Смысл санкций без пропаганды. Эксклюзивный фельетон из центра событий

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей.
США приняли новый пакет санкций против России, руководствуясь принципом, высказанным поэтом и философом Виктором Цоем: "Люди в мире делятся на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги".
Что будут делать европейцы? Простит ли Ангела измену любимых США? Как решит поступить с Европой Петро Олексійович?
Все это — в следующих сериях фильма "Игра санкций".
***
А тут еще Россия решила нанести подлый удар, не зная удержу в своем раже.
Взяли и решили выслать американских дипломатов, отняв заодно у них любимую дачу с барбекю. А кому эти семьсот прекрасно образованных людей будут нужны на родной айовщине? Кому там интересны пароли, номера счетов и агентурные клички лидеров российской несистемной оппозиции, которые эти люди хранят у сердца?
Теффт уже ответил, что он глубоко разочарован этим предложением и протестует.
***
Тем временем Путин, напуганный решительными действиями Вашингтона, под надуманным предлогом празднования Дня ВМФ притащил в Санкт-Петербург тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", оснащенный ракетным комплексом "Булава" с шестью гиперзвуковыми ядерными боеголовками, так как Россия — щедрая душа.
— Папа, смотри какая большая подлодка! — восторженно вскричал пятилетний мальчик на набережной.
— А что толку, сынок?— грустно ответил отец. — Ведь "Сименс" больше не будет поставлять нам кофеварки, мы все обречены.
***
А тут еще и Ким Чен Ын до кучи запустил новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14" с дальностью от чучхе до Чикаго. И еще заявил, что "если США опять просунут дурную морду в нашу землю и развернут несуразное игрище с ядерным оружием, мы исправим их дурные наклонности нашими стратегическими ядерными силами". Конец цитаты.
Цивилизованный мир немедленно возложил всю ответственность на Россию и Китай по принципу: "Пионер, ты в ответе за все!".
Министерство обороны России внимательно посмотрело на тридцатиметровую ракету на шестнадцатиколесном тягаче и заявило, что это такая же межконтинентальная ракета, как сирийские проамериканские головорезы — умеренная оппозиция. И что это обычная ракета малой и средней дальности, а может, и вообще переносной зенитно-ракетный комплекс. Так что беспокоиться нашим американским партнерам не о чем.
Министр обороны США еще долго не мог вернуть свою челюсть на место, а The Washington Post призвала Трампа ответить на "заполонившую эфир" российскую пропаганду.
— Это плохая, очень плохая пропаганда. А наша пропаганда хорошая, очень хорошая! — честно ответил тот.
***
Добавили огоньку в нескучную последнюю неделю и румыны.
Взяли да и завернули пассажирский авиалайнер, едва не угробив всех пассажиров, так как среди них находился Дмитрий Рогозин.
Но есть на свете друзья — и лайнер приняла братская Беларусь.
— Я буквально на десять минут воспользуюсь вашим МиГом, Александр Григорьевич?— срывая на ходу галстук, прокричал Рогозин. — Кстати, добрый день!
— Эй, вы это куда?— удивился Лукашенко.
— Тут совсем рядом! — крикнул на бегу Рогозин. — Одна бомба там, другая тоже там, вы и соскучиться не успеете!
— А Владимир Владимирович в курсе?! — всполошился Александр Григорьевич, бросаясь вслед за ним. — Без него разрешить не могу!
70.6%Конечно, надо ввести персональные санкции против тех, кто распорядился это сделать
19.9%Да, следует потребовать от Бухареста извинений
9.6%Нет, не стоит обращать внимания на такие выходки
— Дайте мне хотя бы ноут с одним "Твиттером"! — рычал он.
Спустя три дня президент Румынии наконец вылез из бомбоубежища.
— Пронесло, спасибо тебе, Господи! — выдохнул он и перекрестился.
— Не за что. Но имей в виду, что бесконечно терпеть хамство мы не будем, — донеслось откуда-то сверху.