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На изгнание Саакашвили с Украины: дальше он поедет улучшать Латвию

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (27)
13:4927.07.2017
(обновлено: 13:56 27.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПресс-конференция Михаила Саакашвили в КиевеПресс-конференция Михаила Саакашвили в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

В истории со скоропостижным лишением Михаила Николозовича Саакашвили гражданства Украины более всего забавляет объявленный предлог для этой акции. А именно: что Саакашвили в момент подачи документов на получение этого гражданства указал, что не состоит под судом и следствием, тогда как на самом деле в тот момент он уже был заочно арестован на своей малой родине, в Грузии, и она, естественно, произвела это уже в рамках начатого следствия.

Выступление Михаила Саакашвили во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Весело тут, во-первых, то, что таким образом миграционная служба Украины дезавуирует само понятие "политический беженец", ибо понятно, что большая часть политических беженцев вынуждена бежать от суда и следствия, и, соответственно, в тот момент, когда оформляется новое гражданство,  человек, скорее всего, уже находится под следствием. Просто страна, дающая гражданство, не считает это следствие законным.

А во-вторых, весело то, что миграционная служба делает вид, будто в тот момент, когда давали гражданство, было еще технически возможно не знать, что представляет собой товарищ Саакашвили и какие пробы на нем можно ставить.

Это что касается формальной стороны дела.

Ну а содержательно вполне понятно, что Саакашвили лишен гражданства потому, что, как известно, художника каждый может обидеть. А Петр Алексеевич Порошенко — большой художник в самом дурном смысле. Понятно, что сейчас даже Саакашвили представляет для него серьезную угрозу, то есть рассуждения Саакашвили о массированной коррупции на Украине. Чем дальше, тем более очевидны попытки Саакашвили создать собственную партию для борьбы с Порошенко. И они того и гляди увенчаются успехом — не потому, что Саакашвили силен, а потому, что Порошенко слаб.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. 20 декабря 2016 года
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. 20 декабря 2016 года

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В этом смысле, пожалуй, самое выразительное высказывание о положении дел на Украине принадлежит бывшей корректировщице минометного огня террористов по Донбассу госпоже Савченко. Она показала, что пребывание в российском следственном изоляторе весьма полезно для душевного здоровья. И хотя ее монолог сформулирован так, что телевизоры краснеют, содержательно он вполне разумен и достоверен. И, естественно, руководитель, сумевший довести вверенную ему страну до такого красочного описания, вряд ли может быть признан профессионально пригодным. И, думаю, это понимает не только он, но и его западные изготовители.

Сейчас Порошенко пытается зачистить поле от потенциальных конкурентов, но, подозреваю, что это ему не удастся, ибо в сложившихся обстоятельствах его потенциальным конкурентом может считаться не то что любая внучка, но и любая жучка.

Что касается конкретно Михаила Николозовича, то сейчас он, конечно, красочно рассказывает о том, как вернется на родную Украину. Но, думаю, что его хозяева, у которых он в данный момент гостит в Америке, объяснят ему, что воспрепятствовать его выдаче с Украины в Грузию они даже если смогут, то не захотят, ибо отработанный материал мало кому нужен (и такой блестящий коммерсант, как Трамп, уже несколько раз становившийся банкротом, по своему опыту прекрасно знает, как важно вовремя зафиксировать убытки).

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поэтому, скорее всего, Саакашвили останется покамест в Америке. И — судя по опыту многочисленных российских политиков и коммерсантов, пытавшихся объявить преследование за разнообразное воровство преследованием за политическую деятельность, — ему дадут возможность спокойно и неторопливо доесть все остатки прихваченного с родины.

Этого, я думаю, ему хватит не на один день. И он, пожалуй, сможет дождаться очередной перемены политической конъюнктуры. А затем, скажем, пристроиться в качестве кочевого администратора где-нибудь… ну, скажем, в Латвии. Где собственные граждане разбегаются так быстро, что того и гляди скоро будет некому занимать и административные должности.

 

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