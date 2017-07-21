Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России

Анатолий Вассерман, для РИА Новости



В Литве раскручивается грандиозный (ну, грандиозный в скромных масштабах самой державы) скандал.

Группа подростков из Плунгеского района республики, расположенного, кстати, сильно на западе (то есть вблизи Калининградской области), в рамках поддержанной районным руководством программы съездила к соседям, в Россию, в молодежный лагерь. И там подверглась, по версии местных властей, спецслужб и даже главы МИД, растлевающему и ужасающему влиянию российской пропаганды.

В частности, литовских детей сводили в военный музей и познакомили там с российской версией истории XX столетия.

Но мало этого: молодежи был нанесен удар в форме встречи с "прокремлевскими байкерами из клуба "Ночные волки".

Теперь глава МИД Литвы Линас Линкявичус выражает возмущение. Руководители местных спецслужб валят все на руководство несчастного района, сообщая о том, что "они предупреждали о возможных опасностях такой поездки". Руководство же самого Плунгеского района оправдывается, поясняя, что все это было непреднамеренно, случайностью, ошибкой (и, может быть, даже подлой сознательной провокацией российской стороны).

В общем, складывается четкое ощущение, что литовские дети съездили не в молодежный лагерь и пообщались не с музейными экспонатами и не с байкерами — а по меньшей мере побывали на радиоактивных развалинах, подцепили зомби-вирус и привезли его оттуда. И хорошо еще, если эпидемия кремлевской пропаганды не заразна и не перекинется на остальных.

Звучат призывы крепить бдительность и впредь более надежно изолировать молодое поколение от тлетворного влияния Востока.

Что хотелось бы по этому поводу отметить.

У Марка Твена есть замечательный рассказ под названием "Человек, который совратил Гедлиберг". Если в двух словах: в произведении изображен небольшой провинциальный городок, где жители весьма гордились своим благочестием и старательно избегали малейшей возможности впасть в искушение.

В результате, когда один человек, которому добродетельные жители Гедлиберга изрядно напакостили, предложил им искушение — никто из них оказался не в состоянии противостоять ему. Ибо добродетель, спасаемая исключительно самоизоляцией, естественно, не тренируется и оказывается беззащитной.

Полагаю, что реакция литовских пропагандистов на встречу небольшой группы юношей с реальной жизнью (в лице бородатых "прокремлевских байкеров") сродни реакции тех самых жителей Гедлиберга.

Возникает естественный вопрос: если эти пропагандисты считают, что малейшее столкновение с реальностью автоматически опровергает всю их многолетнюю пропаганду, так, может быть, они знают цену этой пропаганде? Может быть, они прекрасно осознают, что все, что они говорят, — абсолютная ложь, которая при свете реальности рассеивается мгновенно и безвозвратно.

И если они так реагируют на встречу своих молодых людей с русскими — так, может быть, это значит, что все, что они говорят о русских, это сплошная ложь, не выдерживающая малейшей критики?

Точно так же американские пропагандисты, приходящие в картинный ужас от того, что новоизбранный президент Трамп оказывается способен разговаривать со староизбранным президентом Путиным и от этого ни один из них не рассыпается в прах, тем самым признают, что не Путин плох, а они сами врут без малейшего зазрения совести (если они, конечно, еще способны вспомнить, что такое совесть).

Я полагаю, что такие вот праведные истерики, такие попытки самоизоляции доказывают только то, что люди, устраивающие самоизоляцию и истерящие при малейшем ее нарушении, прекрасно знают, что пытаются создать иллюзии. И они прекрасно знают, что эти иллюзии не соответствуют реальности.

Сейчас киевские террористы велели своим пограничникам заблокировать въезд в Крым для своих же собственных граждан — потому что люди, побывавшие там, своими глазами увидят, насколько жизнь там лучше, чем в зоне, все еще подконтрольной террористам.

Так что, с моей точки зрения, такого рода реакции — это саморазоблачение. Это разоблачение собственной пропагандистской лжи, и весьма убедительное.