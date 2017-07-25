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Вопросы психиатрии. Конгресс США обвинил Россию в атаке на сланцевую нефть

12:1925.07.2017
(обновлено: 12:24 25.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс СШАКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как стало известно влиятельной американской медиаорганизации Politico, на имя министра финансов США Стивена Мнучина поступило письмо, подписанное рядом конгрессменов от правящей Республиканской партии и даже одним членом администрации действующего президента Трампа. В нем политики призвали провести расследование по поводу возможного финансирования американских борцов за экологию со стороны Российской Федерации.

Конгрессмены абсолютно всерьез считают, что с помощью денег на экологические акции Москва пытается помешать разработкам сланцевой нефти. 

Судя по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле этому сильно удивились. "Это неверная информация, также мы не знаем, откуда эти источники, кто об этом утверждает, — сказал Песков. — Как правило, подобные заявления не имеют каких-либо источников". Дмитрия Сергеевича можно понять. Для Москвы бороться с добычей сланцевой нефти при помощи "зеленых экологов" — это все равно что для Амстердама, допустим, бороться с потреблением легких наркотиков посредством гей-парада: может быть, сама по себе идея и красивая, но при этом абсолютно бессмысленная.

Тут все просто: американская сланцевая нефть российской "обычной" нефти изначально не конкурент.

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Ни по качеству, ни по себестоимости добычи.

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Эксперт: РФ мешает разработкам сланцевой нефти? У США "мания преследования"
И если бы России понадобилось обрушить американские "рынки сланцевой добычи", ей было бы просто дешевле, подмигнув Саудовской Аравии, приостановить (даже отменять не надо) действие соглашения с ОПЕК по добыче своей нефти. "Уронив" тем самым цены на сырую нефть до прописанных в бюджете нашей страны сорока долларов за бочку. Приблизительно на полгода — или, для верности, на год. Тогда американская "сланцевая революция" загнулась бы сама по себе, безо всяких сопутствующих экологов. Но России это элементарно не нужно, потому что добываемая в США light tight oil (LTO — легкая нефть низкопроницаемых коллекторов) с российской или саудовской не соревнуется.

По большому счету главными факторами, положительно влияющими на перспективы добычи light tight oil, являются близость месторождений к рынкам сбыта и политическая заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. Но это, что называется, "совсем другая нефть". И, скажем, даже при нынешних ценах и беспрецедентных протекционистских мерах американская ExxonMobil смогла показать прибыль в первом квартале текущего 2017 года только за счет зарубежной добычи. А разработка и добыча "сланцев" в США принесла американскому нефтяному гиганту довольно значительные убытки.

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США

И если уж говорить совсем серьезно, то даже по мнению Управления энергетической информации США, самыми большими запасами сланцевой нефти в мире обладает именно Российская Федерация. В мире, по оценкам EIA, 345 миллиардов баррелей извлекаемой сланцевой нефти. Больше всего в России — 75 миллиардов баррелей, или 22% мировых запасов. США же, по своим собственным оценкам, занимают только второе место, третье занимает Китай. Да, эти оценки достаточно приблизительны, но даже знаменитая российская "Баженовская свита", хорошо известная и изучаемая еще с 60-х годов прошлого столетия, которая располагается на территории в приблизительно миллион квадратных километров в Западной Сибири, такого уж неподдельного энтузиазма у российских нефтяников, в отличие от полярного шельфа, не вызывает. Нет, работы на Баженовской свите безусловно ведутся (еще бы, по оценкам Роснедр от 2012 года, местные породы могут содержать до 180-360 миллиардов баррелей извлекаемых запасов), но серьезной погоды в российской нефтянке, что называется, не делают. И причины этого профессионалам вполне понятны — и они отнюдь не в том, что "у России нет соответствующих технологий": фрекинг, он же гидравлический разрыв пласта, секретом ни для кого не является и, кстати, впервые был применен в СССР еще в далеком 1954 году в Донбассе — для добычи метана из угольного пласта.

Добыча сланцевого газа в Польше. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Фракинг боком, или Как "рука Кремля" оплачивает улучшение климата в США
Поэтому никакого экономического смысла во взаимодействии с американскими "зелеными" у российских властей в этом вопросе нет. Они вполне справляются с задачей и самостоятельно, им самое главное — не мешать. Да и любое "российское финансирование", которое даже чисто теоретически могло бы быть выделено на экологические и природоохранные цели в США, тупо меркнет рядом с тем, чего они бы могли в этой ситуации лишиться. Ибо столько, сколько выделяется на эти цели американскими же частными природоохранными фондами, Россия американским "зеленым" при всем желании не смогла бы выделить никогда.

И отнюдь не случайно даже само Politico, сообщившее о данной замечательной инициативе, отмечает абсурдность подобного рода обвинений. При этом претензии к "русскому вмешательству" в американские дела звучат там далеко не впервые: в конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер (оба — представители Демократической партии) уже просили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании местных "зеленых экологов" против технологии фрекинга. Теперь к этому увлекательному процессу "ловли корыстных зеленых человечков" присоединились еще и республиканцы.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС
Что в первую очередь говорит не об озабоченности проблемами "фрекинга" и "экологии", а о весьма своеобразной психиатрической атмосфере в уважаемых парламентских структурах города Вашингтона. Требующих неусыпной заботы совсем других профильных специалистов. И никаких специальных "расследований" тут, в общем, не нужно: достаточно позвонить врачам.

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