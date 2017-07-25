Вопросы психиатрии. Конгресс США обвинил Россию в атаке на сланцевую нефть

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как стало известно влиятельной американской медиаорганизации Politico, на имя министра финансов США Стивена Мнучина поступило письмо, подписанное рядом конгрессменов от правящей Республиканской партии и даже одним членом администрации действующего президента Трампа. В нем политики призвали провести расследование по поводу возможного финансирования американских борцов за экологию со стороны Российской Федерации.
Конгрессмены абсолютно всерьез считают, что с помощью денег на экологические акции Москва пытается помешать разработкам сланцевой нефти.
Судя по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле этому сильно удивились. "Это неверная информация, также мы не знаем, откуда эти источники, кто об этом утверждает, — сказал Песков. — Как правило, подобные заявления не имеют каких-либо источников". Дмитрия Сергеевича можно понять. Для Москвы бороться с добычей сланцевой нефти при помощи "зеленых экологов" — это все равно что для Амстердама, допустим, бороться с потреблением легких наркотиков посредством гей-парада: может быть, сама по себе идея и красивая, но при этом абсолютно бессмысленная.
Тут все просто: американская сланцевая нефть российской "обычной" нефти изначально не конкурент.
Ни по качеству, ни по себестоимости добычи.
По большому счету главными факторами, положительно влияющими на перспективы добычи light tight oil, являются близость месторождений к рынкам сбыта и политическая заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. Но это, что называется, "совсем другая нефть". И, скажем, даже при нынешних ценах и беспрецедентных протекционистских мерах американская ExxonMobil смогла показать прибыль в первом квартале текущего 2017 года только за счет зарубежной добычи. А разработка и добыча "сланцев" в США принесла американскому нефтяному гиганту довольно значительные убытки.
И если уж говорить совсем серьезно, то даже по мнению Управления энергетической информации США, самыми большими запасами сланцевой нефти в мире обладает именно Российская Федерация. В мире, по оценкам EIA, 345 миллиардов баррелей извлекаемой сланцевой нефти. Больше всего в России — 75 миллиардов баррелей, или 22% мировых запасов. США же, по своим собственным оценкам, занимают только второе место, третье занимает Китай. Да, эти оценки достаточно приблизительны, но даже знаменитая российская "Баженовская свита", хорошо известная и изучаемая еще с 60-х годов прошлого столетия, которая располагается на территории в приблизительно миллион квадратных километров в Западной Сибири, такого уж неподдельного энтузиазма у российских нефтяников, в отличие от полярного шельфа, не вызывает. Нет, работы на Баженовской свите безусловно ведутся (еще бы, по оценкам Роснедр от 2012 года, местные породы могут содержать до 180-360 миллиардов баррелей извлекаемых запасов), но серьезной погоды в российской нефтянке, что называется, не делают. И причины этого профессионалам вполне понятны — и они отнюдь не в том, что "у России нет соответствующих технологий": фрекинг, он же гидравлический разрыв пласта, секретом ни для кого не является и, кстати, впервые был применен в СССР еще в далеком 1954 году в Донбассе — для добычи метана из угольного пласта.
И отнюдь не случайно даже само Politico, сообщившее о данной замечательной инициативе, отмечает абсурдность подобного рода обвинений. При этом претензии к "русскому вмешательству" в американские дела звучат там далеко не впервые: в конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер (оба — представители Демократической партии) уже просили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании местных "зеленых экологов" против технологии фрекинга. Теперь к этому увлекательному процессу "ловли корыстных зеленых человечков" присоединились еще и республиканцы.