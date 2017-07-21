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Украинский вирус в Луизиане: почему в США рушат памятники президентам

12:1821.07.2017
(обновлено: 12:29 21.07.2017)
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© AP Photo / Gerald HerbertПолиция Нового Орлеана охраняет памятник Эндрю Джексона во время протеста, организованного организацией Take Em Down NOLA. 24 сентября 2016Полиция Нового Орлеана охраняет памятник Эндрю Джексона во время протеста, организованного организацией Take Em Down NOLA. 24 сентября 2016
© AP Photo / Gerald Herbert

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Само по себе событие вроде как совсем местное: в штате Луизиана, США, отделение Демократической партии решило больше не устраивать ежегодный торжественный ужин в честь Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона. То есть ужин есть, а названия нет. Это, кстати, люди, без которых именно Луизианы могло бы и не быть вообще. Перед нами, конечно, "украинский" сюжет в чистом виде, что-то вроде местного "ленинопада". Но суть его не в том, что Америка, оказывается, болеет той же заразой, что и Украина (а мы злорадствуем). Суть в том, что от этой болезни умирают, — а зачем нам нужна умирающая Америка? Нам нужно, чтобы она была нормальной.

О вреде рабовладения

Начнем вот с чего: можно, конечно, смеяться над краткостью американской истории, но вообще-то это замечательная история, переполненная удивительными людьми. Исторические личности редко творят только одно добро, но они всегда оставляют потомкам уроки своих побед и поражений, хороших дел и зверств. Эти уроки — то, на чем основываются нации. А американская нация есть. В том числе потому, что у нее были Джефферсон и Джексон.

Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке смотрят трансляцию выступления избранного президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Это не только, соответственно, двух- и двадцатидолларовая банкноты. Джефферсон вообще-то считается главным из отцов — основоположников государства, философом, чьи идеи вошли в Декларацию независимости. А еще он, будучи на посту президента, купил в 1801 году у Наполеона территории, в том числе составляющие основную часть нынешней Луизианы. И эта сделка вдвое увеличила территорию тогдашних США.

А генерал Джексон эти земли защитил от тогдашней сверхдержавы — Британской империи, которая не признала сделку США с Наполеоном. Америка воевала с Лондоном не один раз, а два — второй раз в 1812 году, командовал Джексон. Та битва при Новом Орлеане была названа чудом и впоследствии привела Джексона на пост президента.

© Public domainКартина, на которой изображен генерал Эндрю Джексон в битве за Новый Орлеан
© Public domain
Картина, на которой изображен генерал Эндрю Джексон в битве за Новый Орлеан

Нам может не нравиться, например, истребление поселенцами коренного населения или — если вы любите Британию — даже сам факт возникновения самопровозглашенных США. Но, повторю мысль, для самих американцев все по-другому. Это их страна, их наследие.

В чем же провинились эти два деятеля перед луизианскими демократами? А они же были рабовладельцами.

Это примерно как если бы у нас кто-то начал выбрасывать из библиотек книги Пушкина оттого, что у него было 200 душ крепостных крестьян. Кстати, в советское время поначалу такие мысли (и действия) считались правильными, а потом радикалов вежливо попросили не беспокоиться. Потому что в тогдашнем СССР поняли, что такое история и культура.

Зарубежные страны. Украина. Харьков
© РИА Новости / Алексей Фурман
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В США демарш луизианских демократов — совершенно не одноразовая дикая акция. И сравнение с Украиной, громящей памятники людям, которые ее создавали в нынешних границах (Ленину и другим), или переименовывающей улицы, тут вполне уместно. В США массово борются за смену названий улиц, сносят памятники. В Новом Орлеане пытались убрать памятник его спасителю — тому самому Эндрю Джексону. Но главная битва идет вокруг "уязвимых" объектов — памятников героям Юга, побежденного Севером в 1860-х. Тоже по причине того, что это были рабовладельцы, да и вообще войну они проиграли — как не снести.

© AP Photo / Gerald HerbertПолиция Нового Орлеана охраняет памятник Эндрю Джексона во время протеста, организованного организацией "Take Em Down NOLA". 24 сентября 2016
© AP Photo / Gerald Herbert
Полиция Нового Орлеана охраняет памятник Эндрю Джексона во время протеста, организованного организацией "Take Em Down NOLA". 24 сентября 2016

Но ведь раньше не сносили. А сегодня в Техасе ведут войну против памяти Сэма Хьюстона (его имя носит одноименный город). В черный список кроме Джефферсона и Джексона попал Джеймс Мэдисон. Все рабовладельцы. Скоро не останется никого из основоположников, которых не пытались бы свергнуть.

Посмотрим, кто это делает и зачем.

Демократия убивает

Мы с того, собственно, и начали: это делает Демократическая партия США. Кстати, ежегодный обед, на котором собирается ее основной актив в штате, поначалу и задумывался в память о тех самых Джефферсоне и Джексоне.

Монумент Родина-мать. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Но сегодня демократы действуют по стране в целом по старой, знакомой схеме — гнездом радикализма служат высшие учебные заведения (преподавательский состав, напомним, в США за последние лет 20 стал поголовно демократическим). Это оттуда набегают банды юных радикалов и нападают на памятники. Подключаются и иные неправительственные организации. А потом партийные лидеры стараются превратить это в политику. То есть в полную смену национальной идеологии, отказ от своих корней.

Нам есть что сказать насчет идеи отцов — основателей американского государства по поводу "страны свободных", о том, как свобода на самом деле выглядела вчера и выглядит сегодня. Но — хотя бы теоретически — для каждого американца с детства эти идеи существуют (существовали?) в качестве идеала. Демократы на наших глазах эти идеалы начали уничтожать и заменять своей "корректностью".

Штат Луизиана — второй в США после Миссисипи по численности черного населения (32%). И никак не секрет, что среднеарифметический республиканец — это скорее белый человек, многоцветность же — удел демократов. А в Луизиане и подавно.

© AP Photo / Gerald HerbertНа улице города Батон-Руж, штат Луизиана
© AP Photo / Gerald Herbert
На улице города Батон-Руж, штат Луизиана
Мужчина на 5-й Авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Американская война Z: эпидемия ненависти в США

У нас не только раньше, а и сейчас модно думать, что угнетенные негры — наши естественные союзники по подрыву США изнутри. Но давайте посмотрим на этих "союзников" внимательнее: это люди, которые начали с того, что заставили всю нацию не произносить слово "черный", заменив его бредовым "афроамериканцем". И добрее после этого они не стали. Угнетенные редко бывают хорошими людьми — им не с чего такими становиться. Вот сейчас они направляют усилия "глобальных" демократов по избавлению Америки от ее истории и культуры, с дальней целью выбросить из учебников всех, кто когда-то владел черными рабами. Их можно было бы жалеть, если бы не их перманентная агрессия против страны, где они живут и чьими гражданами они являются.

Я это к тому, что в гражданской войне 1860-х Российская империя поддержала боровшийся с рабовладением Север. В тлеющей сегодня новой гражданской войне, хочется надеяться, мы как минимум не будем занимать ни одну сторону.

Американский дипломат Ричард Хаас
© AP Photo / Peter Morrison
Серый кардинал глобализма: власть США спасет мировая перестройка
Почему я думаю, что возможна именно война: потому что в рамках правил, именуемых демократией, американскому обществу справиться с демократической (глобалистской, антинациональной и проч.) заразой невозможно. Так же как Европа не имела шансов справиться с недавним наплывом мигрантов, пока она не начала менять правила — по факту закрывая потихоньку свои границы. А чтобы решать проблему дальше, надо вслух сказать, что демократия в ее сегодняшнем виде убивает (людей и нации). Томас Джефферсон, правда, не согласился бы, сказав, что это не демократия, а ее извращение.

И насчет Украины. Можно, конечно, ехидно напомнить американцам: вы поддерживали в этой стране нынешних борцов с памятниками, историей и культурой. Как вам это нравится на собственной территории? Кто-то из них ответит, что в украинской трагедии виноваты те же демократы и их преступная идеология, а не вся Америка.

Но большинство в ответ спросит: а Украина — это где?

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