Сегодня Россия опять спасает Европу

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Мнение о том, что Европу устраивает роль бессловесной марионетки США и что попытки освобождения от американского влияния являются не более чем дешевым спектаклем, прочно вошло в российскую публицистику и сознание экспертного сообщества. Реальная ситуация, как и всегда, намного сложнее — в чем легко убедиться, наблюдая за реакциями руководства Евросоюза на американские попытки перекроить европейский энергетический рынок с помощью антироссийских санкций. Способность Евросоюза к эффективному сопротивлению вызывает у многих наблюдателей сомнения, но сравнительно недавний опыт показывает, что Старый Свет вполне способен к самообороне в тех случаях, когда действия США напрямую задевают его интересы. Парадоксально, но именно в этих случаях невысказанная, но всегда подразумеваемая угроза сближения Евросоюза и России становится для Брюсселя одним из ключевых инструментов для урезания амбиций Вашингтона.
— Ликвидацию тарифных и нетарифных барьеров, которые ограничивают доступ американских товаров и услуг на европейские рынки. Европейские стандарты и квоты, которыми ЕС защищает свой рынок, должны были быть фактически ликвидированы;
Помимо этого, в американском проекте договора были прописаны сотни конкретных пунктов, обеспечивающих полное доминирование США в европейской политике, экономике и культурном поле. Например, предусматривалась обязательная отмена квот на голливудскую и прочую американскую медийно-развлекательную продукцию, которые введены во Франции для защиты культурной идентичности.
Конечной целью Трансатлантического партнерства, помимо полного подчинения ЕС и ликвидации европейских конкурентов американских компаний, была ликвидация риска того, что ЕС впишется в проект "Новый шелковый путь", который предусматривает экономическую интеграцию пространства от Лиссабона до Владивостока и Шанхая. В данном контексте даже украинский кризис стоит воспринимать именно как американский инструмент, способствующий достижению данной стратегической цели.
Как и в случае с Трансатлантическим партнерством, при условии санкций перед американской политической элитой встает очень сложная задача по калибровке своего давления на страны Старой Европы. Практика показывает, что Евросоюз готов пожертвовать интересами польских фермеров, но не готов жертвовать интересами немецких энергетических компаний. С одной стороны, Вашингтону нужно давить на Брюссель максимально сильно, чтобы заставить европейцев отказаться от защиты собственных интересов, но, с другой стороны, если надавить слишком сильно, можно добиться обратного эффекта, отправив раздраженную европейскую элиту прямо в дружеские объятия Москвы, которая, по самому кошмарному для Вашингтона сценарию, может обеспечить взбунтовавшихся европейцев не только энергоресурсами, но и силовым прикрытием. Получается, Россия просто за счет своего существования, военной и энергетической мощи, а также готовности к сближению с ЕС резко ограничивает возможности по давлению на Евросоюз. В Вашингтоне мало кто готов повторить катастрофические ошибки администрации Обамы, которая последовательно шла на конфронтацию с Китаем, подтолкнув его к максимальному сближению с Россией, о чем сейчас многие в Америке жалеют.
Попытки американцев упорствовать в этом направлении навредят скорее самим США, так как Евросоюз уже обсуждает возможность введения ответных мер, о которых упомянула министр экономики Германии Бригитта Циприс.
Более того, французский МИД фактически заявил о нелегальности нового пакета санкций и о том, что он "нарушает международное право", поставив Вашингтон перед очень неприятной перспективой создания прецедента полномасштабного игнорирования Евросоюзом американских ограничений.
Одним из острых вопросов, ответ на который ищет российское политическое и экспертное сообщество, является вопрос "как нам эффективно противостоять США?". Практика показывает, что для эффективного противостояния достаточно самого факта существования России в качестве независимого и сильного геополитического полюса, который, с одной стороны, может применять силу, но с другой — не использует силу для принуждения и ограбления окружающих. На фоне безумного поведения угасающего американского гегемона такой российский подход будет неизменно привлекать союзников и партнеров.
Если свести этот подход к простой формуле, то можно сказать, что России нужно "быть сильной и не пытаться копировать США". Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, есть все основания полагать, что наша страна с такой задачей обязательно справится.