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Валерий Спиридонов — о том, как смартфоны заменят врачей

13:3525.07.2017
01320
© Fotolia / Andrey PopovМобильное приложение на экране смартфона. Архивное фотоМобильное приложение на экране смартфона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov

Валерий Спиридонов, для РИА Новости

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку тела, рассказывает о том, почему смартфоны и планшеты могут стать более важными вещами для здоровья людей, чем походы к врачам и обследования в больницах.

Современное общество уже не может обойтись без смартфонов и планшетов, которые в буквальном смысле стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Люди не только доверяют своим гаджетам звонки и переписки, но также с особым энтузиазмом используют мобильные приложения.

Валерий Спиридонов в Амстердаме
© Фото : из личного архива Валерия Спиридонова
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Наряду с развлекательными компонентами с каждым годом все более популярными становятся программы медицинского профиля: персональные подборки спортивных тренировок, подсчет калорий, женский календарь, измеритель давления и многое другое.

Такие программные продукты, которые сегодня часто называют "мобильной медициной", или M-Health, развиваются сверхбыстрыми темпами и могут кардинально преобразить наше будущее.

Что такое M-Health

Под M-Health понимают особые мобильные технологии, сервисы и системы, которые помогают человеку вести здоровый образ жизни или контролировать состояние своего здоровья. Они создаются не просто так, а по актуальным законам маркетинга, основанным на детальном изучении медицинских потребностей современного потребителя.

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Мобильная медицина пока находится лишь на первом этапе развития. Она уверенно внедряется в сферу здравоохранения, от которой напрямую зависят дальнейшие перспективы такого рынка. Уже сегодня рынок M-Health обогатил многих разработчиков приложений для iOS и Android. Достаточно заглянуть в Play Market, где вы найдете десятки тысяч разнообразных полезных компонентов на медицинскую тематику. 

© Fotolia / airborne77Счетчик калорий
© Fotolia / airborne77
Счетчик калорий

Крупные инвесторы всерьез заинтересовались технологиями M-Health, поэтому планируют вложить впечатляющие суммы в наиболее перспективные программки.

Кто создает приложения M-Health

Мобильная сфера стала особенно актуальной для фирм, занимающихся страхованием жизни, фармацевтических компаний, производителей инновационных медицинских технологий, а также клиник или исследовательских центров.

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Тем не менее исследование рынка M-Health выявило, что на данный момент больше половины разработчиков таких продуктов не имеют никакого отношения к сфере здравоохранения. Многие из них используют общедоступные данные, дополняя их информативным и комфортным пользовательским интерфейсом. Число представителей профессиональной сферы доходит лишь до 28%.

Вдобавок приблизительно 85% разработчиков в процессе создания полезных приложений пользовались советами и консультациями медицинских специалистов, но на современном рынке все еще присутствуют приложения M-Health, созданные без участия профессиональных врачей.

Насколько популярны такие приложения

Потребители начали использовать технологии M-Health в 2010-2012 годах. Первые программные продукты пришлись людям по вкусу, а уже через четыре года количество скачиваний по всему миру увеличилось в два раза. Данные за 2016 год показали 3,2 миллиарда загрузок, и эта цифра продолжает стремительно расти.

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Конкуренция среди разработчиков очень высокая, поэтому такие продукты становятся более интересными, профессиональными и действительно качественными. Больше всего приложений опубликовано на программной платформе iOS, но ее ближайший конкурент Android отстает совсем немного.

Чаще всего устанавливают фитнес-приложения, которые помогают подобрать оптимальный комплекс тренировок для похудения и подкачки определенной группы мышц. Однако ученые стараются привлечь к таким компонентам особое внимание людей, страдающих от серьезных проблем со здоровьем. Пока подобные разработки не удовлетворяют требованиям пациентов, но в ближайшее время грядут кардинальные перемены. 

© Fotolia / Drobot DeanДевушка использует смартфон во время тренировки
© Fotolia / Drobot Dean
Девушка использует смартфон во время тренировки

Ключевые тенденции развития медицины будущего

Программисты и медики планируют создать настоящий переворот в здравоохранении, используя свои приложения для удаленной диагностики состояния здоровья и получения консультаций через них. Это позволит существенно снизить стоимость медицинских услуг, что повлечет за собой перестройку действующей системы здравоохранения по всему миру.

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Можно выделить несколько актуальных направлений развития технологий M-Health.

К примеру, по мере того как развивается рынок таких приложений, меняется и их основная идея. Если изначально полезные мобильные программки можно было использовать лишь для того, чтобы давать советы и рекомендации по профилактике заболеваний, то теперь их возможности будут существенно расширены.

Многие разработчики уже привлекают к работе медицинских специалистов и врачей для взаимодействия с пациентами через конкретную программную платформу. Это уверенный шаг на пути к созданию персонализированной медицины.

Особого внимания заслуживают разработки в области телемедицины и мобильные помощники людей, страдающих от хронических болезней. С их помощью можно будет в домашних условиях контролировать течение беременности, вести электронные карты пациентов, измерять давление, уровень сахара в крови и частоту пульса, чтобы своевременно диагностировать проблемы со здоровьем и предотвращать их усугубление. 

© Fotolia / georgejmclittleПожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
© Fotolia / georgejmclittle
Пожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне

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Расходы на лечение различных заболеваний во многих странах на сегодняшний день являются достаточно высокими. Медики в один голос твердят, что лучше не запускать болезнь, чем потом тратить время и деньги на устранение последствий. Раскрывая такую статистику своим клиентам, разработчики медицинских приложений надеются заинтересовать их в расширенном функционале продуктов, которые можно получить за скромную плату.

Пациентам будет особенно удобно пользоваться базами независимых продуктов M-Health. С их помощью клиенты смогут самостоятельно получить приблизительный диагноз по проявляющимся симптомам и записаться на прием к соответствующему специалисту прямо через приложение.

Такой продукт особенно полезен для туристов, которые столкнулись с проблемой в чужом городе. Он поможет быстро сориентироваться и найти выход из сложной ситуации. На данный момент подобными приложениями уже успешно пользуются миллионы людей.

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© Фото : SuitX
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Разработчики планируют тесно сотрудничать с регулирующими органами, медицинскими организациями и врачами, чтобы обеспечивать клиентов отменными услугами. Программисты устраняют ошибки программных кодов, а также делают интерфейс максимально понятным.

Помимо спортивных тренировок, среди наиболее перспективных направлений, которые будут активно развиваться в ближайшие пять лет, создатели технологий M-Health выделяют сахарный диабет, ожирение и артериальную гипертонию. В любом случае этот рынок ждут впечатляющие перспективы.

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