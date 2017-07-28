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Сегодня Россия опять спасает Европу

Сюжет:
Новые санкции США против России (113)
16:2528.07.2017
(обновлено: 17:43 28.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ здании Европейского парламентаВ здании Европейского парламента
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Мнение о том, что Европу устраивает роль бессловесной марионетки США и что попытки освобождения от американского влияния являются не более чем дешевым спектаклем, прочно вошло в российскую публицистику и сознание экспертного сообщества. Реальная ситуация, как и всегда, намного сложнее — в чем легко убедиться, наблюдая за реакциями руководства Евросоюза на американские попытки перекроить европейский энергетический рынок с помощью антироссийских санкций. Способность Евросоюза к эффективному сопротивлению вызывает у многих наблюдателей сомнения, но сравнительно недавний опыт показывает, что Старый Свет вполне способен к самообороне в тех случаях, когда действия США напрямую задевают его интересы. Парадоксально, но именно в этих случаях невысказанная, но всегда подразумеваемая угроза сближения Евросоюза и России становится для Брюсселя одним из ключевых инструментов для урезания амбиций Вашингтона.

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада
Если посмотреть на ситуацию прагматично, то неизбежным становится вывод о том, что новый пакет антироссийских санкций имеет только косвенное отношение к России и на самом деле является еще одной попыткой Штатов захватить европейский энергетический рынок, после того как Берлин и Брюссель успешно отбили попытку Америки полностью подчинить европейскую политику и экономику с помощью договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП). В российском инфополе эта тема освещалась явно недостаточно, и стоит напомнить, что совсем недавно США пытались заставить Евросоюз подписать кабальное экономическое соглашение, которое уничтожило бы европейский бизнес и остатки европейского суверенитета. Договор о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве предусматривал:

— Ликвидацию тарифных и нетарифных барьеров, которые ограничивают доступ американских товаров и услуг на европейские рынки. Европейские стандарты и квоты, которыми ЕС защищает свой рынок, должны были быть фактически ликвидированы;

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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У США и ЕС больше нет единой позиции по санкциям против РФ, заявили в ФРГ
— Подчинение европейской судебной и законодательной власти решениям наднациональных частных судов, в которые американские корпорации могли бы подавать иски против европейских властей, в случае недовольства их действиями в плане защиты прав потребителей (например, от токсичных товаров), защиты прав трудящихся (поднять минимальную зарплату на условном европейском заводе, принадлежащем американскому инвестору, было бы невозможно), защиты окружающей среды, технических регламентов и так далее.

© AP Photo / Markus SchreiberАкция протеста против соглашений о трансатлантической торговле в Европе в Ганновере
© AP Photo / Markus Schreiber
Акция протеста против соглашений о трансатлантической торговле в Европе в Ганновере

Помимо этого, в американском проекте договора были прописаны сотни конкретных пунктов, обеспечивающих полное доминирование США в европейской политике, экономике и культурном поле. Например, предусматривалась обязательная отмена квот на голливудскую и прочую американскую медийно-развлекательную продукцию, которые введены во Франции для защиты культурной идентичности.

Конечной целью Трансатлантического партнерства, помимо полного подчинения ЕС и ликвидации европейских конкурентов американских компаний, была ликвидация риска того, что ЕС впишется в проект "Новый шелковый путь", который предусматривает экономическую интеграцию пространства от Лиссабона до Владивостока и Шанхая. В данном контексте даже украинский кризис стоит воспринимать именно как американский инструмент, способствующий достижению данной стратегической цели.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны
Довольно неожиданным для экспертного сообщества — причем не только российского — оказался плачевный финал переговоров о Трансатлантическом партнерстве. Несмотря на колоссальные усилия американских дипломатов и лоббистов, а также проамериканских европейских политиков, Евросоюз отбился, а американцы были вынуждены сделать хорошую мину при плохой игре. Для того чтобы не признавать поражение, которое досталось ему в наследство от прошлой администрации, Дональд Трамп поступил в лучших традициях Голливуда, который вот уже несколько десятилетий снимает героические фильмы о великих победах американцев во Вьетнаме, несмотря на то, что США во Вьетнаме потерпели поражение. Трамп объявил, что Трансатлантическое партнерство было на самом деле невыгодным для Штатов — и тихо его похоронил. Сегодня, если посмотреть на новый пакет антироссийских санкций в историческом контексте, можно легко заметить, что американские политики просто пытаются отыграться и захватить хотя бы европейский газовый рынок, раз уж не удалось полностью колонизировать всю европейскую экономику и политику.
Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Как и в случае с Трансатлантическим партнерством, при условии санкций перед американской политической элитой встает очень сложная задача по калибровке своего давления на страны Старой Европы. Практика показывает, что Евросоюз готов пожертвовать интересами польских фермеров, но не готов жертвовать интересами немецких энергетических компаний. С одной стороны, Вашингтону нужно давить на Брюссель максимально сильно, чтобы заставить европейцев отказаться от защиты собственных интересов, но, с другой стороны, если надавить слишком сильно, можно добиться обратного эффекта, отправив раздраженную европейскую элиту прямо в дружеские объятия Москвы, которая, по самому кошмарному для Вашингтона сценарию, может обеспечить взбунтовавшихся европейцев не только энергоресурсами, но и силовым прикрытием. Получается, Россия просто за счет своего существования, военной и энергетической мощи, а также готовности к сближению с ЕС резко ограничивает возможности по давлению на Евросоюз. В Вашингтоне мало кто готов повторить катастрофические ошибки администрации Обамы, которая последовательно шла на конфронтацию с Китаем, подтолкнув его к максимальному сближению с Россией, о чем сейчас многие в Америке жалеют.

Экс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Немецкий политик: санкции ставят на карту будущее ЕС
Исходя из вышеизложенных соображений, логично предположить, что Германия, Франция и их европейские союзники, которые успешно отбились от Трансатлантического партнерства, имеют неплохие шансы благополучно купировать риски, связанные с новыми антироссийскими санкциями. Очень вероятно, что им даже не придется реализовывать угрозу контрсанкций через ВТО или в обход правил ВТО, и дипломатических усилий будет достаточно для того, чтобы "выдрать зубы" у тех санкций, что несут угрозу "Северному потоку — 2" и другим энергетическим проектам, в которых заинтересованы европейские элиты. Под давлением ЕС в текст билля о санкциях уже внесено дополнение, которое предполагает "координацию санкций с европейскими союзниками США", но Брюссель (а точнее, Берлин, Париж и Вена) будут добиваться еще более сильного ограничения возможных санкций или внедрения заведомо невыполнимых процедур по их введению.

Попытки американцев упорствовать в этом направлении навредят скорее самим США, так как Евросоюз уже обсуждает возможность введения ответных мер, о которых упомянула министр экономики Германии Бригитта Циприс.

© REUTERS / Axel Schmidt Министр экономики Германии Бригитта Циприс. 19 июля 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Министр экономики Германии Бригитта Циприс. 19 июля 2017

Более того, французский МИД фактически заявил о нелегальности нового пакета санкций и о том, что он "нарушает международное право", поставив Вашингтон перед очень неприятной перспективой создания прецедента полномасштабного игнорирования Евросоюзом американских ограничений.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Новые санкции США против России нарушают международное право, заявили в ФРГ
Подобный прецедент опасен для Соединенных Штатов тем, что, начав с одного пакета санкций, Брюссель может проигнорировать или признать несоответствующими международному праву и другие ограничения, которые США накладывают или будут накладывать на своих геополитических оппонентов. Представляется маловероятным, что Вашингтон решит пройти до конца по пути, ведущему к полномасштабному конфликту со Старой Европой.

Одним из острых вопросов, ответ на который ищет российское политическое и экспертное сообщество, является вопрос "как нам эффективно противостоять США?". Практика показывает, что для эффективного противостояния достаточно самого факта существования России в качестве независимого и сильного геополитического полюса, который, с одной стороны, может применять силу, но с другой — не использует силу для принуждения и ограбления окружающих. На фоне безумного поведения угасающего американского гегемона такой российский подход будет неизменно привлекать союзников и партнеров.

Если свести этот подход к простой формуле, то можно сказать, что России нужно "быть сильной и не пытаться копировать США". Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, есть все основания полагать, что наша страна с такой задачей обязательно справится.

Самострел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Самострел

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