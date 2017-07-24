Тоталитарный морализм русской интеллигенции: к реакции на юбилей Алексеевой

Ольга Туханина, для РИА Новости



В этом году уже было много юбилеев. В конце концов это же год столетия Октябрьской революции. Но будут и такие юбилеи, которые, скорее всего, пройдут незамеченными. К примеру, в этом году исполнится тридцать лет со дня выходя в "Новом мире" статьи Игоря Клямкина "Какая улица ведет к храму?". В свое время эта статья наделала много шума и вызвала широчайшее общественное обсуждение. А сегодня текст этой статьи такому пользователю, как я, даже в Сети невозможно найти. Хотя еще несколько лет назад он отыскивался совершенно спокойно, в один клик. Скорее всего, те ресурсы, на которых лежала эта статья, тихо умерли своей смертью.

В конце концов сегодня никому не интересно знать, какая улица ведет к храму. Потому что в 1987-м году такие господа, вроде Клямкина, общество обманули. Указали улицу и пообещали в конце храм. А в конце оказались свалка, ужас развала и серая, унылая бессмысленность. Спрашиваете, возможно ли, что деятели, вроде самого Клямкина, тоже обманулись? Нет, ничего не поняли, ничему не научились. У себя в блоге Игорь Моисеевич продолжает излагать ровно те шаблонные благоглупости, которые излагают и остальные его соратники. Правда, сегодня его имя давно потеряло перестроечный блеск, и новые клямкины затмили его практически полностью.

А ведь статья 1987 года и сегодня представляет немалый интерес. Одной из ее главных тем была реабилитация сборника "Вехи" 1909 года. Эта книга носила подзаголовок "Сборник статей о русской интеллигенции". Владимир Ильич Ленин назвал "Вехи" "энциклопедией либерального ренегатства" и "сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию". В Большой Советской Энциклопедии о "Вехах" говорилось так: "в этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом, революционеры третировались как худшие враги страны и народа".

И вот в "Новом мире" господин Клямкин стал осторожно намекать, что, быть может, авторы "Вех" не так уж и ошибались. Что, быть может, революция действительно не лучший способ преобразования общества. И что, наконец, возможно, интеллигенция тоже несет свою часть вины за те катастрофы, которые потрясали Россию в двадцатом веке.

Удивительным образом с помощью обращения к "Вехам" в 1987-м году готовились новые революционные потрясения. А ведь авторы "Вех" не были даже контрреволюционерами. Они, если так можно выразиться, были антиреволюционерами. Они вовсе не отрицали необходимость прогресса, необходимость изменений. Просто видели другие пути, помимо революционного. А интеллигенция в их понимании должна была заниматься не бездумными призывами (долой! весь мир насилья мы разрушим до основанья!), а постепенной и утомительной работой по развитию права, по народному просвещению и т.д. Вероятно, авторы "Вех" отшатнулись бы от перестроечных деятелей в том же ужасе, в каком они отшатнулись от революционной интеллигенции начала двадцатого века.

Однако сегодня "Вехи" нашей либеральной интеллигенцией вновь забыты, а если кто-нибудь их упомянет, то лишь в негативном контексте. Сегодня либералам вновь нужна революция, их пафос и лексика больше напоминают ленинские, чем "веховские". С одним отличием: сегодня предложить гражданам им нечего, кроме самой бузы и абстрактных реформ, после которых должно почему-то стать лучше, чем до них.

А вот остальным помнить о "Вехах" и перечитывать их совсем не будет лишним. Потому что этот сборник сегодня выглядит актуальней произведений многих современных публицистов.

Вот пишет Семен Людвигович Франк в статье под названием "Этика нигилизма": "Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас нужны особые, настойчивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно, чтобы вообще дать почувствовать, что в жизни существуют или по крайней мере мыслимы еще иные ценности и мерила, кроме нравственных, что наряду с добром душе доступны еще идеалы истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести на подвиги".

А разве сегодня вы найдете какое-либо отличие в умонастроениях нашей интеллигенции, кроме описанного Франком. Есть добро и есть зло. То и другое абсолютно по-голливудски, добро должно зло уничтожить и восторжествовать. Все. Эта черно-белая картина мира, которую нам раз за разом демонстрируют наши творческие работники и властители дум. Никакие факты не заставляют их сомневаться, никакие изыскания им не нужны. Они для себя все давно открыли и установили. Нет ни красоты, которая заставляет их трепетать, ни Божества, которому они могут поклоняться. Все давно открыто, прокрустово ложе изготовлено, пожалте-ка в него ложиться. Одна из самых любимых фраз нашей интеллигенции сегодня: "зачем изобретать велосипед?". Все-де давно уже открыто другими продвинутыми и цивилизованными народами, нам же остается только скопировать как можно точнее и наслаждаться результатом. Да вот беда, народ нашим творцам попался слишком бестолковый и даже такой простой операции ни выполнить не в состоянии, ни даже понять, зачем она нужна.

Характерным примером, на котором легко продемонстрировать всю суть российского либерального класса, является встреча президента Владимира Путина и правозащитницы Людмилы Алексеевой. Суть события не отличается сложностью. Госпоже Алексеевой исполнилось девяносто лет, в связи с этим президент приехал к ней домой, поздравил ее, преподнес гравюру с изображением ее родного города. Они немного поболтали, выпили по глотку шампанского. Госпожа Алексеева, пользуясь случаем, попросила помиловать одного из заключенных. Во время этой фразы она эмоционально наклонилась к рукам президента. Все. Конец истории.

Конечно, любые эмоции людей, связанные с этой встречей, в целом понятны. Кому-то не понравилось, что известная правозащитница приняла у себя дома изверга и сатрапа. Кому-то, напротив, показалось странным, что избранный президент их страны встречается с бесспорно заслуженным агентом американского влияния. Но при этом обе стороны напрочь отвергли любое содержание встречи, кроме чисто политического, подлежащего оценке в рамках системы "плохо-хорошо". Никто не сказал, что президент, возможно, относится к госпоже Алексеевой с подлинным уважением. Что он просто хотел поздравить старого человека с юбилеем. Никто не сказал, что госпожа Алексеева, возможно, была на самом деле растрогана этим поступком. Что, возможно, за этим вообще ничего не стоит, кроме обычных человеческих чувств. Говорящие головы обеих сторон сразу начали сообщать, что президент троллит. То есть издевается. Одни с хихиканьем сообщили, что он издевается над либералами. Другие, в частности господин Шендерович, с этим охотно согласились и назвали такое издевательство омерзительным.

Само собой, президент не просто так подарил вид ее родного города. Ведь это же Евпатория, которую Алексеева считает украинской, а президент ее присоединил и сделал русской. Это напоминание Алексеевой и всем остальным о том, что в 1927 году, когда госпожа Алексеева появилась на свет, в Евпатории никакой Украиной и не пахло. Никому даже и в голову не пришло, что иногда банан — это просто банан, картинка — это просто картинка, а поздравление с днем рождения никакой политики за собой не несет. Что даже президент не может жить подробно.

Еще один скандал вызвал невинный, в общем-то, жест госпожи Алексеевой. Стали говорить, что пожилая женщина поцеловала президенту руки. Хотя даже на том видео, которое распространяют, отчетливо видно, что никаких рук она никому не целовала. Либеральные деятели начали натуральным образом травить свою девяностолетнюю соратницу, за которой еще вчера признавали безупречное моральное лидерство. Те же из них, кто Алексееву защищал, прибегли к каким-то немыслимым кульбитам: такого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Все ложь, видео смонтировано. Но кто же тогда его монтировал? Ведь впервые скандальный эпизод появился на "Дожде".

В результате и сама Алексеева вынуждена была все отрицать. При этом она заявила, что если бы такой эпизод во время ее встречи с Путиным был, то его, конечно, показали бы федеральные каналы. Иными словами, Алексеева априори отказывает работникам федеральных каналов в любом чувстве деликатности. Ей даже в голову прийти не может, что неловкий момент могли убрать из уважения к ее сединам, защищая ее саму от ее же собственных оголодавших сторонников.

Не всякий поступок можно оценивать в категориях добра и зла, не всякое событие нашей жизни. Нет абсолютных служителей добра, как и не существует абсолютных адептов зла. Человек — сложное существо. Поле битвы добра и зла — это его сердце. Даже если это сердце президента или известной правозащитницы.

Казалось бы, эти прописные истины лучше всего должны были бы понимать люди, которых в советское время называли "инженерами человеческих душ". Но именно они постоянно размахивают маркерами с черными и белыми цветами, ни на секунду не заботясь даже о своих собственных соратниках и кумирах. Им нет дела до того, причинила вся эта история боль госпоже Алексеевой или нет. Ведь она борец на переднем крае борьбы, должна проявлять стойкость, ее возраст тут никого не волнует, разве что как повод еще раз морально уесть Путина и его сторонников. А зачем борьба, куда борьба, для чего борьба — да кому какая разница — шумим, братцы, шумим. А если не шумим, то вроде как уже и не живем.

Однако тот самый Франк в уже упомянутой статье дает беспощадную оценку морализму русской интеллигенции, говоря о том, что этот морализм есть лишь выражение и отражение ее нигилизма. Стоит лишь понять это и сразу все встает на свои места. Поскольку, как утверждает Франк, у русской интеллигенции не существует никаких объективных оснований для их морализма (ни Бога, ни красоты, ни научной истины), то весь морализм руководствуется единственным благом: материальной обеспеченностью, удовлетворением субъективных потребностей.

Но субъективные потребности постоянно меняются, следовательно, цель русской интеллигенции недостижима в принципе, она всегда будет неудовлетворена существующим положением дел, ее деятельность всегда будет направлена исключительно на разрушение.

В результате мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Та часть общества, которая призвана порождать для этого общества смыслы, без которой никакое общество обойтись не может, многие десятки лет поражена нигилизмом и вместо смыслов рождает только распад. Как лечить эту болезнь — неизвестно. Во всяком случае авторам "Вех" это не удалось сделать в начале прошлого века и вряд ли удастся сделать сейчас.