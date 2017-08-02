Почему Россия должна заплатить за украинское "зерно для воинов джихада"

Руслан Карманов , для РИА Новости

Крымский мост прошёл в подаче украинских СМИ все фазы — он и не существовал, и не существует, его и не начинали строить и, одновременно, начали и прекратили, он пересекал разлом тектонических плит (открытия в фундаментальных науках о Земле делаются именно так, да), и даже прошёл через уровень аргументации с привлечением Адольфа (т.н. reductio ad Hitlerum), формулирующийся так — "раз фашисты не смогли построить, то никто не сможет, это очевидно для каждого сколь-нибудь думающего украинца".

Впрочем, вчера мост всё ж решил быть в украинском инфополе, и теперь он пересекает не тектонический разлом, а всё же Керченский пролив.

Чем, разумеется, наносит непоправимый вред цветущей украинской экономике.

"Строительство моста в Крым через Керченский пролив ведет к убыткам для украинской экономики, в связи с чем Киев подготовит иск в международный суд" — заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов.

При вполне понятной идее "любой ценой хоть как-нибудь до москалей докопаться" в данном инциденте есть и другое зерно. Буквальное — и достаточно скандальное.

Дело в том, что за Керченским проливом находится два порта с мощностями по перевалке зерна — Бердянский и Мариупольский. Оба из них испытывают снижение оборота и однотипно жалуются, что и в этом, безусловно, тоже виноваты москали.

Но есть занятный нюанс, на котором история с мостом пересекается с другой, давней и многомиллиардной скандальной историей.

Дело в том, что Украина с 2013 года официально поставляет зерно сирийским джихадистам. Вот документ с отчётом зернового трейдера, где явно прописаны получатели, среди них есть и Сирия. Только вот с Сирией — с законной властью Сирии в частности — никаких договоров на поставку зерна у Украины нет. Да, в общем, это даже никто и не скрывает. Вот, например, что обнаружил украинский депутат по фамилии Москаль:

"Оказывается, Украина (в 2013-м — прим. авт.) взяла кредит на три миллиарда долларов США в обмен на поставку зерна в Китай. Однако, вопреки договоренностям, Китаю было продано зерна на сумму только 153 млн долларов. А в обход договора за деньги Китая зерно поставлялось в Эфиопию — на сумму 28 миллионов долларов; Монако — на сумму 14 миллионов; Саудовской Аравии — на сумму 7 миллионов.; Сирийским повстанцам — на 325 тысяч долларов, на 7,2 миллиона и 10,4 миллиона; Ирану — на 24 миллиона; Кении — на 11 миллионов. США; Филиппинам — на 1,5 миллиона; Швейцарии — на 62 миллиона и 8,9 миллиона; Египту — на 26, 3 миллиона долларов".

Очевидно, что воюющих в пустынной местности людей надо кормить, и делать это надо практично и дёшево. И вариант "грузим зерно в Азовском море — доставляем до Турции — а там они уже доставят к границе с Сирией" отлично подошёл.

И в связи с тем, что поголовье ИГ* и прочих джихадистских группировок сокращается — совместными усилиями Сирии и России — то спрос на данный вид поставок украинского зерна тоже падает.

Можно окинуть всю ситуацию взглядом и подумать над общей абсурдностью происходящего.

То есть у Китая, обещая отдавать зерном. Китай радуется, что выгодно купил много зерна задёшево. Поставки идут, но очень небольшие. И тут выясняется, что Украина основную часть урожая, выращенного на китайские деньги, полулегально отправляет мелкими партиями в разные страны мира, по-быстрому поднимая денег. В том числе обеспечивая продовольствием террористов. Китай подаёт на Украину в лондонский суд, Украина спешно начинает досудебное урегулирование, т.к. в случае проигрыша можно объявлять дефолт, и передоговаривается с Китаем на поставки зерна аж до 2027 года, плюс ещё сильнее снижает цену. При этом продолжает поставлять зерно джихадистам.

…И тут Россия начинает совместные с сирийской армией боевые действия, в результате которых уменьшается аудитория бородатых потребителей и спрос на зерно ещё больше падает. Что делает Украина? Угрожает подать в суд за упущеную прибыль.

Получается этакий "take-or-pay" — только не газпромовский, неправильный и неевропейский, а украинский. "Мы взяли у Китая денег, потратили эти деньги на организацию поставок продовольствия террористическим организациям, а вы там их поубивали столько, что им теперь не надо столько зерна, так вот, возмещайте, потому что в этом виноват Крымский мост".

Абсолютное безумие. Украина официально, в прямом смысле этого слова, кормит террористов. И хочет за это денег с России. И виноват мост.

…Нет. Мост тут все-таки совершенно ни при чём.

*Запрещенная в России террористическая организация