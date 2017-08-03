Возможность китайского ракетного блица отрезвит США

Илья Плеханов, для РИА Новости

Буквально на днях на военном параде, посвященном 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Пекин продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-31AG. Неделей ранее, 23 июля, в Китае прошло неудачное испытание противоспутниковой ракеты DN-3. Тестовые запуски ракет этой серии, призванных сбивать американские военные и разведывательные спутники в космосе, идут как минимум с 2013 года. В США за ними внимательно следят.

Долгое время считалось, и многие до сих пор в этом убеждены, что любая военная конфронтация между сверхдержавами сразу же выльется в обмен ядерными ударами. Но сейчас мнение экспертов меняется: скатывающие в войну страны сделают все возможное, чтобы этого не произошло. Даже после единичных боевых инцидентов они до последнего будут применять гибридные методы ведения войны: экономические санкции, кибератаки, в предпоследнюю очередь — конвенциональные силы и неядерные удары, тем более, если речь не идет о прямом вторжении врага на территорию страны и оккупацию. Удары мощного высокоточного оружия по военным объектам сегодня не уступают по масштабу разрушения маломощным ядерным зарядам. Эффект тот же. Для немедленного применения ядерного оружия нет причин.

Поэтому кроме китайских межконтинентальных ракет, существует и другая, не столь афишируемая в американской прессе, угроза, которая рассматривается военными аналитиками еще более пристально.

Ракетные возможности Китая

Центр новой американской безопасности (Center for a New American Security) этим летом опубликовал свежий доклад о возможностях Китая нанести неядерный удар ракетами по базам и кораблям США в тихоокеанском регионе. Такой ракетный блиц может вывести из строя американские вооруженные силы и предотвратить участие США в войне за Тайвань или спорные острова.

Авторы доклада пишут, что после свержения Саддама Хусейна в Ираке руководство Китая было очень впечатлено быстрой победой США с использованием только конвенциональных сил и крылатых ракет. После этого в Китае развернули программу создания относительно дешевых крылатых ракет и баллистических ракет малой и средней дальности наземного базирования, не концентрируясь только на разработке больших дорогостоящих межконтинентальных ракет с ядерными зарядами.

По оценкам Пентагона, сегодня Китай обладает 1200 ракетами малой дальности, 300 ракетами средней дальности и 300 крылатыми ракетами наземного базирования. Согласно докладу военно-аналитической компании Rand Corporation, если в 90-х годах китайские ракеты могли промахнуться по цели на сотни метров, то теперь их точность составляет до 5-10 метров.

© AP Photo / Andy Wong, pool Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР © AP Photo / Andy Wong, pool Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР

Китай, по данным американцев, проводит учения по нанесению упреждающих ракетных ударов по американским военным базам в Японии. Речь идет о нашумевшем случае, когда на основе анализа спутниковых снимков 2012-2016 годов американские эксперты пришли к выводу, что Китай строит в пустыне Гоби цели, напоминающие по форме и размеру:

- объекты на военно-воздушной базе армии США Кадена на Окинаве в Японии, где расположены ракетно-зенитные системы Patriot;

— объекты, имитирующие базу ВВС США Мисава, где расположены истребители F-22;

— структуры и кораблеподобные объекты, напоминающие морскую базу США в Йокосуке, где базируется Седьмой флот ВМС США.

По этим муляжам в пустыне Гоби ракетные части НОАК, по мнению американских аналитиков, и наносят сегодня тренировочные удары.

Блиц и вывод США из игры

"Высшее руководство США должно понимать, что упреждающий ракетный удар Китая по передовым военным базам в западной части Тихого океана, которые обеспечивают военную мощь США в регионе, является реальной возможностью. Особенно, если Китай решит, что его стратегические интересы находятся под угрозой", — пишет один из авторов доклада Центра новой американской безопасности.

Впрочем, в докладе отмечается, что Китай не пойдет на внезапный упреждающий удар, не дав понять противнику, что тот зашел слишком далеко, и что территориальный суверенитет Китая находится под угрозой. Такой угрозой может стать активное военное вмешательство США в ситуации, связанные с Тайванем и спорными островами Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао). При этом Китай даст шанс противнику отступить и лишь потом прибегнет к "активной обороне".

То есть, чтобы довести Китай до ракетных ударов, надо очень постараться. Триггером может стать концентрация и резкое наращивание американских сил в регионе в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Но уже сама реальная возможность ударов по базам США меняет ход игры в регионе. Американцам теперь приходится учитывать этот фактор и на деле уменьшать уровень претензий на военную и политическую гегемонию в Тихом океане.

Если конфликт все же перейдет в "горячую" фазу, то американцы понимают, что достаточное количество китайских ракет в первые же минуты и часы сможет преодолеть противоракетную оборону, заблокировать все корабли ВМС США в портах Японии, разрушить все взлетно-посадочные полосы баз ВВС США, оставить на земле до 200 американских самолетов и уничтожить все командные и логистические пункты.