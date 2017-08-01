Украинские звезды едут в Россию - заработать на борьбу с русскими

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Пятого и шестого августа на музыкальном фестивале Cyclebilly в Петербурге должна была выступить спонсирующая карателей Донбасса киевская группа "Руки'в Брюки". После громкого скандала гастроль киевлян была отменена, и возмущенная цинизмом затеи публика перевела дух. Однако, как принято говорить в кругах релятивистов, не все так однозначно. К этой конкретной ситуации мы вернемся позже, а пока немного об истории вопроса взаимодействия Украины и России в этом специфическом сегменте.
Родовой чертой этих граждан является тот факт, что их всегда разрывают два разнонаправленных, но крайне мощных мотива. С одной стороны, ими движет глубокая бескомпромиссная любовь к родине, которую они с назойливой пошлостью неустанно и шумно декларируют. С другой — на сознание давит колоссальный рынок соседней страны, который манит и соблазняет, потому что настоящие деньги можно заработать только там, в страшном Мордоре, и вот его мытци почему-то совершенно не боятся. В этом шпагате украинские музыканты — от рокеров до т.н. поющих трусов — парили все годы незалежности, но после майдана шпагат стал настолько напряженным, что начал рваться организм.
Мало того, сами технологии выживания в концентрированной серной кислоте нового украинского национализма резко усложнились.
Исполнять патриотизм требуется тем заливистее, чем беднее кормовая база на родине. Тучные годы остались в прошлом, и деньги просматриваются почти исключительно в соседней стране, которая как раз объявлена врагом и оккупантом.
После того как случился Крым, борьба с гастролерами приобрела характер священной войны, появились черные списки невъезжантов, и они пополняются чуть ли не ежедневно. Граница закрыта на замок для десятков и сотен российских музыкантов, актеров, режиссеров. Списки запрещенных к показу российских фильмов поражают воображение тем, что даже самый взыскательный глаз зачастую не может обнаружить даже формального основания для такого запрета.
Но и этого недостаточно для безбедного бесконкурентного сбора денег у себя на родине. Поэтому приходится-таки совершать партизанские вылазки на территорию стратегического противника.
У всей этой истории с взаимным обогащением культурного пространства двух стран попсой есть и обратная сторона. Она заключается в категорическом непонимании и неприятии дружественными России гражданами Украины, и особенно жителями Донбасса, странного гостеприимства по отношению к нациствующим украинским мытцям.
Однако все это не помешало ему сняться в фильме "8 лучших свиданий" и даже попытаться принять участие в торжественной российской премьере. Усилиями российских медиаактивистов эта затея была аннулирована, и в ряде городов этому фильму даже был объявлен бойкот. В ответ на это Зеленский разразился заявлением об организованной черной травле… Однако кассовые сборы говорят сами за себя, и они в РФ таковы — 161, 5 миллионов рублей, что сделало фильм одним из лидеров проката.
Вот тут и таится дьявол.
Зная (более или менее) о многогранной деятельности болтливого Зеленского, россияне все же не побрезговали купить билеты в кино.
Как не побрезговали они аплодировать дурацким выходкам плененного запахом денег Потапа, суетливо исполняющим то украинского патриота в вышиванке и с прапором, то борца за мир, а то и большого друга России.
Как не побрезговали продюсеры крутить на своих телеканалах слащавые панегирики в честь юбилея Ады Роговцевой, неустанно прославляющей карателей и поддерживающей их материально.
Как не побрезговал один из российских каналов пригласить в качестве телеведущего некоего Грачева, буквально вопившего о ненависти и презрении к России в самых похабных выражениях.
Как не брезгуют славить и всюду приглашать народную артистку СССР Софию Ротару, которая словом и делом (по словам ее семьи) поддерживала карательную операцию в Донбассе.
…Ну так вот. Как уже было сказано, 5 и 6 августа на фестивале Cyclebilly в Петербурге должна была выступить киевская группа "Руки'в Брюки". Ребята не слишком известны дома в качестве музыкантов, но хорошо известны в соцсетях своими вполне определенными оценками и комментариями политической ситуации на Украине. Гитарист Филиппенков, например, разразился таким образцом высокой гражданской лирики по мотивам событий 2 мая 2014-го года в Одессе (орфография и пунктуация сохранены):
Я вам не скажу за всю Одессу,
вся Одесса очень вилика,
но и Молдованка, и Пересыпь,
били колорадского жука.
Примерно в том же ключе многократно высказывались и другие члены группы. После того как поднялся шум, ситуацию прокомментировали устроители фестиваля, холодно указав взволнованным гражданам, что да, мол, знают, но им совершенно пофиг, что там пишут музыканты в соцсетях, потому что политикой и насекомыми они не интересуются. Однако в итоге выступление все же было отменено — из-за широкого и неприятного резонанса, а вовсе не из-за осознания господами продюсерами своего эпического прокола.
Денег традиционно хочется, и, раз уж "Россия — щедрая душа" снисходительно разрешает на своей территории зарабатывать явным русофобам и нацистам, так с чего бы им умерять свой наглый пыл?