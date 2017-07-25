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И они учат нас не вмешиваться: как США раскручивают мятеж в Венесуэле

11:3825.07.2017
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© AP Photo / Fernando LlanoДемонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в КаракасеДемонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Вашингтон намерен запретить любые транзакции в американской валюте с государственной венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и тем самым блокировать долларовые платежи за венесуэльскую нефть, сообщило агентство Рейтер. Это приведет к серьезному ограничению Венесуэлой нефтяного экспорта и поставит страну, прежде всего официальную власть, в критическое положение. Валютные поступления в Венесуэлу сократятся драматически.

Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko
США готовят жесткие санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, сообщают СМИ
Ни для кого не секрет, что в жестком конфликте между правительством президента Николаса Мадуро и оппозиционным парламентом Венесуэлы есть еще и третья сторона — США. Однако хозяин Латинской Америки, каковым считает себя официальный Вашингтон, на протяжении последних месяцев публично занимал позицию стороннего наблюдателя. Теперь маски сорваны. Штаты вышли из-за ширмы. И намерены решительно взяться за президента Мадуро.

Нынешний президент Венесуэлы является продолжателем дела покойного президента Уго Чавеса — жесткого критика США и американской политики во всем мире. "Здесь до сих пор пахнет серой. Тут был дьявол", — сказал Чавес с трибуны Генассамблеи ООН после того, как на этой трибуне выступил Джордж Буш-младший. Смерть Чавеса не решила для американцев проблему Венесуэлы, которая и при Мадуро открыто держится антиамериканского курса.

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро выступает с речью перед началом военного парада, посвященного Дню независимости страны в Каракасе. 5 июля 2017
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро выступает с речью перед началом военного парада, посвященного Дню независимости страны в Каракасе. 5 июля 2017

Формально локомотивом процесса отстранения Мадуро от власти является оппозиционная Национальная ассамблея (парламент), которая фактически блокирует его деятельность. Тем и объясняется инициатива президента провести 30 июля выборы в учредительное собрание, члены которого, по замыслу исполнительной власти, должны будут реформировать конституцию.

Венесуэльские военные входят в здание Национальной ассамблеи в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
В Венесуэле организуют забастовку перед выборами в учредительное собрание
На данный момент для Мадуро это единственный легальный способ накинуть намордник на оппозицию, которой из Вашингтона дана команда "фас". Перед оппозицией Вашингтон поставил задачу сместить Мадуро и полностью изменить курс Венесуэлы. Поэтому властям ясно, что с парламентом договориться невозможно.

Мотивация Америки совершенно прозрачна: она стремится вернуть Венесуэлу и ее нефтяные месторождения под свой контроль. Штатам не нужна в Латинской Америке вторая Куба, которой — с точки зрения политического курса и антиамериканской риторики — становилась Венесуэла при Уго Чавесе. Укрепление в Венесуэле антиамериканского режима может крайне негативно, с точки зрения США, сказаться на ситуации во всей Латинской Америке.

В регионе традиционно сильны партии левого политического спектра. Их электорат настроен против Соединенных Штатов. В последние лет пятнадцать в ряде стран Латинской Америки президентами периодически становятся политики, которые ставят под сомнение гегемонию США к югу от Рио-Гранде. Достаточно вспомнить Инасио Лулу да Силва и Дилму Роусеф в Бразилии, Эво Моралеса в Боливии, Даниэля Ортегу в Никарагуа, того же Уго Чавеса в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы потребовал объяснений слов главы ЦРУ о вмешательстве
В регионе закрепляется — пока еще робко — тенденция перестройки традиционного сознания латиноамериканцев, в котором место хозяина обычно занимали США. Теперь этот постулат не очевиден. И усилия Вашингтона нацелены на искоренение такой тенденции. То, что мы наблюдаем в Венесуэле, — это публичная порка Венесуэлы на глазах всей Латинской Америки, которую учинили США. Американский посыл таков: смотрите, что будет и с вами, если вы допустите до власти таких, как Чавес и Мадуро.

© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtБеспорядки в Каракасе, Венесуэла. 20 июля 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
Беспорядки в Каракасе, Венесуэла. 20 июля 2017

Этим и объясняется то, что оппозиция в Венесуэле постоянно призывает население к актам неповиновения и открыто провоцирует власть на ответные меры, которые преподносятся как "акты насилия и удушение демократии".

Полиция пытается усмирить протестантов — те кидают в нее бутылки с зажигательной смесью. Более сотни убитых за четыре месяца столкновений. Непрекращающиеся демонстрации в разных городах страны уже больше похожи на уличные бои. Налицо киевский Майдан 2014 года.

Оппозиция подталкивается Вашингтоном и потому чувствует себя безнаказанной, ее действия прямо провоцируют усугубление конфликта. Она, по сути, занимается формированием параллельного государственного аппарата. Буквально на днях оппозиционный парламент в пику президенту и в нарушение закона назначил 13 членов Верховного суда — притом что он есть и действует. Новые "судьи", понятно, не за Мадуро.

Президент пригрозил, что "все они, один за другим, пойдут в тюрьму".

Нападение на венесуэльскую Национальную ассамблею. Архивное фото
© AP Photo / Fernando Llano
В Венесуэле за время массовых протестов погибли сто человек
Штаты заняты формированием информационного фона вокруг Венесуэлы с целью выставить представителей исполнительной власти во главе с президентом Мадуро как сатрапов. Аналогичные информационно-пропагандистские провокации были предприняты против Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи перед тем, как Ирак и Ливия подверглись прямой вооруженной агрессии. То же самое мы наблюдаем в Сирии.

Что касается Латинской Америки, то это поле подвергается активной информационной бомбардировке уже несколько месяцев. Один из главных американских рычагов политического давления на страны Латинской Америки — это послушная Вашингтону Организация американских государств (ОАГ). Еще в мае генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро подверг власти Венесуэлы резкой критике, сказав, что Венесуэла нуждается в "возвращении демократии" и что политический диалог страны с ОАГ "провалился по причине неосознания (властями. — Прим. ред.) того, что страна нуждается в восстановлении демократии". То есть всем ясно, что Мадуро и его команда — плохие парни.

© REUTERS / Marco BelloСторонники оппозиции после референдума в Каракасе
© REUTERS / Marco Bello
Сторонники оппозиции после референдума в Каракасе

К антивенесуэльскому хору присоединился Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР — входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла), который 20-21 июля в отсутствие представителей Венесуэлы провел свой саммит в Аргентине. "Мы не исключаем возможности новых санкций против Венесуэлы, чтобы исключить ее из участия в органах управления блоком", — заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори. Ранее, в апреле, главы МИД стран — основательниц МЕРКОСУР на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране. Каракасом это было расценено как вмешательство во внутренние дела страны.

Каковы сценарии развития событий?

Первый. Соединенные Штаты разогрели ситуацию в Венесуэле и провели международную информационную подготовку так, что отстранение президента Мадуро от власти будет восприниматься как нечто естественное. Уже понятно, что оппозиция не отступит и будет давить на президента Мадуро. У того могут сдать нервы и он сам уйдет в отставку.

Беспорядки в Каракасе, Венесуэла. Июль 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Крупнейшие венесуэльские компании не участвуют в забастовке оппозиции
Второй. Мадуро будет оставаться у власти, отражая атаки оппозиции по всем фронтам, и Венесуэла будет сползать к гражданской войне. Собственно, это уже и происходит. Венесуэла балансирует на тонкой грани. Гражданская война вполне устраивает оппозицию и Штаты. В этом случае в страну могут быть введены миротворцы (например, из стран послушной ОАГ), и тогда дни Мадуро на посту президента точно сочтены. Такой сценарий американцы уже обкатали в Никарагуа в 1989-м, когда им удалось сместить президента Д. Ортегу в условиях присутствия в стране миротворческих сил и в рамках избирательного процесса, который, как позже стало понятно, проводился под контролем Америки.

© AFP 2017 / Federico ParraВоеннослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе
© AFP 2017 / Federico Parra
Военнослужащий Национальной гвардии Венесуэлы у здания Верховного суда в Каракасе

Третий. Нельзя сбрасывать со счетов прямое вторжение США в Венесуэлу под предлогом "спасения демократических ценностей". Не углубляясь в недавние примеры с Ливией, Ираком, Сирией и Югославией, напомню, что в Латинской Америке США вообще никого не спрашивают, если хотят изменить ход событий.

Так было с вторжением США на Гренаду в октябре 1983 года (под предлогом защиты 630-ти американских студентов). Так было с вторжением в Панаму в декабре 1989 года. В Панаме формальные поводы для агрессии были: защита безопасности Панамского канала, поддержка демократически избранных государственных деятелей Панамы, отстранение генерала Мануэля Норьеги от власти и предание его суду на основании решения американской юстиции. Реальной причиной вторжения было то, что власти Панамы ранее отказали Вашингтону в предоставлении своей территории для борьбы с сандинистской Никарагуа и взяли курс на расширение связей с СССР.

Ситуация в Венесуэле. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto
Оппозиция Венесуэлы представила свой план правления, если уйдет Мадуро
Мне довелось оказаться в Панаме спустя примерно неделю после вторжения. Что я увидел? Центральные кварталы панамской столицы были в руинах в результате ударов американской артиллерии и авиации. За время боев с 20 по 25 декабря 1989 года было убито более полутысячи панамцев, по большей части гражданских. Приведение к присяге в качестве президента оппозиционного лидера Гильермо Эндары было как в оперетте — на одной из военных баз США в зоне Панамского канала. Г. Эндара охотно принял у себя в резиденции русских журналистов, сказав нам что-то вроде того, что теперь-то Панама заживет… Зажила — в строгом соответствии с предписаниями из Соединенных Штатов Америки.

В минувший понедельник, 24 июля, посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, запасаться в ближайшие дни водой и едой. Потому что на этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в учредительное собрание. Между тем это не столько обращение к гражданам США в Венесуэле, сколько ясный сигнал местной оппозиции: ребята, Штаты в курсе ваших планов. Вперед! Это вообще похоже на пароль к началу активных действий. Типа условной фразы "Над всей Испанией безоблачное небо", которая послужила сигналом к началу франкистского мятежа против республиканского правительства Испании в июле 1936 года.

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