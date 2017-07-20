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Жилищно-коммунальный конфуз. Откуда у граждан России такие долги перед ЖКХ

13:2820.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПочтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергииПочтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как тут внезапно выяснилось, общий объем долгов жителей нашей страны за услуги жилищно-коммунального комплекса составляет потрясающую воображение сумму в один триллион 340 миллиардов рублей. Цифры эти вполне официальные, их озвучил в интервью "Российской газете" сам глава Минстроя Михаил Мень, и у нас с вами нет никаких оснований Михаилу Александровичу в этом вопросе не доверять.

Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ОП предложили в счет долгов продавать квартиры тех, кто не платит за ЖКХ

И эти цифры — кстати, не менее внезапно, ибо в них нет ничего нового — вызвали самую настоящую бурю как в отечественном депутатском корпусе, так и в придавленных "чудовищными" цифрами СМИ. Что, на наш непредвзятый взгляд, выглядит особенно забавно, ибо эти "недоимки" там так и болтаются как раз вокруг поразившего воображение депутатов и журналистов "триллиона с небольшим хвостиком" не только не первый день, но и даже не первый год.

Тем не менее в нижней палате сразу потребовали довольно радикальных мер по борьбе с собственным населением.

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Включая давно лоббируемую — в первую очередь "микрокредитными" организациями — идею конфискации у неплательщиков "единственного жилья". Тут, правда, есть некоторая проблема: против этого выступает не только Верховный суд Российской Федерации, но и ее президент. И с мечтами о "конфискациях за долги", давно лелеемыми "кредитным сообществом" и сочувствующей данному сообществу частью как депутатского корпуса, так и "бизнес-интегрированных" правительственных чиновников, видимо, придется несколько повременить. Как сообщил первый зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, дословно: "Если бы законом платежную дисциплину можно было отрегулировать, это давно бы уже сделали. Витают разного рода предложения от возможности изымать единственную квартиру до возможности ограничения на выезд". И отдельно подчеркнул, что на "отобрание единственной квартиры" Государственная дума все-таки не пойдет. Даже несмотря на то что, по его мнению, немногое даст и запрет выезда за границу, так как должники редко покидают страну. Поэтому единственное, что остается, как подчеркнул депутат Сидякин, — это разъяснительная работа с населением. В которую он, судя по всему, тоже особо не верит, но в любом случае надо же хоть что-то сказать.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов во время обхода квартир неплательщиков коммунальных услуг. Архивное фото.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов во время обхода квартир неплательщиков коммунальных услуг. Архивное фото.

Оплата коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперт рассказал, почему в России растут долги за ЖКХ
Следует отдать должное: верхняя палата российского парламента оказалась куда более прагматичной. Для начала — просто рассмотрев структуру действительно впечатляющего долга и убедившись в том, что даже, согласно всегда немного лукавой в таких случаях статистике, собственно "долги граждан" составляют тут менее половины. А остальные суммы "зависли" на счетах многочисленных "сбытовых, управляющих" и прочих посреднических контор. Несмотря на то что по ним есть прямое подтверждение платежей. Ну, а сколько в оставшихся 645 миллиардах рублей "долгов населения", особенно по дальним регионам, платежей "неподтвержденных" — статистика просто умалчивает. Ибо эти данные ей банально неоткуда собрать. Причем, по словам даже самого министра Меня, "в сообщениях судебных приставов, скорее всего, речь идет обо всех должниках: физических и юридических лицах". Но вообще-то жители нашей страны "в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы

Башни Вулыха в Дубне, Московская область. Архивное фото
© Фото : Yokki
Модернизация теплоснабжения в Подмосковье обойдется в 200 млрд рублей
В связи с чем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сообщила, что верхняя палата и Минстрой подготовят законопроект для устранения посреднических компаний из системы оплаты услуг ЖКХ. Заняться этим вопросом сенаторы планируют уже в ближайшую осеннюю сессию. И, по словам госпожи Матвиенко, принятие такого закона позволит навести порядок в сфере оплаты услуг и улучшит ситуацию с платежами. "Что касается управляющих компаний, то они должны отвечать только за сбор услуг в сфере ЖКХ, не затрагивая платежи за энергоресурсы. Эти деньги часто хранятся на счетах управляющих и сбытовых компаний, вовремя не доходят до поставщиков, которые терпят убытки, и это наносит вред инвестиционным программам", — пояснила спикер Совета Федерации. Министр Михаил Мень, в свою очередь, эту инициативу не просто поддержал. Он о необходимости подобного решения уже довольно давно говорит — везде, где только может. Просто эта инициатива каждый раз отчего-то внезапно "тонет" в депутатских и журналистских рассуждениях о "плохом и ленивом народе" и необходимости (или нет) конфискации "единственного жилья".

Верховный суд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВС разрешил взыскивать моральный вред за плохо оказанные услуги ЖКХ
Решение хоть и "тяжелое" (слишком много разного рода интересов ущемляется), но давным-давно "перезревшее". При этом как его ни "приветствуй", системных проблем, стоящих перед отечественным Жилищно-коммунальным хозяйством, оно полностью все равно не решит. Хотя какую-то часть совсем уж вопиющих вопросов снимет: и то, в принципе, хлеб.

Главная проблема отечественного ЖКХ в том и состоит, что его работой в нашей стране довольны разве что в самом комплексе ЖКХ. А вот всех остальных, включая и общество, и государство, работа отрасли, мягко говоря, не удовлетворяет. Тут нет ничего удивительного: "коммуналка" — вообще проклятое место. Только вот в нашей стране в настоящее время ситуация стала несколько неприличной. И во многом за это стоит быть "благодарным", как это ни печально, именно "рыночным реформам ЖКХ".

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: за работой управляющих компаний в ЖКХ нужно следить на всех уровнях
Увы, тут все достаточно просто.

Вообще, с точки зрения банального здравого смысла целевое предназначение как самой "коммуналки", так и любых реформ в данной отрасли, может быть только одно: улучшение бытовых условий — или хотя бы поддержание их определенных стандартов — для граждан нашей страны.

Собственно говоря, всё.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочие регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов меняют электропроводку в подъезде жилого дома в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рабочие регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов меняют электропроводку в подъезде жилого дома в Омске

"Рыночность" же любых преобразований прежде всего предполагает извлечение прибыли — лучше всего максимальной — самими субъектами рынка. И как раз с "качественным улучшением бытовых условий для граждан" необходимость "зарабатывать максимальную прибыль" и вступает в непреодолимое противоречие. И первыми это, безусловно, усвоили оставшиеся в наследство от "лихих девяностых" и "жирных нулевых" профильные чиновники муниципального и среднего регионального уровня, а также неизбежно сопутствующий им "беловоротничковый" криминал.

Счет за коммунальные услуги. Архивное фото
© РИА Новости
Жителей Подмосковья ждет рост тарифов в сфере ЖКХ
И мы тут не будем ни анализировать "генезис явления", ни приводить — за неимением места — конкретные примеры: их и так достаточно много приводится на самых различных медийных площадках — от "Прямой линии" с президентом до ежедневных телевизионных ток-шоу.

Просто фиксируем: в результате "реформ" мы сейчас имеем не просто "коррупцию в отрасли", но самую настоящую "системную бизнес-модель". В которой даже саму изначальную безнаказанность самого наглого воровства вынуждены констатировать как факт. Причем такие серьезные люди, как отраслевой министр и спикер верхней палаты парламента. А уж сколько там и обычной тупой "халатности", и всяческих интереснейших схем увода денег как у населения, так и у бюджетов всех уровней. Это еще и не в каждой сказке сказать.

Рейд судебных приставов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Родился — должен. У москвича "по ошибке" списали 177 тысяч рублей за ЖКХ
Проблема стала уже настолько системной, что вместо простого пользования услугами ЖКХ государство и общество вынуждены находиться с "субъектами рынка услуг ЖКХ" в состоянии перманентной, хотя и, к счастью, все-таки вялотекущей войны. Очень хочется верить в то, что будет принят продвигаемый главой Минстроя и спикером Совета Федерации законопроект для устранения посредников хотя бы из системы оплаты. Это, возможно, станет первым шагом к тому, чтобы убедить вернуть ситуацию в отрасли на ноги — после длительного стояния на голове. И разъяснить "коммуналке" — может, жестко, — что с точки зрения государства и общества ее задача состоит не в извлечении "дополнительной прибыли" для себя, любимых. А всего лишь в обслуживании населения нашей довольно сложной страны.

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