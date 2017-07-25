И они учат нас не вмешиваться: как США раскручивают мятеж в Венесуэле

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Вашингтон намерен запретить любые транзакции в американской валюте с государственной венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и тем самым блокировать долларовые платежи за венесуэльскую нефть, сообщило агентство Рейтер. Это приведет к серьезному ограничению Венесуэлой нефтяного экспорта и поставит страну, прежде всего официальную власть, в критическое положение. Валютные поступления в Венесуэлу сократятся драматически.

Ни для кого не секрет, что в жестком конфликте между правительством президента Николаса Мадуро и оппозиционным парламентом Венесуэлы есть еще и третья сторона — США. Однако хозяин Латинской Америки, каковым считает себя официальный Вашингтон, на протяжении последних месяцев публично занимал позицию стороннего наблюдателя. Теперь маски сорваны. Штаты вышли из-за ширмы. И намерены решительно взяться за президента Мадуро.

Нынешний президент Венесуэлы является продолжателем дела покойного президента Уго Чавеса — жесткого критика США и американской политики во всем мире. "Здесь до сих пор пахнет серой. Тут был дьявол", — сказал Чавес с трибуны Генассамблеи ООН после того, как на этой трибуне выступил Джордж Буш-младший. Смерть Чавеса не решила для американцев проблему Венесуэлы, которая и при Мадуро открыто держится антиамериканского курса.

© AP Photo / Ariana Cubillos Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро выступает с речью перед началом военного парада, посвященного Дню независимости страны в Каракасе. 5 июля 2017 © AP Photo / Ariana Cubillos Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро выступает с речью перед началом военного парада, посвященного Дню независимости страны в Каракасе. 5 июля 2017

Формально локомотивом процесса отстранения Мадуро от власти является оппозиционная Национальная ассамблея (парламент), которая фактически блокирует его деятельность. Тем и объясняется инициатива президента провести 30 июля выборы в учредительное собрание, члены которого, по замыслу исполнительной власти, должны будут реформировать конституцию.

На данный момент для Мадуро это единственный легальный способ накинуть намордник на оппозицию, которой из Вашингтона дана команда "фас". Перед оппозицией Вашингтон поставил задачу сместить Мадуро и полностью изменить курс Венесуэлы. Поэтому властям ясно, что с парламентом договориться невозможно.

Мотивация Америки совершенно прозрачна: она стремится вернуть Венесуэлу и ее нефтяные месторождения под свой контроль. Штатам не нужна в Латинской Америке вторая Куба, которой — с точки зрения политического курса и антиамериканской риторики — становилась Венесуэла при Уго Чавесе. Укрепление в Венесуэле антиамериканского режима может крайне негативно, с точки зрения США, сказаться на ситуации во всей Латинской Америке.

В регионе традиционно сильны партии левого политического спектра. Их электорат настроен против Соединенных Штатов. В последние лет пятнадцать в ряде стран Латинской Америки президентами периодически становятся политики, которые ставят под сомнение гегемонию США к югу от Рио-Гранде. Достаточно вспомнить Инасио Лулу да Силва и Дилму Роусеф в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Даниэля Ортегу в Никарагуа, того же Уго Чавеса в Венесуэле.

В регионе закрепляется — пока еще робко — тенденция перестройки традиционного сознания латиноамериканцев, в котором место хозяина обычно занимали США. Теперь этот постулат не очевиден. И усилия Вашингтона нацелены на искоренение такой тенденции. То, что мы наблюдаем в Венесуэле, — это публичная порка Венесуэлы на глазах всей Латинской Америки, которую учинили США. Американский посыл таков: смотрите, что будет и с вами, если вы допустите до власти таких, как Чавес и Мадуро.

Этим и объясняется то, что оппозиция в Венесуэле постоянно призывает население к актам неповиновения и открыто провоцирует власть на ответные меры, которые преподносятся как "акты насилия и удушение демократии".

Полиция пытается усмирить протестантов — те кидают в нее бутылки с зажигательной смесью. Более сотни убитых за четыре месяца столкновений. Непрекращающиеся демонстрации в разных городах страны уже больше похожи на уличные бои. Налицо киевский Майдан 2014 года.

Оппозиция подталкивается Вашингтоном и потому чувствует себя безнаказанной, ее действия прямо провоцируют усугубление конфликта. Она, по сути, занимается формированием параллельного государственного аппарата. Буквально на днях оппозиционный парламент в пику президенту и в нарушение закона назначил 13 членов Верховного суда — притом что он есть и действует. Новые "судьи", понятно, не за Мадуро.

Президент пригрозил, что "все они, один за другим, пойдут в тюрьму".

Штаты заняты формированием информационного фона вокруг Венесуэлы с целью выставить представителей исполнительной власти во главе с президентом Мадуро как сатрапов. Аналогичные информационно-пропагандистские провокации были предприняты против Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи перед тем, как Ирак и Ливия подверглись прямой вооруженной агрессии. То же самое мы наблюдаем в Сирии.

Что касается Латинской Америки, то это поле подвергается активной информационной бомбардировке уже несколько месяцев. Один из главных американских рычагов политического давления на страны Латинской Америки — это послушная Вашингтону Организация американских государств (ОАГ). Еще в мае генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро подверг власти Венесуэлы резкой критике, сказав, что Венесуэла нуждается в "возвращении демократии" и что политический диалог страны с ОАГ "провалился по причине неосознания (властями. — Прим. ред.) того, что страна нуждается в восстановлении демократии". То есть всем ясно, что Мадуро и его команда — плохие парни.

К антивенесуэльскому хору присоединился Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР — входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла), который 20-21 июля в отсутствие представителей Венесуэлы провел свой саммит в Аргентине. "Мы не исключаем возможности новых санкций против Венесуэлы, чтобы исключить ее из участия в органах управления блоком", — заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори. Ранее, в апреле, главы МИД стран — основательниц МЕРКОСУР на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране. Каракасом это было расценено как вмешательство во внутренние дела страны.

Каковы сценарии развития событий?

Первый. Соединенные Штаты разогрели ситуацию в Венесуэле и провели международную информационную подготовку так, что отстранение президента Мадуро от власти будет восприниматься как нечто естественное. Уже понятно, что оппозиция не отступит и будет давить на президента Мадуро. У того могут сдать нервы и он сам уйдет в отставку.

© AFP 2017 / Federico Parra Военнослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе © AFP 2017 / Federico Parra Военнослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе

Второй. Мадуро будет оставаться у власти, отражая атаки оппозиции по всем фронтам, и Венесуэла будет сползать к гражданской войне. Собственно, это уже и происходит. Венесуэла балансирует на тонкой грани. Гражданская война вполне устраивает оппозицию и Штаты. В этом случае в страну могут быть введены миротворцы (например, из стран послушной ОАГ), и тогда дни Мадуро на посту президента точно сочтены. Такой сценарий американцы уже обкатали в Никарагуа в 1989-м, когда им удалось сместить президента Д. Ортегу в условиях присутствия в стране миротворческих сил и в рамках избирательного процесса, который, как позже стало понятно, проводился под контролем Америки.

Третий. Нельзя сбрасывать со счетов прямое вторжение США в Венесуэлу под предлогом "спасения демократических ценностей". Не углубляясь в недавние примеры с Ливией, Ираком, Сирией и Югославией, напомню, что в Латинской Америке США вообще никого не спрашивают, если хотят изменить ход событий.

Так было с вторжением США на Гренаду в октябре 1983 года (под предлогом защиты 630-ти американских студентов). Так было с вторжением в Панаму в декабре 1989 года. В Панаме формальные поводы для агрессии были: защита безопасности Панамского канала, поддержка демократически избранных государственных деятелей Панамы, отстранение генерала Мануэля Норьеги от власти и предание его суду на основании решения американской юстиции. Реальной причиной вторжения было то, что власти Панамы ранее отказали Вашингтону в предоставлении своей территории для борьбы с сандинистской Никарагуа и взяли курс на расширение связей с СССР.

Мне довелось оказаться в Панаме спустя примерно неделю после вторжения. Что я увидел? Центральные кварталы панамской столицы были в руинах в результате ударов американской артиллерии и авиации. За время боев с 20 по 25 декабря 1989 года было убито более полутысячи панамцев, по большей части гражданских. Приведение к присяге в качестве президента оппозиционного лидера Гильермо Эндары было как в оперетте — на одной из военных баз США в зоне Панамского канала. Г. Эндара охотно принял у себя в резиденции русских журналистов, сказав нам что-то вроде того, что теперь-то Панама заживет… Зажила — в строгом соответствии с предписаниями из Соединенных Штатов Америки.

В минувший понедельник, 24 июля, посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, запасаться в ближайшие дни водой и едой. Потому что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в учредительное собрание. Между тем это не столько обращение к гражданам США в Венесуэле, сколько ясный сигнал местной оппозиции: ребята, Штаты в курсе ваших планов. Вперед! Это вообще похоже на пароль к началу активных действий. Типа условной фразы "Над всей Испанией безоблачное небо", которая послужила сигналом к началу франкистского мятежа против республиканского правительства Испании в июле 1936 года.