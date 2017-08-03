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Американские военные расставляют на нас соцсети

17:2503.08.2017
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© Fotolia / beer5020Молодые люди со смартфонами. Архивное фотоМолодые люди со смартфонами. Архивное фото
© Fotolia / beer5020

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости

Министерство Военно-морских сил США сообщило, что ищет компанию-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на иностранных языках. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок США. Специалисты должны будут анализировать источники на русском, английском, немецком, французском, испанском и японском языках, а также на диалектах, распространенных в Китае. "Данные будут отслеживаться в режиме реального времени по интересующим социальным показателям, а также ключевым словам и словосочетаниям", — поясняется в документе.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала запуск в США сайта о "российской пропаганде"
Американская бюрократия, обязывающая госорганы проводить публичные тендеры при закупке товаров и услуг, имеет свои положительные стороны. Особенно тогда, когда речь идет об услугах в интересах американских спецслужб. И как минимум это любопытно тем, против кого эти "услуги и товары" направлены. В данном случае я имею в виду нас, россиян.

Мы и раньше особо не сомневались, что "большой американский брат" следит за всем, что мы вываливаем в интернет. И речь не только о соцсетях. Это любая форма передачи данных, будь то электронная почта или видеосвязь через интернет. Наши сомнения насчет конфиденциальности наших аккаунтов и откровений в интернете, если они и оставались, развеял Эдвард Сноуден. А теперь благодаря американским бюрократам мы точно имеем кристальную ясность по поводу того, что соцсети — это не то пространство, где надо жить, но куда на ПМЖ все-таки переселилось множество людей по всей планете.

Уже много сказано о том, что любая соцсеть — это шлюз, через который все ее участники "сливают" свои персональные данные в общее болото интернета. Персональными данными я называю не только имя, фамилию, место и дату рождения. Это все, что относится к жизни человека. Исходя из сути интернета совершенно неважно, где хранятся персональные данные российских граждан, занесенные в соцсеть, — на территории России или за границей. Доступ к ним возможен отовсюду. В том числе и из США. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОтражение страницы социальной сети "Фейсбук" в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Отражение страницы социальной сети "Фейсбук" в глазу

Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
WP призвала Трампа ответить на "заполонившую эфир" российскую пропаганду
Если гражданин выкладывает любую информацию о себе — фото, видео, переписку с друзьями и тому подобное на любой интернет-сервис, он должен быть готов к тому, что этой информацией воспользуется кто угодно. В том числе и против него. В условиях, когда США проявляют к России и россиянам особенную пристрастность, фактор доступа к любым персональным данным в интернете приобретает совершенно особое значение, связанное как с личной безопасностью, так и с безопасностью страны.

По сути, участие в соцсети — это выпущенный в открытое пространство донос на самого себя. Даже, казалось бы, незначительная информация дает возможность любому, не говоря уже о специально обученных аналитиках, нарисовать довольно полную картину о том персонаже, который эту информацию о себе оставил.

Зайдите в любую соцсеть и войдите на страничку любого человека, почитайте его рассуждения, переписку с друзьями, посмотрите фото и видео. И все! Вы будете готовы дать практически исчерпывающую справку об этом человеке: о его профессии и интересах, политических взглядах, связях и деловых контактах, о степени его обеспеченности, о пороках и слабостях, о состоянии здоровья и даже о климате в его семье.

То, что спецслужбы США внимательно изучают информацию в соцсетях в российском и прочих национальных сегментах интернета, вновь стало очевидно в феврале 2016 года. Тогда США "глубоко обеспокоились" блокировкой сервиса LinkedIn в России и призвали Москву пересмотреть это решение и восстановить его работу. Об этом заявила тогда пресс-секретарь посольства США в России Мари Олсон.

Терраса на крыше здания, где расположен офис компании LinkedIn в Сан-Франциско, США. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg
LinkedIn может решить вернуться в Россию осенью, заявили в Роскомнадзоре
Напомню, что Роскомнадзор в соответствии с решениями судов внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, поскольку наш закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории России. Сеть LinkedIn это положение нашего закона не выполнила. В декабре прошлого года Microsoft Corp. купила LinkedIn. И, как сообщил в июне этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров, новый владелец соцсети Linkedin может захотеть вернуть компанию на российский рынок осенью этого года.

Пока до конца неясно, как все устроится с LinkedIn в России. Но, насколько я понимаю, она пока доступна для наших пользователей. Это крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска работы. По данным за 2015 год, общее число зарегистрированных участников ее превысило 400 миллионов человек, из них в России — пять миллионов. Все эти люди "под колпаком у Мюллера".

На Третьем форуме СМИ России и Китая в Москве. 4 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мировая фейк-империя и борьба с ней
Кому нужны наши персональные данные и вообще любая персональная информация о нас? В 99,99 процентов случаев — никому. Никому, если вы из себя ничего не представляете. А если вы высокопоставленный чиновник? А у нас многие чиновники, будучи носителями "чувствительной" информации, постоянно сидят в Сети, рассказывая, как они были и там и сям, что видели и с кем говорили.

Между тем в советское время, когда еще не было интернета, даже студенты журфака МГУ, где я учился, знали, что многие иностранные посольства в Москве выписывают сотни названий советских газет, журналов и многотиражек (особенно заводских), издающихся по всей стране, от Магадана до Калининграда. Зачем? А все затем же — чтобы выуживать оттуда крупицы информации, которые, будучи сложены вместе и сопоставлены, давали бы четкое представление не только о разных сторонах жизни в разных уголках Советского Союза, но и о вещах более серьезных, таких как оборонка, армия и т.п.

При наличии интернета ворох российских газет и журналов нашим "партнерам" теперь не нужен. Эдвард Сноуден всему миру доходчиво рассказал, как и зачем США "скирдуют" и анализируют абсолютно всю информацию из Всемирной паутины, а также другую информацию, передаваемую электронным способом. 

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФото бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена на экране планшета
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фото бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена на экране планшета

Никто — от простых граждан до государственных деятелей — сегодня не застрахован от того, что сведения о нем не будут использованы против него, даже если у него все в порядке с законом.

Вспомним хотя бы канцлера ФРГ Ангелу Меркель и то, как США прослушивали ее телефон. Остается только гадать, за какой крючок вашингтонский обком может держать фрау Меркель, как и многих других государственных деятелей по всему свету. Или то, как Хиллари Клинтон использовала открытую почту для передачи секретных документов, — сколько шуму было! И он еще не утих.

Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пушков: в сфере кибербезопасности никто не может доверять никому
Жизнь всегда преподносит свою сюрпризы. Никто не знает, что будет завтра. И как завтра повернется дело в отношении гражданина N, который уже понаписал о себе в соцсетях целые романы, сегодня никому не нужные? Наша жизнь все больше становится связанной с интернетом и часто уже зависит от него. Мы порой хотим порвать эту паутину, эту нить, опутавшую нас, но она все больше похожа на прочную веревку вокруг нашей шеи.

Знаю, что многие выражали опасение, что судьба LinkedIn может постигнуть и другие популярные во всем мире и в России сети Facebook и Twitter. Я не призываю отказаться от соцсетей. Просто не надо там проживать свою жизнь. Ведь невозможно жить в доме с прозрачными стенами.

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