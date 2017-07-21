Злой Путин на обложке Time. О мрачном культе западных СМИ

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Как сообщается, журнал Time в очередной (неизвестно какой уже) раз вынесет на обложку 30 июля портрет В. В. Путина.

Ожидать, что российского президента станут хвалить, не стоит. Там будет, конечно же, о том, как остановить и разоблачить российское вмешательство в американскую жизнь и политику.

У американского обывателя не остается никакого сомнения: русские "взломали" президентские выборы в США и привели к власти Дональда Трампа. И за всем стоит президент Путин. Обыватель по ту сторону океана голову даст на отсечение, что это так. А как же иначе, если на сайте газеты New York Times висит уже заросшая паутиной рубрика "Русская кибератака и влияние на выборы в США. Полное освещение российской кампании по срыву президентских выборов 2016 года". Прикажете не верить одной из главных общенациональных газет Америки?

© Фото : Time Обложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина © Фото : Time Обложка журнала Time от 31 июля 2017 года с портретом Владимира Путина

Эта рубрика — как всплывающее окошко-напоминалка. Как, например, сейчас, когда раздувается новый скандал — вокруг "тайной" встречи Трампа и Путина во время обеда на саммите G-20.

Среди главных материалов этой рубрики — схема "Последовательная связь: от русских хакеров до выборов в США". В принципе, можно дальше не читать. Слепому видно, что русские "хакнули" всю Америку. Но если вчитаться, то в пояснениях к схеме обнаружим фразы исключительно в стиле "может быть" и "мне кажется". "Представители американских спецслужб говорят, что они полагают…"; "хакерская группа, возможно, связанная с ФСБ, которая является главным наследником КГБ…"; "следователи полагают, что ГРУ или хакерская группа…"; "сотрудники разведки оценивают с высокой степенью достоверности…" и так далее. Ни одного доказательства. В Первом московском мединституте был профессор, который говорил студентам на экзамене: "Не надо гадать, надо знать". И ставил в зачетке "неуд".

Но в Америке, похоже, нет того, кто мог бы объективно все оценить и при случае поставить "неуд". В сознании подавляющего большинства американцев галлюциногенный чад от местных СМИ перемешан с местной действительностью, которая сама по себе зачастую сюрреалистична.

И если бы только New York Times… Аналогичные "напоминалки" о "русском вмешательстве" в выборы США вывешены на главном телевизионном рупоре США — CNN. Здесь они оформлены как постоянные баннеры. Чего стоят их названия — "Все, что вам надо знать о расследовании в отношении России" или "Кто есть кто в саге Трамп — Россия". Понятное дело, что главное действующее лицо в этом "расследовании" и в этой "саге" — Владимир Путин. Первый баннер мозолит глаза посетителям сайта CNN с 7 июня, второй — с 28 мая. Это уже часть "объективной" реальности.

Аналогичная картина и в Европе. Британские таблоиды типа The Sun и Express наповал убили всех своих читателей, сообщив, что Путин "по варварской традиции купается в крови из оленьих рогов". Дураку понятно, что с таким человеком общаться нельзя. Но ни слова о том, что речь идет об известных с древних времен пантовых ваннах, которые значатся в списке оздоровительных процедур в любом алтайском санатории. Но кому это интересно? Впрочем, все русские — варвары. И процедуры у них варварские.

Всем нам, конечно, интересно, когда это закончится.

Но вот в чем вся штука. Мировой либеральный истеблишмент, который финансирует и курирует ведущие американские и западноевропейские СМИ, с помощью этих СМИ родил эдакий "коллективный разум" коллективного Запада. Отличительная особенность этого коллективного разума в том, что он завязан на "либеральный катехизис".

Применительно к нам прием настроен только на одну волну: Россия — зло (поскольку не вписывается в либеральную систему ценностей), сами же либеральные ценности — благо. Кураторы западных СМИ, если и захотят вещать на другой волне, достучаться до публики уже не смогут — не та волна. И ручку диапазона крутить бесполезно, она оторвалась и потерялась. Замкнутый круг.

И есть серьезные опасения, что деградация этого "коллективного разума" уже миновала точку невозврата.

Беда в том, что организаторы психологического насилия через СМИ над западным обществом являются частью этого общества. И потому сами являются жертвами собственного агитпропа. Они не способны предложить что-то другое. Либерально-глобалистский истеблишмент живет в состоянии паранойи и психоза.

И, видимо, будет продолжать в том же духе, пока не сожрет сам себя, думая, что жрет нас.