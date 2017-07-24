Индия и Пакистан на грани ядерного конфликта: почему это касается всех

Илья Плеханов, для РИА Новости
Пока мир сосредоточен на испытаниях баллистических ракет в Северной Корее, другой потенциальный конфликт вызывает все больше опасений. За июль в ходе перестрелок между индийскими и пакистанскими военнослужащими в штате Джамму и Кашмир погибли 11 человек и 18 были ранены, а четыре тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
Бывший министр обороны Индии и оппозиционер Мулаям Сингх Ядав заявил на прошлой неделе, что Китай использует Пакистан для нападения на страну и готовит для атаки на Индию пакистанские ядерные боеголовки.
Боеголовки и доктрины
Весной этого года The New York Times сообщала, что Индия думает над изменениями в интерпретации своей ядерной доктрины, которая запрещает применение ядерного оружия первым. Ранее Индия прописывала лишь массивный ответный удар, что предполагало удары по городам противника.
Но даже такие предположения, во-первых, могут подтолкнуть Пакистан к увеличению своих ядерных возможностей и запустить цепную реакцию ядерной гонки вооружений между двумя странами, а во-вторых, могут заставить Пакистан любую эскалацию конфликта принять за повод для Индии нанести удар первой.
Уже через несколько дней после публикации The New York Times Пакистан обвинил Индию в ускорении военной ядерной программы и подготовке к производству 2600 боеголовок. В своем июньском докладе Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) отметил, что за год Индия добавила около 10 боеголовок в свой арсенал и постепенно расширяет инфраструктуру для развития своего ядерного оружия.
Бывший пакистанский бригадный генерал Фероз Хан, специалист по ядерной программе Пакистана, ранее заявлял, что у Пакистана есть в наличии до 120 ядерных боеголовок.
Для Индии наличие пакистанского тактического ядерного оружия стало проблемой. Если Пакистан применит только тактическое ядерное оружие и только на поле боевых действий, то Индия, бомбящая в ответ пакистанские города, будет выглядеть в черном свете. Отсюда и разговоры о смене интерпретаций доктрины, когда надо успеть ликвидировать пакистанские арсеналы до их ввода в действие.
Еще одна причина — приход Трампа к власти в США. Индия считает, что при новом американском президенте у нее появилось гораздо больше свободы в принятии решений по ядерной программе. Отношения США с Пакистаном при Трампе также идут по нисходящей: американцы перестали рассматривать Исламабад в качестве надежного союзника в борьбе с радикалами в Афганистане. Индию это, разумеется, обнадеживает.
Сценарий, которого все боятся
Рост напряженности на Индостане может привести к катастрофическим последствиям. Триггером, который запустит цепочку событий, приводящую к превентивному ядерному удару с той или другой стороны, может послужить эскалация в штате Джамму и Кашмир или крупный теракт в Индии наподобие атаки в Мумбаи в 2008 году.
Главная проблема, по мнению многих аналитиков, в том, что никто не знает, каковы критерии применения ядерного оружия Пакистаном и что именно он может воспринять как начало войны со стороны Индии. Вторая проблема — теракты в Индии могут быть вообще не связаны с Пакистаном, но в этом будет трудно убедить индийскую сторону.