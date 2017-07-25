Америка снова обещает вооружить Киев против Донбасса. Но это не поможет

Анатолий Вассерман, для РИА Новости
Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Британской вещательной корпорации сообщил, что "Вашингтон активно обдумывает возможность поставки вооружений" украинским властям для борьбы с "пророссийскими повстанцами на востоке страны".
Очевидно, речь идет о былинных "джавелинах", пришествия которых в Киеве публично и с надеждами ожидают в те минуты, когда перестают трепетно ожидать вступления в ЕС и НАТО.
Насколько я могу судить, в чисто военном отношении поставки противотанкового оружия киевским террористам вряд ли что-то всерьез изменят. Просто потому, что у донбасских ополченцев не так уж много танков, да и применяются они не в качестве реального наступательного оружия, а по, сути, как сравнительно подвижная артиллерия.
Кстати, сами киевские террористы тоже используют танки не для реального наступления, а исключительно в качестве огневых точек. Они из этих танков активно обстреливают мирных жителей и объекты жизнеобеспечения Донбасса, но не наступают.
Так вот, если бы речь шла о чисто военных делах, то обеим сторонам вполне хватало бы уже имеющегося противотанкового оружия. И речь здесь, в сущности, именно о том, чтобы навязать всем, кто в той или иной мере вмешивается в эту гражданскую войну, киевскую трактовку ее. Объявить, что речь идет именно о войне благородных рыцарей, наследующих традиции Запорожской Сечи, со злыми москалями, вторгшимися на Украину с помощью какой-то невидимой, но сокрушительной боевой техники.
Но это так, к слову. Главное же — то, что Волкер продемонстрировал готовность разделить киевскую концепцию происходящего. В чисто военном отношении эта гипотетическая поставка не изменит совершенно ничего, и даже если действительно киевские войска вооружатся чудодейственными противотанками ракетами — в их руках эти самые ракеты будут столь же эффективны, что и обычные копья ("джавелин", собственно, и означает "копье").
Так вот: этот опыт подсказывает, что ракеты окажутся неэффективны, даже если американцы их действительно поставят. Но подозреваю, что, скорее всего, и не поставят — ибо поставки оружия в зону боевых действий есть дело в высшей степени соблазнительное коммерчески. Ведь не поддается учету, что из оружия на самом деле прибыло на поле боя, а что утрачено еще на складе.
Думаю, что в коммерческом отношении эта поставка окажется заметно успешнее, чем в военном.
Поэтому я очень надеюсь, что наше политическое руководство найдет какие-то новые способы показать всем заинтересованным американским лицам и рожам, что им все-таки было бы гораздо полезнее зафиксировать убытки сейчас, пока те еще не слишком велики.