Агенты Путина в конгрессе США: отличная работа

Владимир Лепехин, для РИА Новости



Мировые СМИ обсуждают возможные последствия принятия конгрессом США решения об ужесточении санкций в отношении России. С учетом того факта, что эти санкции опасны не столько для России, сколько для стран ЕC и прежде всего для Германии, западные медиа особо волнуют два вопроса. Во-первых, как далеко зайдут США в "объявлении войны" Российской Федерации? И во-вторых, сможет ли Евросоюз как-то повлиять на позицию американских властей?

Американская олигархия труслива, лжива и опасна для мира

Вопрос, как ответит на решение властей США Россия, в западных СМИ особо не обсуждается. Это мало волнует зацикленную на своих "шкурных" интересах евроамериканскую публику, а кроме того, Москва уже ответила США рядом контрмер и явно не собирается останавливаться на высылке из России американских дипломатов.

В отличие от чиновников ЕС, "возмущенных" (ровно до тех пор, пока их не возьмут в долю) решением конгресса США блокировать российские энергетические проекты в Европе, власти России спокойны: в решении американских властей, которые до сих пор вели тайную войну с Россией, нет ничего нового. На минувшей неделе в конгрессе США произошел очередной сеанс русофобии с саморазоблачением — только и всего.

Тайное и тщательно скрываемое Госдепом стало явным и демонстрируемым. И от этого саморазоблачения пострадали в первую очередь сами США.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне © AP Photo / Jacquelyn Martin Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне

Американский истеблишмент окончательно снял маски и выставил себя в подлинном свете — в качестве той жадной, трусливой и злобной силы, которая мечтает захапать весь мир и единолично им даже не управлять, а править. А это значит, что США не только еще раз подтвердили свою враждебность большинству незападных государств, это означает также, что они перестают быть авторитетом и для многих западных стран.

Конгресс США решением по России (а "до кучи" — еще по Ирану и КНДР) показал свою расистскую природу, которой он не только не стесняется, но даже кичится. На американские власти, как видим, не действуют сантименты и разумные доводы, подсказываемые собственными политиками (Дональдом Трампом, Берни Сандерсом, Роном Полом и другими) и экспертами. Животные, хищнические интересы — вот двигатель всей американской политики. Отсюда выбор, стоящий сегодня перед всеми странами мира: стать добровольной жертвой гегемона (что предложил недавно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен) или начинать сопротивление.

Еще недавно многие страны предпочитали быть вассалами дядюшки Сэма — по принципу "лучше быть зависимым и униженным, чем нищим или мертвым". Но сегодня, когда США в применении насилия и откровенного мошенничества перешли все разумные пределы, даже в Европе заговорили о необходимости избавления от американского покровительства.

Конгресс США своим решением об ужесточении санкций против России на основании надуманного повода окончательно развеял иллюзии относительно вменяемости американских властей. И если бы в российских медиа имелись аналоги западных или украинских СМИ, они наверняка давно заявили бы, что данное решение протащили через конгресс "путинские агенты" — настолько оно опасно и разрушительно для самой Америки.

Демонстрация силы как проявление слабости

Ни для кого не секрет, что в США правят не президент, Госдеп или конгресс, а транснациональные компании, сросшиеся со спецслужбами. Так вот — эти компании теряют сегодня многие мировые рынки. Стремление же удержать влияние силовыми методами сплошь и рядом чревато для Штатов возвращением разбрасываемых ими бумерангов в Вашингтон. Американский гегемонизм повсеместно вызывает все большее раздражение.

Но главная проблема американского истеблишмента состоит в нежелании и неспособности меняться: США не торопятся умерить свои аппетиты и отказаться от культа "исключительности", разбросанных по всему миру военных баз и преступных теневых бизнесов в Ираке, Косово или Афганистане.

© AP Photo / David Guttenfelder Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан © AP Photo / David Guttenfelder Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан

Банкстеры по старинке назначили американскому народу врага — в лице прежде всего России и Ирана — и вновь попытались представить их в качестве виновников всех своих и мировых бед.

В своей недавней статье на ria.ru о ситуации в США автор этих строк писал о том, что ужесточение американскими властями санкций против России — на самом деле не столько демонстрация их силы, сколько проявление слабости. Действительно, если любой садист — это полный комплексов и неуверенный в себе индивид, то государство-насильник — неуверенное в себе государство. Будучи неспособными честно конкурировать с Россией на европейском рынке газовых и нефтяных контрактов, американские компании заставили своих лоббистов в конгрессе прибегнуть к методам угроз и шантажа. При этом свое стремление к наживе американские элиты прикрывают лозунгом борьбы с "российской угрозой", что уже давно стало карикатурой.

Скорее всего, американским властям удастся купить и запугать чиновников Евросоюза, которые суть такие же слуги транснациональных компаний, как и американские конгрессмены. Но вот сломать Россию у них, похоже, не получается.

США — это смертельно раненый зверь

После захвата американцами Киева Россия не впала в истерику, не порвала связи с Украиной, уклонилась от втягивания в военный конфликт. И все это, судя по всему, было принято в США за слабость российских властей. После объявления России санкций в 2014 году американцы попытались лишить ее возможности участвовать в Олимпийских играх, они влезли в ФИФА, стремясь отобрать у Москвы право проведения чемпионата мира по футболу, устроили массу провокаций против нашей страны на Украине (одна эпопея с крушением малайзийского "Боинга" над Донбассом чего стоит!) и в Сирии (помогли Турции сбить российский Су-24, обвинили российские ВКС в нападении на гуманитарный конвой и прочее), поставив своей целью уничтожить Россию морально и психологически. Не получилось. Россия только укрепилась. Зато возникли проблемы в самих Штатах: банкстеры проиграли выборы Трампу и теперь несут ахинею про "русских хакеров" вместо того, чтобы по-мужски признать свое поражение.

Хищники особо опасны в случае, если их ранить. Ну а смертельно раненого хищника обычно немедленно добивают, пока он в предсмертной агонии не натворил бед. Это не значит, что автор этих строк предлагает уничтожить США. Напротив, в России всегда подчеркивают, что рядовые американцы — нам не враги, ведь войну нашей стране объявили не они, а транснациональная олигархия, готовая ради достижения немедленной прибыли уничтожить любое государство, включая и Америку.

От транснациональных компаний — от их растущих аппетитов, неуемной энергии в деле захвата активов и рынков, их лицемерия и насилия страдают сегодня и россияне, и европейцы, и сами американцы, вынужденные выбирать из двух зол меньшее: или карьеру и прочие блага при добровольной деменции вкупе с моральным уродством, или стремление к реальной свободе, что чревато санкциями со стороны все более тоталитарной американской системы.

Вот так объявлением войны России лоббисты транснациональных компаний в конгрессе США по факту объявили войну здравомыслящей части американского народа.

Нет никаких сомнений, что американские олигархи попортят людям мира еще немало крови. Но на большее, чем урвать что-то для себя самым наглым образом, США, как я полагаю, неспособны.

Объявление России санкций свидетельствует о том, что американцы боятся русских. И страх этот носит иррациональный характер, что вызвано однобокостью американского образования. Интеллектуалы — это в Америке в основном технократы; гуманитарное же знание в этой стране в загоне, а потому в ней мало кто понимает русскую культуру. Отсюда и страх — от непонимания.

В оценках политики российского руководства американские "аналитики" исходят из своего эгоистического представления о том, что нормально и что аномально. Для американцев нормально стремиться к материальной выгоде любой ценой и ненормально быть бескорыстными, совестливыми и справедливыми. В этом смысле они органичны в непонимании причин действий России в Сирии и на Украине и приписывании Путину мотивов, связанных, например, с желанием кого-то захватить.

Уверен, американцам никогда не понять мотивов, по которым русские готовы защищать, например, Крым до последнего своего бойца. Вот почему американская русофобия (как в свое время гитлеровский нацизм) окажется в конечном счете смертельной для самих русофобов.