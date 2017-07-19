Who is Mr. Huntsman? Дональд Трамп назначил нового посла в России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Соединенные Штаты наконец-то утвердили нового посла в России. Эту должность занял Джон Хантсман — рокер, мормон, китаист, бывший посол в Сингапуре и Китае и губернатор штата Юта. Это назначение уже вызывает определенные вопросы, причем как в России, так и в самой Америке.

Золотая карьера

Биография у вероятного посла (все-таки Хантсман еще должен пройти утверждение в конгрессе) весьма специфическая. Сын крупного предпринимателя, он в свое время забросил образование для того, чтобы играть в рок-группе. Затем вернулся к уму-разуму, но весьма специфическому — выучился на мормонского проповедника и отправился нести свет истинной веры на остров Тайвань. После чего поступил на госслужбу к тогдашнему президенту Рейгану и с перерывами на бизнес-карьеру служил еще четырем последующим американским президентам (на торговом направлении, а также работая послом в Сингапуре и Китае). Между зарубежными поездками он успел погубернаторствовать в Юте, а после возвращения из Китая принял участие в президентской кампании 2012 года и даже какое-то время считался одним из фаворитов республиканских праймериз, однако сошел с дистанции после неудачных праймериз в Нью-Гемпшире.

© AP Photo / Matt Rourke, File Джон Хантсман. 2014 год © AP Photo / Matt Rourke, File Джон Хантсман. 2014 год

Правильный и проходной

Его личные отношения с Трампом тоже вызывают определенные вопросы. Хантсман является апологетом идеи свободной торговли, именно он в 2001-2003 годах, будучи заместителем торгового представителя при администрации Буша-младшего, втягивал Китай в ВТО (шаг, который подвергался критике со стороны Трампа, утверждавшего, что "Джон Хантсман сдал нас Китаю") и выступал против любых торговых войн с КНР. В ходе праймериз в 2011 году Хантсман говорил о том, что "не является приверженцем школы международной торговли Дональда Трампа". Скандальный миллиардер не оставил такие слова без внимания, назвал Хантсмена "легковесом" и добавил, что не собирался встречаться с политиком. "Время — деньги, а я не собираюсь тратить свои", — отмечал миллиардер в своем твиттере в конце сентября 2011 года. Казалось, стороны примирились к 2016 году, и Хантсман даже поддержал кандидатуру Трампа на выборах, однако после публикации скандальной аудиозаписи разговора Трампа о женщинах он не просто раскритиковал миллиардера, но и предложил заменить его Майком Пенсом. И после всего этого он получает столь ответственное назначение. Почему?

Прежде всего потому, что Хантсман обладает необходимой квалификацией для этой роли. "У Хантсмана опыт дипломатической службы в Сингапуре и Китае, а значит, он умеет работать со сложными партнерами, которые представляют из себя важность для Соединенных Штатов. Россия в данный момент является именно таким партнером — в двусторонних отношениях нужна очень большая осмотрительность, нужно избегать срывов и скандалов. Поэтому весьма вероятно, что в России Хантсман не будет совершать каких-то резких и эпатажных шагов", — поясняет РИА Новости руководитель агентства "Внешняя политика", программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

Да, по мнению некоторых экспертов, квалификация у него не совсем по теме. Обычно на роль посла США в России назначали либо эксперта по России, либо эксперта по европейским делам. Однако Хантсман не является ни тем ни другим. Пусть он и был в свое время председателем Atlantic Council — одного из ведущих американских внешнеполитических научных центров — но если он уж и эксперт по каким-то вопросам, то по китайским, из-за его китайского и сингапурского опыта. "Ну да, парень знает, как управлять посольством. Но это не объясняет, почему Трамп дает ему наиболее чувствительный дипломатический пост в своей администрации", — писало издание Vox в марте. Однако экспертные знания по Китаю, возможно, и стали одной из причин назначения Хантсмана — ни для кого не секрет, что администрация Трампа будет смотреть на Россию через призму своего конфликта с Китаем.

Кроме того, он "проходной кандидат". Во-первых, потому, что у него хорошие связи — по словам Андрея Сушенцова, Хантсман "относится к группе американских политиков, близких к Митту Ромни и спикеру конгресса Полу Райану". Во-вторых, Хантсман не был замечен в каких-то пророссийских высказываниях. Да, у его семьи есть бизнес-интересы в России. Его отец основал ряд химических предприятий на российской территории, и одно из них — ЗАО "Хантсман-НМГ" — работает до сих пор, продавая в России различные полимеры. Однако сам будущий посол достаточно критически рассматривал российско-американские отношения.

"Безусловно, нужно работать с Россией, развивать двустороннее сотрудничество, но мы не должны превращать это взаимодействие в аналог потемкинской деревни. Мы не должны притворяться, что Кремль больший партнер, чем он есть на самом деле, что Россия — бо́льшая демократия, чем она есть на самом деле, что она больше уважает права человека, чем на самом деле, и что она меньше угрожает соседям, чем на самом деле", — заявлял Хантсман в ходе избирательной кампании 2012 года. Неудивительно, что как только пошли слухи о том, что Хантсман станет послом США в России, эту кандидатуру поддержали многие американские политологи и политики. И отсутствие симпатии к России, а также к Трампу, делает весьма вероятным прохождение кандидатуры Хантсмана через конгресс. "Он обладает здравым смыслом, достоинством и тактом, которые присущи нашим топовым дипломатам", — говорит сенатор Оррин Хатч, представляющий Юту на Капитолии.

© AP Photo / Charles Dharapak Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год © AP Photo / Charles Dharapak Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год

Поверим?

Однако стать послом и эффективно работать в качестве посла — это разные вещи. Хантсман должен сработаться и с Трампом, и с Путиным.

С начальником, по всей видимости, проблем не будет. "Хантсман — достаточно сильная личность. Не функционер госслужбы, не карьерный дипломат, а человек, который воспринимается Трампом как ровня. В какой-то степени его позиция напоминает ту, которую сейчас занимает Рекс Тиллерсон — крупный предприниматель, который своими действиями заслужил личное уважение и расположение американского президента", — говорит Андрей Сушенцов.

С Москвой же могут возникнуть вопросы. Назначение Хантсмана произошло в весьма сложный момент, и речь тут не только о непростых российско-американских отношениях. В 2018 году в России пройдут президентские выборы, и антироссийские силы на Западе, понимая, что не могут их выиграть, делают ставку на их дискредитацию. Соответственно, подозрения в продвижении этой идеи будут падать и на американского посла. И не просто посла, а члена Бильдербергского клуба. А также мормона — ни для кого не секрет, что сейчас российское руководство наконец-то решило заняться деструктивными сектами, и мормонам даже пришлось сокращать свои представительства на российской территории.

Интересно, что на днях в издании The Solt Lake Tribune (которой владеет Пол Хантсман — брат будущего посла) появилась большая статья о преследовании в России сект, в том числе и мормонов. Не исключено и "включение" правозащитной тематики. Консерватор и мормон Хантсман тем не менее поддерживает однополые браки. "Отрицать право одних американцев выстроить отношения с персонами, которых они любят, — это не консерватизм", — говорил будущий посол. Поэтому, безусловно, в Кремле будут очень пристально следить, в какой роли Хантсман приезжает в Россию — дестабилизатора или все-таки наводчика мостов. И реагировать соответственно.