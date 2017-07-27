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Изолированная Америка: что будет, если Китай ответит на санкции

17:1427.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фотоПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Что произойдет, если Китай всерьез ответит на новые американские санкции? Вы, вероятно, об этой истории даже не слышали. Но та самая санкционная инициатива конгресса США, которую мы воспринимаем как антироссийскую, — на самом деле шире. Она также направлена против Ирана и еще — против Северной Кореи и тех компаний, что с ней сотрудничают. А эти компании прежде всего китайские. И вся Азия сейчас обсуждает почти только санкции против Китая, возможный китайский ответ и что будет с Америкой, если китайцы всерьез рассердятся.

Разведка донесла

История эта начинается, видимо, с новых озарений американской разведки (ЦРУ и военной). Неожиданно и вдруг сталось, что ее прежние данные оказались ошибочными, и ракета, которая способна долететь до городов в США, будет готова через год, а то и раньше. Ранее считалось, что у Америки до этой веселой даты еще лет пять.

Командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт во время учений в Австралии. 25 июля 2017
© REUTERS / AAP/Darren England
Американский адмирал заявил, что нанесет ядерный удар по КНР, если прикажут

Понятно, какой здесь должна быть реакция: американская разведка? Ну-ну. Это та самая, которая запускает доклады насчет "русских хакеров, саботирующих президентские выборы в США" и не снабжает их никакими фактами.

Не говоря о том, что есть сомнения насчет существования американской агентурной сети в Северной Корее, здесь скорее стоит разобраться с тем, как работает разведка Южной Кореи, на кого она работает на самом деле и какие дикие истории про Север запускает в мир. В общем, это долгий разговор.

Можно вдобавок вспомнить о провалах американской разведки на Ближнем Востоке — особенно в Сирии. И то, как президент Дональд Трамп прикрыл провальную программу ЦРУ по финансированию "умеренной", цивилизованной и демократичной сирийской оппозиции. В результате чего настоящая война провалившейся разведки против собственного президента стала уже общеизвестной. 

© AFP 2017 / Brendan SmialowskiШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния

Но в данном случае у нас скорее пример промывания мозгов конгрессменам, которые разрабатывают свои санкции против всех кого только можно, в обход Трампа и администрации. И вот вам логика этого промывания: да, раньше — накануне вторжения в Ирак — наша разведка ошибалась по части ядерных и прочих программ Саддама Хусейна: мы эти программы переоценили. А сейчас мы ошибались насчет Северной Кореи, ее программы, наоборот, недооценивая. В общем, мы проваливаемся, и поэтому нам следует верить.

"Тот самый" санкционный законопроект содержит "корейский" раздел, который, по сути, еще не готов. Конкретные санкции против Китая будут опубликованы скоро, очень скоро. Они вроде бы должны коснуться только мелких и несущественных компаний, работающих с Пхеньяном. Но мы-то знаем, как это бывает.

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
В МИД Китая прокомментировали возможность ввода санкций США против КНР

Не говоря о том, что перед нами ровно тот же случай, что с Россией: у администрации начала формироваться какая-то политика на этом направлении, но тут "антитрамповская Америка" начала делать все, чтобы администрацию эту лишить возможностей вообще вести какую-либо внешнюю политику. С Китаем и Кореей — то же самое.

Например, были договоренности Трампа и Си Цзиньпина насчет того, что Китай назначается "ответственным по Корее". Пекин (и Москва) предложили Трампу вполне логичный план разрешения кризиса, подразумевающий переговоры США с Пхеньяном. Вот это самое разрешение кризиса и есть проблема для фрондирующей элиты в Штатах. Чтобы Трамп добился каких-то успехов? Нет, такого не должно случиться. Пекин, кстати, уже официально заявил, что будущие санкции серьезно повредят дальнейшей совместной корейской политике. Конечно, повредят — они на это и направлены: чтобы у Америки и КНР не было никакой совместной политики. 

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго

Оказывается, можно было

Как эта ситуация может изменить политический ландшафт в Азии? Очень серьезным образом. Для начала ключевое СМИ региона — гонконгская англоязычная South China Morning Post — публикует список американских компаний или отраслей, которые могут пострадать от ответных санкций Китая.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС

Это весь Голливуд, для которого китайский рынок (6,7 миллиарда долларов) — второй после американского. Это "Боинг", для которого 150 тысяч рабочих мест в США зависят от китайского рынка (общим объемом в один триллион долларов на два предстоящих десятилетия). И Apple, 25,3% доходов которой от продажи смартфонов зависят от Китая. Еще кофе — "Старбакс", сеть универмагов Wal-Mart, а также американское автомобилестроение в стране, где продается 20 миллионов автомобилей в год. Это, понятно, не полный список.

Трамп хочет сделать Америку снова великой? Вот ему китайский рынок. Логика гражданской войны в США сегодня такая.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Директор ЦРУ считает, что именно Китай может составить конкуренцию США
…История с санкциями против Китая (как и против России) еще только развивается. Но она уже сейчас ведет в Азии примерно к тем же последствиям, что и в Европе. Вопрос в том, как на нее реагирует множество больших и малых стран. Напомним, что Азия, как и большая часть мира, в 2014 году не поддержала "крымские" санкции Барака Обамы против России. Те, кто к ним официально присоединился (Япония), сделали это чисто формально. Но есть еще малые страны, которые ни с кем не хотят ссориться и поэтому стараются, к санкциям не присоединяясь, оставаться от всей этой истории в стороне.

И что же они сейчас видят: немыслимую еще лет пять-десять назад ситуацию в бывшем "западном лагере". Евросоюз в лице ведущих своих стран официально грозит (пока только грозит) ответными санкциями… против США, если те введут санкции против России, которые сделают газ чрезмерно дорогим для европейцев. Первая мысль привычно нейтральных азиатов: оказывается, можно было и так?

Хотя есть и прочие варианты. Анекдот, выловленный из интернета: Евросоюз пригрозил, что, если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые нанесут вред американским компаниям.

В любом случае Китай для экономик Азии важнее Америки, а очевидный внутренний развал и дезорганизация США лишь повышает роль Китая. Получается в итоге нечто интересное — изолированная Америка. Пока на уровне мысли, что и такое возможно.  

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственные флаги КНР и Гонконга
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственные флаги КНР и Гонконга
Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Китай выдавливает США из массового сознания

Что касается Северной Кореи, то здесь происходит настоящий цирк. Усилиями "борцов с Трампом" эта маленькая страна превращается в сверхдержаву. Оказывается, она экономически важна для стран типа Катара или Эмиратов. А вот вам заголовок в Washington Post: почему Путин поддерживает Северную Корею? Чтобы сделать Россию великой державой. (Дальше заголовка, понятно, можно не читать.)

Есть и совсем неожиданная ситуация: Восток и Запад начали публиковать репортажи о Северной Корее, вдруг оказавшейся очень важной — да попросту модной. И из них выясняется, что она не такая, как многие из нас думали. "Элита" ее, оказывается, очень любит интернет. Или читаем материал в японской Japan Times: в Пхеньяне, о печаль, отменили пивной фестиваль, хотя успели разработать к нему новый дорогостоящий сорт пива. А в целом в 160 пивных Пхеньяна можно получить литр вполне приличного напитка за сумму, равную шести центам.

…Пиво, конечно, не доказательство, но кто-то явно перестарался (и продолжает стараться), описывая зловещую, угрожающую миру безумную державу, которая морит голодом свое население ради того, чтобы достать США ракетами.

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