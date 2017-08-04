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У Донбасса больше оснований для независимости, чем у Штатов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (32)
13:4504.08.2017
0430
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЖители Донбасса голосуют на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фотоЖители Донбасса голосуют на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Упоминая в нашей прессе и на телевидении народные республики Донбасса, официальные издания и каналы неизменно используют эпитет "самопровозглашенный". Причем произносится это с такой интонацией, как будто в этом есть что-то плохое.

Радиовышка
© РИА Новости / victorcity.narod.ru
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Точно с такой же интонацией еще недавно говорили о самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Более того — когда мне попадается на глаза упоминание этих республик в прессе наших стратегических конкурентов, там этот эпитет употребляется по сей день (у нас он вышел из употребления после признания Российской Федерацией). Те же, кто их пока не признал — по-прежнему подчеркивают их самопровозглашенность как компрометирующее обстоятельство.

Хорошо. Давайте же посмотрим, какие из нынешних государств НЕ самопровозгласились.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВывеска с надписью "Донецкая народная республика" в Славянске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска с надписью "Донецкая народная республика" в Славянске

Например, Федеративная республика Германия и Японская империя, несомненно, не самопровозглашенные. Они, так сказать, "воссозданы" по результатам Второй мировой войны, причем границы их территории определяли исключительно победители. Границы Японии определялись по согласию всех победителей, границы ФРГ — изначально определены англо-саксонскими державами при резком неприятии этого факта третьим победителем, СССР. Но потом, уже в наши дни, Советский союз частично согласился пересмотреть границы ФРГ и включить в ее состав ту часть, которая была сконструирована при участии самого СССР — а именно ГДР.

Не самопровозглашены Индия и Пакистан: то есть они, конечно, освободились от колониальной зависимости, ибо эта территория была британской колонией. Но освободились мало того что с британского согласия, так еще и границы их определила именно Великобритания. Более того: именно она вообще придумала разделение Индии на мусульманскую и индуистскую части.

Александр Турчинов. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Пожалуй, большая часть бывших колоний, отделившихся от своих метрополий, не самоопределились, а определены решениями этих самых метрополий.

Аналогично, кстати, и Израиль, хотя и существует на основании собственной декларации независимости, но эта самая декларация объявлена на основании резолюции Генассамблеи ООН. Резолюцию эту совместно продавливали США и СССР, и резолюция эта понадобилась именно в силу того, что к тому моменту земля между рекой и морем была колонией Великобританией (формально именовавшейся "подмандатной территорией").

Так что мы видим, что не самопровозглашенные государства — это, как правило, чьи-нибудь колонии, и я не уверен, что признание колониального опыта действительно добавляет стране репутации.

Впрочем, среди самопровозглашенных государств тоже есть бывшие колонии. Самое крупное и известное из них — это собственно Североамериканские Соединенные Государства (США), сформированные в результате вполне откровенного и неплохо обоснованного теоретически мятежа против законной на тот момент власти Британской империи, против существующего государственного управления.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Кстати отмечу, что и сама Великобритания тоже изначально самопровозгласилась. Не было никого, кто предварительно разрешил бы Великобритании становиться самостоятельной. И более того — это свое самопровозглашение Великобритания остояла во многих серьезных войнах, из которых самая известная — это так называемый "поход непобедимой армады" Испании. Армада по факту оказалась очень даже победимой, но, тем не менее, отражать это нападение пришлось всерьез (кстати, всего Испания отрядила против Британии восемь армад, мы просто помним только о первой из них, судьба остальных была уже не столь новой и эффектной). Сам факт этих войн, причем войн, в которых Испния в принципе отрицаола законность существования английского правительства, указывает, что самопровозглашенную самостоятельность Великобритании приходилось отстаивать очень активно.

Мы видим, таким образом, что главный борец с самопровозглашением государств сам когда-то самопровозгласился. Мы видим, что большая часть несамопровозглашенных государств не имеют оснований гордиться тем, что они не самопровозглашенные. И что называть государство "самопровозглашенным" — то же самое, что называть его суверенным, самостоятельным и прочими эпитетами, которые в нынешней дипломатической практике принято считать похвальными.

К сказанному стоит добавить, что оснований, к примеру, у нынешних народных республик Донбасса, или Южной Осетии, или Карабаха самопровозгласиться было изначально куда больше, чем у нынешних США.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЖители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фото

Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015
© РИА Новости / Стрингер
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Основанием для жителей североамериканских колоний начать войну за независимость стал чисто коммерческий вопрос — торговых и налоговых ограничений со стороны метрополии. Населению 13 британских колоний не имело официального представительства в парламенте Великобритании, но облагалось им налогами.

Вопрос о выживании населения в этих колониях не стоял никогда, они не помирали с голоду и их не пытались истреблять — что довелось пережить населению нынешних "самопровозглашенных" республик.

Поэтому упоминание "самопровозглашенности" вообще, на мой взгляд, является просто излишним.

 

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