао Цзэдун, который честно признавал, что "культурную революцию" (то есть полную смену мировоззрения и вообще всего) надо учинять регулярно, потому что люди, придя в себя, стремятся обратно к "нормальной" жизни, чего им нельзя позволять.

Тогда, кстати, ломается и главный принцип образования и науки — "выживает умнейший". Тогда можно и набирать угнетенные национальные меньшинства, и ставить им высокие баллы, потому что студентов готовят не к тому, чтобы постигать истину, а чтобы все ломать. В СССР было поначалу все точно по Троцкому, потом система стала смешанной — все-таки без настоящих науки и образования не выжить; но социально угнетенным "производственникам" все равно устраивали льготы.

То, что американские либералы-глобалисты — наследники троцкистов, уже не раз было сказано. Они перманентно меняют даже не государство, а самого человека. Результаты мы видим: нарастающее напряжение внутри западных обществ.

А именно: информационное лобби продвигает свою революцию — создание нового человека, намертво впечатанного в призрачный виртуальный мир и управляемого оттуда; и попробуй убеги, если везде камеры наблюдения и прочее, вот очередной недавний материал на эту тему.

Политическое лобби продвигает свою концепцию — журналиста как вечного оппонента любой власти, а не грамотного человека, умеющего быстро и понятно донести знания до публики. Результат мы видим в СМИ, ставших угрозой обществам. Медицинское лобби все еще не расстается со своей мечтой — превращения человека в биоробота со взаимозаменяемыми частями, без вредных привычек, сидящего на множестве таблеток и контролируемого вживленными датчиками. Климатическое лобби сводит всех с ума разговорами о гибели планеты — если не перейти на разработанные кем надо новые технологии.

И все это делается путем постоянного нагнетания страхов и агрессии. В ответ — тоже, понятное дело, агрессия. Что мы и наблюдаем.

И заметьте, не требуется штурмовать Зимний и руководить переменами через какое-то тайное политбюро. Система работает сама по себе, все проекты очень даже прибыльны для соответствующих лобби. А полуобразованная "элита" лишь "содействует переменам". Перманентно.