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Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (296)
13:4124.07.2017
(обновлено: 13:42 24.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий Подвицкий Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчетПравда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Двадцать третьего июля 2017 года спецпредставитель Имперского департамента США по восточным территориям Курт фон Волкер прибыл в Донбасс в компании Мари Йованович — посла США на Украине, заменившей на этом посту взорванного партизанами Джеффри Пайетта.

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома, Донбасс. Архивное фото
© РИА Новости
Делегация госдепа США приехала в Донбасс
Гостей встретил глава Донецкого областного рейхскомиссариата Павло Жебривский и руководитель "антитеррористической операции" на территории Донецкой и Луганской областей группенфюрер Олександр Локота, отрапортовавший о недавнем удачном обстреле жилых кварталов запада Донецка из минометов калибра 120 и 82 мм, за что ему был тут же вручен крест конгресса с кленовыми листьями.

Из штаба оперативно-тактической группировки "Донецк" кортеж Волкера проследовал в Краматорск. На главной площади города, на месте снесенного памятника Ленину, реял звездно-полосатый флаг с рунами Федеральной резервной системы и толпились специально привезенные из западных областей Украины активисты с плакатами "Вояки Трампа це приятели народу" и "Трамп вызволитель". Стоя на коленях, они размахивали флажками и бросали перед кортежем цветы. Все дышало атмосферой праздника.

В координационном центре АТО Краматорска Волкер, помимо прочих, встретился с руководителем айнзацкоманды "Тризуб" и обсудил с ним гуманитарные вопросы, дав высокую оценку деятельности айнзацгрупп на этом поприще в целом.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Из записи на Фейсбуке военного атташе при посольстве США на Украине полковника Пола Шмита, сопровождавшего спецпредставителя:

Ополченец Донецкой народной республики на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области
© РИА Новости / Дэн Леви
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Мнение: визитом в Донбасс Волкер демонстрирует, что США – "не над схваткой"
"Утро. Присутствовали на допросе "сепара", как их здесь называют. Сепар 1930 года рождения, у него дома найдена медаль "Партизану Отечественной войны" и орден Красной Звезды. Несмотря на расширенные методы допроса, старик упрямо молчал, за что Волкер, впечатленный стойкостью бывшего партизана, предложил ему выпить за "исключительную американскую нацию" (упрямый дед отказался) и дал несколько сэндвичей с собой в камеру.

14:00. Инспектировали лагерь "Правого сектора". Там же и пообедали.

15:00. Встретились с нашими снайперами и инструкторами, воюющими в Донбассе. На встрече много шутили и смеялись. Парни передали своим семьям в США приветы и пожелания мирного неба над головой.

16:00. Инспектировали детский дом. Волкер выбрал двух местных мальчиков для их отправки в США".

CC0 / / Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
CC0 / /
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Архивное фото

На следующий день высокая комиссия из Центрального аппарата посетила местную школу, где Мари Йованович раздала детишкам жевательную резинку, книжки с комиксами и посоветовала им поменьше уделять внимания точным и гуманитарным наукам, отдав предпочтение простым обслуживающим специальностям, игриво подмигнув при этом школьницам.

Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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В Донбассе идет "горячая война", заявил спецпредставитель США
После школы делегация побывала на крупнейшем в Европе Авдеевском коксохимическом заводе, где походила по цехам, цокая языками, после чего изъяла печати, учредительную и техническую документацию, подарила рабочим завода красивые бейсболки с надписью "Майами" и благополучно отбыла обратно в Киев, а оттуда в США.

По итогам визита донбасские военные и гражданские власти получили от комиссии высокую оценку и скидочные купоны сети универмагов Walmart. Почему-то прошлогодние".

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