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Искусственный интеллект уже норовит выскочить из коробки

13:1002.08.2017
(обновлено: 13:11 02.08.2017)
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© Fotolia / TrahkoИскусственный интеллектИскусственный интеллект
© Fotolia / Trahko

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Программисты одной популярной социальной сети вынуждены были отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того, как они создали собственный язык для коммуникации, сообщило в воскресенье американское деловое издание International Business Times.

Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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По утверждению автора сообщения, изначально все боты общались на английском языке. Однако затем некоторые из них якобы придумали язык для более быстрого общения между собой. Менеджеры сети отключили "говорящие" чат-боты сети, а другие субъекты искусственного интеллекта были перепрограммированы на общение исключительно на английском языке.

Не знаю, насколько утверждение американского издания соответствует действительности (возможно, это всего лишь реклама нового программного продукта или каких-то новых мобильных приложений), но тенденция на то, что искусственный интеллект становится неуправляемым, подмечена верно.

Информационное оружие перспективнее биологического

В весьма своевременной статье "Зачем Пентагону живые ткани русских" комментатора РИА-новости Александра Хроленко о биологическом оружии высказываются вполне обоснованные опасения, что на сегодня в США "имеются все возможности для третьей мировой войны в формате направленных эпидемий".

Военнослужащие химико-биологического подразделения армии США во время учений. Архивное фото
© Фото : U.S. Army photo / Master Sgt. Michel Saure
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Действительно, интенсивные генетические исследования в структурах Министерства обороны США идут полным ходом. И неслучайно, например, известному русскому ученому-биохимику, вот уже более 25 лет работающему в США, специалисту в области ДНК-генеалогии Анатолию Клесову разрешается свободно выступать с интерпретациями получаемых данных, которые полностью меняют антропологическую картину мира не в пользу Запада: для заказчиков таких исследований гораздо важнее результаты генетических разработок, чем то, что Андрей Клесов заявляет на публике.

Тут можно предположить, что выявленный в ходе генетических исследований гаплотип R1a1, соответствующий восточным славянам и, в первую очередь, русским — и есть тот объект, против которого западные спецслужбы и нанятые ими алхимики и призваны соорудить генное оружие.

Как бы там ни было, эффективного биологического оружия в руках мирового гегемона пока нет, и его производство — задача не из простых. Во всяком случае, нет никаких гарантий, что сконструированный в американских лабораториях вирус, способный уничтожить носителей гаплотипа R1a1, не уничтожит также и носителей R1b, к коим относятся сегодня англо-саксы и более половины жителей Западной Европы.

Но вот информационное супероружие уже действует. И оно уже убивает (пока в основном морально-психологически) неугодных Западу пользователей интернет-сетей.

Понятно, что любой человек, единоразово оказавшийся в интернет-пространстве и заполнивший анкету в момент регистрации своего аккаунта, мгновенно становится потенциальным объектом всевозможных манипулятивных технологий — от безобидных в виде объекта адресной рассылки какой-либо рекламы, до разного рода репрессий.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконки социальных сетей на экране смартфона

Смысл санкций без пропаганды
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Как минимум любой пользователь, не устраивающий владельцев и менеджеров сетей, может быть забанен. Основание — мировоззренческая позиция пользователя. Ни для кого не секрет, к примеру, что объектом бана в ведущих социальных сетях становятся в первую очередь именно российские пользователи — те из них, кто позволили себе нелицеприятные высказывания не только по отношению к США, но и, например, к нынешнему украинскому режиму.

А теперь помножьте банальный бан на возможное усложнение задачи: например, на возможность не просто банить негодного пользователя в социальной сети, но лишать его возможности в принципе пользоваться интернет-ресурсами. Дальше — больше: специальная программа может направлять в сеть установку выбрасывать того или иного абонента (ну, например, сторонников российской власти) за пределы социальных сетей и любых электронных баз данных. Специальные программы могут аннулировать банковские счета разного рода дивергентов, их данные в пенсионном Фонде и налоговых органах, паспортные данные и т.п.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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Подобное в США уже имеет место — о чем красноречиво еще 20 лет назад рассказал зрителю американский блокбастер Сакак Рассела "Стиратель". Об этом же — блокбастер "Враг государства" и многие другие… Однако только сегодня под решением направить репрессивные возможности программ и операторов интернет-сети на инакомыслящих в планетарном масштабе появляется соответствующая политическая база. К примеру, сегодня санкции по отношению к РФ направлены преимущественно на энергетическую сферу, а завтра эти санкции могут перерасти в нечто большее — например, в "стирание" России и русских из мирового информационного пространства.

Как действует информационное супероружие

Возможность информационных репрессий против неугодных персонажей — это еще цветочки. Ягодки — переход от виртуального бана к физической ликвидации тех или иных персонажей, а то и целых народов при содействии искусственного интеллекта.

© Fotolia / Alexey NovikovКнопка бана на клавиатуре
© Fotolia / Alexey Novikov
Кнопка бана на клавиатуре

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
Ученый: главным оружием XXI века станет искусственный интеллект
Никто и никогда не обвинит в геноциде какую-либо программу, которая "самостоятельно" создаст коды, выявляющие дивергентов по особенностям текстовых сообщений, а также их анкетных и иных данных, а затем организует процесс физического уничтожения дивергентов, создав в сети рынок наемных убийц с соответствующей системой их виртуальной наводки на жертв, оплатой услуг киллеров и автоматическим сокрытием следов преступления.

По факту мы уже сегодня нуждаемся в том, чтобы периодически перезагружать самих себя: менять фамилию, имя и место жительства, свою биографию, род занятий, круг общения. После чего, увы, нужно перестать пользоваться компьютером и телефоном, полностью прекратить общение с государственными органами, банками, жилищными конторами проч. Но даже эти перезагрузки и жесткие самоограничения не спасут неугодных персонажей — в случае заказа на их устранение — от контролируемых западными спецслужбами киберубийц. Интернет-программы вычислят любого неугодного индивида, даже если он спрячется от наземных видеокамер и систем космического наблюдения в глубокой тайге или под водой.

Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia / timkaekler
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Искусственный интеллект — крайне опасная штука. И он давно норовит вылезти из всевозможных коробок. Человечество же, которое не способно остановить терроризм, олигархическое насилие или даже производство пластика, совершенно точно проморгает тот момент, когда остановить мощь самопрограммируемой машины можно будет только одним способом — отключением электричества и уничтожением всех компьютерных программ и их носителей.

Но скорее произойдет другое — мировой гегемон, прежде чем стать жертвой искусственного интеллекта, использует его в целях развязывания новой мировой войны и геноцида конкретных наций.

Взять, к примеру, майнинг — деятельность по созданию сетевых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты. Весьма модная штука, которая уже начинает переворачивать мир. Ну разве человечество откажется от возможности броситься в погоню за металлическими коробками, из которых, если их подключить к электропитанию и интернет-сети, через какое-то время начнут капать криптоденьги, которые в любом банке можно будет поменять на самые настоящие доллары?

CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped imageФерма для майнинга криптовалют
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
Ферма для майнинга криптовалют

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Niko Endres
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Сеть в данном случае уже работает как автономный организм, решающий вполне конкретные спекулятивные задачи, на которые не способен даже самый образованный человек. Но ведь аналогичным образом можно запустить в сети такие майнинговые технологии, которые направлены не только на создание криптобирж и получение криптоприбыли, но также на криптопоиск конкретных жертв.

Вот почему, когда российские СМИ с восторгом сообщают о том, что наши ученые изобрели очередную новую ракету или новый супертанк, лично меня охватывает не только чувство гордости. Разве не понятно — и многочисленные примеры это подтверждают — что наши геополитические недруги трудятся над разработкой и внедрением квантовых технологий в различных сферах их применения и созданием на этой базе принципиально новых систем мегаоружия в разного рода криптосистемах.

Что мы будем делать с нашими суперсовременными танками, сверхзвуковыми ракетами, с ядерным потенциалом, наконец, когда Россия утратит возможности информационного и киберсопротивления, после чего в нашей стране не останется русских — ну тех людей, кто, соответствуя этому понятию, способен и готов защищать Родину?

При всем стремлении отдельных заокеанских злодеев создать систему, которая могла бы уничтожать русских по этническому принципу — реагируя на особенности их гаплотипа, гораздо раньше, как я полагаю, у Запада появится возможность уничтожать русских, россиян и других народов "альтернативной расы" на основе выявления особенностей их взглядов, ума, характера и поведения.

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