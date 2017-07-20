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Вот и всё. В Россию едет жесткий американский посол, сбежавший от китайцев

08:5020.07.2017
(обновлено: 09:06 20.07.2017)
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© AP Photo / Charles DharapakДжон Хантсман. Архивное фотоДжон Хантсман. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak

Руслан Карманов, для РИА Новости

Белый дом подтвердил назначение "жесткого" Хантсмана послом в России.

Кандидат в президенты США от республиканцев экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. 21 июня 2011
© AFP 2017 / Stan Honda
Новый посол США в России Джон Хантсман: мормон, миллиардер и критик Трампа

Новость полетела по специфическим СМИ, любящим обстоятельные тексты типа: "Сидим да посмеиваемся, наблюдаем — ой-ой-ой, что начнется-то. Ну вот и всё, ну вот наши и допрыгались".

Трактовка ими данной новости понятна — очередной мегаястреб, тряся гребешком и подозрительно квохча, поехал жутко загибать Эту Страну. Сейчас-то Эта Страна услышит, наконец, голос хозяина.

В авторах таких публикаций меня привлекает их удивительная выносливость и необучаемость, а также легкий налет специфической интимной ориентации. Прямо-таки откровенно пишется: "Ну вот и дождались Строгого Господина с Кнутиком, ох, он нас, неразумных, накажет за все, наконец-то, как же фантазировать про детали этого приятно". И смакуется это "да какой он сильный, да как он с нами-то пожестче" так интенсивно, что непонятно, что вообще в исходной новости — политическое событие или реклама жениха из передачи типа "Давай поженимся".

© AP Photo / Matt Rourke, FileДжон Хантсман. 2014 год
© AP Photo / Matt Rourke, File
Джон Хантсман. 2014 год

Про предыдущих "загибателей" России, однако, говорить почему-то не любят. Хотя было их море. И достижений у них была ну просто масса. Вот, например: самое большое воинское кладбище венгров в мире находится под Воронежем. Данная рекордная концентрация "загибателей" была достигнута в 1940-х годах (выше, чем в самой Венгрии). Странно, но подобные достижения (а их много) как-то не афишируют. Упорно и методично пишут про текущее, заминая то, сколько до этого было жестких и супержестких и чем закончилось.

Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© REUTERS / Adam Hunger/File Photo
Американист о кандидатуре посла в РФ: Трамп назначил в "русский лес" егеря

Вспомните недавнюю плотность новостей "Назначен Суперхищник Рекс Тиллерсон”. Тогда в соответствующих СМИ все отображалось точно так же. С теми же придыханиями: "Ну вот и всё, он такой суперагрессивный… Да он… Да он Рашку-то…". Ведь недавно совсем было, месяцы назад. И бодрое "Итак, в США взялись за Кремль серьезно — назначены такие серьезные и жесткие ребята, что исход уже ясен, и он скоро будет" присутствовало массово.

Ну и где этот супер-рекс-Тиллерсон? Его переговоры с Сергеем Лавровым были копией сцены из к/ф "Брат-2" (вплоть до сходства С. Лаврова в молодости с Д. Багровым).

Много ли, спрашивается, Тиллерсон назагибал? Сколько времени прошло после прихода Трампа, который "ястребов поназначает и покажет России ее место"? Много. Где они, ястребы эти? Почему на выходе сухой бульонный кубик "Галина Бланка" и обрезки, не вошедшие в наборы KFC?

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Где они сегодня — разбрасывавшиеся по Сети фотки бодрых седых генералов США, покрытых медалями почище Леонида Ильича, с подписями "Теперь Кремлю не позавидуешь, потому что НАЧАЛОСЬ, за дело взялись ястребы Пентагона". Этот жанр, заметим, в отдельных кругах крайне популярен. Для нерефлексирующих распространителей главное — понимать, что медали брежневских времен у участников мировой войны — это "очень смешно и глупый совок", а вот медали у пожилых американских военных, не участвовавших ни в одной войне, кроме откровенно карательных и диверсионных операций, — это придает уважения и почтенного страха.

© AFP 2017 / Paul J. RichardsДжон Хантсман. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Джон Хантсман. Архивное фото

Профильные СМИ и различные блогеры-всепропальщики, выполняющие сейчас ту же роль, что плакальщицы в древние века, реагируют предсказуемо, потому что память у их аудитории — уже не короткая даже, а просто отсутствующая. Так же, как в Черное море раз в месяц входит американский-лазерный-авианесущий-суперэсминец с допридуманными фантастическими параметрами, и каждый раз "ну вот и все…" — так же происходит и тут. Светлыми сильными богами с Запада назначен очередной архангел с карающей десницей наперевес — эту новость уже несут рабы божьи, задыхаясь от счастья и ожидая, что, приступив к загибанию, милость проявит он к слугам преданным своим. С подтекстом "сейчас придет внешняя сверхсила и вас, глупцов, покарает — а я-то хитренький, я заранее ей услужал и мне ЗАЧТЕТСЯ", который прослеживается во всех таких смакованиях.

Что интересно: Хантсман раньше (в 2009-2011 годах) занимал должность посла в Китае. Насколько он там был успешен, нам рассказывают американские же источники: на волне общезападного энтузиазма по поводу "арабской весны" американский посол смешно засветился на месте предполагаемого "демократического протеста в Пекине" (для него даже название уже было придумано — "жасминовая революция"). Прохожие начали интересоваться, что он тут делает — на что Хантсман ответил, что "просто прогуляться вышел". На вопрос "Вы что, хотите хаоса в Китае?" — ответил "нет" и сбежал с места событий.

После чего быстро, бесславно и досрочно был отозван из Китая домой.

На сегодня, кстати, мы видим ощутимые результаты американской стратегической жесткости в отношении Китая и окрестностей — выразившиеся в целом списке явных и ощутимых политических потерь, понесенных Америкой в регионе.

Просто навскидку. "Корейский кризис" вчистую проигран, с апреля пугали Кима — а он не испугался. Потеряли самолет — а КНДР на войну не явилась. Подогнали армаду — потратили кучу денег и времени, а закончилось пшиком и ремонтом одного из крупных военных кораблей в японском порту. Непобедимая армада сломалась, только подойдя к цели. Транстихоокеанское партнерство, которое годами готовили США, не получилось — а с некоторыми странами, теми же Филиппинами, отношения вообще упали до "околонуля".

…А про жесткость — как верно заметили в комментариях к новости, "девочки, нам сюда Паулюса назначали и танковые клинья Гудериана — до сих пор поисковики выкапывают ржавые напоминания тех назначений".

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