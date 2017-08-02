"Дефективный закон": почему Трамп поддержал антироссийские санкции

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В среду, 2 июля, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Это событие было даже не ожидаемым, но неотвратимым. Причем неотвратимым настолько, что многие СМИ объявили о подписании закона уже во вторник, не совсем корректно истолковав заявление вице-президента США Майкла Пенса.

Борьба вокруг законопроекта шла долго, больше двух месяцев. Администрации Трампа удалось выдавить из конгресса некоторые несущественные уступки. В Вашингтоне ходят слухи, что более важные послабления, в частности отмена медицинской реформы Обамы и принятие соответствующего проекта Трампа, ему обещаны. Но слухи слухами, а пока вынужденное подписание президентом данного законопроекта выглядит как серьезное внутриполитическое поражение.

Основную причину, позволяющую именно так оценивать подписание президентом США закона о санкциях, он назвал сам. По его мнению, закон является "дефектным", а некоторые его положения "явно неконституционными", ограничивающими "гибкость исполнительной власти" в ходе международных переговоров. Если учесть, что имеющие большинство в обеих палатах конгресса "ястребы" как от демократов, так и от республиканцев больше всего боялись именно потенциальной гибкости Трампа в переговорах с Россией, то тактическое поражение президента не вызывает никаких сомнений.

Говоря о неконституционности закона, Трамп прав с точки зрения американской политической традиции. Конституция не всегда точно определяет, в каких случаях президент США может действовать самостоятельно, а в каких — "по совету и с согласия Сената", но в целом определение внешнеполитического курса всегда было исключительной прерогативой Белого дома.

В этом отношении, если Конституция США в прежние времена и нарушалась, то в пользу президента при полном непротивлении конгресса, как, например, все военные кампании Буша-младшего. Полномасштабная иракская война проводились без самого ее объявления, право на которое закреплено за конгрессом. Президент обходил данное конституционное положение, не называя войну войной, а конгресс делал вид, что не замечает нарушения.

Согласно Конституции и политической традиции, президент своими исполнительными актами может не только вводить и отменять санкции, но и заключать международные соглашения, не требующие в таком случае ратификации в конгрессе. Более того, уже ратифицированные конгрессом международные договоры президент имеет право останавливать, не подписывая закон о ратификации, либо не депонируя подписанную им ратификационную грамоту или отказавшись от обмена ратификационными грамотами.

Так что, как видим, президент США, совмещая функции главы государства и исполнительной власти, обладает достаточными возможностями для решения не только частных проблем международных отношений, но и вопросов войны и мира без участия власти законодательной.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

Более того, не только американская, но и мировая политическая традиция предполагает, что отмена какого-либо действия осуществляется органом, его совершившим. Как известно, санкции против России были введены исполнительными указами президента Обамы. Следовательно, их судьбу должен был решать президент. Однако конгресс принятием закона о санкциях эту возможность у Трампа отнял, и теперь тот не может отменить санкции единолично. Президенту необходимо будет убедить конгресс, что выполнены требуемые для отмены санкций условия, и только тогда сенаторы своим голосованием могут позволить ему сделать необходимый шаг. Фактически конгресс ограничил конституционное право президента на издание исполнительных указов.

Это существенный удар по Трампу, но пока это поражение тактическое, то есть ситуация в дальнейшем может быть переиграна.

Для начала определимся, почему Трамп все же подписал законопроект, резко ограничивающий его права?

Некоторые эксперты говорят, что это произошло из-за того, что президента постоянно обвиняют в связях с Россией, и он боялся подставиться под очередную волну критики. Это не так. Трампа все равно будут критиковать, обвиняя в связях с Россией и, если смогут, то и до импичмента его доведут. Другое дело, что пока не могут.

Трамп не наложил вето на законопроект по одной простой причине — в обеих палатах конгресса сформировалось абсолютное двухпартийное большинство, достаточное для преодоления президентского вето. Таким образом, данный ход был для него не только бессмысленным, но и вредным, поскольку обострял и так не лучшие отношения с конгрессом, в том числе с республиканскими фракциями, имеющими большинство и в палате представителей, и в сенате.

Конечно, Трамп мог бы наложить вето, заявив о неконституционности законопроекта, дождаться его преодоления конгрессом и обратиться в Верховный суд с просьбой установить конституционность соответствующего акта. Однако позиция законодателей засвидетельствовала внутриэлитный консенсус по этому поводу. Так что Трамп рисковал либо проиграть в Верховном суде, либо (в невероятном случае, если бы судьи оказались на его стороне) вступить в длительную конфронтацию с консолидированной политической элитой США по второстепенному поводу.

Тем более что конгресс может преодолеть и решение Верховного суда о неконституционности своего акта. Для этого ему надо заручиться поддержкой трех четвертей легислатур штатов. Думается, что в нынешней ситуации конгресс бы такую поддержку получил, и Трамп оказался бы один против "всей нации", на верной дороге к импичменту.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне © AP Photo / Jacquelyn Martin Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Трамп закон подписал, но своим сопротивлением и заявлением о его неконституционности и дефектности снял с себя ответственность за его последствия. Более того, он получает определенное пространство для политического маневра. Теперь он может давить на своих европейских партнеров, не как неизвестно откуда взявшийся парвеню, а как президент, связанный решениями конгресса. Если раньше европейские элиты в своем противостоянии с Трампом апеллировали к американским глобалистам, которых достаточно и среди демократов, и среди республиканцев, то теперь их друзья-глобалисты оказались хуже Трампа, подложив ЕС такую свинью, по сравнению с которой требования Трампа выполнять обязательства по объему военных бюджетов кажутся детской шалостью.

На переговорах с Россией он сохранил практически все свои возможности. Да, Трамп не может снять наложенные Обамой санкции, но на это никто и не рассчитывал. В Москве постоянно твердят о том, что санкции — это надолго. Однако его конституционное право заключать не требующие ратификации в конгрессе соглашения (сделки) по Сирии, Украине и далее везде осталось неограниченным. С другой стороны, выторговывая уступки у России, он тоже будет кивать на "злой конгресс", мешающий ему жить.

При этом все внешнеполитические проблемы, а их в ближайшем будущем у США возникнет очень много, Трамп сможет с чистой совестью переложить на конгресс, вмешавшийся не в свое дело и нарушивший Конституцию. Если он сыграет свою внешне- и внутриполитическую партии правильно, то сумеет не только заставить конгресс ответить за провал американской политики на Ближнем Востоке и в Европе, но и изменить общественное мнение таким образом, что вопрос о конституционности закона о санкциях перед Верховным судом поставят сами законодатели.