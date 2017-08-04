У Донбасса больше оснований для независимости, чем у Штатов

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Упоминая в нашей прессе и на телевидении народные республики Донбасса, официальные издания и каналы неизменно используют эпитет "самопровозглашенный". Причем произносится это с такой интонацией, как будто в этом есть что-то плохое.
Хорошо. Давайте же посмотрим, какие из нынешних государств НЕ самопровозгласились.
Например, Федеративная республика Германия и Японская империя, несомненно, не самопровозглашенные. Они, так сказать, "воссозданы" по результатам Второй мировой войны, причем границы их территории определяли исключительно победители. Границы Японии определялись по согласию всех победителей, границы ФРГ — изначально определены англо-саксонскими державами при резком неприятии этого факта третьим победителем, СССР. Но потом, уже в наши дни, Советский союз частично согласился пересмотреть границы ФРГ и включить в ее состав ту часть, которая была сконструирована при участии самого СССР — а именно ГДР.
Не самопровозглашены Индия и Пакистан: то есть они, конечно, освободились от колониальной зависимости, ибо эта территория была британской колонией. Но освободились мало того что с британского согласия, так еще и границы их определила именно Великобритания. Более того: именно она вообще придумала разделение Индии на мусульманскую и индуистскую части.
Аналогично, кстати, и Израиль, хотя и существует на основании собственной декларации независимости, но эта самая декларация объявлена на основании резолюции Генассамблеи ООН. Резолюцию эту совместно продавливали США и СССР, и резолюция эта понадобилась именно в силу того, что к тому моменту земля между рекой и морем была колонией Великобританией (формально именовавшейся "подмандатной территорией").
Так что мы видим, что не самопровозглашенные государства — это, как правило, чьи-нибудь колонии, и я не уверен, что признание колониального опыта действительно добавляет стране репутации.
Впрочем, среди самопровозглашенных государств тоже есть бывшие колонии. Самое крупное и известное из них — это собственно Североамериканские Соединенные Государства (США), сформированные в результате вполне откровенного и неплохо обоснованного теоретически мятежа против законной на тот момент власти Британской империи, против существующего государственного управления.
Мы видим, таким образом, что главный борец с самопровозглашением государств сам когда-то самопровозгласился. Мы видим, что большая часть несамопровозглашенных государств не имеют оснований гордиться тем, что они не самопровозглашенные. И что называть государство "самопровозглашенным" — то же самое, что называть его суверенным, самостоятельным и прочими эпитетами, которые в нынешней дипломатической практике принято считать похвальными.
К сказанному стоит добавить, что оснований, к примеру, у нынешних народных республик Донбасса, или Южной Осетии, или Карабаха самопровозгласиться было изначально куда больше, чем у нынешних США.
Вопрос о выживании населения в этих колониях не стоял никогда, они не помирали с голоду и их не пытались истреблять — что довелось пережить населению нынешних "самопровозглашенных" республик.
Поэтому упоминание "самопровозглашенности" вообще, на мой взгляд, является просто излишним.