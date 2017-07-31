Агенты Путина в конгрессе США: отличная работа

Владимир Лепехин, для РИА Новости
Мировые СМИ обсуждают возможные последствия принятия конгрессом США решения об ужесточении санкций в отношении России. С учетом того факта, что эти санкции опасны не столько для России, сколько для стран ЕC и прежде всего для Германии, западные медиа особо волнуют два вопроса. Во-первых, как далеко зайдут США в "объявлении войны" Российской Федерации? И во-вторых, сможет ли Евросоюз как-то повлиять на позицию американских властей?
Американская олигархия труслива, лжива и опасна для мира
В отличие от чиновников ЕС, "возмущенных" (ровно до тех пор, пока их не возьмут в долю) решением конгресса США блокировать российские энергетические проекты в Европе, власти России спокойны: в решении американских властей, которые до сих пор вели тайную войну с Россией, нет ничего нового. На минувшей неделе в конгрессе США произошел очередной сеанс русофобии с саморазоблачением — только и всего.
Тайное и тщательно скрываемое Госдепом стало явным и демонстрируемым. И от этого саморазоблачения пострадали в первую очередь сами США.
Американский истеблишмент окончательно снял маски и выставил себя в подлинном свете — в качестве той жадной, трусливой и злобной силы, которая мечтает захапать весь мир и единолично им даже не управлять, а править. А это значит, что США не только еще раз подтвердили свою враждебность большинству незападных государств, это означает также, что они перестают быть авторитетом и для многих западных стран.
Еще недавно многие страны предпочитали быть вассалами дядюшки Сэма — по принципу "лучше быть зависимым и униженным, чем нищим или мертвым". Но сегодня, когда США в применении насилия и откровенного мошенничества перешли все разумные пределы, даже в Европе заговорили о необходимости избавления от американского покровительства.
Конгресс США своим решением об ужесточении санкций против России на основании надуманного повода окончательно развеял иллюзии относительно вменяемости американских властей. И если бы в российских медиа имелись аналоги западных или украинских СМИ, они наверняка давно заявили бы, что данное решение протащили через конгресс "путинские агенты" — настолько оно опасно и разрушительно для самой Америки.
Демонстрация силы как проявление слабости
Но главная проблема американского истеблишмента состоит в нежелании и неспособности меняться: США не торопятся умерить свои аппетиты и отказаться от культа "исключительности", разбросанных по всему миру военных баз и преступных теневых бизнесов в Ираке, Косово или Афганистане.
Банкстеры по старинке назначили американскому народу врага — в лице прежде всего России и Ирана — и вновь попытались представить их в качестве виновников всех своих и мировых бед.
Скорее всего, американским властям удастся купить и запугать чиновников Евросоюза, которые суть такие же слуги транснациональных компаний, как и американские конгрессмены. Но вот сломать Россию у них, похоже, не получается.
США — это смертельно раненый зверь
От транснациональных компаний — от их растущих аппетитов, неуемной энергии в деле захвата активов и рынков, их лицемерия и насилия страдают сегодня и россияне, и европейцы, и сами американцы, вынужденные выбирать из двух зол меньшее: или карьеру и прочие блага при добровольной деменции вкупе с моральным уродством, или стремление к реальной свободе, что чревато санкциями со стороны все более тоталитарной американской системы.
Вот так объявлением войны России лоббисты транснациональных компаний в конгрессе США по факту объявили войну здравомыслящей части американского народа.
Нет никаких сомнений, что американские олигархи попортят людям мира еще немало крови. Но на большее, чем урвать что-то для себя самым наглым образом, США, как я полагаю, неспособны.
Объявление России санкций свидетельствует о том, что американцы боятся русских. И страх этот носит иррациональный характер, что вызвано однобокостью американского образования. Интеллектуалы — это в Америке в основном технократы; гуманитарное же знание в этой стране в загоне, а потому в ней мало кто понимает русскую культуру. Отсюда и страх — от непонимания.
Уверен, американцам никогда не понять мотивов, по которым русские готовы защищать, например, Крым до последнего своего бойца. Вот почему американская русофобия (как в свое время гитлеровский нацизм) окажется в конечном счете смертельной для самих русофобов.