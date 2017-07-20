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"Наполеон Макрон": зачем французский президент воюет со своей армией

13:0020.07.2017
(обновлено: 13:12 20.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце. 29 мая 2017Президент Франции Эммануэль Макрон в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Во Франции ушел в отставку глава Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье, не поладивший с президентом. Де Вилье публично не согласился с сокращением армейского бюджета. Это первая подобная отставка за всю историю Пятой республики. Похоже, что издевательства периода предвыборной кампании не прошли даром, и президент Франции Эммануэль Макрон желает доказать всем насмешникам, а заодно и французскому народу, что он сильный и жесткий политик, а не маменькин сынок, как утверждали оппоненты.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Политолог: Макрон хочет показать военным, что он жесткий и с характером

Макрон так часто подчеркивает, что именно он во Франции главный, что уже получил от прессы кличку "Наполеон Макрон".

Что уже удалось президенту? Для начала Макрон сумел доказать, что не будет послушным исполнителем воли "матушки" Меркель. Но противопоставил он не себя канцлеру, а Францию Германии. Олланд не случайно держался в тени федерального канцлера. Уступая первые роли на переговорах, он перекладывал на Германию и основные политические, а в большинстве случаев и экономические издержки от реализации совместной с Францией политики. При этом любые свои действия Берлин согласовывал с Парижем.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАнгела Меркель и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017

Макрон сделал заявку на реализацию самостоятельной французской европейской политики. Он отказался следовать в фарватере опытной Меркель и предложил германскому лидеру стать в строй за президентом Франции. Он сам желал играть первую скрипку во франко-германском тандеме.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau
Имитация ядерного удара: какой Макрон не мечтает стать Наполеоном

На этом "сердечное согласие" между Берлином и Парижем закончилось. В Германии резонно решили, что если Францию прежний формат сотрудничества уже не устраивает и она имеет амбиции континентального лидера, то пусть Париж их сам и оплачивает. А надо сказать, что хоть в Евросоюзе и привыкли третировать "бедный Юг" и называть франко-германский тандем экономическим локомотивом Европы, на деле экономика Франции находится не в лучшем состоянии, чем у той же Италии, и финансы также в глубоком кризисе. Франко-германское господство в ЕС обеспечивалось германской экономикой и оплачивалось немецкими деньгами.

В принципе, в разрыве с Германией не было ничего страшного. Он не был окончательным и бесповоротным, он не вел к жесткому обострению двусторонних отношений. Более того, Берлин можно было принудить вернуться к союзу с Францией. Надо было только продемонстрировать потенциальное наличие иного партнера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в первый день саммита G-20 в Гамбурге
© AFP 2017 / Saul Loeb
Эксперт о критике Макроном ФРГ: Франции, безусловно, чего-то не хватает

Макрон попытался сыграть с Россией. Пригласил в Париж Путина. Устроил великолепный прием в Версальском дворце. Неплохо провел переговоры. Только неправильно определил их цель. Он вновь решил продемонстрировать свою политическую несгибаемость. Цель переговоров состояла не в том, чтобы нащупать решение проблем, отравляющих двусторонние отношения, а в том, чтобы "устоять" перед "давлением Путина". Притом что Путин и не думал на него давить.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Для российского президента сам факт встречи и переговоров с Макроном был выигрышным, поскольку показывал неуступчивой Меркель, что Россия имеет потенциального альтернативного Германии партнера в ЕС. Ведь в Берлине прекрасно понимали, что Макрон не планирует договариваться ни по Сирии, ни по Украине, ни по санкциям, ни по другим вопросам, которые могли бы заинтересовать российского президента. Ему необходимо только продемонстрировать возможность заключения с Россией сепаратного соглашения, чтобы сделать Меркель более податливой. Еще лучше в Берлине понимали, что Путин быстро просчитает Макрона и при необходимости сумеет использовать его амбиции. Вывод, что лучше немного уступить сильному Путину, чем начать бесконечную череду уступок амбициозному Макрону, напрашивался сам собой.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Новый поворот: Макрон увидел перемены в сотрудничестве с Россией по Сирии

И Германия сделала ставку на Россию, заняв жесткую позицию в ответ на давление США, настаивавших на выходе Берлина из проекта "Северный поток — 2". Франция США поддержала. Чем подтолкнула Берлин навстречу Москве, притом что у Парижа (в отличие от Берлина) не было никаких возможностей влияния на судьбу "Северного потока — 2".

Оставим в стороне тот факт, что через две недели после встречи с Путиным Макрон сдал занятую им в ходе переговоров позицию "Асад должен уйти" и полностью снял данное требование. Этим он еще раз подтвердил, что для него красивая картинка с переговоров, демонстрирующая несгибаемого президента, важнее реальных результатов. В ходе переговоров с Путиным позицию по Асаду он легко мог обменять на какую-нибудь ответную любезность со стороны России. Тогда это было актуально, поскольку США еще не высказались публично в том духе, что согласны с тем, что судьбу Асада определит Россия.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мнение: Германия хочет поторговаться с США в вопросе антироссийских санкций
После встречи "Большой двадцатки" в Гамбурге Макрону удалось заманить в Париж президента Трампа. Не исключено, что о визите, который последовал вслед за гамбургской встречей, договорились на той самой встрече. Переговоры совместили с празднованием Дня взятия Бастилии и столетия вступления США в Первую мировую войну.

Естественно, был парад, и вообще военная тематика превалировала в символике визита. Можно не сомневаться, что Трамп в очередной раз поднял принципиальный для него вопрос об увеличении взноса союзников в содержание НАТО. Судя по тому, что отбыл домой он довольный, противоречий с Макроном у него не возникло, а французский президент смог в очередной раз продемонстрировать восхищенному Парижу свой международный авторитет. Еще не прошло полгода с момента его избрания, а в Париже уже побывали с визитами лидеры двух сверхдержав, конфликт между которыми определяет конфигурацию современного глобального мира. Это при том, что премьер Британии Тереза Мэй сама на поклон к Трампу ездила. Во времена Олланда такого ажиотажа вокруг Елисейского дворца не бывало.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 13 июля 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Европа и США все еще нуждаются друг в друге, заявил Макрон
Но не прошло и недели после отбытия Трампа за океан, как подал в отставку начальник Главного штаба вооруженных сил Франции, армейский генерал Пьер де Вилье. Причина — намерение Макрона резко сократить военный бюджет. Французским генералам и адмиралам придется сокращать программу военно-морских вооружений, на ближайшие годы придется забыть о разработке нового танка (поколения российской "Арматы"), необходимо будет сократить присутствие французских войск за рубежом, то есть снизить влияние в традиционных для Франции регионах. Ну и, естественно, Франция не только не сможет увеличить свой взнос на содержание НАТО, но сокращение ее вооруженных сил (которое Пьер де Вилье считает неизбежным следствием принятия бюджета Макрона) серьезно ударит по коллективным возможностям альянса в Европе. Не исключено, что затыкать дыру вновь придется США, перебрасывая через океан новые батальоны и бригады.

Главное же заключается в том, что отставка генерала могла бы и не состояться. Боялись, что она произойдет еще в ходе визита Трампа, но тогда конфликт удалось замять. Если бы Макрон публично не отчитал де Вилье, в очередной раз протестовавшего против сокращения военного бюджета, возможно, компромисс был бы найден.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на борт атомной подводной лодки Le Terrible. 4 июля 2017
© AFP 2017 / Pool/Fred Tanneau
Эксперт: поход Макрона на подлодке – продукт для внутреннего потребления

Уволив популярного де Вилье Макрон противопоставил себя армии. Офицеры любой страны плохо воспринимают выволочки от штатских, особенно если последние в два раза моложе их, а де Вилье поступил на военную службу на два года раньше, чем Макрон родился. Во Франции армия традиционно является одним из самых уважаемых национальных институтов. Унижение армии плохо воспринимается и не скоро забывается обществом.

© REUTERS / Stephane Mahe/File PhotoНачальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 13 июля 2017
© REUTERS / Stephane Mahe/File Photo
Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье в Елисейском дворце. 13 июля 2017

В данном же случае речь идет именно о бессмысленном унижении — только ради того, чтобы Макрон мог вновь предстать сильным лидером. Эту задачу (подтверждение лидерства) он каждый раз успешно выполняет. И, каждый раз концентрируясь на удовлетворении собственных амбиций, теряет возможность получить что-то полезное для страны. Между тем народ оценивает политиков не по умению принимать картинные позы, а по реальным достижениям их правления.

Уж на что был решителен Саркози, очистивший пригороды Парижа от поджигателей автомобилей (еще в бытность министром внутренних дел) и развязавший войну против Каддафи уже на президентском посту. А на второй срок избраться не сумел. Недостаточно от него было французам конкретной пользы.

Часто тот, кто начинает правление с принятия позы Бонапарта, завершает поеданием галстуков.

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