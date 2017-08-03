Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового

Михаил Демурин, для РИА Новости
Мировая политика сегодня похожа на бурлящий котёл, и искры, как мы знаем, пробегают далеко не только между Россией и США. "Искрит" между США и Европейским союзом, США и Китаем, США и КНДР, США и Венесуэлой, Евросоюзом и Россией, Евросоюзом и Турцией, Китаем и Индией, Россией и Белоруссией. Идёт война в Сирии и на Украине, расколотой остаётся Ливия, серьёзным источником нестабильности продолжает быть Афганистан.
Существует много различного рода определений понятия "политика". Я не буду их приводить — обращу внимание на главное: как правило, политика трактуется как деятельность в области отношений между государствами, а внутри стран — между классами, общественно-политическими группами, этносами и так далее, направленная на завоевание, удержание и использование власти. К чему привело такое понимание политики в международных делах и во внутреннем положении подавляющего большинства стран современного мира, говорить излишне. Поэтому давно пора включить для себя другой критерий понимания политики. На мой взгляд, политика — это не хитроумные схемы переигрывания противника будь-то внутри своих стран или на международной арене, но действия, направленные на обеспечение выживания своего народа и своей страны в конкретных обстоятельствах того или иного исторического периода и, что самое главное, на долгосрочную перспективу. Выживания и развития.В каком же мире сегодня приходится выживать нашей стране и населяющим её народам? Его главная характерная черта — усиление цивилизационного, или, как говорил выдающийся русский философ XIX века Николай Яковлевич Данилевский, культурно-исторического противостояния. Это противостояние присутствовало всегда, что становится ясным уже при самом поверхностном взгляде на историю взаимоотношений России и Запада или, скажем, Запада и Китая, но сегодня оно не только присутствует более выпукло, но и приобрёло новые черты. На первое место в нём вышел конфликт не между многими различными культурно-историческими силами, а между одной из них, англосаксами, и всеми остальными, действующими, однако, к сожалению, весьма разрозненно.
Геополитика, конечно, никуда не уходит, но если бы речь шла преимущественно о ней, отношение США к своим западноевропейским союзникам, например, было бы другим, чем то, которое мы наблюдаем сегодня. Смотришь на происходящее между ними, и напрашивается вывод, что цивилизационно западные европейцы американцам уже не близки. Более того, в своём традиционном качестве — опасны. Посмотрите, что произошло с единым романо-германским культурно-историческим типом, который виделся Николаю Данилевскому в качестве, с одной стороны, последовательно враждебного России, а с другой — однородного! Романский компонент в нём оказался практически полностью выхолощен, германский наполовину подавлен, а политику и культуру современного Запада диктуют англосаксы.
Цивилизационный компонент современной мировой политики значим не только под углом зрения борьбы американцев и англичан, стремящихся всюду насадить свою с позволения сказать "цивилизацию", с теми, кто этому противится. Взгляд через эту призму позволяет глубже понять мотивацию тех стран и сил, которых мы рассматриваем в качестве наших союзников.
Возьмём Россию и Китай. Китайцы последовательно отстаивают свой суверенитет и являются сторонниками восстановления Россией своего культурно-исторического типа.
Они, однако, осторожны в поддержке нас в противостоянии англосаксам. В чём причина их осторожности? Отношу её на счёт их опасений по поводу того, что Россия за три века (с небольшим перерывом в середине прошлого) своего западничества и особенно в последние три десятка лет слишком увязла в чужом цивилизационном болоте и при первой возможности вновь сделает приоритетом тесные отношения с Западом.
Сегодня наша страна более определённа в своём подходе к отношениям с США и Европейским союзом, но тоже, согласитесь, не до конца. Кроме того, за последние десятилетия мы не раз проявляли непоследовательность, а становиться чьим-то союзником в момент его глубокого конфликта с сильнейшим мировым центром силы — это совсем не то, что присоединяться к ясному и привлекательному самостоятельному цивилизационному проекту в хотя бы относительно спокойных обстоятельствах.
Из приведённых выше характерных черт современного мира вытекает вывод о возрастающей взаимосвязи между внешней политикой государств и их внутренним состоянием.
Именно внутреннее состояние нашей страны на рубеже 2000-х годов не позволило принять и начать осуществлять в отношениях с Западом ту линию, которую мы проводим сегодня. Если бы мы стали действовать исходя из правильного понимания нас самих и наших отношений с Западом уже тогда, Россия смогла бы избежать многих неприятностей.