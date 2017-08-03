Возможность китайского ракетного блица отрезвит США

Илья Плеханов, для РИА Новости
Буквально на днях на военном параде, посвященном 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Пекин продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-31AG. Неделей ранее, 23 июля, в Китае прошло неудачное испытание противоспутниковой ракеты DN-3. Тестовые запуски ракет этой серии, призванных сбивать американские военные и разведывательные спутники в космосе, идут как минимум с 2013 года. В США за ними внимательно следят.
Поэтому кроме китайских межконтинентальных ракет, существует и другая, не столь афишируемая в американской прессе, угроза, которая рассматривается военными аналитиками еще более пристально.
Ракетные возможности Китая
Центр новой американской безопасности (Center for a New American Security) этим летом опубликовал свежий доклад о возможностях Китая нанести неядерный удар ракетами по базам и кораблям США в тихоокеанском регионе. Такой ракетный блиц может вывести из строя американские вооруженные силы и предотвратить участие США в войне за Тайвань или спорные острова.
По оценкам Пентагона, сегодня Китай обладает 1200 ракетами малой дальности, 300 ракетами средней дальности и 300 крылатыми ракетами наземного базирования. Согласно докладу военно-аналитической компании Rand Corporation, если в 90-х годах китайские ракеты могли промахнуться по цели на сотни метров, то теперь их точность составляет до 5-10 метров.
Китай, по данным американцев, проводит учения по нанесению упреждающих ракетных ударов по американским военным базам в Японии. Речь идет о нашумевшем случае, когда на основе анализа спутниковых снимков 2012-2016 годов американские эксперты пришли к выводу, что Китай строит в пустыне Гоби цели, напоминающие по форме и размеру:
— объекты, имитирующие базу ВВС США Мисава, где расположены истребители F-22;
— структуры и кораблеподобные объекты, напоминающие морскую базу США в Йокосуке, где базируется Седьмой флот ВМС США.
По этим муляжам в пустыне Гоби ракетные части НОАК, по мнению американских аналитиков, и наносят сегодня тренировочные удары.
Блиц и вывод США из игры
"Высшее руководство США должно понимать, что упреждающий ракетный удар Китая по передовым военным базам в западной части Тихого океана, которые обеспечивают военную мощь США в регионе, является реальной возможностью. Особенно, если Китай решит, что его стратегические интересы находятся под угрозой", — пишет один из авторов доклада Центра новой американской безопасности.
То есть, чтобы довести Китай до ракетных ударов, надо очень постараться. Триггером может стать концентрация и резкое наращивание американских сил в регионе в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Но уже сама реальная возможность ударов по базам США меняет ход игры в регионе. Американцам теперь приходится учитывать этот фактор и на деле уменьшать уровень претензий на военную и политическую гегемонию в Тихом океане.
Если конфликт все же перейдет в "горячую" фазу, то американцы понимают, что достаточное количество китайских ракет в первые же минуты и часы сможет преодолеть противоракетную оборону, заблокировать все корабли ВМС США в портах Японии, разрушить все взлетно-посадочные полосы баз ВВС США, оставить на земле до 200 американских самолетов и уничтожить все командные и логистические пункты.