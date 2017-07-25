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Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны

11:5525.07.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Кремль и храм Христа Спасителя в МосквеВид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Помните, еще совсем недавно была такая тема — о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве?

Всего год назад шли бурные обсуждения, что США вот-вот продавят соглашение, после чего выпьют европейскую экономику до донышка. Сомнений, что Штаты добьются своего, практически не было. Скептики, полагавшие, что не стоит недооценивать Старую Европу, были едва ли не в единичных количествах.

Прошел всего год, и о TTIP уже практически никто не вспоминает. Более того, нынешняя американская администрация сама закрыла тему, заявив, что это соглашение вовсе не так уж выгодно для США, как об этом заявляли.

И вот новый раунд старой игры.

Акция протеста против соглашения о трансатлантической торговле (TTIP). Архивное фото
© РИА Новости / Николай Филяков
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Еврокомиссия дала ход гражданской инициативе против TTIP
Соединенные Штаты готовы принять новые санкции против России, голосование в конгрессе ожидается сегодня — во вторник, 25 июля. Европа же скандалит так громко, как будто ее режут.

И, в общем, так оно и есть.

Американцы нашли очередной (и, будем честны, остроумный) способ выдоить Европу досуха, и нужна-то для этого сущая мелочь — лишить старушку российского газа, заблокировав строительство газопроводов.

Нет, для России, безусловно, это станет неприятным ударом — неприятным и тяжелым, но все-таки не фатальным. А вот для Европы покупка вместо российского газа за 200 долларов американского — за 500 — в итоге приведет к роковым последствиям.

Самое смешное, что все это происходит под замечательным лозунгом защиты энергетической безопасности союзников.

Как и было сказано, остроумный ход.

Но, как и в случае с TTIP, стоит обождать, прежде чем прогнозировать триумфальную победу Нового света над Старым.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНаклейка Game over на логотипе ЕС на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наклейка Game over на логотипе ЕС на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

Европа — Старая Европа — за последние годы неоднократно доказала, что у древнего хищника по-прежнему крепкая хватка.

Вена, Австрия. Архивное фото
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Более 500 тыс австрийцев проголосовали против соглашений CETA, TTIP и TiSA
За пару десятилетий оказались успешно высосаны для благополучия "сердца" ЕС периферийные экономики Европы. Причем уже не только Восточной: "в расход" теперь пошла и Южная Европа — Греция, Португалия. Миграционный кризис, который, казалось, обернется демографической, социально-экономической и политической катастрофой, успешно купирован. Да и пример с Трансатлантическим партнерством оказался весьма показательным.

Энергичный, агрессивный и молодой американский хищник увяз в тягучих объятиях европейской дипломатии и бюрократии.

Свежий скандал между Европой и Штатами интересен скорее другим — выходом схватки бульдогов из-под ковра на публику.

С TTIP все было куда более традиционно и респектабельно. Беспощадная политическая и бюрократическая борьба шла в тиши высоких кабинетов, только время от времени отражаясь на страницах деловой прессы да на улицах европейских городов — в виде акций протеста населения.

© РИА Новости / Шестернина ЕленаПерейти в фотобанкАкции протеста против соглашений о трансатлантической торговле в Европе
© РИА Новости / Шестернина Елена
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Акции протеста против соглашений о трансатлантической торговле в Европе

Президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017
© РИА Новости
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Еврокомиссар обвинил Трампа в заморозке переговоров по TTIP
Со своим новым санкционным законом Штаты поломали привычную схему, сделав настолько открытый агрессивный выпад в сторону Европы, что там, похоже, даже несколько оторопели от такого хода, ну и ответили в том же духе — резкими комментариями и официальными заявлениями.

Ответ на вопрос, удастся ли ЕС и на этот раз в противостоянии с американским братом, союзником и партнером переломить ситуацию в свою пользу — остается открытым. Но стоит повториться, что не надо недооценивать политического хищника, который за тысячу лет поднаторел в искусстве выживания.

Самым же важным и интересным во всей этой истории является, пожалуй, именно ее открытая скандальность и конфликтность. То же Трансатлантическое партнерство неспешно разрабатывалось едва ли не с 1990-х годов, и только в 2010-х его начали энергично продвигать (и не менее энергично ему противостоять), но все равно в рамках привычных бюрократических процедур, в результате чего этот "энергичный процесс" занял несколько лет.

Молниеносность (буквально — несколько недель) развития ситуации с санкционным законопроектом — очевидно, безо всякого предупреждения и "предварительных ласк" европейских партнеров — говорит о главном: Штаты и Европа находятся в состоянии жесткого цейтнота. Причем речь даже не о годах, а о месяцах и неделях.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС
Прямо здесь и сейчас принимаются решения, которые определят перекраиваемую геополитическую конструкцию мира. А спешка, открытая конфликтность и эмоциональность реакции с обеих сторон — что США, что Европы — выдают их нервозность и тревогу.

Что касается России, то, несмотря на то, что именно она формально является главным объектом нового санкционного закона, — Кремль сохраняет полное внешнее спокойствие по поводу происходящего, ограничиваясь выражением "крайне негативного" отношения насчет готовящегося к принятию законопроекта. Даже если это спокойствие показное, для третьих стран — будь то Ирак, Катар или Турция — оно выглядит вполне убедительным.

Старая поговорка утверждает, что "бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное — панику". Великих держав, определяющих судьбы мира, это касается в куда большей степени.

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