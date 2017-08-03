США
3.083 августа12:10МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового

11:4003.08.2017
0350
© Fotolia / vegeФлаги мираФлаги мира
© Fotolia / vege

Михаил Демурин, для РИА Новости

Мировая политика сегодня похожа на бурлящий котёл, и искры, как мы знаем, пробегают далеко не только между Россией и США. "Искрит" между США и Европейским союзом, США и Китаем, США и КНДР, США и Венесуэлой, Евросоюзом и Россией, Евросоюзом и Турцией, Китаем и Индией, Россией и Белоруссией. Идёт война в Сирии и на Украине, расколотой остаётся Ливия, серьёзным источником нестабильности продолжает быть Афганистан.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Дефективный закон": почему Трамп поддержал антироссийские санкции
Этот список проблем далеко не полный. Одни из них более важны для судеб мира, другие менее; одни более ярко отражают основные тенденции мирового развития, а в других смысл этих тенденций запрятан далеко внутри. Так или иначе, этот смысл во всём происходящем присутствует, и наша задача — постоянно иметь его в виду. Будем понимать суть, тогда и каждое конкретное событие ляжет в ясную систему координат — политических и культурных.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРазрушенные дома в сирийской провинции Эль-Хасаке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в сирийской провинции Эль-Хасаке

Существует много различного рода определений понятия "политика". Я не буду их приводить — обращу внимание на главное: как правило, политика трактуется как деятельность в области отношений между государствами, а внутри стран — между классами, общественно-политическими группами, этносами и так далее, направленная на завоевание, удержание и использование власти. К чему привело такое понимание политики в международных делах и во внутреннем положении подавляющего большинства стран современного мира, говорить излишне. Поэтому давно пора включить для себя другой критерий понимания политики. На мой взгляд, политика — это не хитроумные схемы переигрывания противника будь-то внутри своих стран или на международной арене, но действия, направленные на обеспечение выживания своего народа и своей страны в конкретных обстоятельствах того или иного исторического периода и, что самое главное, на долгосрочную перспективу. Выживания и развития.В каком же мире сегодня приходится выживать нашей стране и населяющим её народам? Его главная характерная черта — усиление цивилизационного, или, как говорил выдающийся русский философ XIX века Николай Яковлевич Данилевский, культурно-исторического противостояния. Это противостояние присутствовало всегда, что становится ясным уже при самом поверхностном взгляде на историю взаимоотношений России и Запада или, скажем, Запада и Китая, но сегодня оно не только присутствует более выпукло, но и приобрёло новые черты. На первое место в нём вышел конфликт не между многими различными культурно-историческими силами, а между одной из них, англосаксами, и всеми остальными, действующими, однако, к сожалению, весьма разрозненно.

Разрушенные здания в Мосуле. Март 2017 года
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
США, Россия и Китай приступают к новому переделу мира
Возглавив структуры мирового управления и глобализации, англосаксы перешли к тотальному подавлению национальной самобытности народов и их государственно суверенитета. Их цель — навязать всем единую тоталитарную схему "демократического" порядка на общественно-политическом уровне и такой же единый примитивный стандарт отношения к жизни и окружающему миру на уровне культурно-антропологическом. Им это во многом уже удалось, особенно в Европе, но в мире в целом остались ещё народы и страны, не потерявшие своего культурно-исторического самосознания и, соответственно, отстаивающие своё право на независимость и суверенитет. Вот этот конфликт, на мой взгляд, и составляет политическую и культурную суть современности.

Геополитика, конечно, никуда не уходит, но если бы речь шла преимущественно о ней, отношение США к своим западноевропейским союзникам, например, было бы другим, чем то, которое мы наблюдаем сегодня. Смотришь на происходящее между ними, и напрашивается вывод, что цивилизационно западные европейцы американцам уже не близки. Более того, в своём традиционном качестве — опасны. Посмотрите, что произошло с единым романо-германским культурно-историческим типом, который виделся Николаю Данилевскому в качестве, с одной стороны, последовательно враждебного России, а с другой — однородного! Романский компонент в нём оказался практически полностью выхолощен, германский наполовину подавлен, а политику и культуру современного Запада диктуют англосаксы.

Цивилизационный компонент современной мировой политики значим не только под углом зрения борьбы американцев и англичан, стремящихся всюду насадить свою с позволения сказать "цивилизацию", с теми, кто этому противится. Взгляд через эту призму позволяет глубже понять мотивацию тех стран и сил, которых мы рассматриваем в качестве наших союзников.

Возьмём Россию и Китай. Китайцы последовательно отстаивают свой суверенитет и являются сторонниками восстановления Россией своего культурно-исторического типа.

Они, однако, осторожны в поддержке нас в противостоянии англосаксам. В чём причина их осторожности? Отношу её на счёт их опасений по поводу того, что Россия за три века (с небольшим перерывом в середине прошлого) своего западничества и особенно в последние три десятка лет слишком увязла в чужом цивилизационном болоте и при первой возможности вновь сделает приоритетом тесные отношения с Западом.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016. Архивное фото
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
CNN рассказал о "ночном кошмаре" Трампа, связанном с Россией
Показателен в этом плане и пример постсоветского пространства. За двадцать пять лет, прошедших после развала СССР, России не удалось создать здесь новый прочный политический союз. Причин тому немало, но культурно-историческая стоит далеко не на последнем месте. Мы столько раз демонстрировали желание стать частью Запада (Европы), что соседи не могли не думать примерно в таком ключе: зачем нам идти на Запад вместе с Россией и тем более через Россию, если мы можем пойти туда напрямую?

Сегодня наша страна более определённа в своём подходе к отношениям с США и Европейским союзом, но тоже, согласитесь, не до конца. Кроме того, за последние десятилетия мы не раз проявляли непоследовательность, а становиться чьим-то союзником в момент его глубокого конфликта с сильнейшим мировым центром силы — это совсем не то, что присоединяться к ясному и привлекательному самостоятельному цивилизационному проекту в хотя бы относительно спокойных обстоятельствах.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

Из приведённых выше характерных черт современного мира вытекает вывод о возрастающей взаимосвязи между внешней политикой государств и их внутренним состоянием.

Именно внутреннее состояние нашей страны на рубеже 2000-х годов не позволило принять и начать осуществлять в отношениях с Западом ту линию, которую мы проводим сегодня. Если бы мы стали действовать исходя из правильного понимания нас самих и наших отношений с Западом уже тогда, Россия смогла бы избежать многих неприятностей.

Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите
Приведу в этой связи пример наших отношений с Польшей. Большинство из тех мер реагирования на её русофобскую политику, которые обсуждаются сегодня, не являются чем-то новым. Они уже обсуждались и предлагались в отношении прибалтов в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Причём у прибалтов, напомню, политика оскорбления исторической памяти и национального самосознания русского и других народов России осуществлялась в те годы параллельно с жесткой общественно-политической и экономической дискриминацией нетитульного населения. Тем не менее, реакция нашей страны на всё это была непозволительно слабой. Мы всё время старались не вызвать недовольства западных патронов Риги, Таллина и Вильнюса, не поставить в неудобные условия конкретных предпринимателей, осуществлявших свои транзитные и банковские операции через Латвию, Литву и Эстонию. В результате по прошествии пятнадцати лет руководство страны пришло к пониманию необходимости принятия тех же мер, только и прибалты ещё больше распоясались, и поляки голову потеряли. А главное, наша справедливая реакция на враждебные России и русским действия воспринимается сегодня искажённо, в контексте обострившегося конфликта с Западом, а не целевым, ориентированным именно на прибалтов или поляков, образом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 2 августа 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Полноценная торговая война. Медведев раскритиковал новые санкции США
Итак, "цивилизационный" подход к происходящему в мире диктует нам необходимость более вдумчивого отношения к внутриполитическим делам, к внутреннему состоянию страны. Чтобы Россия полностью вернула себе позиции одного из ведущих мировых центров влияния, её народы должны быть действительно сплочены в единую нацию с прочной общественно-политической и культурно-исторической общностью. Внешнее давление и особенно то, как на него реагирует руководство страны, формированию такой общности, конечно, способствуют, но этого мало: главная работа по всем этим направлениям и особенно в социальном плане должна быть сделана внутри страны.

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена