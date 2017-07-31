Хватит обижаться. Давайте сами обижать Америку

Ольга Туханина, для РИА Новости
Главной темой последних дней были и пока остаются санкции против России, за которые проголосовали в США, а также ответ Москвы на дипломатическом фронте, связанный с высылкой огромного количества американских посольских работников. По этому поводу сказано уже многое — и сказано, в общем-то, все верно. И то, что Россия теперь уже официально причислена к оси зла вместе с Ираном и КНДР. И то, что на этот раз санкции направлены не столько против российских предприятий, сколько против наших европейских партнеров. И то, что поспешное принятие закона о санкциях является одним из эпизодов внутриполитической борьбы в США, когда республиканцы, объединившись с демократами, единым фронтом выступают против Дональда Трампа — человека, за которого проголосовал американский избиратель.
Огромное количество времени, допустим, уходит в наших общественных дискуссиях на выяснение вопроса: это они нас политически не любят или экономически давят? Какие-то, простите, споры остроконечников с тупоконечниками. Какая вам разница, что первично? Основой внешней политики США является глобальное доминирование, а это глобальное доминирование обеспечивает как американской элите, так и рядовым американским гражданам процветание и хорошую жизнь. Благодаря своим военным базам и огромному военному бюджету, Штаты могут приказывать Европе быть менее конкурентоспособной, и та, с плачем и воем, все равно будет вынуждена жевать этот кактус. А потому что своей армии у Европы нет, а у Америки очень даже есть, и это сегодня сильнейшая армия в мире.
Не бином Ньютона, да? Когда наши западники говорят, что американцы желают всем только хорошего, соблюдения прав человека и демократии, они же никого не обманывают. Зачем американцам кому-то желать чего-то плохого? Что они, изверги, что ли? Нет, пусть все живут хорошо. Подчиняются США, отстегивают им деньги — и живут хорошо. Кто против-то? Отдайте деньги — и здоровья вам с хорошим настроением. А иначе вас накажут.
У нас до сих пор во многом странное представление об окружающем нас мире. Хотим мы этого или нет, но это представление десятилетиями формировалось нашей творческой интеллигенцией, а также лучшими ее представителями — диссидентами. Помните у Галича: "Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!". Нет, конечно, вы до сих пор можете так полагать, но когда наших танков на чужой земле нет, то Отечество не просто в опасности, а в бедности, развале и стадии умирания. Это, конечно, плохо, мир устроен неправильно, но обустроен именно так. Американские танки пребывают на чужой земле постоянно в тысяче разных мест, и никакого американского Галича это совершенно не беспокоит.
…А ведь так было не всегда. Мы помним многотысячные выступления против Вьетнамской войны в США. Сливки американских интеллектуалов протестовали. Столкновения с полицией, порванные повестки и вишенкой на торте — прекрасный фильм "Форрест Гамп" через тридцать лет после всех событий.
И где это все сегодня? Почему мы не видели столь же массовых протестов против первой войны в Ираке и против второй, и против войны в Югославии, и против войны в Афганистане? Что случилось-то? Неужели во Вьетнам Штаты несли на штыках что-то плохое и ужасное, а в Ирак — разноцветное и полезное?
Наши либералы часто любят говорить, что советские танки-де несли диктатуру, поэтому их и ненавидели. Американские танки несут свободу, поэтому их любят. Ну да, конечно. Бывает, и демонстрации против НАТО проходят, и люди никаких танков не хотят, а страна при этом преспокойненько в Альянс вступает. Ну просто там правительство более свободолюбивое, чем граждане. Даже не рискну предположить, с какой скоростью во всех европейских странах появятся музеи американской оккупации, если США вдруг ослабеют и распадутся на части. Особенно если такое антиамериканское поведение будет вежливо поощрять какой-нибудь вошедший в силу Китай.
То есть мы живем в грешном мире, где древнее право сильного как было, так и остается основой любого международного права. Если вы нарастили жирок (на нефти ли, на новых ли технологиях — без разницы), рано или поздно появится тот, кто пожелает этот жирок срезать. Если вы сильны в военном отношении, но недостаточно сильны в экономическом, то танки к вам не поедут, зато вас обложат санкциями. Что мы сейчас и наблюдаем.
В отношении нас не соблюдаются никакие законы. Зато наши органы строго блюдут любое международное право. Либералы хихикают: неужели вы Голливуд запретите и кока-колу? Патриоты вздыхают: "А где мы будем брать технологии?" Да совсем наоборот! Надо разрешить Голливуд полностью, надо награждать создателей пиратских торрент-трекеров орденами. Бери бесплатно и пользуйся. У тебя же из кошелька вытащили монетку из-за американских санкций. Вот у тебя теперь нет этой монетки, чтобы на очередной "Форсаж" потратить, а ты смотри, Вася, все равно — бесплатно, халява. И за франшизы не платить, и за лицензии — ни за что. К нам что, после этого в мире станут хуже относиться? Хуже, чем сейчас? Да я вас умоляю! Более того, найдем внезапных сторонников в лице разных пиратских партий.
В любом случае всякий раз слушать о том, как нас опять обидели, с экранов телевизоров, неприятно. На обиженных воду возят. Это мы должны обижать, а не нас, раз уж сели играть в этот глобальный покер.