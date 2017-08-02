Анатомия Надежды Савченко: как "герой Украины" превратилась в изгоя и фрика

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Надежда Савченко в очередной раз отличилась. В интервью украинским журналистам она рассказала, как когда-то подрабатывала в службе "секс по телефону". По ее словам, попала она в эту организацию, потому что имела "приятный голос и умела разговаривать на любые темы". К тому же и платили тогда ей хорошо — по ее словам, по 100 долларов за час.

Расстрелять Верховную раду

Еще чуть раньше Савченко заявила, что к ней сватался иракский принц, а также показала во время заседания Верховной рады средний палец премьер-министру Владимиру Гройсману и, наконец, в очередной раз заявила, что "собирается баллотироваться в президенты Украины". Но на этот раз все серьезно, потому что Савченко создала специальный фонд и начала собирать деньги для участия в президентской кампании.

"Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно", — загадочно заявила Савченко. Рассуждая о политической ситуации на Украине, она в течение 20 секунд использовала 11 нецензурных выражений. Видеоролик об этом украинский телеканал "NewsOne" выложил на YouTube.

Буквально в эти же дни она рассказала, что для того, чтобы украинский народ добился процветания, надо уничтожить (в смысле расстрелять. — Прим. ред.) тысячу украинских чиновников. А заодно с ними — и 450 депутатов Верховной рады, в которой сама Савченко в настоящее время работает.

Если говорить о парадоксальности и политтехнологической креативности, то Савченко своими высказываниями, жестами и заявлениями сегодня явно "забивает" всех украинских политических фронтменов. И неизменно с нулевым результатом. То есть без роста ее рейтинга, но с непременным цитированием в различных СМИ. Почему так?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, надо заглянуть в биографию Савченко.

Из семьи фронтовиков

Надежда Савченко — поздний ребенок. Ее мама Мария Ивановна родилась перед Второй мировой войной. У Марии Ивановны было шесть братьев. И все они ушли на фронт. Четверо погибли на фронтах Великой Отечественной, двое дошли до Берлина: один в составе Украинского фронта, другой — Белорусского.

То есть для мамы Надежды Савченко, а скорее всего, и для самой Надежды Великая Отечественная война — не раздел из школьного учебника истории, а реальная память о погибших и победителях.

И хотя по поводу Великой Отечественной войны Савченко нигде и никогда не высказывалась, очевидно, что нынешний нацистский шабаш с переименованием улиц и городов Украины, героизацией нацистов Бандеры и Шухевича неприятен и оскорбителен для ее семьи.

Но и любить Советскую власть семье Надежды Савченко тоже особенно не за что: семья ее матери до начала Великой Отечественной попала в мясорубку раскулачивания и даже была отправлена на Колыму, откуда вернулась как раз накануне войны.

Из самого бандитского района Киева

Детство и юность Надежда Савченко провела на Троещине. Где, кстати, живет в скромной квартире и по сей день вместе с сестрой и мамой.

Этот район считается в Киеве самым бандитским и самым хулиганским, где детям приходилось отстаивать свои дворовые права кулаками.

Сам район начали строить в 1981 году, но особенно интенсивно после Чернобыльской катастрофы, когда семьи переселенцев из Чернобыля необходимо было куда-то определять. Вот и селили здесь, вместе с ликвидаторами последствий этой аварии и некоторыми очередниками, среди которых оказалась и семья Савченко.

А еще многие чернобыльцы, получившие квартиры в обход ранее сформированных в Киеве очередей на жилье, чувствовали себя изгоями и людьми второго сорта. С чем, конечно, не были согласны. Отсюда пьянство, драки, экзальтация, активное противостояние общепринятым нормам поведения.

К сказанному про этот район стоит добавить любопытный факт. На Троещину (второй по количеству жителей район Киева) еще в советские времена было решено провести ветку наземного метро. Для этого был выделен и до сих пор сохранился специальный пустырь, пролегающий через весь район. Только денег не нашли, а может, украли. И каждый новый мэр Киева, включая последнего, обещает провести сюда метро.

И никто не проводит.

Люди мучаются в маршрутках и автобусах и бесконечных, самых чудовищных для Киева пробках. И поэтому в этом районе украинской столицы ненавидят, даже скорее презирают власть, которая обманывает их вот уже более 30 лет.

Все это, конечно, сформировало и Надежду Савченко, выросшую и впитавшую в себя атмосферу Троещины — ненависть и презрение к власти и в то же время наивную веру в то, что честный правитель может все исправить, если не допустит к власти и распределению бюджетных средств воров и жуликов.

Самый нетипичный депутат в истории парламента

Бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины в звании капитана, штурман-оператор вертолета МИ-24, которая одно время даже обучалась журналистике, стала депутатом Верховной рады, находясь в российской тюрьме. В тюрьму она попала по обвинению в пособничестве в убийстве корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Была помилована указом президента России по просьбе родственников погибших российских журналистов и 25 мая 2016 года вернулась в Киев президентским (Петра Порошенко) самолетом, где ее ждала триумфальная встреча.

Пока Савченко находилась в заключении на родине, украинская власть сделал ее иконой борьбы с Россией. Иконой "освобождения от исторических пут советскости". Правда, с чем тут согласна, а что не принимает Савченко, ее никто не спросил. А зря.

В украинский парламент Савченко прошла по партийным спискам "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Но Савченко быстро разоблачила показушность и неискренность украинской политической элиты. С первого своего посещения парламента она назвала парламентариев "ворами и лентяями".

Своей главной целью депутат парламента Савченко определила освобождение украинских военнопленных, попавших в неволю на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С этой целью Савченко предприняла турне по ведущим государствам Запада, где встречалась с парламентариями и представителями исполнительной власти и предлагала простые, как ей казалось, рецепты решения украинских проблем.

Но представительница семьи ветеранов Великой Отечественной войны и уроженка бандитской Троещины не была услышана ни в Европе, ни во властных органах у себя дома. Более того, Савченко, которая теоретически могла объединить вокруг себя радикалов именно неприятием нацистской идеологии и попытками мирным путем разрешить гражданский конфликт на востоке страны, уничтожила свой авторитет (возможно, вполне сознательно) среди радикалов.

Как элита отомстила хулиганке

Ее хулиганские выходки в зале Верховной рады и на ТВ оттолкнули от нее весь украинский политический бомонд. В июне 2016 года, то есть сразу после возвращения на родину, рейтинг Савченко был самым высоким на Украине — 35%, она более чем вдвое обогнала президента Порошенко.

И Савченко решила, ни с кем не советуясь и не согласовывая свои действия и заявления, окончательно разрушить авторитет украинского президента и вообще всей украинской власти. И начала говорить то, что думала об этой власти, и о чем говорят и по сей день в пивных на Троещине. В результате она исчезла с главных телеканалов страны.

Но не только. Фракция "Батькивщина" исключила ее из своих рядов, и она стала внефракционным депутатом. А еще она перестала быть депутатом ПАСЕ и членом парламентского комитета по обороне. Кстати, задним числом Савченко была уволена еще и из армии. В целях "оптимизации и реорганизации". Якобы еще тогда, осенью 2014 года, когда находилась под следствием в России.

Политический эпатаж

Савченко вполне понимает всю бесперспективность своей политической карьеры на Украине. От нее отвернулись все — и однополчане, и радикалы, и политическая элита, и профессиональные политтехнологи. И даже украинские журналисты.

В мире, где все просчитывается политической выгодой и карьерной перспективой, у Савченко никаких перспектив нет и быть не может. Она здесь вне конкурса. В политических раскладах, где политика — вид доходного бизнеса, она изгой и отщепенец.

И поэтому действует точно в логике хулиганской Троещины, эпатируя всех своими заявлениями о "сексе по телефону", "сватовстве принцев", общих душевых с мужчинами, матом в адрес власти и средним пальцем по отношению к премьеру, привычно "разводящему" парламентариев. Но не Савченко, выросшую в районе среди куда более опытных бандитов и "разводил".

Просто это ее собственный протест против режима. Личная месть за то, что ее унижают. И обещание устроить еще более грандиозное шоу во время президентской избирательной кампании. На которую она, скорее всего, денег все же соберет. Но президентом не станет. Зато повеселится от души.