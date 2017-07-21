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Спортсменом можешь ты не быть. "Нейтральный флаг" приучает к безродности

13:0621.07.2017
(обновлено: 13:19 21.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпортсмены на легкоатлетическом турнире Мемориал братьев Знаменских в подмосковном ЖуковскомСпортсмены на легкоатлетическом турнире Мемориал братьев Знаменских в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михаил Демурин, для РИА Новости

"Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан", — сказал в свое время великий русский поэт Николай Некрасов. Сегодня, когда подрыв гражданского духа и национального самосознания сделан Западом одним из основных инструментов ведущейся им против нашей страны войны, такие строки приобретают особое значение. Эта мудрая мысль вспомнилась мне, когда вчера стало известно, что восемь отечественных легкоатлетов были допущены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях под "нейтральным флагом". А пятидесяти трем было отказано.

Анастасия Капачинская. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Трое российских бегунов дисквалифицированы за допинг на четыре года

То, что допинг в спорте — это плохо, само собой разумеется. Но то, что он давно стал частью мирового спорта, и Россия здесь не исключение, тоже ведь общеизвестно. Так что с допингом бороться надо, но и честь своей страны при этом ронять негоже. Приятно, конечно, при спортивных победах пробежать по стадиону с национальным флагом под возгласы болельщиков "Россия вперед!" или "Мы чемпионы!". Но вот приходит время встать на гражданскую позицию, и тут нет: я сам по себе и пока без национального флага обойдусь. А ведь это самая что ни на есть пораженческая логика.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗона допинг-контроля. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зона допинг-контроля. Архивное фото

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Sang Tan
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Выше я поставил словосочетание "нейтральный флаг" в кавычки, потому что общепринятое значение данного "термина" отсутствует. Во всяком случае мне не удалось найти его в политологических словарях или словарях права. Говорят, что речь идет о выступлениях под флагом Олимпийского комитета или — для легкоатлетов — той же самой IAAF. Но, простите, какие же это "нейтральные флаги"? Это флаги сегодня для нас самые что ни на есть враждебные, поскольку именно эти организации, дискриминируя нашу страну на основе двойных стандартов, лишили ее права направлять своих атлетов на международные соревнования на достойных, равных с легкоатлетами других стран условиях.

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Правительство утвердило Национальный план борьбы с допингом
Государственный флаг, как и государственный гимн, воинские и гражданские знамена, ордена, знаки различия и другие подобные символы всегда играли важнейшую роль в становлении государств и упрочении национального самосознания народов. И это тем более так сегодня, учитывая возрастающее давление на нашу государственность и суверенитет. В этих условиях российским спортсменам предлагают выступать под так называемым "нейтральным флагом" — и многие из них соглашаются.

Предлоги для этого находят благовидные: мол, все равно будут говорить, что такой-то — из России; главное — победить. Вот именно что так и будут говорить: такой-то спортсмен из России, но, чтобы выступать на данном турнире, он от своего флага отказался, а под флагом той организации, которая его страну дискриминировала, готов выступать. Ему важнее, как он говорит, принимать участие в соревнованиях, показывать свои результаты.

Церемония открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Представьте себе на минуту такую ситуацию. Некоему российскому политику или дипломату, занимающемуся, скажем, проблематикой экологии (специально беру нейтральную тему), в силу объявленных против нашей страны санкций, закрыт въезд в Европу, но ему очень хочется блеснуть на международном мероприятии своими новыми идеями и ораторским искусством, и он соглашается поехать туда и выступить, скажем, под флагом Европейского союза или НАТО (в этом случае въезд ему обещают разрешить). Что бы тогда сказали наши СМИ? А государственные руководители? Тоже отнеслись бы с "пониманием"?

Мне скажут, что история с дипломатом — это политика, а вот ситуация со спортсменами — это… А что это, если не политика? Да и не только эта ситуация. Весь сегодняшний международный спорт — разве это не политика, причем помноженная на бизнес?

© AP Photo / Felipe DanaЛаборант проверяет образцы тестирования на допинг
© AP Photo / Felipe Dana
Лаборант проверяет образцы тестирования на допинг

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной окончанию турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу. 1 июля 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дело государства — обеспечить своим атлетам возможность участвовать в международной спортивной жизни на равных с другими условиях и под своим флагом. Наше, граждан России, дело — требовать от государства именно этого, а не выражать "понимание" по поводу личных задач и интересов того или иного спортсмена.

Что же касается спортсменов, то речь, понятное дело, идет не о том, чтобы навек отказываться от международной части своей спортивной карьеры. Речь о том, что сепаратной самосдачей на волю "нейтрального" победителя достойного места себе (и уж тем более своей стране) в мировом спорте не обеспечить. Для этого нужно воспитывать в самом себе и спортивной молодежи самоуважение (как в плане отказа ото всех запрещенных препаратов, так и должной реакции на дискриминацию). Ну и, конечно, развивать национальный спорт с опорой прежде всего на распространение физической культуры.

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мутко назвал глупостью обвинения в употреблении футболистами допинга
Надеюсь, что процентное соотношение принятых и отклоненных IAAF российских заявок вернет и самих отечественных легкоатлетов, и общественность к реальному пониманию происходящего. Нас всех — и спортсменов, и не спортсменов — собираются и далее дробить и разделять. А разделенное царство, как известно, не устоит…

Но разделить им мало: Россию и ее граждан пытаются приучать, с одной стороны, к безродности, а с другой — к "пониманию", что надо жить по правилам (справедливые они или нет, не важно), которые будут навязывать нам разного рода "мировые правительства". В данном случае речь идет о "спортивном правительстве", но ведь не само же оно данную "допинговую" атаку на нашу страну придумало? И иногда у них получается.

Впрочем, тема верности своему государственному флагу, судя по вчерашним теленовостям, не очень-то и волнует российское общество. Гораздо важнее для него вопрос о том, была ли внебрачная дочь у Сальвадора Дали или ее не было.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Сталин
Чтобы нас не "приучали к безродности" надо у себя дома порядок в спорте навести!!! Задопингился и запрофессионалился наш спорт - вот и весь сказ о причинах потери "патриотизма" российского спорта. Забыли эталон нашего спорта - Советский спорт!
13:38
21.07.2017
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