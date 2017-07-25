И они учат нас не вмешиваться: как США раскручивают мятеж в Венесуэле

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости
Вашингтон намерен запретить любые транзакции в американской валюте с государственной венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и тем самым блокировать долларовые платежи за венесуэльскую нефть, сообщило агентство Рейтер. Это приведет к серьезному ограничению Венесуэлой нефтяного экспорта и поставит страну, прежде всего официальную власть, в критическое положение. Валютные поступления в Венесуэлу сократятся драматически.
Нынешний президент Венесуэлы является продолжателем дела покойного президента Уго Чавеса — жесткого критика США и американской политики во всем мире. "Здесь до сих пор пахнет серой. Тут был дьявол", — сказал Чавес с трибуны Генассамблеи ООН после того, как на этой трибуне выступил Джордж Буш-младший. Смерть Чавеса не решила для американцев проблему Венесуэлы, которая и при Мадуро открыто держится антиамериканского курса.
Формально локомотивом процесса отстранения Мадуро от власти является оппозиционная Национальная ассамблея (парламент), которая фактически блокирует его деятельность. Тем и объясняется инициатива президента провести 30 июля выборы в учредительное собрание, члены которого, по замыслу исполнительной власти, должны будут реформировать конституцию.
Мотивация Америки совершенно прозрачна: она стремится вернуть Венесуэлу и ее нефтяные месторождения под свой контроль. Штатам не нужна в Латинской Америке вторая Куба, которой — с точки зрения политического курса и антиамериканской риторики — становилась Венесуэла при Уго Чавесе. Укрепление в Венесуэле антиамериканского режима может крайне негативно, с точки зрения США, сказаться на ситуации во всей Латинской Америке.
В регионе традиционно сильны партии левого политического спектра. Их электорат настроен против Соединенных Штатов. В последние лет пятнадцать в ряде стран Латинской Америки президентами периодически становятся политики, которые ставят под сомнение гегемонию США к югу от Рио-Гранде. Достаточно вспомнить Инасио Лулу да Силва и Дилму Роусеф в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Даниэля Ортегу в Никарагуа, того же Уго Чавеса в Венесуэле.
Этим и объясняется то, что оппозиция в Венесуэле постоянно призывает население к актам неповиновения и открыто провоцирует власть на ответные меры, которые преподносятся как "акты насилия и удушение демократии".
Полиция пытается усмирить протестантов — те кидают в нее бутылки с зажигательной смесью. Более сотни убитых за четыре месяца столкновений. Непрекращающиеся демонстрации в разных городах страны уже больше похожи на уличные бои. Налицо киевский Майдан 2014 года.
Оппозиция подталкивается Вашингтоном и потому чувствует себя безнаказанной, ее действия прямо провоцируют усугубление конфликта. Она, по сути, занимается формированием параллельного государственного аппарата. Буквально на днях оппозиционный парламент в пику президенту и в нарушение закона назначил 13 членов Верховного суда — притом что он есть и действует. Новые "судьи", понятно, не за Мадуро.
Президент пригрозил, что "все они, один за другим, пойдут в тюрьму".
Что касается Латинской Америки, то это поле подвергается активной информационной бомбардировке уже несколько месяцев. Один из главных американских рычагов политического давления на страны Латинской Америки — это послушная Вашингтону Организация американских государств (ОАГ). Еще в мае генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро подверг власти Венесуэлы резкой критике, сказав, что Венесуэла нуждается в "возвращении демократии" и что политический диалог страны с ОАГ "провалился по причине неосознания (властями. — Прим. ред.) того, что страна нуждается в восстановлении демократии". То есть всем ясно, что Мадуро и его команда — плохие парни.
К антивенесуэльскому хору присоединился Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР — входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла), который 20-21 июля в отсутствие представителей Венесуэлы провел свой саммит в Аргентине. "Мы не исключаем возможности новых санкций против Венесуэлы, чтобы исключить ее из участия в органах управления блоком", — заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори. Ранее, в апреле, главы МИД стран — основательниц МЕРКОСУР на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране. Каракасом это было расценено как вмешательство во внутренние дела страны.
Каковы сценарии развития событий?
Первый. Соединенные Штаты разогрели ситуацию в Венесуэле и провели международную информационную подготовку так, что отстранение президента Мадуро от власти будет восприниматься как нечто естественное. Уже понятно, что оппозиция не отступит и будет давить на президента Мадуро. У того могут сдать нервы и он сам уйдет в отставку.
Третий. Нельзя сбрасывать со счетов прямое вторжение США в Венесуэлу под предлогом "спасения демократических ценностей". Не углубляясь в недавние примеры с Ливией, Ираком, Сирией и Югославией, напомню, что в Латинской Америке США вообще никого не спрашивают, если хотят изменить ход событий.
Так было с вторжением США на Гренаду в октябре 1983 года (под предлогом защиты 630-ти американских студентов). Так было с вторжением в Панаму в декабре 1989 года. В Панаме формальные поводы для агрессии были: защита безопасности Панамского канала, поддержка демократически избранных государственных деятелей Панамы, отстранение генерала Мануэля Норьеги от власти и предание его суду на основании решения американской юстиции. Реальной причиной вторжения было то, что власти Панамы ранее отказали Вашингтону в предоставлении своей территории для борьбы с сандинистской Никарагуа и взяли курс на расширение связей с СССР.
В минувший понедельник, 24 июля, посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, запасаться в ближайшие дни водой и едой. Потому что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в учредительное собрание. Между тем это не столько обращение к гражданам США в Венесуэле, сколько ясный сигнал местной оппозиции: ребята, Штаты в курсе ваших планов. Вперед! Это вообще похоже на пароль к началу активных действий. Типа условной фразы "Над всей Испанией безоблачное небо", которая послужила сигналом к началу франкистского мятежа против республиканского правительства Испании в июле 1936 года.