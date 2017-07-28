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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада

Сюжет:
Новые санкции США против России (95)
09:1528.07.2017
(обновлено: 09:51 28.07.2017)
02690
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фотоФлаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости 

Новые антироссийские санкции являются частью стратегии США, направленной на то, чтобы заменить Россию в качестве основного импортера энергоресурсов в ЕС, заявил аналитик Wall Street, основатель Trends Research Institute Джеральд Селенте. Спасибо американскому аналитику, а то мы бы не догадались.

Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Излишне рассуждать о гипотетической возможности того, что Трамп наложит вето на законопроект, который сенат, несомненно, утвердит. Законопроект об антироссийских санкциях точно и аккуратно, как пазл, вписывается в предвыборное обещание Трампа "сделать Америку снова великой". А уж если от этого кто-то там в Германии или еще где пострадает, это никого не волнует.

Потому-то Германия уже засомневалась в "Северном потоке — 2". И Федеральное сетевое агентство Bundes-netz-agentur не включило в план развития газопроводной системы ФРГ до 2026 года пять проектов по "Северному потоку — 2". Это не просто симптом. Это прямое доказательство того, что в Германии знают: будет так, как хотят Штаты. И хотя официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, будто законопроект о санкциях в отношении России был "значительно улучшен" по сравнению с июньской версией "благодаря успешной разъяснительной работе со стороны Еврокомиссии и правительства ФРГ", это похоже на хорошую мину при плохой игре.

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп. 25 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. 25 июля 2017
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Сенат США одобрил новые антироссийские санкции

Между тем коллизия с санкциями и их влиянием — нет, не на Россию, а на Европу, — выносит на поверхность другой важнейший вопрос, который пока никто не обсуждает. Это вопрос о евроатлантической безопасности и евроатлантической солидарности. Об этом пока не говорят вслух из-за того, что, во-первых, высказанные вслух мысли имеют обыкновение материализовываться. И во-вторых, европейцы просто боятся прикасаться к проблеме, простой обмен мнениями по которой может спровоцировать взаимное недоверие и вражду внутри коллективного Запада, и Запад перестанет быть коллективным. Речь идет прежде всего о связке Евросоюза и НАТО, в которой НАТО рассматривается как военный гарант безопасности ЕС.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе

Идея, при которой НАТО является краеугольным камнем для всей Европы, была несколько раз закреплена в документах самого Евросоюза. В частности, об этом речь идет в принятой в июне 2016 года "Глобальной стратегии Евросоюза" (EUGS). В документе говорится, что эта "глобальная стратегия дает импульс Европейскому союзу в области безопасности и обороны в условиях взаимодополняемости с НАТО и всеми нашими партнерами". Там также идет речь "об укреплении трансатлантических связей и партнерства с НАТО", о необходимости "работать теснее с партнерами, прежде всего с НАТО".  Глобальная стратегия является, по сути, переработкой "Общей политики безопасности и обороны ЕС" (CSDP), провозглашенной еще в декабре 1998 года. CSDP в силу ряда причин сразу не прижилась и была фактически реанимирована год назад.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал "особым цинизмом" новые антироссийские санкции США

Мысль о сотрудничестве ЕС и НАТО развивается в совместной декларации председателей Еврокомиссии и Европейского совета и генерального секретаря НАТО от 8 июля 2016 года. "Когда речь идет о коллективной обороне, НАТО остается главной основой для большинства государств-членов. В то же время отношения ЕС и НАТО не затрагивают политику безопасности и обороны тех стран ЕС, которые не являются членами НАТО. Поэтому ЕС будет углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом в смысле взаимодополняемости, синергии…", говорится в заявлении. Все как будто бы понятно. При условии, что между странами НАТО и ЕС нет разногласий по главному для западного мира вопросу: кому пойдут деньги, а кто потеряет.

Вот тут-то и начинается главная коллизия, которая в конце концов ведет к вопросу: а кто и от кого будет защищаться в Западном полушарии?

При введении в действие антироссийских санкций в сильном проигрыше останутся прежде всего Германия и Австрия, которые уже ранее высказывали, мягко говоря, непонимание в связи с планами введения санкций против России. Польша и прибалтийские страны пойдут в фарватере Вашингтона. Болгария, которая по указке из Брюсселя сорвала проект "Южный поток" и кроме России насолила всем другим потенциальным участникам проекта (Греции, Италии, Венгрии, Хорватии, Словении, Австрии), будет метаться в поисках сильнейшей стороны. Налицо не просто разногласия в ЕС, это прелюдия раскола.

Почему не предположить, что спровоцированное американцами обострение экономических противоречий в ЕС (не говорю уже о проблеме с иммигрантами, которая тоже расколола Европу) в конце концов не приведет к фактическому распаду Евросоюза? Германии — главной потерпевшей — уже точно неуютно в ЕС. И почему Германия должна проявлять солидарность с США в их стремлении реально подорвать немецкую экономику и лишить Берлин всякой возможности реализовывать свои плохо скрываемые устремления к экономической и, соответственно, политической гегемонии в Европе? И какова тогда политика безопасности Евросоюза, если Евросоюз трещит по швам? Какова тогда вообще судьба НАТО в том смысле, что ЕС рассматривает альянс как своего защитника?

Самострел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Самострел

Европарламент в феврале этого года поддержал резолюцию о создании общей европейской армии. Это было сделано на фоне пугающих заявлений Трампа о том, что США могут бросить НАТО на произвол судьбы из-за того, что другие члены альянса не платят за свою безопасность. Когда она будет создана — через пять, десять лет — это вопрос. Но в любом случае предвыборные заявления Трампа сегодня не кажутся просто броскими фразами. 

Главный "акционер" НАТО, судя по всему, имеет совершенно другие планы на альянс и вообще на то, как должна строиться "безопасность" в Европе и во всем мире. Стратеги из вашингтонского обкома так устроены, что они не могут реализовывать свои планы, прежде не пропиарившись и не устроив соответствующей тонкой утечки в прессу. Совсем недавно Эгмонтский королевский институт по международным делам (один из ведущих западных мозговых центров) опубликовал статью "Стратегическая автономия и сотрудничество между ЕС и НАТО: квадратура круга", автором которой является профессор Йельского университета Джолион Ховорт (Jolyon Howorth).

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В ней, как бы в плане рассуждения, приводятся мнения различных американских аналитиков, которые в целом поддерживают скептическое отношение Трампа к НАТО. Один из них, профессор Бэрри Поузен (Barry Posen), призвал "к постепенному, в течение десяти лет, выводу США из НАТО, что должно сопровождаться прогрессивной передачей всех функций европейцам". Более того, указывается, что "эти идеи имеют свою долгую родословную среди американских экспертов по международным делам". 

Далее автор статьи приводит четыре сценария развития событий в отношениях ЕС и НАТО. Первый из них, "который не может быть исключен", как пишет автор, предполагает постепенный развал ЕС, что "приведет к неспособности ЕС решить три главных вопроса, обеспечивающих суверенитет и касающихся денежной политики, границ и обороны. Это особенно стало вероятным после Brexit, пишет Поузен. В этом случае ЕС из-за отсутствия лидера сам собой упадет в руки США, как было в 50-х.

Второй вариант предполагает статус-кво, то есть нынешнюю ситуацию, при которой Евросоюз "останется пассажиром в НАТО". То есть НАТО продолжит играть роль гаранта безопасности ЕС.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков назвал новые американские санкции "сдвигом в политической психике"

Третий сценарий предполагает "более решительные шаги за рамки статус-кво, но по-прежнему оставляет ЕС в качестве подчиненной единицы НАТО".

А вот за четвертый сценарий выступает сам автор статьи (читай: так будет). Главные вызовы Соединенным Штатам в XXI веке, пишет Поузен, придут из Азиатско-Тихоакеанского региона. Этим регионом Штаты и займутся. ЕС должен сам заниматься своими проблемами. "США не могут решить "российскую проблему" Европы. Только ЕС может это сделать. При подлинной стратегической автономии", — подчеркивает автор статьи. Европа должна приобрести "опыт и уверенность решать будущие вызовы самостоятельно".

© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Северное крыло белого дома

Вот так. Но способна ли на это Европа, если она раздирается на части уже сейчас, а брюссельская бюрократия остается некой формальной надстройкой, которая фактически принудительно удерживает все пестрое разнообразие стран-членов, открыто заявляющих о своих интересах внутри ЕС, презирающих Брюссель (взять хотя бы Венгрию или Германию) и с боязнью и трепетом смотрящих на США, которые говорят им goodbye? Все сыплется.

Экс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Немецкий политик: санкции ставят на карту будущее ЕС

А если в контексте всего сказанного вспомнить советы, которые дал Трампу его официальный советник Генри Киссинджер, то вероятность распада ЕС и НАТО — а значит, и всего коллективного Запада — уже совсем не кажется призрачной. Киссинджер, как указывалось в статье в The American interest, советует Трампу преобразовать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), в которое входят США, Канада и Мексика, в Североатлантическое соглашение, где Мексике места уже не будет. Его займет Великобритания. Цель этой рокировки — "консолидировать англо-атлантическую сферу на месте бывшего ЕС". На этом фоне и Brexit приобретает совершенно иной смысл — не тот, который был объявлен при волеизъявлении британцев относительно членства страны в ЕС…

Похоже, США начали ломать сложившуюся структуру коллективного Запада, чтобы построить нечто такое, где "Америка снова станет великой". Правда, нет гарантии, что на обломках старого им реально удастся что-то построить. Подождем.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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