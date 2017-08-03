Американская революция бездействия. О восстании элит против любых перемен

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в прессе о том, что он назвал Белый дом свалкой или кучей мусора (dump). Даже те, кто поверят опровержению президента, едва ли усомнятся в том, что именно так он думает и чувствует. Не только по отношению к внутреннему убранству и к уровню удобств, но главное — к самой американской политике.
Чехарда увольнений и отставок, утечка информации, саботирование всех президентских инициатив внутреннего характера и осознанный срыв его внешнеполитических починов — от этого всего может утомиться и деятельный Дональд Трамп.
Последний акт жесткого принуждения президента подписать закон о санкциях против России, коего он сам категорически не желал, указывает на глубинный системный кризис в США. Можно сказать с уверенностью, что доверие к американской системе как таковой будет необратимо подорвано, если начатый при Трампе развал государственной структуры продолжится.
Итак, граждане США выбрали кандидата, подчеркивавшего во внешнеполитической программе необходимость сближения с Россией. Там были и жесткие намерения по отношению к Ирану, и обещание перевести посольство в Иерусалим, и требование к странам НАТО расширить их военные бюджеты. Однако на первом месте оказалась Россия, что неудивительно при оценке ее реальной мощи.
Интересно, что вице-президент Пенс, сообщив во время визита в Тбилиси о том, что Трамп собирается подписать санкции, сразу добавил, что Вашингтон "очень хотел бы наладить конструктивные отношения с Москвой". Таким образом Майкл Пенс дал понять партнерам в Тбилиси, что нынешняя администрация не помешает в установлении полезных для Грузии связей с Россией. И сразу вслед за этим мы узнаем о том, как госсекретарь Тиллерсон пытается затормозить распределение 80 миллионов долларов между НКО, занимающимися антироссийской пропагандой. И сразу CNN идет в бой и настаивает на том, что эти деньги должны быть потрачены…
Любой американский конституционный юрист согласится, что неладное творится в Белом доме и прилегающих к нему институтах власти. За полгода правления Трампа ему не удалось внести изменения в реальный ход дел в стране. Даже политика медицинского страхования осталась без перемен. Вашингтон сегодня — это лебедь, рак да щука. Воля американских избирателей и действующего президента никак не претворяется в жизнь. И отношения с Россией — это только пример и симптом. Сама хваленая американская система дала катастрофический сбой.
Речь идет именно не о полезных свободных дебатах, а о вредительстве. Нелюбовь спецслужб к Трампу выразилась не только в бесчисленных вбросах в прессу о его подозрительных связях с Москвой, но и в прямом саботаже. Например, напомним, неизвестные "слили" в прессу информацию о том, что президент поведал министру иностранных дел Лаврову о попытках террористов создать технологию для произведения взрывов в самолетах при помощи переносных компьютеров. При вбросе информации в газеты подчеркнули, что речь шла о секретных сведениях. Чуть позже "слили", что предупреждение пришло от израильской агентуры. Как нетрудно понять, сам факт упоминания зловещего замысла в ходе конфиденциальной беседы с Лавровым — это конструктивное проявление доброй воли в ходе закрытых переговоров. А вот вброс в прессу, включавший предательское указание на Израиль, — это шаг, граничащий с государственной изменой.
Государственная система перестает эффективно работать, если рассылаемые импульсы от президента игнорируются или саботируются. Именно это мы наблюдаем в США. Кадровые неурядицы, систематические утечки и саботаж внешней и внутренней политики президента — такого еще не было в истории США. И это при том, что республиканцы правят в сенате и в палате представителей.
Хочется надеяться на то, что Дональду Трампу удастся переломить своей волей то сопротивление, с которым он столкнулся. Иначе сама система будет поражена неизлечимым вирусом неповиновения и бездействия.