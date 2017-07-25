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Америка снова обещает вооружить Киев против Донбасса. Но это не поможет

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (315)
12:4725.07.2017
053028
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений в Львовской областиВоеннослужащие во время учений в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Британской вещательной корпорации сообщил, что "Вашингтон активно обдумывает возможность поставки вооружений" украинским властям для борьбы с "пророссийскими повстанцами на востоке страны".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017
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Политолог: слова Волкера о "поставках оружия" Киеву похожи на беллетристику
По словам Волкера, "оборонительное оружие, которое позволит Украине защищать себя, в частности подбивать танки, действительно может помочь". Кроме того, американский спецпредставитель добавил, что такую меру не стоит рассматривать как вызов или провокацию России — напротив, она "могла бы изменить отношение" России к украинским событиям.

Очевидно, речь идет о былинных "джавелинах", пришествия которых в Киеве публично и с надеждами ожидают в те минуты, когда перестают трепетно ожидать вступления в ЕС и НАТО.

Насколько я могу судить, в чисто военном отношении поставки противотанкового оружия киевским террористам вряд ли что-то всерьез изменят. Просто потому, что у донбасских ополченцев не так уж много танков, да и применяются они не в качестве реального наступательного оружия, а по, сути, как сравнительно подвижная артиллерия.

© AP Photo / Irina GorbasevaТанки украинской армии в Донецкой области
© AP Photo / Irina Gorbaseva
Танки украинской армии в Донецкой области

Кстати, сами киевские террористы тоже используют танки не для реального наступления, а исключительно в качестве огневых точек. Они из этих танков активно обстреливают мирных жителей и объекты жизнеобеспечения Донбасса, но не наступают.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе
© Фото : Минобороны Украины
Помочь ВСУ: спецпредставитель США по Украине допустил поставки оружия Киеву
Не наступают — прежде всего потому, что уж чего-чего, а противотанкового оружия на Украине еще с советских времен осталось несметное множество. И, насколько я знаю тактико-технические характеристики этого оружия времен СССР, оно вполне достаточно для поражения советских же танков, коими вооружены обе стороны террористической операции в Донбассе (как известно, по вывихнутой киевской логике эта операция называется антитеррористической, и в какой-то степени это название можно принять: донбасские ополченцы действительно борются с киевскими террористами и борются в целом успешно).

Так вот, если бы речь шла о чисто военных делах, то обеим сторонам вполне хватало бы уже имеющегося противотанкового оружия. И речь здесь, в сущности, именно о том, чтобы навязать всем, кто в той или иной мере вмешивается в эту гражданскую войну, киевскую трактовку ее. Объявить, что речь идет именно о войне благородных рыцарей, наследующих традиции Запорожской Сечи, со злыми москалями, вторгшимися на Украину с помощью какой-то невидимой, но сокрушительной боевой техники.

Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет
Господин Волкер, очевидно, своими высказываниями хотел показать, что согласен с этой трактовкой (я, как человек несколько знакомый с историей моей малой родины, должен заметить, что запорожские казаки в исторической реальности довольно успешно сочетали в себе функции пограничной охраны и разбойников с большой причерноморской дороги).

Но это так, к слову. Главное же — то, что Волкер продемонстрировал готовность разделить киевскую концепцию происходящего. В чисто военном отношении эта гипотетическая поставка не изменит совершенно ничего, и даже если действительно киевские войска вооружатся чудодейственными противотанками ракетами — в их руках эти самые ракеты будут столь же эффективны, что и обычные копья ("джавелин", собственно, и означает "копье").

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время учений в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений в Львовской области

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Представитель США по Украине может посетить ЛНР и ДНР, заявили Савченко
Стоит вспомнить, что поставки нескольких видов вооружений из Америки Киеву уже оказались, мягко говоря, неэффективны. Скажем, радары для контрбатарейной артиллерийской борьбы постигла судьба, сопоставимая с судьбой двух стальных шаров, выданных в анекдоте матросу в наглухо запертой камере: один он, как мы помним, ухитрился сломать, а другой потерял. В случае с радарами — первый был выведен из строя умелым обращением практически через несколько минут, причем настолько основательно, что его ремонт сочли невозможным. А еще один попал в качестве трофея к донбасскому антитеррористическому ополчению.

Так вот: этот опыт подсказывает, что ракеты окажутся неэффективны, даже если американцы их действительно поставят. Но подозреваю, что, скорее всего, и не поставят — ибо поставки оружия в зону боевых действий есть дело в высшей степени соблазнительное коммерчески. Ведь не поддается учету, что из оружия на самом деле прибыло на поле боя, а что утрачено еще на складе.

Думаю, что в коммерческом отношении эта поставка окажется заметно успешнее, чем в военном.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. 23 июля 2017
© Фото : Минобороны Украины
Мнение: визитом в Донбасс Волкер демонстрирует, что США – "не над схваткой"
Но тем не менее расслабляться нельзя — потому что с чисто пропагандистской точки зрения такая отправка будет означать очередной раунд поддержки Америкой самых откровенных террористов и отморозков из числа весьма многочисленной террористической и отмороженной клиентуры США. И более того — эта поставка будет потом использована в качестве обоснования дальнейшей поддержки данной преступной группировки по принципу "мы защищаем свои инвестиции".

Поэтому я очень надеюсь, что наше политическое руководство найдет какие-то новые способы показать всем заинтересованным американским лицам и рожам, что им все-таки было бы гораздо полезнее зафиксировать убытки сейчас, пока те еще не слишком велики.

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