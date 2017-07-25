Дутерте как Сталин сегодня: к нюансам отстрела наркоторговцев

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

С далеких Филиппин долетело яркое заявление президента Родриго Дутерте: "Там джунгли, там звери охотятся за невинными и беспомощными". И пощады зверям не будет, продолжил он. "Там" — это где идет борьба с наркоторговлей, которая (среди прочего) рассорила Дутерте не то чтобы со всем западным миром, но точно с его либерально-правозащитной частью. И теперь он будет отвечать за свой отстрел подозреваемых в наркоторговле только перед собственным народом, а не перед какой-то там "международной общественностью". А народ, судя по его сегодняшним настроениям, и лет через 50 будет пугать соседей словами "Дутерте на вас нету".

Бревна и щепки

Если читать сообщения о Филиппинах лишь в "международных СМИ", то вы только и узнаете, что полиция практически официально уничтожила там без суда 3200 человек в ходе войны с наркотиками, за год с лишним после прихода Дутерте к власти. И это шок и ужас. Но всегда интересно замечать также, что думают сами филиппинцы.

Во-первых, всенародное одобрение деятельности Дутерте сохраняется: 84% "одобряют" его работу за год у власти, 78% "удовлетворены" этой работой — как ни ставь вопрос и как ни меняй социологические службы, в целом картина ясная.

При этом понятно, что причины одобрения и удовлетворения не в экономике. Страна остается бедной. Задуманное Дутерте в этой сфере, как это всегда бывает с экономикой, даст эффект ближе к концу его шестилетнего срока. Экономика в целом неплохо росла при его прозападных предшественниках, если не считать того, что их успехи "в целом" и "в среднем" вызвали всенародную ярость бедных против богатых, провинции против столицы.

Президент пока успел провести лишь несколько чисто демонстративных поспешных мер — типа того, что предложил (только предложил) освободить от налогов тех, кто получает меньше 5000 американских долларов в год.

Настоящая "дутертеномика" только на горизонте, речь идет о программе "строить, строить и строить" — мосты, железные и прочие дороги, и все это на китайские и японские инвестиции. Считается, что эта программа будет создавать до двух миллионов рабочих мест в год.

В общем, нельзя не признать, что одобряют президента именно и прежде всего за его войну с наркоторговлей — и уже во вторую очередь за способность обругать любых несогласных с ним мировых лидеров или за его беспощадные кадровые решения в рамках "борьбы с коррупцией".

Мы с нашим историческим опытом заранее знаем, что с этой войной будет. Уже сейчас картина настроений довольно смешанная. С одной стороны, нет сомнений, что по большей части стреляют "при попытке к бегству" кого надо.

Но щепки уже летят: вот длинный репортаж на эту тему. Из него следует, что борьба идет на низовом уровне — на уровне барангаев (в Узбекистане это называется "махалля", в России — это квартал или микрорайон). Там все знают что угодно про всех. Не только полиция, а еще и отряды вооруженных граждан делают долгожданное, отлавливают наркоторговцев или наркоманов (многие из которых одновременно и торгуют). Раньше для их посадки нужны были процедуры и доказательства. Теперь достаточно того, что "все соседи знают". И никаких тюрем, можно проще.

Но вот одного такого персонажа пристрелили, а его семья говорит, что ничем он не торговал, зато увел девушку у кого-то в полиции. И это тоже все знают. В нормальной ситуации факты (насчет девушки и отсутствия пакетиков с "товаром") надо было еще доказать, и тогда человек остался бы жив. Таких случаев много. В общем, вопрос в том, чего окажется в какой-то момент больше — "бревен" или "щепок", и как тогда изменятся настроения.

© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo Солдаты вооруженных сил Филиппин во время рейда по борьбе с наркотиками. © REUTERS / Damir Sagolj/File Photo Солдаты вооруженных сил Филиппин во время рейда по борьбе с наркотиками.

Ведьмы — это плохо

Давайте посмотрим, что перед нами за феномен, да хотя бы в сравнении с аналогичной ситуаций в СССР при Сталине. Который, кстати, тоже был всенародно популярен.

Вот вы говорите, что наркоторговцы — персонажи за гранью добра и зла, способные физически уничтожить миллионы людей. А как насчет врагов народа — белогвардейцев, троцкистов и прочих, что не дают стране двигаться к целям, о коих искренне мечтали миллионы, за которые отдано столько жизней в Гражданской войне? Страна только-только начинает оживать, а тут бывший ротмистр занимает целых две комнаты в коммуналке, у тебя за стеной…

Как насчет ведьм и прочих сатанистов — в них-то что хорошего? Не говорите, что любите ведьм. Европейская цивилизация еле пережила два катастрофических века (войны и чума), влияние церкви как основы общества обрушилось, и тут, в нашей прекрасной эпохе XV-XVI веков, кто угодно пытается летать на метле и вызывать дьявола (другое дело, приходит ли он). А такие люди не за гранью ли добра и зла?

Я это к тому, что как сталинские, так и все прочие массовые репрессии и иная борьба с абсолютным злом вряд ли должна приписываться злодействам какой-то группы людей "наверху", навязавшей свою волю всему громадному народу. Репрессии возникают тогда, когда у них есть массовая поддержка, если не сказать больше — когда народ требует от власти пойти наконец в джунгли и расправиться со зверьем, которое охотится на невинных и беспомощных.

Вспомним, чем в западной цивилизации закончилась эпоха костров и прочей охоты на ведьм. Эпохой Просвещения, когда ответ на все вопросы давала особая роль учителей и наставников, просвещенных людей, знакомых с историей и способных постепенно объяснить всему обществу, что это уже было — расправы без нужной процедуры, и кончилось плохо. Ну а с эпохой Просвещения покончили торопливые революционеры, не желающие терпеть народные страдания и решающие все вопросы здесь и сейчас.

Есть подозрение, что исторические уроки бесполезны — или их временно сделали таковыми всяческие борцы за народное дело. Тем более они бесполезны, если надеятся превратить весь мир в Запад и навязать ему исторический опыт, который не у всех был. Более того, не только каждая страна, а, возможно, и каждое поколение должно иметь свой опыт — если только не засунуть каждому жителю Земли в глотку просвещение и гуманизм насильно, а несогласных обезвредить.

Мы живем в эпоху полной перезагрузки истин и ценностей в мировом масштабе. Но многие из них, перезагрузившись, вернутся на свои места. Что касается Дутерте, то это человек несогласный, как и мы, с тем, что западная демократия и прочие ценности превращены в геополитическую дубину против тех или иных стран, обществ и режимов. Так что яркие выражения Дутерте в адрес этого Запада — это хорошо, как и его симпатия к Китаю или России в качестве возможной альтернативы. Но это не значит, что мы согласны с ним во всем и что всеобщее филиппинское увлечение отстрелом зверей в джунглях должно у нас вызывать малейшее одобрение.