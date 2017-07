Трамп бросает "своих" сирийцев и поляков. Потому что "своих" нет

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Самое поразительное свойство политических элит стран — сателлитов США заключается в их железной уверенности в том, что фраза "Америка с нами!", подкрепленная соответствующим заявлением Госдепа или, в идеале, президента США, является чем-то вроде магического талисмана, который убережет от всех бед, а также от гнева других серьезных геополитических сил. История разочарований уверовавших в благодатность американской протекции — длинная, как индийский фильм, но она никого и ничему не научила, а значит, будет повторяться снова и снова. Жаль, но и примеры Варшавы и Эр-Ракки никого и ничему не научат. А ведь наши "киевские партнеры" могли бы легко разглядеть в происходящем некоторые намеки на собственное будущее.

После триумфальной коммивояжерской речи Трампа в Варшаве стало очевидно, что Вашингтон рассчитывает эффективно использовать Польшу в качестве противовеса Германии в Евросоюзе, а некоторые даже заговорили о том, что теперь у Варшавы наконец-то есть шанс на реализацию двух геополитических мегапроектов. Во-первых, Польше пророчили возможность создания "Междуморья", то есть некой мифической конфедерации-кордона от Балтики до Черного моря, которой будут управлять варшавские политики для тотальной изоляции России от Евросоюза. Именно так интерпретировалось решение Трампа поддержать так называемую "Инициативу трех морей" и приехать (до саммита G20) на ее варшавский саммит, в котором приняли участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

"Посыл таков, что США продолжают демонстрировать: они не готовы неизменно сотрудничать с одними и теми же европейскими элитами и будут весьма рады построить связи с правительствами, бросающими вызов Брюсселю в некоторых вопросах", сообщал нам сайт BBC в контексте анализа визита Трампа в Польшу

Предполагалось, что с американской поддержкой Польша станет новым лидером Евросоюза, который будет железной рукой принуждать Брюссель к подчинению заокеанской метрополии. Некоторые западные СМИ, в частности The Economist и The New York Times, начали писать о том, что Германия не может быть "лидером свободного мира", а вот Польша — это "новый экономический гигант Евросоюза".

Воодушевленная американской поддержкой Варшава жестко конфликтует с Брюсселем и Берлином по поводу перманентных баз НАТО в самой Польше, по поводу "Северного потока — 2", по поводу распределения европейского бюджета и миграционной политики.

© AFP 2017 / Tobias Schwarz Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в Польше © AFP 2017 / Tobias Schwarz Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в Польше

Но в тот самый момент, когда могло показаться, что все мечты польских политиков начали сбываться, что-то пошло не так. Берлин через своих брюссельских марионеток на практике показал, что трюк с обнаружением "неправильной демократии" в странах, которые ведут себя неправильно, может применять не только Вашингтон. Выяснялось, что в Польше неправильный президент, неправильное правительство, неправильная реформа юстиции и совсем неправильная демократия, а следовательно, Польшу нужно наказать применением к ней санкций, изложенных в статье 7 Договора о создании Евросоюза. Именно такую угрозу официально озвучил Франс Тиммерманс, европейский комиссар по межведомственным отношениям и верховенству права.

В качестве наказания Польшу могут лишить права голоса во всех решениях Евросоюза, а если конфликт зайдет совсем далеко, то дело может закончиться блокированием выплат из европейских фондов в польский бюджет. Конечно, можно было бы предположить, что Брюссель и Берлин действительно очень сильно заботит верховенство права в Польше, но это было бы признаком терминальной стадии политической наивности, свойственной разве что тем, кто считает, что сирийский конфликт на самом деле был развязан Западом ради улучшения жизни рядовых сирийцев.

Берлин явно указывает Варшаве на ее место в европейской табели о рангах и в лучших европейских традициях угрожает выпороть холопа на конюшне за плохое поведение. Каковы шансы на то, что Трамп будет по-настоящему давить на Берлин ради защиты своего сателлита? Эти шансы — нулевые. Каковы шансы на то, что администрация Трампа окажет прямую экономическую и финансовую поддержку Польше, в том случае если ее действительно лишат европейского финансирования? Эти шансы — тоже нулевые, так как Польша нужна Трампу для того, чтобы она платила деньги США за оружие и дорогой американский газ, а американские расходы в этой схеме вообще не предусмотрены. Максимум, на что может рассчитывать Варшава, — так это на еще одно пламенное выступление Трампа или даже на два выступления, но это вряд ли.

© REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда с супругами в Варшаве. 6 июля 2017 © REUTERS / Carlos Barria Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда с супругами в Варшаве. 6 июля 2017

В Сирии сейчас аналогичная ситуация. По сообщениям The Washington Post, Дональд Трамп свернул программу финансирования так называемой умеренной сирийской оппозиции, признав тем самым фактическое поражение США в сирийском конфликте.

Показательно, что эта информация в американских СМИ появилась через неделю после того, как поражение Запада в Сирии официально признал Эммануэль Макрон.

Это в очередной раз доказывает, что Вашингтон спокойно и без колебаний бросает на произвол судьбы даже тех, кто активно убивал и умирал ради продвижения американских интересов. А вот интересы самого пушечного мяса, независимо от уровня самоотверженности, проявленного на полях сражений, Вашингтон принципиально не интересуют. Польша — это источник дополнительных доходов для США.

Сирийские боевики — это пушечное мясо для интересов США. На этой констатации перечисление типов американских сателлитов можно заканчивать, так как статус "настоящий союзник" в нем изначально отсутствует. Каждый из так называемых союзников США на самом деле является разменной монетой, и ее геополитический размен является исключительно вопросом времени.

На этом фоне очень позитивно смотрится бескомпромиссная верность своим союзникам, которую Россия демонстрирует в том случае, когда союзники выполняют свои обязательства и сами пытаются хоть как-то бороться за свои интересы. Многие страны, которые выбрали американские красочные обещания вместо русской верности, еще многократно пожалеют о своей исторической ошибке.