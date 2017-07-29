Атомный эсминец "Лидер": как Россия получит превосходство в Мировом океане

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Военно-морской флот России все же получит новые надводные корабли дальней океанской зоны. В российском Минобороны прошел согласование эскизный проект эскадренного миноносца "Лидер" Северного проектно-конструкторского бюро (город Санкт-Петербург). Техническое проектирование корабля нового поколения включено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. Начало строительства запланировано на 2025 год, однако резка металла для восьми эсминцев начнется уже в 2018 году.

Проект "Лидер" предусматривает строительство уникальных кораблей с учетом всех современных технологий и тенденций в области систем вооружения, средств связи, навигации и радиоэлектронного противодействия. Эсминец водоизмещением 15—18 тысяч тонн будет иметь ядерную энергетическую установку и, вероятно, в ближайшие десятилетия станет ключевым элементом системы обеспечения военно-морской мощи России в Мировом океане.

Лучшие черты

Эсминцы — это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями и летательными аппаратами противника. Современные тенденции таковы, что эсминцы становятся, по сути, ракетными крейсерами. Ставка делается на усиление боевых возможностей и огневой мощи, применение боевых информационно-управляющих систем нового поколения, введение в конструкцию элементов "невидимости", увеличение мореходности и повышение мощности. Автономность плавания при наличии ядерной энергетической установки не имеет ограничений. "Лидер" будет строиться уже по технологии снижения электромагнитной заметности за счет особой конструкции корпуса и благодаря применению специальных материалов.

Задачи перспективного эсминца — защита морских и океанских коммуникаций, уничтожение важных береговых объектов крылатыми ракетами большой дальности, огневая поддержка десантных и противодесантных операций. При этом "Лидер" сможет действовать самостоятельно и в составе ударных групп, в том числе авианосных.

В "Лидере" впервые воплощена концепция эсминца действительно нового поколения, и ключевая роль принадлежит Крыловскому государственному научному центру, где десятилетиями создается соответствующий научно-технический задел.

Советник генерального директора центра, доктор технических наук Валерий Половинкин отметил, что новый корабль совместит в себе качества сразу нескольких проектов: "Лидер" станет универсальным кораблем, способным заменить сразу три класса кораблей в составе ВМФ России — собственно эсминцы, большие противолодочные корабли и ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан". Эсминец будет меньше кораблей 1144-го проекта, но лучше вооружен и оснащен элементами противоракетной и противокосмической обороны. Эти корабли с неограниченной автономностью плавания станут опорными точками в океане. Основным предназначением их станет борьба с наземными целями для поддержки десанта и с надводными силами противника, а также исключительно мощная противовоздушная и противолодочная оборона. В целом, корабль будет обеспечивать боевую устойчивость ВМФ России в области противовоздушной и противоракетной обороны во всех зонах Мирового океана".

По вооружению "Лидер" превзойдет ракетные крейсера ХХ века, и станет во всех отношениях станет прорывным кораблем, обладающим к тому же 7-бальной мореходностью и комфортными условиями для экипажа.

По своим параметрам (многофункциональность, использование самого широкого спектра вооружений) эсминец превзойдет и американский тип Arleigh Burke class destroyers. Вероятно, "Лидер" позаимствует многие удачные черты отечественного проекта 1144 (атомный ракетный крейсер "Орлан"), включая эшелонированную ПВО и мощные противокорабельные ракетные комплексы — основное оружие.

Предположительно, корабль получит до четырех пусковых установок "Калибр" с ракетами "Калибр-НК" и "Оникс" (всего около 200 ракет различного назначения). Зенитное ракетное вооружение дальней зоны представит корабельный вариант комплекса С-500 "Прометей".

Облик корабля и его вооружение могут измениться в ходе выполнения технического проекта, однако уже известны основные характеристики: длина 200 метров, ширина 23 метра, осадка 6,6 метров, скорость полного хода 32 узла, экипаж — до 300 человек, срок службы — не менее 50 лет.

Аналоги и перспективы

Принципиально новый корабль не может появиться на пустом месте. Он обязательно возьмет все лучшее от предшественников. В нашем случае это тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан", которые не имеют зарубежных "однокласников". Это закономерно, в американском флоте крейсеры предназначены в основном для сопровождения многоцелевых авианосцев. Отечественные атомные надводные "монстры" создавались как самостоятельные единицы с высокой боевой устойчивостью. Вероятно, "Лидер" будет следовать той же традиции.

Основное оружие крейсеров проекта 1144 — сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) третьего поколения П-700 "Гранит".

При стартовой массе 7 тонн эти ракеты развивают скорость до 2,5 Махов, и доставляют на расстояние более 550 километров обычную боевую часть массой 750 кг (в ядерном оснащении — заряд-моноблок мощностью до 500 килотонн). Главное оружие "Лидера" — тоже ПКР.

Основа ПВО крейсера проекта 1144 — зенитный ракетный комплекс С-300Ф с боекомплектом из 96 зенитных ракет. На "Петре Великом" дополнительно установлен уникальный носовой комплекс С-300ФМ "Форт-М" (поражает цели на расстоянии до 120 км, включая ПКР противника на высотах до 10 метров). Для "Лидера" в качестве основного комплекса ПВО и ПРО выбрали корабельный вариант С-500 "Прометей" с боекомплектом в 128 ракет. И здесь наблюдается преемственность.

Второй эшелон ПВО проекта 1144 — ЗРК "Кинжал", который поражает твердотопливными, одноступенчатыми, телеуправляемыми ракетами (128 единиц) воздушные цели, прорвавшиеся сквозь первую линию обороны. Дальность обнаружения целей в автономном режиме (без участия личного состава) — 45 километров. И новому эсминцу без второго эшелона не обойтись.

Третий рубеж ПВО — от 8000 до 50 метров — защищает комплекс ближней обороны "Кортик", который обеспечивает в телевизионно-оптическом и радиолокационном режимах полную автоматизацию боевого управления от обнаружения цели до ее поражения. Боезапас — 192 ракеты и 36 тысяч снарядов. Ближнюю зону "Лидера" будут прикрывать два модуля корабельной версии ЗРПК "Панцирь".

Возможно, новый эсминец получит от "Орлана" и достаточно современный противолодочный комплекс "Водопад", ракето-торпеды которого сжатым воздухом выстреливаются стандартными торпедными аппаратами. Под водой запускается ракетный двигатель, ракето-торпеда взлетает и доставляет боевую часть к цели по воздуху — на расстояние до 60 километров от корабля-носителя. Можно много интересного рассказать о системе бронирования и водонепроницаемых переборках проекта 1144 "Орлан". Возможно, эсминец "Лидер" станет еще более защищенным.

Безусловно, по-настоящему эффективный и универсальный атомный эсминец океанской зоны окажется дорогим, но даже небольшая серия таких кораблей позволит России наравне с передовыми странами последовательно отстаивать национальные интересы и осваивать ресурсы в самых удаленных районах Мирового океана.