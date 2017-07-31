Натаска и притравка: об "учебной русофобии"

Максим Соколов, для РИА Новости
Уже не первый месяц как ток-шоу на больших каналах обзавелись новым регулярным оратором — русофобом А. Н. Сытиным. Термин "русофоб" используется здесь потому, что сам А. Н. Сытин в ходе сетевой полемики нимало не возражает против такой его квалификации, видя в том скорее предмет гордости.
А. Н. Сытин не прибегает к таким защитительным приемам, но прямо и открыто исповедует свои убеждения: "Как историк, я верю и абсолютно убежден в том, что русская духовность и русская государственность в ее имперской ипостаси непременно должны рухнуть и уйти в историческое небытие. <…> Как историк, я прекрасно понимаю, что Россия — не путинская (об этом я неоднократно писал и говорил), а Россия как таковая — вообще неспособна к прогрессу и развитию и является примером исторического failed state. <…> Русских "конкретно прет"! Значит, зацепил правильно и все делаю верно".
Вообще говоря, в неприкрытой русофобии нет ничего особенно нового. Пушкинские строки —
"Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел" —
относятся еще к 1830-м годам.
Равно, как и строки В. С. Печерина —
"Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!".
Все это было бы интересно (хотя и не слишком), но в сугубо историко-филологическом отношении. Сноски в капитальном труде по истории русофобских воззрений Сытин, бесспорно, заслуживает — но вряд ли больше. Однако Сытина — в отличие от Печерина, не удостоенного таких милостей от царского правительства — стало неистово раскручивать официозное телевидение, что, конечно, вносит в стандартную русофобию (хотя и выдающуюся, не всякий так умеет) новые оттенки.
Это можно было бы объяснить педагогическими устремлениями телевизионного руководства. А. Н. Сытин как бы создан для того, чтобы показывать публике: русофобия — это не искусственная придумка академика И. Р. Шафаревича (ведь у математиков часто ум за разум заходит, тому есть довольно примеров), а живая реальность, данная нам в ощущениях. Лучший способ посрамить скептиков, утверждающих, что некоторых диковинных существ в природе не существует и все это не более чем мифология, — предъявить им якобы мифологическое существо в натуре.
Все так, но зачем предъявлять его каждый день? Скептики посрамились, существование русофобов не вызывает сомнений, перейдем к более интересным темам.
Иными словами, ток-шоу — это то, что ружейные охотники называют натаской и притравкой.
Вопреки распространенному мнению, далеко не все собаки безусловно и правильно реагируют на зверя. Некоторые боятся, а некоторые равнодушны. Чтобы они смело его хватали, необходимы притравочные занятия. Таким образом, А. Н. Сытин и иже с ним подобны учебному кабану, на котором овладевают искусством хватать зверя за задницу.
Сложно сказать, в какой степени можно рассматривать телеаудиторию как псарню Кирилы Петровича Троекурова или помещика Ноздрева, но в любом случае для натаски и притравки используется типичный медведь, кабан, барсук, etc., тогда как А. Н. Сытина никак нельзя назвать типичным противником в будущих классовых боях. А использовать для натаскивания животное, пораженное водобоязнью, — значит, только дезориентировать друзей охотника.
При том что набор соответствующих представлений имел место в истории. В конце XIX века что немцы про французов, что французы про немцев говорили такое, причем не стесняясь публичностью, что сегодняшние речи про русских на этом давнем фоне показались бы образцом дружбы народов.
В принципе, ненависть — и даже ненависть, обращенная на свой собственный народ — никуда не девается. А. Н. Сытин или еврей-антисемит вполне реальны. Точно так же можно было бы найти француза, испытывающего ненависть к французским недочеловекам, и назойливо казать его по ящику, что твою А. Б. Пугачеву. Дабы граждане республики смотрели, негодовали и натаскивались — "Куси его! Куси его!"
Тот случай, когда толика низкопоклонства перед Западом никак не помешала бы нашим телевизионным начальникам.