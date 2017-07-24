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Индия и Пакистан на грани ядерного конфликта: почему это касается всех

17:0724.07.2017
(обновлено: 17:22 24.07.2017)
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© AP Photo / Channi AnandСемья индийского солдата, убитого в ходе перестрелок с ПакистаномСемья индийского солдата, убитого в ходе перестрелок с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand

Илья Плеханов, для РИА Новости

Пока мир сосредоточен на испытаниях баллистических ракет в Северной Корее, другой потенциальный конфликт вызывает все больше опасений. За июль в ходе перестрелок между индийскими и пакистанскими военнослужащими в штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек и 18 были ранены, а четыре тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
© AP Photo / Elias Asmare
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В воскресенье бывший министр информации и телерадиовещания Индии Венкая Найду, которого Национально-демократический альянс выдвигает на пост вице-президента страны, заявил, что Пакистан должен вспомнить, чем закончилось столкновение в 1971 году, когда в ходе третьей индо-пакистанской войны Пакистан потерпел поражение, а Бангладеш обрел независимость.

Бывший министр обороны Индии и оппозиционер Мулаям Сингх Ядав заявил на прошлой неделе, что Китай использует Пакистан для нападения на страну и готовит для атаки на Индию пакистанские ядерные боеголовки.

Боеголовки и доктрины

Весной этого года The New York Times сообщала, что Индия думает над изменениями в интерпретации своей ядерной доктрины, которая запрещает применение ядерного оружия первым. Ранее Индия прописывала лишь массивный ответный удар, что предполагало удары по городам противника.

Протесты в Кашмире после убийства пилигримов
© AP Photo / Channi Anand
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По данным газеты, новый подход может подразумевать нанесение превентивных ограниченных ядерных ударов по ядерному арсеналу Пакистана в целях самозащиты. Пока все это, скорее, спекуляции, поскольку выводы делаются на основе анализа высказываний индийских высокопоставленных лиц без каких-либо документальных подтверждений.

Но даже такие предположения, во-первых, могут подтолкнуть Пакистан к увеличению своих ядерных возможностей и запустить цепную реакцию ядерной гонки вооружений между двумя странами, а во-вторых, могут заставить Пакистан любую эскалацию конфликта принять за повод для Индии нанести удар первой.

Уже через несколько дней после публикации The New York Times Пакистан обвинил Индию в ускорении военной ядерной программы и подготовке к производству 2600 боеголовок. В своем июньском докладе Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) отметил, что за год Индия добавила около 10 боеголовок в свой арсенал и постепенно расширяет инфраструктуру для развития своего ядерного оружия.

Бывший пакистанский бригадный генерал Фероз Хан, специалист по ядерной программе Пакистана, ранее заявлял, что у Пакистана есть в наличии до 120 ядерных боеголовок.

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанская ракета Shaheen-III, способная нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде.
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанская ракета Shaheen-III, способная нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971. Архивное фото
© AFP 2017
В SIPRI отметили, что многие страны продолжают модернизацию ядерного оружия
На прошлой неделе в Вашингтоне этот пакистанский эксперт также рассказал, что планы Исламабада по использованию ядерного оружия базируются на доктрине НАТО времен холодной войны, когда предполагалось использование тактических ядерных ударов по наступающим силам противника. На это, впрочем, критики Пакистана возразили, что Исламабад использует свой ядерный статус как прикрытие для ведения террористической войны в индийском штате Джамму и Кашмир.

Для Индии наличие пакистанского тактического ядерного оружия стало проблемой. Если Пакистан применит только тактическое ядерное оружие и только на поле боевых действий, то Индия, бомбящая в ответ пакистанские города, будет выглядеть в черном свете. Отсюда и разговоры о смене интерпретаций доктрины, когда надо успеть ликвидировать пакистанские арсеналы до их ввода в действие.

Еще одна причина — приход Трампа к власти в США. Индия считает, что при новом американском президенте у нее появилось гораздо больше свободы в принятии решений по ядерной программе. Отношения США с Пакистаном при Трампе также идут по нисходящей: американцы перестали рассматривать Исламабад в качестве надежного союзника в борьбе с радикалами в Афганистане. Индию это, разумеется, обнадеживает.

Сценарий, которого все боятся

Рост напряженности на Индостане может привести к катастрофическим последствиям. Триггером, который запустит цепочку событий, приводящую к превентивному ядерному удару с той или другой стороны, может послужить эскалация в штате Джамму и Кашмир или крупный теракт в Индии наподобие атаки в Мумбаи в 2008 году.

Главная проблема, по мнению многих аналитиков, в том, что никто не знает, каковы критерии применения ядерного оружия Пакистаном и что именно он может воспринять как начало войны со стороны Индии. Вторая проблема — теракты в Индии могут быть вообще не связаны с Пакистаном, но в этом будет трудно убедить индийскую сторону.

Нью-Дели, Индия. Архивное фото
© AFP 2017 / Sajjad Hussain
СМИ: политики опасаются, пересмотра Индией ядерной доктрины для Пакистана
В 2008 году было опубликовано американское исследование о последствиях ядерной войны между Индией и Пакистаном. Авторы пришли к выводу, что хотя суммарные заряды двух стран и не столь велики, их применение приведет к климатической катастрофе, которая станет причиной больших сельскохозяйственных проблем и массового голода. В итоге, по данным доклада, в течение десяти лет погибнет около одного миллиарда человек. Так что вроде бы далекая проблема Индии и Пакистана на самом деле касается всего мира.

 

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