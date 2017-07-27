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О "Матильде", чувствах верующих и грешном Николае-страстотерпце

08:0027.07.2017
(обновлено: 08:19 27.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя МатильдаСъемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Михаил Демурин

Противоречия вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя обострились настолько, что начинают реально наносить ущерб гражданскому согласию в стране. С ним, согласием, и так далеко не все ладно, а тут еще одна распря, причем серьезная.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Тем не менее с упорством, достойным лучшего применения, блюстители "уважения прав верующих" из числа тех, что готовы, как говорится, и лоб расшибить, эту распрю усиливают. Как будто нет внешнего мира, нет цивилизационного давления на нас с запада, юга и востока, нет стремления глобализаторов уничтожить Россию именно как культурно-историческую реальность. О текущих внешнеполитических вызовах, хотя они тоже нарастают, я и не говорю, потому что по сравнению со всем этим они — мелочь. И что, будем отвечать на все это защитой образа Николая II от голой груди мадемуазель Кшесинской?

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма "Матильда"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки фильма "Матильда"

В основе всех споров и конфликтов в мире лежит неправда или нежелание принять правду. В сегодняшней России новое увлечение искажением прошлого помножено на стремление превращать важные для укрепления национального самосознания явления и понятия в инструменты достижения конъюнктурных политических целей. И именно это, на мой взгляд, происходит с действительно трагической историей Николая Александровича Романова и его семьи.

Как известно, семья последнего российского императора, отрекшегося от престола, была канонизирована Русской православной церковью в лике страстотерпцев в 2000 году в составе Собора новомучеников и исповедников российских. Этому предшествовали их стихийное почитание частью верующих, политическое лоббирование, продолжительное историко-богословское исследование данного вопроса, внутрицерковная и общественная дискуссии.

Далеко не все, в том числе в среде православных верующих, приняли саму установку на канонизацию последнего российского императора и его семьи, а также доводы, которыми руководствовались сторонники этого шага. Во избежание дополнительного нагнетания обстановки вокруг сегодняшнего спора я не буду приводить в данной статье звучавшие тогда доводы против канонизации. Тем не менее желающим составить основательное мнение по данному вопросу советую прочитать статью на эту тему профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, опубликованную накануне Архиерейского собора 2000 года.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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В статье А. И. Осипова, однако, содержится один вывод, напрямую связанный именно с темой сегодняшних нападок на Алексея Учителя. Вот он: "Возможная же канонизация при явном несогласии с ней очень многих… способна еще серьезнее осложнить ситуацию в нашем обществе и разделить его еще по одному признаку, ибо многими данный акт будет воспринят как принуждение их совести к почитанию того, в ком они не видят ни должного примера христианской жизни, ни тем более святости". С учетом того, что канонизация состоялась, отношу сказанное тогда, естественно, не к людям воцерковленным, обязанным принять решение Собора, но к большому числу наших невоцерковленных соотечественников или граждан других вероисповедований, принуждать которых "к почитанию того, в ком они не видят ни должного примера христианской жизни, ни тем более святости", действительно было бы вредно прежде всего для самой нашей Церкви.

© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма "Матильда"
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки фильма "Матильда"

Вчитаемся теперь под углом зрения спора вокруг "Матильды" в соответствующие места доклада на Архиерейском соборе 2000 года митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых:

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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— "…подводя итог изучению государственной и церковной деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в одной этой деятельности достаточных оснований для его канонизации;

— в почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют удивительное благородство и ясность духа;

— их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а от той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись;

— канонизация Монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и тем более не обозначает "канонизации" монархической формы правления, к которой можно, конечно, относиться по-разному;

— за многими страданиями, перенесенными Царской Семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия… Именно в осмыслении этого подвига Царской Семьи Комиссия в полном единомыслии и с одобрения Священного Синода находит возможным прославить в Соборе новомучеников и исповедников Российских в лике страстотерпцев Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию".

Съемки фильма Матильда
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"
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Любому человеку, профессионально работающему с текстами, и просто внимательному читателю очевидным становится содержащееся в этих фразах противоречие: Николая и Александру прославляют за подвиг, совершенный уже после отречения последнего императора из династии Романовых от престола, но называют монархом, царской семьей, императором, императрицей. Почему решено было говорить о них именно так, а не как о великокняжеской семье, что было бы логичным с учетом факта отречения, который в докладе под сомнение не ставится, непонятно.

На мой взгляд, именно такое именование их, пусть и сопровожденное фразой об отсутствии связи между канонизацией и монархической идеологией, и дает возможность современным монархистам использовать прославление Николая Романова в целях "канонизации" именно монархической формы правления. А также всего того, что делали в жизни и на своем государственном поприще Николай II и его супруга. Это вроде бы примитивно и даже глупо, но, как видим, это работает.

© ТПО Рок (2017) Кадр из фильма "Матильда"
© ТПО Рок (2017)
Кадр из фильма "Матильда"

Далее, по этой логике, от нас потребуют не сметь упоминать, что императрица Александра увлекалась оккультизмом; что предпочла для своих детей не православных, а инославных наставников; отбелят образ Григория Распутина и так далее и тому подобное. Ну а что касается императора, то запретят показывать в фильмах о нем и в целом о революционном периоде в России все то, о чем с горечью писал еще в 1908 году святой Иоанн Кронштадтский. Вот цитата из его записок: "Земное Отечество страдает за грехи Царя и народа, за маловерие и недальновидность Царя… Господи, да воспрянет спящий Царь, переставший действовать властью своею…" К сожалению, как мы знаем, не воспрянул…

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. 20 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Одним словом, ярым поборникам защиты чести и достоинства святого Николая-страстотерпца посоветую внимательно вчитаться в то, что постановил в 2000 году Архиерейский собор РПЦ, и принять это к исполнению. И помнить: отбеливанием образа Николая II как наследника престола и императора к величию нашей страны, а оно было в XX веке проявлено неоднократно и неоспоримо, ничего не прибавишь. А вот нанести ущерб пониманию того испытания, которое выпало на его долю и долю его жены и детей в последние 17 месяцев их жизни, можно. Да он уже наносится.

Что же касается религиозных чувств верующих, то оскорблять их, конечно, нельзя. Но описанная в фильме Алексея Учителя история не имеет никакого отношения ни к чувствам верующих, ни к тому, за что Николая Александровича Романова прославили как страстотерпца. Если бы имела, то мы сегодня читали бы совершенно иные жития и святого равноапостольного князя Владимира, и многих других православных святых. А Разбойника Благоразумного, взятого Иисусом Христом некрещеным прямо в рай, было бы запрещено именовать разбойником, чтобы "не оскорблять чувства верующих".

 

 

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