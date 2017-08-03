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WADA нужна наша одежда и мотоцикл: Россию опять призывают каяться

Сюжет:
Допинг-скандал в российском спорте (828)
19:0303.08.2017
08180
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен. Архивное фотоГлава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Совершенно, конечно, изумительную дорожную карту с "критериями для восстановления" России опубликовало WADA (Всемирное допинговое агентство) на официальном сайте своей замечательной организации.

Здание, где расположена штаб-квартира WADA. Архивное фото
© AFP 2017 / Marc Braibant
WADA опубликовало критерии для "реабилитации" РУСАДА
Собственно говоря, после первого же пункта, гласящего, что "ответственные органы по борьбе с допингом в России (Министерство спорта России, Олимпийский комитет и РУСАДА) должны признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена", дальше уже можно и не читать. И дело тут даже не в том, что и само Всемирное антидопинговое агентство неоднократно признавало, что в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена о проблемах с допингом в России недостаточно доказательств. И, кстати, даже жаловалось генеральному директору Международного олимпийского комитета Кристофу де Кепперу, что "во многих случаях представленных доказательств не хватает для того, чтобы применить санкции в отношении российских спортсменов".

Какая, в сущности, ерунда.

Сейчас помашем перед этим глупым русским осликом морковкой, он "признается", а признание, как известно, царица доказательств. Тут забавнее другое. А именно то, что должна признать и в чем должна покаяться Российская Федерация.

Подчеркиваем: не может, а должна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков о докладе Макларена: есть моменты, с которыми в Москве не согласны
А должна наша страна официально, на международном уровне признать, что является, по сути, "преступной организацией". Ибо доклад Макларена — он не о спорте и не о спортсменах, а о том, что в Российской Федерации под "государственной эгидой" действовала преступная сеть, состоящая из высокопоставленных чиновников и действующих сотрудников спецслужб во главе с тогдашним министром спорта Виталием Мутко. В тексте доклада Макларена это прямо именуется "допинговым заговором", имевшим место быть на протяжении долгих лет, с 2011 по 2015 год. И не менее прямо объясняется, за что именно не российских спортсменов и тренеров, а само государство Российская Федерация необходимо показательно наказать.

Там, в принципе, все точно и хорошо, с точки зрения британских и американских, по преимуществу, спортивных чиновников, сказано и прописано. Вот только с доказательствами беда: их в таком виде даже МОК отказывается принимать. Слишком много вопросов, очевидных для любого более или менее квалифицированного международного юриста и/или международного спортивного чиновника. Так, в частности, тот же МОК неоднократно просил привести хотя бы одно конкретное подтверждение тому, что уголовно преследуемого ныне Григория Родченкова в его махинациях поддерживало Министерство спорта России и лично, как это прямо указано в докладе, министр Виталий Мутко (естественно, по прямому поручению президента Путина). Ну а если это не получается, то хотя бы указать, как именно Мутко мог участвовать в подмене проб сочинской лаборатории.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи

Никаких доказательств, даже косвенных, кроме "показаний Родченкова", у WADA до сих пор нет: МОК просил дать хотя бы "выдержки из переписки", которые Макларен с Родченковым вроде как обещали добыть, но "по объективным причинам" так и не смогли предоставить.

Видимо, их украли те самые "офицеры российских спецслужб", которые до этого "в костюме водопроводчика" воровали мочу русских спортсменов "через специальную дырку в стене".

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Россия не примет безоговорочно результаты доклада Макларена, заявил Смирнов
Но Российской Федерации необходимо возобновить работу своей антидопинговой лаборатории, РУСАДА. И тогда в головах чиновников Всемирного антидопингового агентства созрел гениальный план. Русские просто должны все сами признать. И более того, собрать и предоставить в полном объеме доказательства своей собственной вины.

Не верите? А напрасно. Всемирное антидопинговое агентство официально объяснило отсутствие достаточных доказательств в докладе Макларена именно тем, что многие пробы российских спортсменов были утилизированы в московской лаборатории. Теперь же WADA не менее официально требует, чтобы эти пробы нашли в результате "деятельного раскаяния". 

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРабота Антидопингового центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа Антидопингового центра

Что во всем этом реально потрясает, так это какой-то воистину восхитительный и абсолютно непосредственный детский цинизм, которому позавидовали бы даже отечественные "братки", "разводящие коммерсов" у коммерческих палаток в недоброй памяти 90-е. Либо ты "признаешь долг" и этого вполне достаточно, чтобы его с тебя получать "по понятиям", даже если ты никому не должен, даже если расписок ни у кого и никаких нет. Либо не признаешь, но тогда тебя надо бить, пока не признаешь, потому как "мы же банда". И крайне наивно предполагать, что WADA в этом подходе одинока, и что это не "политический заказ".

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Смирнов: Россия не может предоставить WADA опечатанные СК допинг-пробы
Потому как буквально одновременно с WADA накануне старта чемпионата мира в Лондоне рабочая группа международной федерации легкой атлетики (ИААФ) опубликовала очередной отчет, согласно которому отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено на неопределенный срок. Требования и даже формулировки точно такие же: русским, для того чтобы с ними "что-то решать", необходимо признать правоту "доклада Макларена". Иначе их вроде как и наказывать-то не за что, а это как-то не очень по-джентльменски звучит. После чего их, русских идиотов, можно и нужно будет показательно наказать и дисквалифицировать уже с соблюдением всех формальных юридических процедур. Ибо сама-то IAAF, конечно, предоставить доказательства их вины не может (мы тут не рассматриваем вопрос, есть ли они вообще, эти доказательства. — Прим. ред.). А Международный олимпийский комитет настаивает отчего-то, что без доказательств даже русских наказывать несколько не комильфо.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпортсмены на легкоатлетическом турнире
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спортсмены на легкоатлетическом турнире

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ОКР: Макларен многократно преувеличил число подозреваемых в допинге россиян
И нам остается только позавидовать долготерпению главы российской Независимой общественной антидопинговой комиссии, члена МОК и исполкома ОКР Виталия Георгиевича Смирнова, одного, кстати, из самых уважаемых спортивных функционеров не только в России. Который в очередной раз терпеливо пояснил: "У нас создана известная программа борьбы с допингом, утвержденная президентом, разработаны мероприятия, и там предполагаются вещи, направленные на то, чтобы сделать спорт у нас "чистым". Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определенные спорные позиции и положения. Высказывались уже и представители наших спортивных организаций. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается".

Ничего, в общем, кроме уважения.

Старая школа.

Потому как после таких "тупых наездов" нервы даже у многих совсем мирных "коммерсантов" в те самые девяностые не выдерживали.

А если серьезно, то есть большие сомнения в том, что голос разума, даже исходящий от такого авторитетного человека, как Виталий Смирнов, в WADA будет услышан.

Вывеска на здании Российского антидопингового агентства. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мутко: дорожная карта по восстановлению РУСАДА добросовестно реализуется
Просто потому, как мы все слишком хорошо помним самодовольную фразу главы американского антидопингового агентства в разговоре с российским пранкером по поводу необходимости дисквалификации русских спортсменов: "это политика, детка". И, что особенно отчетливо видно после недавних "санкционных актов" сената и конгресса США: руководители антидопинговой WADA и легкоатлетической IAAF просто отрабатывают соответствующий "политический заказ". И им просто, как в известном голливудском фильме с калифорнийским губернатором в главной роли, "нужна твоя одежда, твои ботинки и твой мотоцикл".

А как это соответствующим образом оформить — это второй вопрос.

 

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