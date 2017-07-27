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Еще один игрок в океане: за США теперь следит не только Россия, но и Китай

14:4727.07.2017
(обновлено: 15:19 27.07.2017)
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© REUTERS / Bobby YipАвианосец ЛяонинАвианосец Ляонин
© REUTERS / Bobby Yip

Илья Плеханов, для РИА Новости

В последние недели корабли ВМС и береговой охраны Китая появлялись то в водах у Аляски, то у островов Японии, а на днях корабль-разведчик был замечен и у берегов Австралии, где проходили военные учения Talisman Sabre 2017 вооруженных сил США и Австралии.

Военнослужащие военно-морских сил Китая во время торжественной встречи
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Австралийские военные назвали появление корабля-разведчика Китая "недружественным" и "провокационным" актом, а средства массовой информации страны посчитали слежку за учениями "агрессивным" поступком, хотя китайский корабль и находился вне территориальных вод Австралии.

По иронии сами учения Talisman Sabre 2017 с участием 30 000 военнослужащих США и Австралии должны были стать сигналом остальным странам в Тихоокеанском регионе, что США обладают военным потенциалом в этой части света. Китайский корабль, изучающий происходящее и отслеживающий каналы коммуникации между американцами и австралийцами у берегов Квинсленда, стал для участников учений неприятным сюрпризом и скорее показал растущие военно-морские возможности Китая, чем убедил регион в мощи союзников.

© AP Photo / Pool/Jason ReedУчения Talisman Sabre 2017 у берегов Австралии. Июнь 2017
© AP Photo / Pool/Jason Reed
Учения Talisman Sabre 2017 у берегов Австралии. Июнь 2017

С севера на юг — они повсюду

Ранее в середине июля у берегов Аляски был замечен другой китайский корабль-разведчик, который следил за американскими испытаниями противоракетной системы THAAD. Корабль не нарушал нормы международного морского права, оставаясь в международных водах. Китайцы, кстати, пришли на место за несколько дней до начала испытаний. Подготовились заранее.

В США отметили, что китайские корабли появляются в этом регионе крайне редко, а корабль-разведчик вообще зафиксирован впервые. Кроме того, в первый раз с 2015 года китайские военные корабли зашли так далеко в Берингово море.

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Не рой другому яму: как США сами себя загнали в северокорейский капкан
Впрочем, после размещения американской системы THAAD в Южной Корее, вызвавшего резкую критику у Пекина, неудивительно, что китайцы решили изучить повнимательнее, как проходят испытания системы, призванной перехватывать баллистические ракеты противника.

В сферу интересов китайцев попала и работа американского радара AN/TPY-2, который, по мнению Пекина, способен следить за небом Китая и фиксировать пуски китайских ракет.

А 2 июля китайский разведчик прошел проливом Цугару (Сангарский пролив), разделяющим японские острова Хонсю и Хоккайдо. Проход через этот пролив разрешен, но японцы заявили, что в течение 90 минут китайский корабль находился в территориальных водах страны. Занимался ли он сбором информации, неизвестно. Китай и Япония обменялись дипломатическими колкостями без всяких последствий, но обе страны сделали выводы.

По данным американцев, в ВМС Китая несут службу шесть кораблей-разведчиков класса 815 в разных модификациях, самый новый из них встал в строй в январе 2017 года. Помимо этого, Китай использует и уже устаревшие разведывательные корабли класса Yuanwang (четыре единицы в строю) и один корабль класса 814А.

Российские "уши"

Американские военные эксперты сегодня озабочены появлением китайских кораблей-разведчиков в Мировом океане. До недавнего времени осуществлять столь дальние походы подобных кораблей были способны только ВМС США и ВМФ России.

Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
© AP Photo / Desmond Boylan
Эксперт: "Виктор Леонов" у берегов США? А что их корабли делают у наших?
К российским экспедициям в Вашингтоне уже привыкли. Из недавнего: в феврале этого года российский корабль-разведчик вышел из кубинской Гаваны и прошел в 30 милях от базы подводных лодок в американском штате Коннектикут. В СМИ его появление вызвало бурную реакцию, но представители властей заявили, что "Виктор Леонов" не представляет угрозы для безопасности штата. Американские военные успокоили СМИ, что это лишь "проявление силы" русских, а сам корабль не в состоянии получить ценную информацию из закрытых каналов связи.

© AFP 2017 / Adalberto RoqueСредний разведывательный корабль ВМФ России ССВ-175 "Виктор Леонов" в порту Гаваны, Куба
© AFP 2017 / Adalberto Roque
Средний разведывательный корабль ВМФ России ССВ-175 "Виктор Леонов" в порту Гаваны, Куба

Присутствие корабля тогда прокомментировал даже президент Дональд Трамп, сказав, что можно было бы нанести удар по кораблю, но это не было бы здорово, так как он очень хочет наладить отношения с Россией.

Чуть позже, в марте, "Виктор Леонов" появился в 20 милях уже от другой американской базы подводных лодок в штате Джорджия. Впрочем, в 2014 и 2015 годах российские разведывательные корабли уже совершали похожие походы вдоль берегов США.

Торжественная встреча отряда из трех кораблей ВМС Китая в порту Балтийска, куда они прибыли для участия в российско-китайских учениях Морское взаимодействие – 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В 2016 году российский корабль-разведчик наблюдал за ходом крупнейших в мире военно-морских учений Rim of the Pacific (RIMPAC) на Гавайях. Страны-участницы, по данным зарубежных СМИ, тогда "предприняли необходимые меры", чтобы российский корабль не получил доступ к ценной информации в ходе своего радиоэлектронного мониторинга.

Сегодня же в ходе учений Breeze 17 в Черном море российский корабль-разведчик пристально следит за британским эсминцем HMS Duncan и турецким фрегатом Yildirim у берегов Украины, ранее побывав неподалеку от побережья Болгарии, где проходила первая фаза учений НАТО.

Придется привыкать

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Западные аналитики отмечают, что наступает новая эра, и Китай ведет себя в Мировом океане все более уверенно. При этом, с одной стороны, Пекин действует согласно нормам международного морского права и не заходит в чужие территориальные воды, а с другой — высказывает недовольство, когда ВМС других стран проходят у берегов спорных территорий в Южно-Китайском море.

Судя по всему, монополия США на ведение военно-морской радиоэлектронной разведки в Мировом океане подошла к концу, а Россия и Китай становятся полноценными игроками на этом поле.

Американцам придется смириться и принять как данность — за пусками их ракет, военно-морскими базами и учениями Россия и Китай теперь будут следить и с моря.

 

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