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Мнение

Наказать за хамство: как ответит Москва на провокации Румынии и Молдавии

12:1103.08.2017
(обновлено: 13:36 03.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, для РИА Новости

Враждебные действия румынских и молдавских властей в отношении российского вице-премьера Дмитрия Рогозина требуют жестких ответных действий. Однако они при этом должны быть еще и взвешенными.

Вице-премьер нон-грата

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение: объявление Рогозина персоной нон грата – идея кураторов Молдавии
История с Дмитрием Рогозиным, самолет которого не пустили в воздушное пространство Румынии для пролета в Кишинев, получила продолжение. Власти Молдавии (которые, по мнению самого Рогозина, изначально стояли за этим инцидентом) объявили российского вице-премьера персоной нон-грата "из-за серии заявлений, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Вице-премьера, который в российском правительстве отвечает за связи с Молдавией и Приднестровьем, поэтому просто по долгу службы обязан посещать эти территории. 

В Молдавии выдвигают две версии произошедшего. Первая — молдавские власти пошли на такой шаг по просьбе румынских "братьев". В Бухаресте, решившем помочь молдаванам, осознали возможные последствия собственной смелости. И дело тут не в запрете на импорт румынской свинины, а в других ассиметричных санкциях, которые может применить Москва. "Сейчас начался период другой — не эмоциональных высказываний, а анализа того, что произошло, начался процесс установления лиц, причастных к принятию такого рода противоправных решений, которые поставили под угрозу жизни не только членов правительственной делегации России, но и простых граждан, в основном молдаван, которые летели к себе на Родину. Поэтому вместо эмоций будут дела, вот все, что вам могу сказать", — заявил Дмитрий Рогозин.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время встречи в Москве. 2 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время встречи в Москве. 2 августа 2017

 

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Додон прокомментировал объявление Рогозина персоной нон грата

Румыния — одна из беднейших стран ЕС, которое имеет целый ворох внешнеполитических проблем (включая территориальные споры со всеми своими соседями), и Бухаресту не с руки ссориться с Москвой на пустом месте. Поэтому румынские власти потребовали от молдаван взять на себя "первую скрипку" в этом конфликте.

Вторая версия — Кишинев сам проявил инициативу и ответил на обвинения со стороны Дмитрия Рогозина в адрес серого кардинала молдавской политики Владимира Плахотнюка. "Это мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее довольно-таки сложные сейчас проблемы с законом, им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом", — заявил Рогозин после инцидента с самолетом. "Пахан не прощает таких заявлений, поэтому решение об объявлении Рогозина персоной нон-грата было принято в такие короткие сроки", — пояснил РИА Новости один из молдавских политиков.

Пора отвечать

Судя по всему, конфликт не исчерпан. На первый взгляд, наказав Румынию свининой, теперь нужно как-то наказывать и Молдавию. Заявления Рогозина об упущенной Кишиневом прибыли из-за упущенных предложений по линии экономического сотрудничества, которые вице-премьер вез в Молдавию ("потеряли, думаю, десятки, а может быть, сотни миллионов долларов одним жестом хамским") являются таким ответом только отчасти. Уже сейчас звучат требования контрсанкций, причем весьма серьезных.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рогозин ждет, что Румыния покажет твиты, из-за которых ему запретили пролет

Но нужны ли эти санкции? Такое хамское поведение не должно оставаться без ответа. Да, политическая элита Молдавии расколота, и отнюдь не все политики поддержали действия властей. Да, пророссийский президент Додон выступил с крайне жесткой критикой решения в отношении Рогозина. "Провозглашение вице-премьер-министра России персоной нон грата — акт большой политической глупости. И это большой вред для Молдовы и молдаван. Я не знаю, делают это власти по своему усмотрению или скорее управляются, как марионетки, из-за океана", — заявил Игорь Додон. Да, напрашивающиеся варианты санкций (усложнение жизни для молдавских гастарбайтеров в России) ударят по простым людям, которые в массе своей пророссийски настроенные.

Однако жесткий ответ должен быть. Что же касается населения Молдавии, то оно должно осознавать, что несет полную ответственность за действия власти, которую оно избрало или которую терпит. А то получается очень интересная ситуация: более половины населения страны пророссийски настроены, однако к власти раз за разом приходят русофобские (даже не проевропейские, а именно русофобские) силы.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Молдавии Игорь Додон. 2 июня 2017

Приднестровская пята

Но на любые санкции молдаване могут ответить серьезным усложнением положения Приднестровской республики, вплоть до изменения статус-кво.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин: сорвав переговоры, Молдавия потеряла сотни миллионов долларов

Так, Кишинев уже сейчас выступает за изменение формата миротворческой операции. "Операция по поддержанию мира, которую некоторые так прославляют, превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режима Тирасполя являются абсолютно очевидными", — говорится в заявлении правительства Молдавии. Молдавские власти хотят заменить россиян "многосторонней миротворческой миссией", дабы повысить шансы силой реинтегрировать эту территорию. Молдавские политики особо и не скрывают, что им нужны не люди, а промышленность и экономика непризнанной республики.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рогозин объяснил, почему удалил из соцсетей записи о румынских политиках
Теоретически у молдавских властей есть все возможности для того, чтобы попросить российских миротворцев "с вещами на выход". Сама эта миссия являлась плодом соглашения между Россией и Молдавией, соответственно если Молдавия решит выйти из этого соглашения, то она имеет на это полное право. Понятно, что шаг достаточно радикальный, и Кишинев пока не готов его сделать, однако если будет раскручиваться спираль конфронтации, то молдавские власти могут выложить и эту карту.

Чем ответит Москва? Безусловно, если бы у России и Приднестровья была бы общая граница в районе Одессы, то это решило бы все проблемы. Однако этой границы нет. А значит и возможности ответа ограничены. Даже победа пророссийских сил в Молдавии на выборах в парламент пока не в интересах России. В этом случае Молдавия будет зажата между Румынией и Украиной, поэтому в случае смены геополитического вектора она тут же подвергнется масштабному давлению.

Глава румынского МИД Теодор Мелешкану. Архивное фото
© AFP 2017 / Attila Kisbenedek
Глава МИД Румынии прокомментировал запрет на пролет самолета с Рогозиным

Поэтому в данной ситуации лучше всего ответить жестко, но взвешенно, понимая, что санкции — это не решение проблемы российско-молдавских отношений, и даже не средство для эскалации ситуации, а скорее способ остановить эту эскалацию, не дать ей пробить очередное дно. Решение же проблемы требует серьезных переговоров и выработки модус вивенди, но не с Кишиневом или Бухарестом, а с Брюсселем. Чем Россия, по всей видимости, и будет заниматься в ближайшее время.

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