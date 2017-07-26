США
26.0726 июля12:43МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Советские памятники в Польше и Норвегии: как отличить Европу от подделки

11:1926.07.2017
(обновлено: 11:51 26.07.2017)
04941
© AP Photo / Czarek SokolowskiПамятник советским воинам в Варшаве. Архивное фотоПамятник советским воинам в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Совет Федерации во вторник принял заявление, в котором предлагает президенту России Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов закона о декоммунизации. Как известно, президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Закон вступит в силу через три месяца и коснется около 230 памятников Красной армии.

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог о заявлении СФ по Польше: наши меры заставят поляков задуматься
"Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в пояснительной записке к закону.

Когда я читаю эти пояснения, мне кажется, что писавший их бредил. Понятно, что речь идет не о коммунизме и тоталитарном строе. Речь идет о России и русских.

В спорах о польско-российских отношениях наши польские оппоненты часто "включают" истасканный миф о том, что Сталин и Красная армия в августе 1944 года отдали героев варшавского восстания на растерзание немцам и позволили потопить Варшаву в крови. Правда, польские оппоненты предпочитают не говорить, что это восстание было предпринято руководством "Армии крайовой" (АК) без согласования с Красной армией, в попытке опередить ее и не допустить освобождения Варшавы советскими солдатами и, главное, не учитывая многократное превосходство немцев в силе и технике. Это изначально ставило восстание в разряд авантюр и обрекало восставших на гибель.

Об этом уже много сказано. Это подтверждают даже записки самого командующего АК Тадеуша Коморовского, который в сентябре 1944 года, анализируя ситуацию, писал: "Думаю, что нам не надо предаваться иллюзиям, что советское наступление через несколько дней завоюет Варшаву. У немцев достаточно сил, чтобы остановить советское продвижение". 

© Фото : public domainСдача военнослужащих Армии Крайовой в Варшаве после Варшавского восстания
© Фото : public domain
Сдача военнослужащих Армии Крайовой в Варшаве после Варшавского восстания

Несмотря на это, печать штаба АК неутомимо внушало жителям Варшавы мысль о "предательстве Москвы". Этот миф, оправдывающий авантюрное решение руководства АК о начале восстания, прочно укрепился в сознании многих поляков и живет до сих пор, являясь уже более полувека одним из краеугольных камней здания традиционной польской русофобии.

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
В польском сейме отреагировали на идею СФ ввести санкции против Варшавы
Глубинные исторические и религиозные разногласия стали для сегодняшней Польши той закваской, на которой поднялась нынешняя, совершенно зашкаливающая русофобия. Сюда можно было бы добавить общий международный контекст, который с виду тоже должен подогревать антироссийскую прыть нынешней официальной Варшавы.

Но тут-то логика, связанная с международным контекстом, дает сбой. В соседних странах все по-другому. Даже в Германии не так. В Австрии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Нидерландах — тоже не так. Везде не так.

Мне довелось долго работать собкором в Норвегии, власти которой никак не заподозришь в чрезмерной любви к официальной Москве и советскому прошлому России. Восьмого мая норвежцы, как все в Европе, празднуют День освобождения. В этот день в 1945 году командование гитлеровских оккупационных войск в Норвегии подписало в крепости Акерсхус в Осло акт о капитуляции. Для норвежцев этот праздник по-настоящему всенародный и так же, как для россиян 9 Мая, — буквально "со слезами на глазах". О том незабываемом дне король Норвегии Харальд V сказал: "Восьмое мая 1945 года был днем самой великой радости, которую когда-либо испытывала Норвегия. Ничто не может сравниться с радостью, переполнявшей нас тогда. Эта радость живет в сердцах норвежцев и поныне".

Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк. Архивное фото
© Фото : предоставлено посольством
Посол Польши в России проинформировал ГД и МИД о законе по декоммунизации
Страницы антифашистской борьбы норвежцев очень похожи на аналогичные страницы других стран, в том числе и Польши. В годы войны норвежское антифашистское подполье объединило всю страну, и не было ни одного уголка Норвегии, где оккупантам не оказывалось бы сопротивление. Героические строки в историю антифашистского сопротивления вписали норвежские партизаны на севере страны, где, рискуя жизнью, добывали бесценную информацию для Красной армии о передвижении немецких сухопутных сил и кораблей. С особой благодарностью в Норвегии вспоминают то, что в 1944 году части Красной армии освободили от фашистов северную норвежскую провинцию Финнмарк. Легендой, передающейся из поколения в поколение, стало бесстрашие советских солдат, которые вызволили 10 тысяч жителей городка Киркенес из заминированной фашистами каменоломни Бьерн-Ватн. А что, поляки ничего похожего вспомнить не могут?

© РИА Новости / ПервенцевПерейти в фотобанкПамятник советским воинам, погибшим в Норвегии в годы второй мировой войны 1939-1945 гг
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
Памятник советским воинам, погибшим в Норвегии в годы второй мировой войны 1939-1945 гг

В Норвегии каждый год 8 мая возлагаются венки на братские могилы иностранных солдат и военнопленных, в том числе и к памятникам советских солдат. Если взглянуть на карту Норвегии, на которой отмечены захоронения советских солдат, погибших в фашистских концлагерях и на полях боев, то на узкой полоске земли у Норвежского моря не найти живого места. Всего — 62 братские могилы, где покоится прах 15 тысяч наших солдат. "Это и сегодня кровоточащие раны в нашей памяти", — говорил мне в 90-х покойный ныне Эйлив Йорген Турхейм, сотрудник норвежского Министерства по делам культуры и церкви, который занимался сохранением братских могил иностранных граждан, погибших в Норвегии в 1941-1945 годах.

Представители общественности Осло, члены Норвежского комитета ветеранов войны 8 мая по традиции собираются на торжественный митинг на кладбище "Вестре Гравлунн", где в братской могиле покоится прах 347 советских солдат. "Норвегия благодарит вас" — высечено на величественном монументе советскому воину-освободителю.

Здание МИДа Польши в Варшаве. Архивное фото
© Фото : Gnesener1900
МИД Польши: поправки о сносе памятников не затрагивают захоронения солдат
Венки из живых цветов возлагаются и на самое большое захоронение советских солдат — в местечке Тьётта в провинции Нурланн. Здесь вечный покой обрели 10 500 наших солдат. Норвежская пресса время от времени сообщает о том, как власти поддерживают памятники в должном состоянии. Кстати, на огромном обелиске в Тьётте, вершину которого венчает красноармейская звезда, тоже слова благодарности советским воинам. А в Киркенесе стоит памятник в лучших традициях советской эпохи — бронзовый советский солдат. На гранитном постаменте — гигантский советский герб и высеченные в камне те же слова благодарности отважным советским солдатам.

Норвежцы оберегают памятники советским воинам, ухаживают за их могилами как за могилами родственников. А поляки что, перестали быть людьми? При чем тут красные звезды на обелисках?

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена