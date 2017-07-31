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Натаска и притравка: об "учебной русофобии"

08:0031.07.2017
(обновлено: 08:01 31.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМосковский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого мостаМосковский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
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Максим Соколов, для РИА Новости

Уже не первый месяц как ток-шоу на больших каналах обзавелись новым регулярным оратором — русофобом А. Н. Сытиным. Термин "русофоб" используется здесь потому, что сам А. Н. Сытин в ходе сетевой полемики нимало не возражает против такой его квалификации, видя в том скорее предмет гордости.

Сувенирный магазин в центре болгарской столицы Софии. 22 марта 2017
© AFP 2017 / Dimitar Dilikoff
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К тому же, чтобы называть его таким образом, не нужна хитроумная герменевтика. В отношении иных необходимо доказывать, что взгляды, исповедуемые данным лицом, являются объективно русофобскими, — и здесь всегда есть возможность произвола, как и во всяком объективном вменении. Поэтому предполагаемый русофоб может указать, что навешиваемый ему ярлык неоснователен, ибо в действительности он горячо любит Россию, но только другую, свободную.

А. Н. Сытин не прибегает к таким защитительным приемам, но прямо и открыто исповедует свои убеждения: "Как историк, я верю и абсолютно убежден в том, что русская духовность и русская государственность в ее имперской ипостаси непременно должны рухнуть и уйти в историческое небытие. <…> Как историк, я прекрасно понимаю, что Россия — не путинская (об этом я неоднократно писал и говорил), а Россия как таковая — вообще неспособна к прогрессу и развитию и является примером исторического failed state. <…> Русских "конкретно прет"! Значит, зацепил правильно и все делаю верно".

Вообще говоря, в неприкрытой русофобии нет ничего особенно нового. Пушкинские строки —

"Ты просвещением свой разум осветил,

Ты правды лик увидел,

И нежно чуждые народы возлюбил,

И мудро свой возненавидел" —

относятся еще к 1830-м годам.

Равно, как и строки В. С. Печерина —

"Как сладостно отчизну ненавидеть!

И жадно ждать ее уничтоженья!

И в разрушении отчизны видеть

Всемирного денницу возрожденья!".

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня, директор Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Русофобия made in Russia
Кстати, причудливые извивы жизненного пути Печерина — от любимца С. С. Уварова (который "православие, самодержавие, народность") через либерал-революционерство к римско-католическому священнослужителю — в известном отношении перекликаются с трудным и противоречивым путем также принявшего католичество А. Н. Сытина. Он послужил и в ЮКОСе, и в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), тесно аффилированном со Службой внешней разведки. Может, когда-нибудь и патером станет.

© РИА НовостиДевушка смотрит передачу Владимира Соловьева "Воскресный вечер". На экране &mdash; Александр Сытин
© РИА Новости
Девушка смотрит передачу Владимира Соловьева "Воскресный вечер". На экране — Александр Сытин

Все это было бы интересно (хотя и не слишком), но в сугубо историко-филологическом отношении. Сноски в капитальном труде по истории русофобских воззрений Сытин, бесспорно, заслуживает — но вряд ли больше. Однако Сытина — в отличие от Печерина, не удостоенного таких милостей от царского правительства — стало неистово раскручивать официозное телевидение, что, конечно, вносит в стандартную русофобию (хотя и выдающуюся, не всякий так умеет) новые оттенки.

Это можно было бы объяснить педагогическими устремлениями телевизионного руководства. А. Н. Сытин как бы создан для того, чтобы показывать публике: русофобия — это не искусственная придумка академика И. Р. Шафаревича (ведь у математиков часто ум за разум заходит, тому есть довольно примеров), а живая реальность, данная нам в ощущениях. Лучший способ посрамить скептиков, утверждающих, что некоторых диковинных существ в природе не существует и все это не более чем мифология, — предъявить им якобы мифологическое существо в натуре.

Все так, но зачем предъявлять его каждый день? Скептики посрамились, существование русофобов не вызывает сомнений, перейдем к более интересным темам.

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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На это телевизионные идеологи могут возразить, что тут имеет место не ученая дискуссия, но скорее мероприятие в жанре "Готов к труду и обороне", то есть обучение публики распознавать врага. А здесь повторение — мать учения.

Иными словами, ток-шоу — это то, что ружейные охотники называют натаской и притравкой.

Вопреки распространенному мнению, далеко не все собаки безусловно и правильно реагируют на зверя. Некоторые боятся, а некоторые равнодушны. Чтобы они смело его хватали, необходимы притравочные занятия. Таким образом, А. Н. Сытин и иже с ним подобны учебному кабану, на котором овладевают искусством хватать зверя за задницу.

© РИА НовостиПередача Владимира Соловьева "Воскресный вечер" от 23.05.2017
© РИА Новости
Передача Владимира Соловьева "Воскресный вечер" от 23.05.2017

Сложно сказать, в какой степени можно рассматривать телеаудиторию как псарню Кирилы Петровича Троекурова или помещика Ноздрева, но в любом случае для натаски и притравки используется типичный медведь, кабан, барсук, etc., тогда как А. Н. Сытина никак нельзя назвать типичным противником в будущих классовых боях. А использовать для натаскивания животное, пораженное водобоязнью, — значит, только дезориентировать друзей охотника.

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вероятно, именно этим простым соображением объясняется то, что уникальный российский телеопыт не находит распространения в других государствах. Беседы говорящих голов вполне распространены, допустим, во Франции, однако там затруднительно встретить оратора, спокойно и хладнокровно рассказывающего, что французский народ, французское государство и французская культура являются прорехой на человечестве и ничем более, а распад и гибель Франции — это то, от чего всем станет хорошо и приятно.

При том что набор соответствующих представлений имел место в истории. В конце XIX века что немцы про французов, что французы про немцев говорили такое, причем не стесняясь публичностью, что сегодняшние речи про русских на этом давнем фоне показались бы образцом дружбы народов.

В принципе, ненависть — и даже ненависть, обращенная на свой собственный народ — никуда не девается. А. Н. Сытин или еврей-антисемит вполне реальны. Точно так же можно было бы найти француза, испытывающего ненависть к французским недочеловекам, и назойливо казать его по ящику, что твою А. Б. Пугачеву. Дабы граждане республики смотрели, негодовали и натаскивались — "Куси его! Куси его!"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
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Но ничего подобного мы не наблюдаем. Очевидно, возобладала та точка зрения, что прививать любовь или, по крайней мере, уважение к милой Франции прекрасной можно и другими, не столь экзотическими средствами.

Тот случай, когда толика низкопоклонства перед Западом никак не помешала бы нашим телевизионным начальникам.

 

 

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