Американская революция бездействия. О восстании элит против любых перемен

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в прессе о том, что он назвал Белый дом свалкой или кучей мусора (dump). Даже те, кто поверят опровержению президента, едва ли усомнятся в том, что именно так он думает и чувствует. Не только по отношению к внутреннему убранству и к уровню удобств, но главное — к самой американской политике.

Чехарда увольнений и отставок, утечка информации, саботирование всех президентских инициатив внутреннего характера и осознанный срыв его внешнеполитических починов — от этого всего может утомиться и деятельный Дональд Трамп.

Последний акт жесткого принуждения президента подписать закон о санкциях против России, коего он сам категорически не желал, указывает на глубинный системный кризис в США. Можно сказать с уверенностью, что доверие к американской системе как таковой будет необратимо подорвано, если начатый при Трампе развал государственной структуры продолжится.

Это не публицистическая метафора, а точный диагноз. Выборы президента в США олицетворяют борьбу между самими кандидатами, а также выбор между их платформами по всем важнейшим вопросам. В ходе последних выборов американские избиратели поддержали программу Трампа улучшения отношений с Россией. Разумеется, граждане США отдали предпочтение республиканскому кандидату также по многим другим причинам. Тут и личностный фактор, и экономические обещания, и борьба с незаконной иммиграцией. Однако именно российская тематика была особенно раскаленной во внешнеполитической тематике в ходе последних месяцев предвыборной гонки.

Итак, граждане США выбрали кандидата, подчеркивавшего во внешнеполитической программе необходимость сближения с Россией. Там были и жесткие намерения по отношению к Ирану, и обещание перевести посольство в Иерусалим, и требование к странам НАТО расширить их военные бюджеты. Однако на первом месте оказалась Россия, что неудивительно при оценке ее реальной мощи.

Конституция США наделяет президента обширными полномочиями в сфере международных отношений. Хваленое разделение властей предполагает высокую степень ответственности исполнительной власти и определенную степень невмешательства законодательной власти в международную политику. Разумеется, в разные времена эти границы вмешательства и невмешательства законодателей трактовали по-разному, но основная идея остается незыблемой. Президент избирается народом для проведения определенной внешней и внутренней политики, которую могут осторожно корректировать законодательная власть с судебной, когда это горячо необходимо.

Так вот, отцы-основатели США пришли бы в ужас от почти единогласного решения сената и палаты представителей о новых антироссийских санкциях при полном осознании того, что президент и его госсекретарь считают такой шаг противоречащим интересам США. Дональд Трамп жестко раскритиковал законопрект, Рекс Тиллерсон рассудительно разъяснил, какой вред принесет эта законодательная экспансия.

Интересно, что вице-президент Пенс, сообщив во время визита в Тбилиси о том, что Трамп собирается подписать санкции, сразу добавил, что Вашингтон "очень хотел бы наладить конструктивные отношения с Москвой". Таким образом Майкл Пенс дал понять партнерам в Тбилиси, что нынешняя администрация не помешает в установлении полезных для Грузии связей с Россией. И сразу вслед за этим мы узнаем о том, как госсекретарь Тиллерсон пытается затормозить распределение 80 миллионов долларов между НКО, занимающимися антироссийской пропагандой. И сразу CNN идет в бой и настаивает на том, что эти деньги должны быть потрачены…

Любой американский конституционный юрист согласится, что неладное творится в Белом доме и прилегающих к нему институтах власти. За полгода правления Трампа ему не удалось внести изменения в реальный ход дел в стране. Даже политика медицинского страхования осталась без перемен. Вашингтон сегодня — это лебедь, рак да щука. Воля американских избирателей и действующего президента никак не претворяется в жизнь. И отношения с Россией — это только пример и симптом. Сама хваленая американская система дала катастрофический сбой.

© AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Дональд Трамп на самом деле пытался всеми законными путями претворить в жизнь то, что обещал в ходе выборов. Против него вышел на саботаж и вредительство весь правящий класс. Сенат и палата представителей блокируют почти все его инициативы и навязывают то, что он считает пагубным. Спецслужбы подрывают его политику при помощи утечек. И все усугубляется скандалами с персоналом, которые неизбежны в создавшейся нервозной ситуации.

Речь идет именно не о полезных свободных дебатах, а о вредительстве. Нелюбовь спецслужб к Трампу выразилась не только в бесчисленных вбросах в прессу о его подозрительных связях с Москвой, но и в прямом саботаже. Например, напомним, неизвестные "слили" в прессу информацию о том, что президент поведал министру иностранных дел Лаврову о попытках террористов создать технологию для произведения взрывов в самолетах при помощи переносных компьютеров. При вбросе информации в газеты подчеркнули, что речь шла о секретных сведениях. Чуть позже "слили", что предупреждение пришло от израильской агентуры. Как нетрудно понять, сам факт упоминания зловещего замысла в ходе конфиденциальной беседы с Лавровым — это конструктивное проявление доброй воли в ходе закрытых переговоров. А вот вброс в прессу, включавший предательское указание на Израиль, — это шаг, граничащий с государственной изменой.

Государственная система перестает эффективно работать, если рассылаемые импульсы от президента игнорируются или саботируются. Именно это мы наблюдаем в США. Кадровые неурядицы, систематические утечки и саботаж внешней и внутренней политики президента — такого еще не было в истории США. И это при том, что республиканцы правят в сенате и в палате представителей.

Хочется надеяться на то, что Дональду Трампу удастся переломить своей волей то сопротивление, с которым он столкнулся. Иначе сама система будет поражена неизлечимым вирусом неповиновения и бездействия.