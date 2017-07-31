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Рабов стало в два раза больше: почему на Украине процветает торговля людьми

17:3731.07.2017
(обновлено: 17:57 31.07.2017)
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© РИА НовостиАкция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017Акция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017
© РИА Новости

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Национальная полиция Украины была вынуждена признать: количество проданных в рабство граждан страны в нынешнем году по отношению к прошлому выросло в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции. При этом в официальных заявлениях речь идет именно о выявленных преступлениях, а реальное число рабов может быть значительно выше.

География рабства

В середине июня нынешнего года в киевском аэропорту Жуляны украинскими силовиками была разоблачена и арестована банда сутенеров, пытавшихся вывезти на Кипр двух украинок для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в городе Лимасол. Предполагалось, что завербованные женщины должны были предоставлять сексуальные услуги местным жителям и туристам, а большую часть заработков отдавать своим "работодателям".

Мужчина на набережной в Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Через месяц — новое ЧП. Как сообщила пресс-служба украинской Госпогранслужбы, в Запорожской и Днепропетровской областях Украины была разоблачена и пресечена деятельность другой преступной группы, также планировавшей продажу женщин в сексуальное рабство в Израиль.

Ранее в аэропорту Борисполь была задержана группа сутенеров, пытавшихся переправить нескольких гражданок Украины в Китай. С той же целью — эксплуатации их как секс-рабынь.

Впрочем, не только в сексуальное, но и в трудовое рабство продают украинские преступники своих сограждан.

© РИА НовостиАкция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017
© РИА Новости
Акция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017

Как утверждает Департамент коммуникаций Нацполиции Украины, за шесть месяцев нынешнего 2017 года правоохранители установили и оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. При этом среди пострадавших 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.
"В целом полицейскими выявлено 144 уголовных правонарушения (в 2016 году их было вдвое меньше — 60. — Прим. ред.) по статье 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека)", — утверждают в полиции. При этом правоохранителями была пресечена деятельность 69 преступников, причастных к фактам торговли людьми. Кроме того, в 96 уголовных производствах по этой статье преступникам были объявлены подозрения.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Наиболее уязвимыми к преступлениям в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте 18-26 лет, дети 13-18 лет и мужчины от 25-60 лет. Основные страны, куда направляют "живой товар", — Россия, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль, Греция, Объединенные Арабские Эмираты", — утверждают в Нацполиции.

А всего, как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, по официальным данным за последние пять лет, статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили 398 граждан страны.

Однако эксперты полагают, что на самом деле цифра современных украинских рабов на много порядков выше официальной. Потому что в Нацполиции говорят не о явлении, а всего лишь о раскрытых преступлениях.

© РИА НовостиАкция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017
© РИА Новости
Акция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017

От проституции до наркотиков

Сфера использования украинских рабов за пределами Украины достаточно широка. При этом для их вербовки используют самые современные методы.

Подпись президента США Авраама Линкольна на 13-ой поправке к конституции США
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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Так, по утверждению правоохранителей Украины, в течение 2016 года и в начале 2017-го ими были выявлены случаи торговли людьми не только для оказания сексуальных услуг и трудовой эксплуатации, но и с целью вербовки украинских граждан с целью вовлечения в преступную деятельность. Например, для торговли наркотиками.

"Для привлечения потенциальных пострадавших от торговли людьми преступники часто используют возможности интернета. Вербовка происходит путем создания специализированных сайтов, соответствующих групп в соцсетях, прямого контакта на сайтах знакомств, размещения объявлений о трудоустройстве", — говорится в официальном сообщении Нацполиции.

Между тем значительный вклад в борьбу с работорговлей на Украине вносит Россия. Так, в феврале нынешнего года, по данным уже российских органов правопорядка, в России были задержаны 47 граждан Украины, обвиняемых в причастности к деятельности международного наркосиндиката. 

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Вовк, вербовочные пункты наркосиндиката располагались в Киеве.
Набор рабов преступного мира осуществлялся вполне официально — через украинские СМИ, которые публиковали объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу. Но в результате соискатели становились рабами-наркокурьерами.

Иностранные рабочие в общежитии для мигрантов в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, где им объясняли правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", — утверждает Вовк.

Кстати, именно Россия — одна из тех стран, где борьбу с украинской работорговлей (и не только в сфере незаконного оборота наркотиков) активно ведут правоохранители. Так, например, в начале нынешнего года суд Москвы признал виновными и осудил за торговлю людьми двух граждан России — Марию Олейник и Андрея Бородача, пытавшихся с целью наживы организовать продажу гражданки Украины, которую они пытались вовлечь в незаконную торговлю людьми с помощью интернет-переписки.

© РИА НовостиАкция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017
© РИА Новости
Акция протеста против торговли людьми на площади Независимости в Киеве. 28 июля 2017

"Успешная демократия"

Главный политический и идеологический спонсор Украины — Соединенные Штаты Америки — уже не первый год пытаются остановить работорговлю на Украине. Что и понятно: позорное для современного общества явление разрушает стройную картину Украины как государства, "успешно строящего демократию".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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В 2016 году Госдеп США в четвертый раз опубликовал отчет, в котором заявил о процветании на Украине работорговли. И в четвертый раз американские эксперты отметили, что торговля людьми на Украине находится на одном уровне с такими странами, как Афганистан, Пакистан, Тунис, Конго и Таиланд. В нынешнем году такой отчет еще не был опубликован, однако уже сейчас ясно, что ситуация только ухудшилась.

И причина этого заключается в катастрофической экономической ситуации и социальной деградации государства. Украина находится на последнем месте в Европе по доходам населения, а нескончаемая гражданская война в Донбассе обесценила человеческую жизнь в стране.

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