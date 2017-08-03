Американские военные расставляют на нас соцсети

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости
Министерство Военно-морских сил США сообщило, что ищет компанию-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на иностранных языках. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок США. Специалисты должны будут анализировать источники на русском, английском, немецком, французском, испанском и японском языках, а также на диалектах, распространенных в Китае. "Данные будут отслеживаться в режиме реального времени по интересующим социальным показателям, а также ключевым словам и словосочетаниям", — поясняется в документе.
Мы и раньше особо не сомневались, что "большой американский брат" следит за всем, что мы вываливаем в интернет. И речь не только о соцсетях. Это любая форма передачи данных, будь то электронная почта или видеосвязь через интернет. Наши сомнения насчет конфиденциальности наших аккаунтов и откровений в интернете, если они и оставались, развеял Эдвард Сноуден. А теперь благодаря американским бюрократам мы точно имеем кристальную ясность по поводу того, что соцсети — это не то пространство, где надо жить, но куда на ПМЖ все-таки переселилось множество людей по всей планете.
Уже много сказано о том, что любая соцсеть — это шлюз, через который все ее участники "сливают" свои персональные данные в общее болото интернета. Персональными данными я называю не только имя, фамилию, место и дату рождения. Это все, что относится к жизни человека. Исходя из сути интернета совершенно неважно, где хранятся персональные данные российских граждан, занесенные в соцсеть, — на территории России или за границей. Доступ к ним возможен отовсюду. В том числе и из США.
По сути, участие в соцсети — это выпущенный в открытое пространство донос на самого себя. Даже, казалось бы, незначительная информация дает возможность любому, не говоря уже о специально обученных аналитиках, нарисовать довольно полную картину о том персонаже, который эту информацию о себе оставил.
Зайдите в любую соцсеть и войдите на страничку любого человека, почитайте его рассуждения, переписку с друзьями, посмотрите фото и видео. И все! Вы будете готовы дать практически исчерпывающую справку об этом человеке: о его профессии и интересах, политических взглядах, связях и деловых контактах, о степени его обеспеченности, о пороках и слабостях, о состоянии здоровья и даже о климате в его семье.
То, что спецслужбы США внимательно изучают информацию в соцсетях в российском и прочих национальных сегментах интернета, вновь стало очевидно в феврале 2016 года. Тогда США "глубоко обеспокоились" блокировкой сервиса LinkedIn в России и призвали Москву пересмотреть это решение и восстановить его работу. Об этом заявила тогда пресс-секретарь посольства США в России Мари Олсон.
Пока до конца неясно, как все устроится с LinkedIn в России. Но, насколько я понимаю, она пока доступна для наших пользователей. Это крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска работы. По данным за 2015 год, общее число зарегистрированных участников ее превысило 400 миллионов человек, из них в России — пять миллионов. Все эти люди "под колпаком у Мюллера".
Между тем в советское время, когда еще не было интернета, даже студенты журфака МГУ, где я учился, знали, что многие иностранные посольства в Москве выписывают сотни названий советских газет, журналов и многотиражек (особенно заводских), издающихся по всей стране, от Магадана до Калининграда. Зачем? А все затем же — чтобы выуживать оттуда крупицы информации, которые, будучи сложены вместе и сопоставлены, давали бы четкое представление не только о разных сторонах жизни в разных уголках Советского Союза, но и о вещах более серьезных, таких как оборонка, армия и т.п.
При наличии интернета ворох российских газет и журналов нашим "партнерам" теперь не нужен. Эдвард Сноуден всему миру доходчиво рассказал, как и зачем США "скирдуют" и анализируют абсолютно всю информацию из Всемирной паутины, а также другую информацию, передаваемую электронным способом.
Никто — от простых граждан до государственных деятелей — сегодня не застрахован от того, что сведения о нем не будут использованы против него, даже если у него все в порядке с законом.
Вспомним хотя бы канцлера ФРГ Ангелу Меркель и то, как США прослушивали ее телефон. Остается только гадать, за какой крючок вашингтонский обком может держать фрау Меркель, как и многих других государственных деятелей по всему свету. Или то, как Хиллари Клинтон использовала открытую почту для передачи секретных документов, — сколько шуму было! И он еще не утих.
Знаю, что многие выражали опасение, что судьба LinkedIn может постигнуть и другие популярные во всем мире и в России сети Facebook и Twitter. Я не призываю отказаться от соцсетей. Просто не надо там проживать свою жизнь. Ведь невозможно жить в доме с прозрачными стенами.