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Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ

08:1821.07.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Как сообщается, журнал Time в очередной (неизвестно какой уже) раз вынесет на обложку 30 июля портрет В. В. Путина.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Журнал Time выйдет с портретом Путина на обложке
Ожидать, что российского президента станут хвалить, не стоит. Там будет, конечно же, о том, как остановить и разоблачить российское вмешательство в американскую жизнь и политику.

У американского обывателя не остается никакого сомнения: русские "взломали" президентские выборы в США и привели к власти Дональда Трампа. И за всем стоит президент Путин. Обыватель по ту сторону океана  голову даст на отсечение, что это так. А как же иначе, если на сайте газеты New York Times висит уже заросшая паутиной рубрика "Русская кибератака и влияние на выборы в США. Полное освещение российской кампании по срыву президентских выборов 2016 года". Прикажете не верить одной из главных общенациональных газет Америки?

© Фото : TimeОбложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина
© Фото : Time
Обложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина

Эта рубрика — как всплывающее окошко-напоминалка. Как, например, сейчас, когда раздувается новый скандал — вокруг "тайной" встречи Трампа и Путина во время обеда на саммите G-20.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
Среди главных материалов этой рубрики — схема "Последовательная связь: от русских хакеров до выборов в США". В принципе, можно дальше не читать. Слепому видно, что русские "хакнули" всю Америку. Но если вчитаться, то в пояснениях к схеме обнаружим фразы исключительно в стиле "может быть" и "мне кажется". "Представители американских спецслужб говорят, что они полагают…"; "хакерская группа, возможно, связанная с ФСБ, которая является главным наследником КГБ…"; "следователи полагают, что ГРУ или хакерская группа…"; "сотрудники разведки оценивают с высокой степенью достоверности…" и так далее. Ни одного доказательства. В Первом московском мединституте был профессор, который говорил студентам на экзамене: "Не надо гадать, надо знать". И ставил в зачетке "неуд".

Но в Америке, похоже, нет того, кто мог бы объективно все оценить и при случае поставить "неуд". В сознании подавляющего большинства американцев галлюциногенный чад от местных СМИ перемешан с местной действительностью, которая сама по себе зачастую сюрреалистична.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Тайная встреча" Трампа и Путина: американские СМИ раздули новый скандал
И если бы только New York Times… Аналогичные "напоминалки" о "русском вмешательстве" в выборы США вывешены на главном телевизионном рупоре США — CNN. Здесь они оформлены как постоянные баннеры. Чего стоят их названия — "Все, что вам надо знать о расследовании в отношении России" или "Кто есть кто в саге Трамп — Россия". Понятное дело, что главное действующее лицо в этом "расследовании" и в этой "саге" — Владимир Путин. Первый баннер мозолит глаза посетителям сайта CNN с 7 июня, второй — с 28 мая. Это уже часть "объективной" реальности.

Аналогичная картина и в Европе. Британские таблоиды типа The Sun и Express наповал убили всех своих читателей, сообщив, что Путин "по варварской традиции купается в крови из оленьих рогов". Дураку понятно, что с таким человеком общаться нельзя. Но ни слова о том, что речь идет об известных с древних времен пантовых ваннах, которые  значатся в списке оздоровительных процедур в любом алтайском санатории. Но кому это интересно? Впрочем, все русские — варвары. И процедуры у них варварские.

Всем нам, конечно, интересно, когда это закончится.

Но вот в чем вся штука. Мировой либеральный истеблишмент, который финансирует и курирует ведущие американские и западноевропейские СМИ, с помощью этих СМИ родил эдакий "коллективный разум" коллективного Запада. Отличительная особенность этого коллективного разума в том, что он завязан на "либеральный катехизис".

Обложка мартовского номера американского еженедельника New Yorker
© Фото : The New Yorker
Журнал New Yorker вышел с изображением Путина на обложке
Применительно к нам прием настроен только на одну волну: Россия — зло (поскольку не вписывается в либеральную систему ценностей), сами же либеральные ценности — благо. Кураторы западных СМИ, если и захотят вещать на другой волне, достучаться до публики уже не смогут — не та волна. И ручку диапазона крутить бесполезно, она оторвалась и потерялась. Замкнутый круг.

И есть серьезные опасения, что деградация этого "коллективного разума" уже миновала точку невозврата.

Беда в том, что организаторы психологического насилия через СМИ над западным обществом являются частью этого общества. И потому сами являются жертвами собственного агитпропа. Они не способны предложить что-то другое. Либерально-глобалистский истеблишмент живет в состоянии паранойи и психоза.

И, видимо, будет продолжать в том же духе, пока не сожрет сам себя, думая, что жрет нас.

Самые влиятельные люди в мире по версии журнала Time
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин вошел в группу "Лидеры" списка 100 самых влиятельных людей мира. Глава российского государства входит в этот список уже несколько лет подряд.
© AP Photo / Mary AltafferСреди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером
© AP Photo / Mary Altaffer
Среди "Лидеров" в списке также значится Дональд Трамп, а вот его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер оказались в категории "Новаторы".
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также вошел в список влиятельных людей в категории "Лидеры".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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В список влиятельных "Лидеров" редакция журнала Time включила и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также оказался в списке самых влиятельных людей мира в категории "Лидеры".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган включен в список самых влиятельных людей в категории "Лидеры".
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