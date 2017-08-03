Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового

Михаил Демурин , для РИА Новости

Мировая политика сегодня похожа на бурлящий котёл, и искры, как мы знаем, пробегают далеко не только между Россией и США. "Искрит" между США и Европейским союзом, США и Китаем, США и КНДР, США и Венесуэлой, Евросоюзом и Россией, Евросоюзом и Турцией, Китаем и Индией, Россией и Белоруссией. Идёт война в Сирии и на Украине, расколотой остаётся Ливия, серьёзным источником нестабильности продолжает быть Афганистан.

Этот список проблем далеко не полный. Одни из них более важны для судеб мира, другие менее; одни более ярко отражают основные тенденции мирового развития, а в других смысл этих тенденций запрятан далеко внутри. Так или иначе, этот смысл во всём происходящем присутствует, и наша задача — постоянно иметь его в виду. Будем понимать суть, тогда и каждое конкретное событие ляжет в ясную систему координат — политических и культурных.

Существует много различного рода определений понятия "политика". Я не буду их приводить — обращу внимание на главное: как правило, политика трактуется как деятельность в области отношений между государствами, а внутри стран — между классами, общественно-политическими группами, этносами и так далее, направленная на завоевание, удержание и использование власти. К чему привело такое понимание политики в международных делах и во внутреннем положении подавляющего большинства стран современного мира, говорить излишне. Поэтому давно пора включить для себя другой критерий понимания политики. На мой взгляд, политика — это не хитроумные схемы переигрывания противника будь-то внутри своих стран или на международной арене, но действия, направленные на обеспечение выживания своего народа и своей страны в конкретных обстоятельствах того или иного исторического периода и, что самое главное, на долгосрочную перспективу. Выживания и развития.В каком же мире сегодня приходится выживать нашей стране и населяющим её народам? Его главная характерная черта — усиление цивилизационного, или, как говорил выдающийся русский философ XIX века Николай Яковлевич Данилевский, культурно-исторического противостояния. Это противостояние присутствовало всегда, что становится ясным уже при самом поверхностном взгляде на историю взаимоотношений России и Запада или, скажем, Запада и Китая, но сегодня оно не только присутствует более выпукло, но и приобрёло новые черты. На первое место в нём вышел конфликт не между многими различными культурно-историческими силами, а между одной из них, англосаксами, и всеми остальными, действующими, однако, к сожалению, весьма разрозненно.

Возглавив структуры мирового управления и глобализации, англосаксы перешли к тотальному подавлению национальной самобытности народов и их государственно суверенитета. Их цель — навязать всем единую тоталитарную схему "демократического" порядка на общественно-политическом уровне и такой же единый примитивный стандарт отношения к жизни и окружающему миру на уровне культурно-антропологическом. Им это во многом уже удалось, особенно в Европе, но в мире в целом остались ещё народы и страны, не потерявшие своего культурно-исторического самосознания и, соответственно, отстаивающие своё право на независимость и суверенитет. Вот этот конфликт, на мой взгляд, и составляет политическую и культурную суть современности.

Геополитика, конечно, никуда не уходит, но если бы речь шла преимущественно о ней, отношение США к своим западноевропейским союзникам, например, было бы другим, чем то, которое мы наблюдаем сегодня. Смотришь на происходящее между ними, и напрашивается вывод, что цивилизационно западные европейцы американцам уже не близки. Более того, в своём традиционном качестве — опасны. Посмотрите, что произошло с единым романо-германским культурно-историческим типом, который виделся Николаю Данилевскому в качестве, с одной стороны, последовательно враждебного России, а с другой — однородного! Романский компонент в нём оказался практически полностью выхолощен, германский наполовину подавлен, а политику и культуру современного Запада диктуют англосаксы.

Цивилизационный компонент современной мировой политики значим не только под углом зрения борьбы американцев и англичан, стремящихся всюду насадить свою с позволения сказать "цивилизацию", с теми, кто этому противится. Взгляд через эту призму позволяет глубже понять мотивацию тех стран и сил, которых мы рассматриваем в качестве наших союзников.

Возьмём Россию и Китай. Китайцы последовательно отстаивают свой суверенитет и являются сторонниками восстановления Россией своего культурно-исторического типа.

Они, однако, осторожны в поддержке нас в противостоянии англосаксам. В чём причина их осторожности? Отношу её на счёт их опасений по поводу того, что Россия за три века (с небольшим перерывом в середине прошлого) своего западничества и особенно в последние три десятка лет слишком увязла в чужом цивилизационном болоте и при первой возможности вновь сделает приоритетом тесные отношения с Западом.

Показателен в этом плане и пример постсоветского пространства. За двадцать пять лет, прошедших после развала СССР, России не удалось создать здесь новый прочный политический союз. Причин тому немало, но культурно-историческая стоит далеко не на последнем месте. Мы столько раз демонстрировали желание стать частью Запада (Европы), что соседи не могли не думать примерно в таком ключе: зачем нам идти на Запад вместе с Россией и тем более через Россию, если мы можем пойти туда напрямую?

Сегодня наша страна более определённа в своём подходе к отношениям с США и Европейским союзом, но тоже, согласитесь, не до конца. Кроме того, за последние десятилетия мы не раз проявляли непоследовательность, а становиться чьим-то союзником в момент его глубокого конфликта с сильнейшим мировым центром силы — это совсем не то, что присоединяться к ясному и привлекательному самостоятельному цивилизационному проекту в хотя бы относительно спокойных обстоятельствах.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

Из приведённых выше характерных черт современного мира вытекает вывод о возрастающей взаимосвязи между внешней политикой государств и их внутренним состоянием.

Именно внутреннее состояние нашей страны на рубеже 2000-х годов не позволило принять и начать осуществлять в отношениях с Западом ту линию, которую мы проводим сегодня. Если бы мы стали действовать исходя из правильного понимания нас самих и наших отношений с Западом уже тогда, Россия смогла бы избежать многих неприятностей.

Приведу в этой связи пример наших отношений с Польшей. Большинство из тех мер реагирования на её русофобскую политику, которые обсуждаются сегодня, не являются чем-то новым. Они уже обсуждались и предлагались в отношении прибалтов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Причём у прибалтов, напомню, политика оскорбления исторической памяти и национального самосознания русского и других народов России осуществлялась в те годы параллельно с жесткой общественно-политической и экономической дискриминацией нетитульного населения. Тем не менее, реакция нашей страны на всё это была непозволительно слабой. Мы всё время старались не вызвать недовольства западных патронов Риги, Таллина и Вильнюса, не поставить в неудобные условия конкретных предпринимателей, осуществлявших свои транзитные и банковские операции через Латвию, Литву и Эстонию. В результате по прошествии пятнадцати лет руководство страны пришло к пониманию необходимости принятия тех же мер, только и прибалты ещё больше распоясались, и поляки голову потеряли. А главное, наша справедливая реакция на враждебные России и русским действия воспринимается сегодня искажённо, в контексте обострившегося конфликта с Западом, а не целевым, ориентированным именно на прибалтов или поляков, образом.

Итак, "цивилизационный" подход к происходящему в мире диктует нам необходимость более вдумчивого отношения к внутриполитическим делам, к внутреннему состоянию страны. Чтобы Россия полностью вернула себе позиции одного из ведущих мировых центров влияния, её народы должны быть действительно сплочены в единую нацию с прочной общественно-политической и культурно-исторической общностью. Внешнее давление и особенно то, как на него реагирует руководство страны, формированию такой общности, конечно, способствуют, но этого мало: главная работа по всем этим направлениям и особенно в социальном плане должна быть сделана внутри страны.