О "Матильде", чувствах верующих и грешном Николае-страстотерпце

Михаил Демурин
Противоречия вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя обострились настолько, что начинают реально наносить ущерб гражданскому согласию в стране. С ним, согласием, и так далеко не все ладно, а тут еще одна распря, причем серьезная.
В основе всех споров и конфликтов в мире лежит неправда или нежелание принять правду. В сегодняшней России новое увлечение искажением прошлого помножено на стремление превращать важные для укрепления национального самосознания явления и понятия в инструменты достижения конъюнктурных политических целей. И именно это, на мой взгляд, происходит с действительно трагической историей Николая Александровича Романова и его семьи.
Как известно, семья последнего российского императора, отрекшегося от престола, была канонизирована Русской православной церковью в лике страстотерпцев в 2000 году в составе Собора новомучеников и исповедников российских. Этому предшествовали их стихийное почитание частью верующих, политическое лоббирование, продолжительное историко-богословское исследование данного вопроса, внутрицерковная и общественная дискуссии.
Далеко не все, в том числе в среде православных верующих, приняли саму установку на канонизацию последнего российского императора и его семьи, а также доводы, которыми руководствовались сторонники этого шага. Во избежание дополнительного нагнетания обстановки вокруг сегодняшнего спора я не буду приводить в данной статье звучавшие тогда доводы против канонизации. Тем не менее желающим составить основательное мнение по данному вопросу советую прочитать статью на эту тему профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, опубликованную накануне Архиерейского собора 2000 года.
Вчитаемся теперь под углом зрения спора вокруг "Матильды" в соответствующие места доклада на Архиерейском соборе 2000 года митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых:
— "…подводя итог изучению государственной и церковной деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в одной этой деятельности достаточных оснований для его канонизации;
— в почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют удивительное благородство и ясность духа;
— их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а от той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись;
— канонизация Монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и тем более не обозначает "канонизации" монархической формы правления, к которой можно, конечно, относиться по-разному;
— за многими страданиями, перенесенными Царской Семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия… Именно в осмыслении этого подвига Царской Семьи Комиссия в полном единомыслии и с одобрения Священного Синода находит возможным прославить в Соборе новомучеников и исповедников Российских в лике страстотерпцев Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию".
На мой взгляд, именно такое именование их, пусть и сопровожденное фразой об отсутствии связи между канонизацией и монархической идеологией, и дает возможность современным монархистам использовать прославление Николая Романова в целях "канонизации" именно монархической формы правления. А также всего того, что делали в жизни и на своем государственном поприще Николай II и его супруга. Это вроде бы примитивно и даже глупо, но, как видим, это работает.
Далее, по этой логике, от нас потребуют не сметь упоминать, что императрица Александра увлекалась оккультизмом; что предпочла для своих детей не православных, а инославных наставников; отбелят образ Григория Распутина и так далее и тому подобное. Ну а что касается императора, то запретят показывать в фильмах о нем и в целом о революционном периоде в России все то, о чем с горечью писал еще в 1908 году святой Иоанн Кронштадтский. Вот цитата из его записок: "Земное Отечество страдает за грехи Царя и народа, за маловерие и недальновидность Царя… Господи, да воспрянет спящий Царь, переставший действовать властью своею…" К сожалению, как мы знаем, не воспрянул…
Что же касается религиозных чувств верующих, то оскорблять их, конечно, нельзя. Но описанная в фильме Алексея Учителя история не имеет никакого отношения ни к чувствам верующих, ни к тому, за что Николая Александровича Романова прославили как страстотерпца. Если бы имела, то мы сегодня читали бы совершенно иные жития и святого равноапостольного князя Владимира, и многих других православных святых. А Разбойника Благоразумного, взятого Иисусом Христом некрещеным прямо в рай, было бы запрещено именовать разбойником, чтобы "не оскорблять чувства верующих".