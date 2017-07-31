Хватит обижаться. Давайте сами обижать Америку

Ольга Туханина, для РИА Новости



Главной темой последних дней были и пока остаются санкции против России, за которые проголосовали в США, а также ответ Москвы на дипломатическом фронте, связанный с высылкой огромного количества американских посольских работников. По этому поводу сказано уже многое — и сказано, в общем-то, все верно. И то, что Россия теперь уже официально причислена к оси зла вместе с Ираном и КНДР. И то, что на этот раз санкции направлены не столько против российских предприятий, сколько против наших европейских партнеров. И то, что поспешное принятие закона о санкциях является одним из эпизодов внутриполитической борьбы в США, когда республиканцы, объединившись с демократами, единым фронтом выступают против Дональда Трампа — человека, за которого проголосовал американский избиратель.

Все это, разумеется, правильно. Но вызывает удивление возникающая каждый раз широкая дискуссия на тему, чем Россия может ответить на очередной выпад и может ли ответить вообще. Это напоминает ежегодное внезапное наступление зимы, когда ни с того ни с сего вдруг выпал снег и ударили холода, а у нас ни угля в котельных нет, ни снегоуборочная техника не подготовлена. Наши политики раз за разом говорят о своих надеждах на потепление в отношениях с Западом, раз за разом эти надежды почему-то не оправдываются, и всякий раз у депутатов, политологов и экспертов возникает сакраментальный вопрос: а что же теперь делать? При этом сами эксперты с депутатами каждый раз напоминают публике, что разнообразным санкциям против России уже много сотен лет. Так и откуда тогда нелепые надежды на потепление? Со стороны это производило бы впечатление комичное, если бы не было так печально. В конце концов, мы тут все с вами не в Штатах проживаем. Так или иначе санкции касаются всех. А у нас — "опять на войну, а я опять уставший".

Огромное количество времени, допустим, уходит в наших общественных дискуссиях на выяснение вопроса: это они нас политически не любят или экономически давят? Какие-то, простите, споры остроконечников с тупоконечниками. Какая вам разница, что первично? Основой внешней политики США является глобальное доминирование, а это глобальное доминирование обеспечивает как американской элите, так и рядовым американским гражданам процветание и хорошую жизнь. Благодаря своим военным базам и огромному военному бюджету, Штаты могут приказывать Европе быть менее конкурентоспособной, и та, с плачем и воем, все равно будет вынуждена жевать этот кактус. А потому что своей армии у Европы нет, а у Америки очень даже есть, и это сегодня сильнейшая армия в мире.

Не бином Ньютона, да? Когда наши западники говорят, что американцы желают всем только хорошего, соблюдения прав человека и демократии, они же никого не обманывают. Зачем американцам кому-то желать чего-то плохого? Что они, изверги, что ли? Нет, пусть все живут хорошо. Подчиняются США, отстегивают им деньги — и живут хорошо. Кто против-то? Отдайте деньги — и здоровья вам с хорошим настроением. А иначе вас накажут.

Порядок же должен быть. Иными словами, американцы совсем не против, чтобы в Москве хорошо жили, допустим, либеральный сатирик Ш. и патриотический депутат П. Просто американский сатирик С. и американский патриот М. должны жить в сто тысяч раз лучше. Иначе для чего все это?

У нас до сих пор во многом странное представление об окружающем нас мире. Хотим мы этого или нет, но это представление десятилетиями формировалось нашей творческой интеллигенцией, а также лучшими ее представителями — диссидентами. Помните у Галича: "Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!". Нет, конечно, вы до сих пор можете так полагать, но когда наших танков на чужой земле нет, то Отечество не просто в опасности, а в бедности, развале и стадии умирания. Это, конечно, плохо, мир устроен неправильно, но обустроен именно так. Американские танки пребывают на чужой земле постоянно в тысяче разных мест, и никакого американского Галича это совершенно не беспокоит.

© AP Photo / Arab 24 network Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо © AP Photo / Arab 24 network Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо

…А ведь так было не всегда. Мы помним многотысячные выступления против Вьетнамской войны в США. Сливки американских интеллектуалов протестовали. Столкновения с полицией, порванные повестки и вишенкой на торте — прекрасный фильм "Форрест Гамп" через тридцать лет после всех событий.

И где это все сегодня? Почему мы не видели столь же массовых протестов против первой войны в Ираке и против второй, и против войны в Югославии, и против войны в Афганистане? Что случилось-то? Неужели во Вьетнам Штаты несли на штыках что-то плохое и ужасное, а в Ирак — разноцветное и полезное?

Или, быть может, причина более проста: не стало Советского Союза, потерялся ориентир у левой американской интеллигенции, молодые троцкисты шестидесятых выросли, пришли к власти и превратились в матерых неоконов? Или же трепетные американские девушки, плакавшие над слезинкой вьетнамского ребенка, внезапно осознали, что их бюргерский домик с бассейном, три машины в гараже и хорошая страховка обеспечены не столько американской инициативой, свободной конкуренцией и креативным классом, сколько бесконечными вторжениями, Пентагоном и ЦРУ.

Наши либералы часто любят говорить, что советские танки-де несли диктатуру, поэтому их и ненавидели. Американские танки несут свободу, поэтому их любят. Ну да, конечно. Бывает, и демонстрации против НАТО проходят, и люди никаких танков не хотят, а страна при этом преспокойненько в Альянс вступает. Ну просто там правительство более свободолюбивое, чем граждане. Даже не рискну предположить, с какой скоростью во всех европейских странах появятся музеи американской оккупации, если США вдруг ослабеют и распадутся на части. Особенно если такое антиамериканское поведение будет вежливо поощрять какой-нибудь вошедший в силу Китай.

То есть мы живем в грешном мире, где древнее право сильного как было, так и остается основой любого международного права. Если вы нарастили жирок (на нефти ли, на новых ли технологиях — без разницы), рано или поздно появится тот, кто пожелает этот жирок срезать. Если вы сильны в военном отношении, но недостаточно сильны в экономическом, то танки к вам не поедут, зато вас обложат санкциями. Что мы сейчас и наблюдаем.

Что же делать? Основное — быть прагматиками. Обсуждая ответные меры в адрес США, у нас часто говорят о национальном достоинстве, национальной гордости, о том, "что мы не можем позволять…". Все это, конечно, важно. Но во главе угла должны стоять интересы россиян. Любых. От пенсионеров до миллионеров. Наказывать Америку нужно не затем, чтобы сделать ей плохо в любом случае. Нужно сделать ей плохо так, чтобы она не лезла. Пока же мы получаемся какими-то поборотыми и безалаберными. Наши депутаты даже понятия не имеют, сколько у нас работает сотрудников в американских представительствах. Да какая разница? Пусть ходят тут, превращают молодежь в агентов влияния, шпионят — нам не жалко, Россия — щедрая душа.

В отношении нас не соблюдаются никакие законы. Зато наши органы строго блюдут любое международное право. Либералы хихикают: неужели вы Голливуд запретите и кока-колу? Патриоты вздыхают: "А где мы будем брать технологии?" Да совсем наоборот! Надо разрешить Голливуд полностью, надо награждать создателей пиратских торрент-трекеров орденами. Бери бесплатно и пользуйся. У тебя же из кошелька вытащили монетку из-за американских санкций. Вот у тебя теперь нет этой монетки, чтобы на очередной "Форсаж" потратить, а ты смотри, Вася, все равно — бесплатно, халява. И за франшизы не платить, и за лицензии — ни за что. К нам что, после этого в мире станут хуже относиться? Хуже, чем сейчас? Да я вас умоляю! Более того, найдем внезапных сторонников в лице разных пиратских партий.

Американцам же мы должны делать плохо буквально везде, где это нам не вредит. Может быть, в Мексике мало антиамериканизма? Чего-то там американцы отдыхать часто любят? Так это же можно поправить. Чем больше у американских политиков будет проблем на своих границах и внутри своей страны, тем меньше они будут лезть во внешние дела. Но у нас до сих пор не принято говорить, что надо бы куда-то там вмешаться. А почему нет? Вот официально выступили и выделили некоторую сумму денег на преодоление расовой дискриминации в США. Ну а если там потом пять Фергюсонов возникнет, так не надо расово дискриминировать своих собственных граждан.

В любом случае всякий раз слушать о том, как нас опять обидели, с экранов телевизоров, неприятно. На обиженных воду возят. Это мы должны обижать, а не нас, раз уж сели играть в этот глобальный покер.