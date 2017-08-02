Смысл санкций без пропаганды. Эксклюзивный фельетон из центра событий

Игорь Романович , автор блога Green Tea

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей.

США приняли новый пакет санкций против России, руководствуясь принципом, высказанным поэтом и философом Виктором Цоем: "Люди в мире делятся на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги".

Деньги американцам нужны. У американцев, как известно, вообще все просто так, кроме денег. Но вдруг простое и понятное желание США поправить свои неважные финансовые дела за счет своих упитанных европейских союзников наткнулось на стену непонимания и эгоизма последних. А ведь, что характерно, любили друг друга.

Что будут делать европейцы? Простит ли Ангела измену любимых США? Как решит поступить с Европой Петро Олексійович?

Все это — в следующих сериях фильма "Игра санкций".

***

А тут еще Россия решила нанести подлый удар, не зная удержу в своем раже.

Взяли и решили выслать американских дипломатов, отняв заодно у них любимую дачу с барбекю. А кому эти семьсот прекрасно образованных людей будут нужны на родной айовщине? Кому там интересны пароли, номера счетов и агентурные клички лидеров российской несистемной оппозиции, которые эти люди хранят у сердца?

Вчера им даже не дали забрать с дачи свой нехитрый скарб на трех грузовиках, так как пропусков в заповедную зону на машины не было. А Жириновский уже собрался выставить счет за попытку испортить подмосковную экологию, тем более что у него там тоже дача неподалеку. Заявил: или миллион долларов, или Теффт год отрабатывает дворником у здания Государственной Думы.

Теффт уже ответил, что он глубоко разочарован этим предложением и протестует.

***

Тем временем Путин, напуганный решительными действиями Вашингтона, под надуманным предлогом празднования Дня ВМФ притащил в Санкт-Петербург тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", оснащенный ракетным комплексом "Булава" с шестью гиперзвуковыми ядерными боеголовками, так как Россия — щедрая душа.

Утлое суденышко, едва не задев Скандинавию, Данию и Германию, прибыло на парад, где его проверили, очистили винты от ракушек, случайных водорослей и датских сторожевых кораблей. После чего крейсер принял участие в параде.

— Папа, смотри какая большая подлодка! — восторженно вскричал пятилетний мальчик на набережной.

— А что толку, сынок?— грустно ответил отец. — Ведь "Сименс" больше не будет поставлять нам кофеварки, мы все обречены.

***

А тут еще и Ким Чен Ын до кучи запустил новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14" с дальностью от чучхе до Чикаго. И еще заявил, что "если США опять просунут дурную морду в нашу землю и развернут несуразное игрище с ядерным оружием, мы исправим их дурные наклонности нашими стратегическими ядерными силами". Конец цитаты.

Цивилизованный мир немедленно возложил всю ответственность на Россию и Китай по принципу: "Пионер, ты в ответе за все!".

Министерство обороны России внимательно посмотрело на тридцатиметровую ракету на шестнадцатиколесном тягаче и заявило, что это такая же межконтинентальная ракета, как сирийские проамериканские головорезы — умеренная оппозиция. И что это обычная ракета малой и средней дальности, а может, и вообще переносной зенитно-ракетный комплекс. Так что беспокоиться нашим американским партнерам не о чем.

© REUTERS / KCNA Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017 © REUTERS / KCNA Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017

Министерство обороны Китая, в свою очередь, сообщило, что они, увы, не смогли толком рассмотреть северокорейскую ракету из-за торчащих посреди Южной Кореи американских "Пэтриотов", мешающих обзору, но в целом они согласны с мнением своих российских коллег.

Министр обороны США еще долго не мог вернуть свою челюсть на место, а The Washington Post призвала Трампа ответить на "заполонившую эфир" российскую пропаганду.

— Это плохая, очень плохая пропаганда. А наша пропаганда хорошая, очень хорошая! — честно ответил тот.

***

Добавили огоньку в нескучную последнюю неделю и румыны.

Взяли да и завернули пассажирский авиалайнер, едва не угробив всех пассажиров, так как среди них находился Дмитрий Рогозин.

Но есть на свете друзья — и лайнер приняла братская Беларусь.

…Александр Григорьевич стоял на аэродроме с букетом цветов, когда мимо него промчался побагровевший Дмитрий Олегович, направляясь к белорусскому МиГ-29 с управляемыми бомбами КАБ500 на внешних подвесках.

— Я буквально на десять минут воспользуюсь вашим МиГом, Александр Григорьевич?— срывая на ходу галстук, прокричал Рогозин. — Кстати, добрый день!

— Эй, вы это куда?— удивился Лукашенко.

— Тут совсем рядом! — крикнул на бегу Рогозин. — Одна бомба там, другая тоже там, вы и соскучиться не успеете!

— А Владимир Владимирович в курсе?! — всполошился Александр Григорьевич, бросаясь вслед за ним. — Без него разрешить не могу!

Должна ли Россия ответить на отказ Румынии пропустить самолет с Рогозиным? Конечно, надо ввести персональные санкции против тех, кто распорядился это сделать

Да, следует потребовать от Бухареста извинений

Нет, не стоит обращать внимания на такие выходки Результаты 70.6% Конечно, надо ввести персональные санкции против тех, кто распорядился это сделать

19.9% Да, следует потребовать от Бухареста извинений

9.6% Нет, не стоит обращать внимания на такие выходки Все опросы Голосовать

Немалых трудов персоналу аэродрома стоило вытащить Дмитрия Олеговича из истребителя.

— Дайте мне хотя бы ноут с одним "Твиттером"! — рычал он.

Спустя три дня президент Румынии наконец вылез из бомбоубежища.

— Пронесло, спасибо тебе, Господи! — выдохнул он и перекрестился.

— Не за что. Но имей в виду, что бесконечно терпеть хамство мы не будем, — донеслось откуда-то сверху.