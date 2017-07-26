Советские памятники в Польше и Норвегии: как отличить Европу от подделки

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Совет Федерации во вторник принял заявление, в котором предлагает президенту России Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов закона о декоммунизации. Как известно, президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Закон вступит в силу через три месяца и коснется около 230 памятников Красной армии.

"Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в пояснительной записке к закону.

Когда я читаю эти пояснения, мне кажется, что писавший их бредил. Понятно, что речь идет не о коммунизме и тоталитарном строе. Речь идет о России и русских.

В спорах о польско-российских отношениях наши польские оппоненты часто "включают" истасканный миф о том, что Сталин и Красная армия в августе 1944 года отдали героев варшавского восстания на растерзание немцам и позволили потопить Варшаву в крови. Правда, польские оппоненты предпочитают не говорить, что это восстание было предпринято руководством "Армии крайовой" (АК) без согласования с Красной армией, в попытке опередить ее и не допустить освобождения Варшавы советскими солдатами и, главное, не учитывая многократное превосходство немцев в силе и технике. Это изначально ставило восстание в разряд авантюр и обрекало восставших на гибель.

Об этом уже много сказано. Это подтверждают даже записки самого командующего АК Тадеуша Коморовского, который в сентябре 1944 года, анализируя ситуацию, писал: "Думаю, что нам не надо предаваться иллюзиям, что советское наступление через несколько дней завоюет Варшаву. У немцев достаточно сил, чтобы остановить советское продвижение".

© Фото : public domain Сдача военнослужащих Армии Крайовой в Варшаве после Варшавского восстания © Фото : public domain Сдача военнослужащих Армии Крайовой в Варшаве после Варшавского восстания

Несмотря на это, печать штаба АК неутомимо внушало жителям Варшавы мысль о "предательстве Москвы". Этот миф, оправдывающий авантюрное решение руководства АК о начале восстания, прочно укрепился в сознании многих поляков и живет до сих пор, являясь уже более полувека одним из краеугольных камней здания традиционной польской русофобии.

Глубинные исторические и религиозные разногласия стали для сегодняшней Польши той закваской, на которой поднялась нынешняя, совершенно зашкаливающая русофобия. Сюда можно было бы добавить общий международный контекст, который с виду тоже должен подогревать антироссийскую прыть нынешней официальной Варшавы.

Но тут-то логика, связанная с международным контекстом, дает сбой. В соседних странах все по-другому. Даже в Германии не так. В Австрии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Нидерландах — тоже не так. Везде не так.

Мне довелось долго работать собкором в Норвегии, власти которой никак не заподозришь в чрезмерной любви к официальной Москве и советскому прошлому России. Восьмого мая норвежцы, как все в Европе, празднуют День освобождения. В этот день в 1945 году командование гитлеровских оккупационных войск в Норвегии подписало в крепости Акерсхус в Осло акт о капитуляции. Для норвежцев этот праздник по-настоящему всенародный и так же, как для россиян 9 Мая, — буквально "со слезами на глазах". О том незабываемом дне король Норвегии Харальд V сказал: "Восьмое мая 1945 года был днем самой великой радости, которую когда-либо испытывала Норвегия. Ничто не может сравниться с радостью, переполнявшей нас тогда. Эта радость живет в сердцах норвежцев и поныне".

Страницы антифашистской борьбы норвежцев очень похожи на аналогичные страницы других стран, в том числе и Польши. В годы войны норвежское антифашистское подполье объединило всю страну, и не было ни одного уголка Норвегии, где оккупантам не оказывалось бы сопротивление. Героические строки в историю антифашистского сопротивления вписали норвежские партизаны на севере страны, где, рискуя жизнью, добывали бесценную информацию для Красной армии о передвижении немецких сухопутных сил и кораблей. С особой благодарностью в Норвегии вспоминают то, что в 1944 году части Красной армии освободили от фашистов северную норвежскую провинцию Финнмарк. Легендой, передающейся из поколения в поколение, стало бесстрашие советских солдат, которые вызволили 10 тысяч жителей городка Киркенес из заминированной фашистами каменоломни Бьерн-Ватн. А что, поляки ничего похожего вспомнить не могут?

В Норвегии каждый год 8 мая возлагаются венки на братские могилы иностранных солдат и военнопленных, в том числе и к памятникам советских солдат. Если взглянуть на карту Норвегии, на которой отмечены захоронения советских солдат, погибших в фашистских концлагерях и на полях боев, то на узкой полоске земли у Норвежского моря не найти живого места. Всего — 62 братские могилы, где покоится прах 15 тысяч наших солдат. "Это и сегодня кровоточащие раны в нашей памяти", — говорил мне в 90-х покойный ныне Эйлив Йорген Турхейм, сотрудник норвежского Министерства по делам культуры и церкви, который занимался сохранением братских могил иностранных граждан, погибших в Норвегии в 1941-1945 годах.

Представители общественности Осло, члены Норвежского комитета ветеранов войны 8 мая по традиции собираются на торжественный митинг на кладбище "Вестре Гравлунн", где в братской могиле покоится прах 347 советских солдат. "Норвегия благодарит вас" — высечено на величественном монументе советскому воину-освободителю.

Венки из живых цветов возлагаются и на самое большое захоронение советских солдат — в местечке Тьётта в провинции Нурланн. Здесь вечный покой обрели 10 500 наших солдат. Норвежская пресса время от времени сообщает о том, как власти поддерживают памятники в должном состоянии. Кстати, на огромном обелиске в Тьётте, вершину которого венчает красноармейская звезда, тоже слова благодарности советским воинам. А в Киркенесе стоит памятник в лучших традициях советской эпохи — бронзовый советский солдат. На гранитном постаменте — гигантский советский герб и высеченные в камне те же слова благодарности отважным советским солдатам.

Норвежцы оберегают памятники советским воинам, ухаживают за их могилами как за могилами родственников. А поляки что, перестали быть людьми? При чем тут красные звезды на обелисках?