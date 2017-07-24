Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Двадцать третьего июля 2017 года спецпредставитель Имперского департамента США по восточным территориям Курт фон Волкер прибыл в Донбасс в компании Мари Йованович — посла США на Украине, заменившей на этом посту взорванного партизанами Джеффри Пайетта.
Из штаба оперативно-тактической группировки "Донецк" кортеж Волкера проследовал в Краматорск. На главной площади города, на месте снесенного памятника Ленину, реял звездно-полосатый флаг с рунами Федеральной резервной системы и толпились специально привезенные из западных областей Украины активисты с плакатами "Вояки Трампа це приятели народу" и "Трамп вызволитель". Стоя на коленях, они размахивали флажками и бросали перед кортежем цветы. Все дышало атмосферой праздника.
В координационном центре АТО Краматорска Волкер, помимо прочих, встретился с руководителем айнзацкоманды "Тризуб" и обсудил с ним гуманитарные вопросы, дав высокую оценку деятельности айнзацгрупп на этом поприще в целом.
Из записи на Фейсбуке военного атташе при посольстве США на Украине полковника Пола Шмита, сопровождавшего спецпредставителя:
14:00. Инспектировали лагерь "Правого сектора". Там же и пообедали.
15:00. Встретились с нашими снайперами и инструкторами, воюющими в Донбассе. На встрече много шутили и смеялись. Парни передали своим семьям в США приветы и пожелания мирного неба над головой.
16:00. Инспектировали детский дом. Волкер выбрал двух местных мальчиков для их отправки в США".
На следующий день высокая комиссия из Центрального аппарата посетила местную школу, где Мари Йованович раздала детишкам жевательную резинку, книжки с комиксами и посоветовала им поменьше уделять внимания точным и гуманитарным наукам, отдав предпочтение простым обслуживающим специальностям, игриво подмигнув при этом школьницам.
По итогам визита донбасские военные и гражданские власти получили от комиссии высокую оценку и скидочные купоны сети универмагов Walmart. Почему-то прошлогодние".