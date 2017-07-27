Еще один игрок в океане: за США теперь следит не только Россия, но и Китай

Илья Плеханов, для РИА Новости
В последние недели корабли ВМС и береговой охраны Китая появлялись то в водах у Аляски, то у островов Японии, а на днях корабль-разведчик был замечен и у берегов Австралии, где проходили военные учения Talisman Sabre 2017 вооруженных сил США и Австралии.
По иронии сами учения Talisman Sabre 2017 с участием 30 000 военнослужащих США и Австралии должны были стать сигналом остальным странам в Тихоокеанском регионе, что США обладают военным потенциалом в этой части света. Китайский корабль, изучающий происходящее и отслеживающий каналы коммуникации между американцами и австралийцами у берегов Квинсленда, стал для участников учений неприятным сюрпризом и скорее показал растущие военно-морские возможности Китая, чем убедил регион в мощи союзников.
С севера на юг — они повсюду
Ранее в середине июля у берегов Аляски был замечен другой китайский корабль-разведчик, который следил за американскими испытаниями противоракетной системы THAAD. Корабль не нарушал нормы международного морского права, оставаясь в международных водах. Китайцы, кстати, пришли на место за несколько дней до начала испытаний. Подготовились заранее.
В США отметили, что китайские корабли появляются в этом регионе крайне редко, а корабль-разведчик вообще зафиксирован впервые. Кроме того, в первый раз с 2015 года китайские военные корабли зашли так далеко в Берингово море.
В сферу интересов китайцев попала и работа американского радара AN/TPY-2, который, по мнению Пекина, способен следить за небом Китая и фиксировать пуски китайских ракет.
А 2 июля китайский разведчик прошел проливом Цугару (Сангарский пролив), разделяющим японские острова Хонсю и Хоккайдо. Проход через этот пролив разрешен, но японцы заявили, что в течение 90 минут китайский корабль находился в территориальных водах страны. Занимался ли он сбором информации, неизвестно. Китай и Япония обменялись дипломатическими колкостями без всяких последствий, но обе страны сделали выводы.
По данным американцев, в ВМС Китая несут службу шесть кораблей-разведчиков класса 815 в разных модификациях, самый новый из них встал в строй в январе 2017 года. Помимо этого, Китай использует и уже устаревшие разведывательные корабли класса Yuanwang (четыре единицы в строю) и один корабль класса 814А.
Российские "уши"
Американские военные эксперты сегодня озабочены появлением китайских кораблей-разведчиков в Мировом океане. До недавнего времени осуществлять столь дальние походы подобных кораблей были способны только ВМС США и ВМФ России.
Присутствие корабля тогда прокомментировал даже президент Дональд Трамп, сказав, что можно было бы нанести удар по кораблю, но это не было бы здорово, так как он очень хочет наладить отношения с Россией.
Чуть позже, в марте, "Виктор Леонов" появился в 20 милях уже от другой американской базы подводных лодок в штате Джорджия. Впрочем, в 2014 и 2015 годах российские разведывательные корабли уже совершали похожие походы вдоль берегов США.
Сегодня же в ходе учений Breeze 17 в Черном море российский корабль-разведчик пристально следит за британским эсминцем HMS Duncan и турецким фрегатом Yildirim у берегов Украины, ранее побывав неподалеку от побережья Болгарии, где проходила первая фаза учений НАТО.
Придется привыкать
Судя по всему, монополия США на ведение военно-морской радиоэлектронной разведки в Мировом океане подошла к концу, а Россия и Китай становятся полноценными игроками на этом поле.
Американцам придется смириться и принять как данность — за пусками их ракет, военно-морскими базами и учениями Россия и Китай теперь будут следить и с моря.