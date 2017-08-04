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Ну вот и все, нас лишат западных технологий. Опять

Сюжет:
Санкции в отношении России (6193)
09:2604.08.2017
(обновлено: 10:44 04.08.2017)
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© AP Photo / Jeff ChiuСборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния. Архивное фотоСборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фремонте, Калифорния. Архивное фото
© AP Photo / Jeff Chiu

Руслан Карманов, для РИА Новости

Каждый раз, когда кто-либо из представителей западных элит молвит нечто суровое про санкции в отношении России, определенной частью ловящей каждое господское слово аудитории поднимается на флагшток один и тот же тезис.

Примерно такой:

"Итак, нам перестанут давать технологии. Вот и все. Вот теперь — ну точно все. Безысходность и никаких шансов. Отстали на 58, а то и 175 лет. Куда нам, эх. Там ведь уже давно везде лазеры и все делают роботы, а люди просто получают огромные деньги, наблюдая за этим".

Данный рефрен является каноничным и с небольшими изменениями тиражируется годами — добавляются разве что актуальные в конкретном социуме и в данное время темы: "там уже ракета на Марс почти совсем полетела" или "там никто руками давно не работает, умом своим только зарабатывают огромные деньги".

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Этой сказке уже более 30 лет. Ее рассказывали еще перед перестройкой: что, мол, достаточно дать хорошим и добрым белым сахибам некую "возможность помогать нам" — и они сразу, сияя от счастья, вызванного самой возможностью дарить эффективное добро, принесут Волшебные Станки, которые делают все то же самое, что и наши, Плохие Недостанки, только в 17 раз быстрее и тратят в 15 раз меньше электричества.

По стране ходили удалые сказки про "ненужный титан продали, 40 вагонов, а в обмен — немецкий станок, в котором все по уму, все как у людей, все идеально, вообще никогда не ломается".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Сказки подбадривались свидетельствами очумевших от необычных ощущений в загранкомандировке лиц, которые, увидев какую-нибудь сборочную линию, рассказывали об окончательном обезлюживании производства на Западе ("у нас-то этим 400 пьяных рабочих занимаются, а у них сидит одна старушка, контролирующая работу завода с единого пульта").

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Главное — продать, любой ценой передать все умным людям. Они-то разовьют, в этом их интерес, они без этого никак не могут, ибо белые и несут добро.

Реальность, однако, была удивительна. Белые люди, приходя на купленные ими по дешевке советские заводы, почему-то, наоборот, тщательно документировали увиденное, чтобы потом пробовать сделать у себя подобное. Существующее же уничтожали или просто переименовывали.

Работали командно — поэтому, например, совместными усилиями экологов из американских (а значит, главных в мире) организаций объясняли, что все беды — от фреона. Потом за гроши покупали предприятие по производству холодильной техники. Ну а затем запускали там же производство таких же холодильников, только в восемь раз дороже, и вместо фреона — патентованная смесь из 99,99999% фреона и секретного компонента (совсем другое дело, да).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 2 августа 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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И почему-то при всем этом никакой передачи технологий не происходило. Более того — даже для минимальных пусконаладочных работ отчего-то привозили своих сотрудников, никак не занимаясь продвижением аборигенов выше того, что называется "операционные задачи".

Поэтому всегда удивляет этот заход про "перестанут передавать".

Закатали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Закатали

Много технологий-то дали в 90-е, пока с Борисом Николаевичем дружили сильно? Завалили нас технологиями, да. А успешные бизнесмены, поднявшие денег на приватизации, сразу внедрили эти технологии, и все чудесным образом изменилось. Точно, да-да.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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…Все это унавоживание разума верой в то, что где-то существует волшебная сверхразвитая цивилизация, а вы можете лишь смотреть да грустно вздыхать, — обычная практика колонизаторов в части пропаганды среди населения колоний. Чтобы самая активная часть этого населения самостоятельно заражалась вирусом веры "там дороги с шампунем моют", самоподдерживала его распространение в социуме, высмеивала неверующих и стремилась любой ценой, перешагнув через что угодно, быть сопричастной. Украсть, убить, все продать — главное, чтобы забрали в волшебную страну, где Все Правильно и Технологично.

Никакой передачи технологий из метрополии в колонии быть не может, кроме разве что продажи конечной продукции, использующей какие-то наработки. Торговля же мифами о технологиях — это весьма прибыльно, но немного другая тема.

Результаты данной промывки мозгов заметны: это "аксиомы" вида "а какой смысл что-то делать, ведь все равно все жутко неэффективно и ни в какое сравнение не идет с тем, что Там уже давно норма; эх, можем только сидеть и грустно посмеиваться”. Этакая выученная пассивность пополам с лакейством… "Но меня туда когда-нибудь заберут за хорошее услужение, поэтому надо этого тут добиваться любой ценой, цель оправдывает средства".

Спросите у того, кто постулирует про "итак, мы отстали на 50 лет", чем он занимается. Услышите про какую-нибудь позицию вида "операционный сотрудник в фирме, помогающей белым господам выводить деньги в Лондон; они мне рассказывают, что там все иначе и если я буду хорошо себя вести и их не подведу, меня, может быть, туда заберут".

Это — менталитет, воспитанный именно теми самыми вроде как безвредными мечтательными сказками про "в Японии, знаешь, там давно роботы за людей работают" и следующими из оных выводами про "да а что поделаешь, уже ничего не поделаешь — смысл что-то делать".

Избавление от этой выученной беспомощности — важнейший компонент самой возможности существования будущего в реальности, а не в обсуждениях.

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