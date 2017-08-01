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Украинские звезды едут в Россию - заработать на борьбу с русскими

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Август 2017 (4)
09:0401.08.2017
(обновлено: 09:31 01.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Светлана Лобода. Архивное фотоПевица Светлана Лобода. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Пятого и шестого августа на музыкальном фестивале Cyclebilly в Петербурге должна была выступить спонсирующая карателей Донбасса киевская группа "Руки'в Брюки". После громкого скандала гастроль киевлян была отменена, и возмущенная цинизмом затеи публика перевела дух. Однако, как принято говорить в кругах релятивистов, не все так однозначно. К этой конкретной ситуации мы вернемся позже, а пока немного об истории вопроса взаимодействия Украины и России в этом специфическом сегменте.

Певец Иван Дорн выступает на городском фестивале актуальной музыки и активного образа жизни Ласточка в спорткомплексе Лужники в Москве. 22 июля 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Киевский поп-десант: как украинские артисты завоевали российскую эстраду
Украинские мытци (люди искусства) — особое явление природы. Их можно разделить на отряды, семейства и классы, и о каждом можно сложить проникновенную эпическую балладу. Сегодня мы поговорим преимущественно о представителях шоу-бизнеса, целом сонме украинских певцов и певуний, групп и коллективов, успешно покрывающих своим творчеством едва ли не всю территорию бывшего СССР.

Родовой чертой этих граждан является тот факт, что их всегда разрывают два разнонаправленных, но крайне мощных мотива. С одной стороны, ими движет глубокая бескомпромиссная любовь к родине, которую они с назойливой пошлостью неустанно и шумно декларируют. С другой — на сознание давит колоссальный рынок соседней страны, который манит и соблазняет, потому что настоящие деньги можно заработать только там, в страшном Мордоре, и вот его мытци почему-то совершенно не боятся. В этом шпагате украинские музыканты — от рокеров до т.н. поющих трусов — парили все годы незалежности, но после майдана шпагат стал настолько напряженным, что начал рваться организм.

Мало того, сами технологии выживания в концентрированной серной кислоте нового украинского национализма резко усложнились.

Исполнять патриотизм требуется тем заливистее, чем беднее кормовая база на родине. Тучные годы остались в прошлом, и деньги просматриваются почти исключительно в соседней стране, которая как раз объявлена врагом и оккупантом.

Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
"Маша и медведь" против "Нуреева": чем отличаются ценности России и Украины
Первые попытки отпихнуть от местного корыта конкурентов были предприняты сразу после Майдана. Украинские мытци, а здесь к деятелям шоубиза подключились театральные артисты, массово потребовали ограничить, а то и вовсе прекратить гастроли российских коллег на территории Украины. Разумеется, в целях борьбы с вражеской идеологией и разлагающим влиянием русского мира. Однако ритуальные патриотические пляски не могли обмануть даже наивных — россияне, как правило, собирали полные залы и денежную массу, что в глазах их украинских коллег выглядело как наглое посягательство на их суверенные пажити.

После того как случился Крым, борьба с гастролерами приобрела характер священной войны, появились черные списки невъезжантов, и они пополняются чуть ли не ежедневно. Граница закрыта на замок для десятков и сотен российских музыкантов, актеров, режиссеров. Списки запрещенных к показу российских фильмов поражают воображение тем, что даже самый взыскательный глаз зачастую не может обнаружить даже формального основания для такого запрета.

Но и этого недостаточно для безбедного бесконкурентного сбора денег у себя на родине. Поэтому приходится-таки совершать партизанские вылазки на территорию стратегического противника.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСолист группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выступает на концерте на Площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Солист группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выступает на концерте на Площади Независимости в Киеве

Выступление группы Океан Эльзы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Украинцы раскритиковали солиста "Океана Эльзы" за соболезнования России
Не всем, однако, это позволено. Позором и крайне вульгарной обсценной лексикой заклеймены Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода. Попытки этих хедлайнеров украинского попа выступить на родине неизменно заканчиваются скандалом и срывом концертов, что, впрочем, лишь играет им на руку — все, кроме некролога, является пиаром, да и он… А вот выступление новой надежи украинской политики по версии американских кураторов, Святослава Вакарчука, на новогодних праздненствах-2015 в Майами патриоты встретили без особой истерики. Хотя Славко пел для российских олигархов уже в разгар идеологической войны. По данным российских СМИ, группа "Океан Эльзы" и сейчас обильно концертирует в РФ — видимо, на закрытых корпоративах, хотя сам фронтмен это категорически отрицает. Очевидно, ребята получили ярлык от наци на заробитчанские вылазки вглубь "страны-агрессора", ничем другим такое попустительство объяснить невозможно.

У всей этой истории с взаимным обогащением культурного пространства двух стран попсой есть и обратная сторона. Она заключается в категорическом непонимании и неприятии дружественными России гражданами Украины, и особенно жителями Донбасса, странного гостеприимства по отношению к нациствующим украинским мытцям.

Актер Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Черный юмор: украинский комик пошутил на тему сбитого Boeing
Все помнят, например, скандал с шоу-группой "95-й квартал", лидер которой, Владимир Зеленский, чья карьера целиком и полностью была обеспечена выступлениями в КВН, а затем в разнообразных российских шоу, после начала войны в Донбассе отметился серией отвратительных русофобских истерик. Сначала комик попытался откупиться от призыва в зону АТО миллионом гривен на поддержку карателей, но быстро понял, что этого недостаточно. Платить нужно регулярно. Кроме того, следует то и дело выкрикивать лоялистские речевки вроде "Слава Украине — героям слава" и "Слава нации — смэрть ворогам", приносить обеты и клятвы, непременно на концертах заискивать перед вооруженными карателями, уверяя публику в том, что никогда прежде не приходилось выступать перед такими теплыми, сердечными и светлыми парнями. Особенно распинался Зеленский перед боевиками из "Азова", исключительно одиозными отморозками, насильниками и убийцами. Мы, говорил, показали фак России, потом называл ополченцев мразями, потом обращался к президенту Путину с наставлениями…

Однако все это не помешало ему сняться в фильме "8 лучших свиданий" и даже попытаться принять участие в торжественной российской премьере. Усилиями российских медиаактивистов эта затея была аннулирована, и в ряде городов этому фильму даже был объявлен бойкот. В ответ на это Зеленский разразился заявлением об организованной черной травле… Однако кассовые сборы говорят сами за себя, и они в РФ таковы — 161, 5 миллионов рублей, что сделало фильм одним из лидеров проката.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАкция протеста против показа фильма "8 лучших свиданий" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Акция протеста против показа фильма "8 лучших свиданий" в Москве

Вот тут и таится дьявол.

Зная (более или менее) о многогранной деятельности болтливого Зеленского, россияне все же не побрезговали купить билеты в кино.

Как не побрезговали они аплодировать дурацким выходкам плененного запахом денег Потапа, суетливо исполняющим то украинского патриота в вышиванке и с прапором, то борца за мир, а то и большого друга России.

Как не побрезговали продюсеры крутить на своих телеканалах слащавые панегирики в честь юбилея Ады Роговцевой, неустанно прославляющей карателей и поддерживающей их материально.

Как не побрезговал один из российских каналов пригласить в качестве телеведущего некоего Грачева, буквально вопившего о ненависти и презрении к России в самых похабных выражениях.

Как не брезгуют славить и всюду приглашать народную артистку СССР Софию Ротару, которая словом и делом (по словам ее семьи) поддерживала карательную операцию в Донбассе.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица София Ротару и участник группы "Потап и Настя" Алексей Потапенко выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица София Ротару и участник группы "Потап и Настя" Алексей Потапенко выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной и сыном Михаилом. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Сына Порошенко раскритиковали из-за "российской" толстовки
Российские организаторы фестивалей и сборных концертов то и дело привечают на своих подмостках украинских исполнителей, замаравшихся русофобией и поддержкой нацистов. Последним достаточно произнести пару ритуальных слов, как бы нивелирующих все сказанное прежде, нацепить футболку с портретом российского президента, скроить пару умильных гримас, подмигнуть, рассказать анекдотец, намекнуть на лояльность — и вуаля, они уже собирают обильную рублевую жатву.

…Ну так вот. Как уже было сказано, 5 и 6 августа на фестивале Cyclebilly в Петербурге должна была выступить киевская группа "Руки'в Брюки". Ребята не слишком известны дома в качестве музыкантов, но хорошо известны в соцсетях своими вполне определенными оценками и комментариями политической ситуации на Украине. Гитарист Филиппенков, например, разразился таким образцом высокой гражданской лирики по мотивам событий 2 мая 2014-го года в Одессе (орфография и пунктуация сохранены):

Я вам не скажу за всю Одессу,
вся Одесса очень вилика,
но и Молдованка, и Пересыпь,
били колорадского жука.

Примерно в том же ключе многократно высказывались и другие члены группы. После того как поднялся шум, ситуацию прокомментировали устроители фестиваля, холодно указав взволнованным гражданам, что да, мол, знают, но им совершенно пофиг, что там пишут музыканты в соцсетях, потому что политикой и насекомыми они не интересуются. Однако в итоге выступление все же было отменено — из-за широкого и неприятного резонанса, а вовсе не из-за осознания господами продюсерами своего эпического прокола.

Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лавров: РФ не видит смысла вводить санкции против деятелей культуры Украины
Эта ситуация все же нетипична. Как правило, украинские певцы и артисты выступают в России совершенно невозбранно, какими бы ужасными, людоедскими, нацистскими выступлениями они ни отметились на родине. Российские каналы вовсю крутят сериалы с актером Горбуновым, обожателем батальона "Азов" и создателем героического эпоса о карателях, и с актером Пашининым, боевиком этого же батальона. Оба с Украины, но своей карьерой обязаны исключительно России. Оба, кстати, клялись, что больше в российское кино ни ногой, но в фильмографии Горбунова упомянут российский сериал 2015-го года выпуска…

Денег традиционно хочется, и, раз уж "Россия — щедрая душа" снисходительно разрешает на своей территории зарабатывать явным русофобам и нацистам, так с чего бы им умерять свой наглый пыл?

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
barcas.sura
Необходимость "изоляции" бандеровских активистов и друзей последних настала ещё вчера.
09:33
01.08.2017
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klenot
печальна такая всеядность
эпоха потребления выбирает свою дань
09:32
01.08.2017
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