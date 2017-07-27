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На празднование 9 Мая в Израиле: день только для тех, кто умеет помнить

16:3927.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВетераны на праздновании Дня Победы на территории мемориального комплекса Яд Вашем в ИерусалимеВетераны на праздновании Дня Победы на территории мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме
© РИА Новости / Владимир Песня
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Израильский кнессет принял закон о праздновании 9 Мая. Отныне это официальный государственный праздник — День Победы над нацизмом. Если прежде празднования были принятой традицией старшего поколения, то отныне этот день стал государственным торжеством, которому будут посвящены уроки в школах.

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Парламент Израиля утвердил празднование Дня Победы 9 мая
Авторы законопроекта, депутаты кнессета Одед Форер, Роберт Илатов и Юлия Малиновская, говорили неоднократно о необходимости передать молодежи эстафету священной памяти.

Можно смело сказать, что нигде в мире (кроме самой России и ее ближайших союзных государств) нет такого безоговорочно ясного отношения к этому великому дню, а также к попыткам глорификации нацизма и переписывания истории, как в Израиле. Неслучайно с первых лет своего существования Израиль считал Днем Победы 9 мая, а не 8-е.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Иерусалиме. 2017 год
© РИА Новости / Владимир Песня
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Празднование Дня Победы в Иерусалиме. 2017 год

Тем не менее географическая отдаленность от мест военных сражений и множество собственных проблем и конфликтов с соседями не способствуют формированию повестки дня, живо связанной с Днем Победы. Это и естественно. Поэтому не стоит удивляться тому, что уроженцы Израиля относятся к событиям той войны не так чутко, как жители Волгограда, например. Память о жертвах холокоста жива и активно культивируется израильской системой образования, потому что это часть истории собственного народа.

И вот теперь появляется день, когда каждый житель страны получит напоминание о том, кому весь мир обязан разгромом нацизма.

Памятник благодарности Красной Армии в Польше. Архивное фото
© Фото : Kroton
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Согласно закону, во всех военных частях и во всех школах этот день будет посвящен изучению истории Великой Победы. Более того, в законе есть важная оговорка: в религиозных школах, где не принято использование обычного гражданского календаря, этот день смогут отмечать сообразно его дате по библейскому календарю, 26 Ияра. Эта поправка была внесена по инициативе заместителя председателя Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева. Таким образом, во всех армейских частях и учебных заведениях Израиля День Победы будет внедрен как часть учебной программы. Чтобы все помнили и чтобы все знали.

Более того, в Иерусалиме будет каждый год организовываться праздничное шествие с участием министра абсорбции (отвечающего за принятие репатриантов из разных стран мира). Подобные же манифестации будут отныне проходить и в других городах.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр абсорбции Израиля Софа Ландвер и участники парада Победы и акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме. 2017 год
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр абсорбции Израиля Софа Ландвер и участники парада Победы и акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме. 2017 год

Закон также предусматривает ежегодную военную церемонию в День Победы в Музее танковых войск Израиля в Латруне.

Участники парада Победы и акции Бессмертный полк в Иерусалиме
© РИА Новости / Владимир Песня
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Израильский политолог: мы помним, кто сбивал замки на воротах концлагерей
Важно отметить, что закон был принят не просто так, а единогласно. Подчеркнем еще раз: в Израиле нет разногласий во вопросам священной памяти. Да, там есть понятная загруженность собственной тематикой и отдаленность молодежи от тех времен. Но это же мы наблюдаем и в самой России.

Именно поэтому инициатива Израиля столь похвальна — она подает пример всему миру, поскольку исходит от страны, общепризнанно разбирающейся в вопросах оценки нацизма и борьбы с ним. Естественный ход времени, отдаляющий эпоху великого подвига, накладывает на нас особую обязанность укрепления знаний и углубления памяти. 

Такой шаг имеет и свой яркий политический смысл. Когда на Украине и в странах Прибалтики мы наблюдаем в той или иной форме проявления героизации нацистских преступников, а на Западе и в США — благосклонное игнорирование этих кощунственных явлений, Израиль заявил громогласно о недопустимости переписывания истории и об обязанности нашего поколения донести до молодежи историческую правду.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Иерусалиме. 2017 год
© РИА Новости / Владимир Песня
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Празднование Дня Победы в Иерусалиме. 2017 год

Этот закон, напомним, был принят вскоре после одновременного заседания Госдумы России и израильского кнессета, на котором обе стороны осудили надругательство над памятниками советским солдатам-освободителям в Польше (решение о демонтировании памятников — тем более кощунственное, что оно было демонстративно принято в Варшаве 22 июня).

День Победы в Днепре. Архивное фото
© РИА Новости / Захар Виноградов
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Израиль поддержал Россию на всех международных форумах по всем инициативам, направленным против фальсификации истории и героизации нацизма. Теперь Израиль перешел к более активным шагам.

Хочется в перспективе надеяться, что совместными российскими и израильскими усилиями будет пробита брешь в информационной стене, выстроенной западными СМИ вокруг своих народов для ограждения их от исторической — да и не только исторической — правды.

В конце концов, когда-то они все же были нашими союзниками в победе над нацизмом.

 

 

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