Швейцарский Красный Крест и конфликт в Донбассе

Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

Я бы хотел еще раз обратиться к деятельности такой организации, как Международный комитет Красного Креста (МККК), и ее работе в России. Напомню, что МККК находится в России с 1992 года и своим присутствием как бы "намекает", что в России якобы есть некий "военный конфликт". Ведь эта организация присутствует только там, где есть военный конфликт.

При этом у нас в России существует также Российское общество Красного Креста — полноправный член Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. МККК, в свою очередь, это просто частная швейцарская организация. Его может нанимать любая страна для различных гуманитарных операций и решения других вопросов, связанных с международным гуманитарным правом.

Да, наша страна их пригласила в 1992 году. Но надо понимать, в каком положении тогда находилась Россия — не было законов, не были ничего. Сегодня у них, кроме Москвы, есть офисы в Грозном и Нальчике и своим присутствием там они именно "намекают", что на российском Северном Кавказе якобы имеет место "гражданская война", где против российской власти действовали не бандиты, а некие "комбатанты", "борцы за независимость", то есть полноценные участники гражданского конфликта.

Для полноты картины хотел бы вспомнить важный момент: во время Второй мировой войны МККК оказывал помощь всем военнопленным, кроме советских. Советским солдатам помощь не оказывалась, вот такое отношение было к нашим людям и нашей стране. И есть все основания считать, что отношение не изменилось.

"Вооруженный конфликт немеждународного характера"

На недавней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске была принята резолюция, которою разработал народный депутат Верховной рады Украины, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. На мой взгляд, это убийца, который причастен к гибели мирных жителей Горловки на востоке Украины, о чем свидетельствуют данные отнюдь не пророссийских украинских СМИ. Суть этой резолюции в том, что Россию назвали "агрессором".

Почему это важно? С точки зрения гуманитарного права МККК — это одна из тех организаций, которые "квалифицируют конфликт". И последнюю такую квалификацию еще в 2014 году дал Мишель Массон, глава МККК в Украине. События на Украине он определил как "вооруженный конфликт немеждународного характера". Такая оценка справедлива. Это действительно внутренний конфликт. Других оценок мы не видим.

Тем не менее именно позиция МККК дала возможность принять абсурдную резолюцию.

До 2013 года представительство этой организации в Москве распространялось на Россию, Белоруссию, Украину и Молдову. Но когда спецслужбы США начали готовить госпереворот на Украине (а я убежден, что такая подготовка осуществлялась), один из пунктов этой подготовки заключался в создании отдельной миссии МККК по Украине.

МККК и конфликт в Донбассе

А вот дальше начинается интересное. У головной организации МККК в Женеве есть англоязычный раздел сайта, есть раздел на французском, есть русскоязычный раздел. И что примечательно: на английском и французском сайтах нет упоминания Украины в числе стран, где работает МККК. На русском же такое упоминание есть.

Украинский офис МККК, в свою очередь, дает очень подробные оценки происходящего на Украине, но при этом он дает оценки потерь и жертв только в тех населенных пунктах, которые контролируются Киевом. А жертвы на территории ДНР и ЛНР в эти сводки не попадают, этих потерь как будто и вовсе нет. Умалчивают они и о миллионе беженцев с этих территорий, которые ушли в Ростовскую область. Тот факт, что по Донецку стреляет войсковая артиллерия, МККК тоже замалчивает.

МККК, например, нам говорит, что "ведет переговоры о военнопленных с правительством Украины и правительством России". Разве это не прямое утверждение, что военное противостояние в Донбассе — конфликт между Украиной и Россией? Такая подтасовка — прямое нарушение устава Краснокрестовского движения.

Таким образом, МККК фиксирует дело так, будто постоянные акты агрессии совершают только ДНР и ЛНР. Так это трактуется на Западе, и это дает формальный "повод" Парламентской ассамблеи ОБСЕ принять антироссийскую резолюцию.

Дальше на основании этой резолюции, которую подготовил убийца мирных граждан Горловки Герасимов, на Украине готовится закон о якобы "агрессии" России против Украины. Приняв этот закон, Украина, по существу, заявит, что законодательно находится в состоянии войны с Россией. И тем самым дезавуирует Минские мирные соглашения и заморозит мирное разрешение ситуации в ДНР и ЛНР.

В гуманитарных конвоях в Донбасс — не участвует

Теперь давайте вспомним гуманитарные конвои МЧС России в Донбасс, боле 60 тысяч тонн гуманитарных грузов, которые были отправлены на Украину. Если бы МККК действительно работал, то конвои должны были идти под его флагом. Но они устранились. Конвои МЧС пытаются трактовать как "вмешательство в дела другого государства" и "агрессия". Вот так системно подаются и тенденциозно формируются обвинения в адрес России. Но первопричина этого — неисполнение МККК своих обязанностей.

При этом ситуацию в Чечне МККК в 2004 году квалифицирует как "гражданскую войну". Других оценок они дать даже не пытаются, хотя сегодня Чечня — это полностью восстановленный субъект Российской Федерации. Там работают школы и университеты. Тем не менее последняя оценка о "гражданской войне" остается действующей.

Это не просто двойные стандарты, это нарочито тенденциозная оценка.

У нас нет закона о Красном Кресте. Тот проект, что написали в МККК, принимать нельзя. Ведь по этому закону Российское общество Красного Креста лишается права заниматься международным гуманитарным правом. Сам МККК преподает гуманитарное право в России, в том числе в МГУ, СПбГУ и даже в военных вузах нашей страны. При этом одновременно работает и в военных вузах Украины. Он осуществляет различные гуманитарные операции, но отказывает в этом Российскому Красному Кресту.

Чем занимается швейцарский частник в России

Я уверен, что они замешаны также в разведывательной деятельности. Говорю об этом со всей ответственностью. Я участвовал в антитеррористической операции 1995 и 2000 годов на Северном Кавказе, я там с ними встречался. Их мало интересовало, в каком состоянии находится мирное население. Я свидетельствую об этом (пусть они попробуют на меня за это в суд подать).

Хочу напомнить, что наша страна является основоположником Краснокрестовского движения. Наш великий хирург Николай Пирогов во время Крымской войны основал это движение, царская семья была активными участниками его участниками.

Считаю, что МККК нужно убрать с Северного Кавказа. Они говорят, что оказывают помощь сотням семьям лиц, находящихся в заключении по результатам антитеррористической операции. А представляется на Западе это не как помощь семьям террористов, а помощь "борцам за свободу".

Они пришли в 1992 году. Да, это было тяжелое время. Но сейчас другая страна, прошла четверть века. Мое глубокое убеждение — мы вообще должны убрать МККК из нашей страны, но решать это должно политическое руководство. Не должно быть такого, чтобы частная швейцарская организация при наличии национального Красного Креста занималась в России монопольным толкованием принципов Краснокрестовскому движению. Это недопустимо. Это вредит нашему национальному суверенитету и нашей позиции на международной арене.

Конечной стратегической задачей является возрождение в полной мере авторитета отечественного Краснокрестовского движения. Для этого необходимы политические, законодательные и кадровые решения.

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