На празднование 9 Мая в Израиле: день только для тех, кто умеет помнить

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Израильский кнессет принял закон о праздновании 9 Мая. Отныне это официальный государственный праздник — День Победы над нацизмом. Если прежде празднования были принятой традицией старшего поколения, то отныне этот день стал государственным торжеством, которому будут посвящены уроки в школах.
Можно смело сказать, что нигде в мире (кроме самой России и ее ближайших союзных государств) нет такого безоговорочно ясного отношения к этому великому дню, а также к попыткам глорификации нацизма и переписывания истории, как в Израиле. Неслучайно с первых лет своего существования Израиль считал Днем Победы 9 мая, а не 8-е.
Тем не менее географическая отдаленность от мест военных сражений и множество собственных проблем и конфликтов с соседями не способствуют формированию повестки дня, живо связанной с Днем Победы. Это и естественно. Поэтому не стоит удивляться тому, что уроженцы Израиля относятся к событиям той войны не так чутко, как жители Волгограда, например. Память о жертвах холокоста жива и активно культивируется израильской системой образования, потому что это часть истории собственного народа.
И вот теперь появляется день, когда каждый житель страны получит напоминание о том, кому весь мир обязан разгромом нацизма.
Более того, в Иерусалиме будет каждый год организовываться праздничное шествие с участием министра абсорбции (отвечающего за принятие репатриантов из разных стран мира). Подобные же манифестации будут отныне проходить и в других городах.
Закон также предусматривает ежегодную военную церемонию в День Победы в Музее танковых войск Израиля в Латруне.
Именно поэтому инициатива Израиля столь похвальна — она подает пример всему миру, поскольку исходит от страны, общепризнанно разбирающейся в вопросах оценки нацизма и борьбы с ним. Естественный ход времени, отдаляющий эпоху великого подвига, накладывает на нас особую обязанность укрепления знаний и углубления памяти.
Такой шаг имеет и свой яркий политический смысл. Когда на Украине и в странах Прибалтики мы наблюдаем в той или иной форме проявления героизации нацистских преступников, а на Западе и в США — благосклонное игнорирование этих кощунственных явлений, Израиль заявил громогласно о недопустимости переписывания истории и об обязанности нашего поколения донести до молодежи историческую правду.
Этот закон, напомним, был принят вскоре после одновременного заседания Госдумы России и израильского кнессета, на котором обе стороны осудили надругательство над памятниками советским солдатам-освободителям в Польше (решение о демонтировании памятников — тем более кощунственное, что оно было демонстративно принято в Варшаве 22 июня).
Хочется в перспективе надеяться, что совместными российскими и израильскими усилиями будет пробита брешь в информационной стене, выстроенной западными СМИ вокруг своих народов для ограждения их от исторической — да и не только исторической — правды.
В конце концов, когда-то они все же были нашими союзниками в победе над нацизмом.